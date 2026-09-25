ETV Bharat / health

বিশ্ব হাওঁফাওঁ দিৱস : প্ৰদূষণৰ ক্ষতিৰ পৰা শৰীৰক কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব ?

প্ৰতিবছৰে ২৫ ছেপ্টেম্বৰত পালন কৰা হয় বিশ্ব হাওঁফাওঁ দিৱস ।

World Lung Day 2026 is being observed on September 25
বিশ্ব হাওঁফাওঁ দিৱস : প্ৰদূষণৰ ক্ষতিৰ পৰা হাওঁফাওঁক কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব ? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 25, 2026 at 6:16 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

উশাহ লওতে সকলোৱে অক্সিজেন লাভ কৰে । নিশাহত শৰীৰত থকা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ওলাই যায় ৷ এই প্ৰক্ৰিয়া সদায়েই চলি থাকে । যেতিয়ালৈকে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে পৰিষ্কাৰ বায়ু শৰীৰে লাভ কৰি থাকে তেতিয়ালৈকে হাওঁফাওঁৰ কাৰ্যক্ষমতাও স্বাভাৱিক হৈ থাকে । হাওঁফাওঁৱে সঠিকভাৱে কাম নকৰিলেই বিপদ ঘনীভূত হয় ।

আজিকালি শ্বাস-প্ৰশ্বাস আৰু হাওঁফাওঁৰ লগত জড়িত সমস্যা ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ৷ আক্ৰমণৰ দৰে অৱস্থাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়াও হ’ব পাৰে ৷ হাওঁফাওঁৰ ৰোগৰ লগতে সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ প্ৰতিবছৰে ২৫ ছেপ্টেম্বৰত 'বিশ্ব হাওঁফাওঁ দিৱস' পালন কৰা হয় । বৰ্তমান সময়ত প্ৰদূষণ বৃদ্ধি পাইছে । সমান্তৰালভাৱে ধূমপানকাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে জীৱনশৈলীৰ অৱনতি ঘটা বাবে হাওঁফাওঁৰ সমস্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ৷

শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে সজাগতা বৃদ্ধিৰ লগতে হাওঁফাওঁৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণত উৎসাহিত কৰিবলৈ ২৫ ছেপ্টেম্বৰত বিশ্ব হাওঁফাওঁ দিৱস পালন কৰা হয় । ২০২৬ চনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শ্বাস-প্ৰশ্বাস সংস্থাৰ মঞ্চই উদযাপন কৰা এই দিৱসৰ শ্লোগান হৈছে 'জীৱনজোৰা হাওঁফাওঁৰ স্বাস্থ্য '

এই অভিযানে জীৱনৰ প্ৰতিটো পৰ্যায়তে হাওঁফাওঁৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষিত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । হাওঁফাওঁৰ সুস্থ বিকাশ আৰু বৃদ্ধিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু বয়সীয়াল লোকৰ হাওঁফাওঁ সুস্থ কৰা সকলো বিষয় সামৰি লোৱা হৈছে ।

World Lung Day 2026 is being observed on September 25
বিশ্ব হাওঁফাওঁ দিৱস : প্ৰদূষণৰ ক্ষতিৰ পৰা হাওঁফাওঁক কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব ? (ETV Bharat)

হাওঁফাওঁৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিবলৈ সজাগতা অৱলম্বন কৰিবই লাগিব । কাৰণ আমি ৬০ বছৰ বয়সত হাওঁফাওঁৰ স্বাস্থ্যৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে সুফল লাভ কৰিব নোৱাৰিম । অথবা চিৰি বগালে উশাহ বন্ধ হোৱাৰ পিচত সজাগ হ'লে নহ'ব । কাৰণ হাওঁফাওঁ দুৰ্বল হোৱা প্ৰক্ৰিয়া আগতেই আৰম্ভ হয় ।

শিশুৱে উশাহ লোৱা বায়ু, প্ৰাপ্তবয়স্কসকলে কাম কৰা পৰিৱেশ, ধূমপান আৰু ধঁপাতৰ সংস্পৰ্শ, ঘৰৰ ভিতৰৰ বায়ুৰ গুণাগুণ, সংক্ৰমণ, এলাৰ্জী, হাঁপানী আৰু বছৰ বছৰ ধৰি সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ প্ৰভাৱ প্ৰতিটো বয়সৰ লোকৰ মাজতেই দেখিবলৈ পোৱা যায় । অধিক প্ৰদূষণত এদিন কটোৱাৰ পিছতেই কাহ আনম্ভ হোৱা আৰু কেইদিনমান পিছত সুস্থ অনুভৱ কৰিলে সেয়াই আশ্বস্ত কৰিব পাৰে । ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে সংস্পৰ্শৰ প্ৰতিটো প্ৰভাৱ নাইকিয়া হৈছে ।

এই প্ৰসংগত শ্বাৰডাকেয়াৰ হেল্থচিটিৰ পালমোনাৰী মেডিচিন এণ্ড ক্ৰিটিকেল কেয়াৰৰ সঞ্চালক ডাঃ হৰিশ কুমাৰ বাৰ্মাই কয় , “বছৰ বছৰ ধৰি সঘনাই সংস্পৰ্শলৈ আহিলে দীৰ্ঘস্থায়ী পৰিণাম হোৱাৰ আশংকা তাকে । বিশেষকৈ হাঁপানী বা চিঅ’পিডিত আক্ৰান্ত বা আন কোনো শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ থাকিব পাৰে ।"

ডাঃ বাৰ্মাই পুনৰ কয় যে বায়ু প্ৰদূষণৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পিছত হাওঁফাওঁ কিছু পৰিমাণে সুস্থ হৈ উঠিব পাৰে । অৱেশ্যে এই বিষয়টো এজন ব্যক্তি কিমান দিন আৰু কিমান গুৰুতৰভাৱে সংস্পৰ্শলৈ আহিছে তাৰ ওপৰত আৰোগ্য লাভৰ পৰিসৰ নিৰ্ভৰ কৰিব । বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে পুনৰ কয়,"হ্ৰস্বম্যাদী সংস্পৰ্শলৈ আহিলে বিৰক্তি আৰু প্ৰদাহ হ’ব পাৰে । ফলত কাহ, ডিঙিত বিষ, কফ বা সাময়িকভাৱে উশাহ-নিশাহৰ কষ্ট অনুভৱ কৰিব পাৰে । যেতিয়া প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পাই তেতিয়া এই লক্ষণসমূহৰ উন্নতি হ’ব পাৰে; কিন্তু চিন্তা কেৱল আপুনি অনুভৱ কৰিব পৰা কথাটোৱেই নহয় ।"

প্ৰদূষণে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত স্পষ্ট লক্ষণ সৃষ্টি নকৰাকৈ হাওঁফাওঁৰ গঠনৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰি ডাঃ বাৰ্মাই পুনৰ কয়,"কোনোবাই ভাবিব পাৰে, মই স্বাভাৱিকভাৱে উশাহ লৈ আছো, সেয়েহে মোৰ হাওঁফাওঁ নিশ্চয় ভালেই আছে । অৱেশ্যে লক্ষণ নাথাকিলেই যে ইয়াৰ কোনো প্ৰভাৱ পৰা নাই তাৰ প্ৰমাণ নহয় ।"

হাওঁফাওঁ প্ৰদূষণমুক্ত কৰিব পাৰিব নে?

আনহাতে মথুৰাৰ সৰ্বোদয় হাস্পতালৰ জ্যেষ্ঠ পৰামৰ্শদাতা ,পালমন’লজী এণ্ড স্লিপ মেডিচিনৰ ডাঃ মণি তিৱাৰীয়ে কয়," দীৰ্ঘদিন ধৰি বায়ু প্ৰদূষণৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ প্ৰভাৱ সম্পূৰ্ণৰূপে উপশম ঘটোৱাৰ কোনো প্ৰমাণিত উপায় নাই । সেইটোৱে হাওঁফাওঁক 'ডিটক্সিং' কৰাৰ ধাৰণাটোক বিভ্ৰান্ত কৰে । সেইবাবে বেছি সংস্পৰ্শলৈ আহিব নালাগে । বিশেষকৈ চিগাৰেটৰ ধোঁৱা পৰিহাৰ কৰাৰ উপৰি প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বেছি হ’লে বাহিৰৰ সংস্পৰ্শ সীমিত কৰিব লাগিব । তদুপৰি গধুৰ ধূলি, ধোঁৱা বা অন্যান্য বায়ুমণ্ডলীয় বিৰক্তিকৰ পদাৰ্থ থকা পৰিৱেশত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব ।"

বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে কয় যে সকলোৰে বাবে পাকঘৰটোও গুৰুত্বপূৰ্ণ । মানুহে বায়ু প্ৰদূষণৰ কথা ভাবিলে সাধাৰণতে যান-জঁটৰ ধোঁৱা, নিৰ্মাণৰ ধূলি আৰু ধূসৰ চহৰৰ কথা কল্পনা কৰে; কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰৰ বায়ুও প্ৰদূষিত হৈ থাকিব পাৰে । ৰন্ধা-বঢ়া কৰোতে ওলোৱা ধোঁৱা, ধঁপাতৰ ধোঁৱা আৰু ভালদৰে বায়ু চলাচল কৰিব নোৱাৰিলে শ্বাস-প্ৰশ্বাসতন্ত্ৰক বিৰক্তিকৰ পদাৰ্থৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিব পাৰে । ভাল বায়ু চলাচল, ঘৰৰ ভিতৰত ধূমপান পৰিহাৰ কৰা আৰু ধোঁৱাৰ সংস্পৰ্শ হ্ৰাস কৰিলে হাওঁফাওঁ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব ।

কেৱল বায়ু বেয়া বুলিয়েই ব্যায়াম বন্ধ নকৰিব

সাধাৰণতে বাহিৰৰ বায়ু বেয়া হ’লে বহুতেই ব্যায়াম বন্ধ কৰে । ডাঃ তিৱাৰীয়ে কয় যে বায়ুৰ গুণাগুণ বেয়া হোৱা সময়ছোৱাত বাহিৰত কৰা ব্যায়ামৰ সময় সালসলনি কৰিব লাগিব । ব্যায়াম বন্ধ কৰিব নালাগে ।

কোনে অতিৰিক্ত মনোযোগ দিব লাগে ?

হাঁপানী বা চি অ’ পি ডি ৰোগীয়ে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগে । এই ৰোগীসকলৰ বাবে প্ৰদূষণে বৰ্তমানৰ শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাসমূহ আৰু অধিক ভয়াৱহ কৰি তুলিব পাৰে । ডাঃ তিৱাৰীয়ে ধাৰাবাহিক কাহ, হুমুনিয়াহ কাঢ়ি থকা, বুকুখন কষ্ট অনুভৱ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ।

লগতে পঢ়ক:বায়ু প্ৰদূষণ যেতিয়া প্ৰাণঘাতী ৰোগৰ উৎস হয়

বায়ু প্ৰদূষণ বনাম আত্মহত্যা? দুয়োৰে মাজৰ সম্পৰ্ক কি? গৱেষণাত প্ৰকাশ পাইছে আচৰিত তথ্য...

চাৰি বছৰত ১৫ লাখ ৰোগীক সেৱা অসম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ : মুখ্যমন্ত্ৰী

কঁপনি-চলাফুৰাত অসুবিধা হোৱাৰ সমস্যা হ'ব পাৰে পাৰ্কিনছন ৰোগৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণ

TAGGED:

বায়ু প্ৰদূষণৰ দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰভাৱ
হাঁপানী
হাওঁফাওঁ
LUNG RECOVERY FROM POLLUTION DAMAGE
WORLD LUNG DAY 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.