ETV Bharat / health

বিশ্ব উচ্চ ৰক্তচাপ দিৱস: নীৰৱ ঘাতকক প্ৰতিৰোধ কৰিব কেনেকৈ ?

বিশ্ব স্বাস্থ্য় সংস্থাৰ তথ্য় মতে, বিশ্বজুৰি প্ৰায় ১৪ বিলিয়ন লোক উচ্চ ৰক্তচাপত আক্ৰান্ত । ইটিভি ভাৰতৰ নয়ন কুমাৰ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন...

World Hypertension Day2026
বিশ্ব উচ্চ ৰক্তচাপ দিৱস (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 17, 2026 at 1:44 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : প্ৰতি বছৰে ১৭ মে’ত পালন কৰা হয় ‘বিশ্ব উচ্চ ৰক্তচাপ দিৱস’ । সময়ে সময়ে ৰক্তচাপ জোখা আৰু ইয়াৰ স্বাভাৱিক মাত্ৰা জনাৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে এই দিৱস পালন কৰা হয় । বিশ্ব স্বাস্থ্য় সংস্থাই এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে । ২০২৬ চনৰ এই দিৱসৰ বিষয়বস্তু হৈছে "একেলগে উচ্চ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা: নিয়মিতভাৱে ৰক্তচাপ পৰীক্ষা, নীৰৱ ঘাতকক পৰাস্ত কৰক ।”

বিশ্বজুৰি উচ্চ ৰক্তচাপ অকাল মৃত্যুৰ প্ৰধান প্ৰতিৰোধযোগ্য কাৰণ হৈয়েই আছে । বিশ্বজুৰি প্ৰায় ১৪ বিলিয়ন লোক উচ্চ ৰক্তচাপত আক্ৰান্ত । ফলপ্ৰসূ আৰু সুলভ চিকিৎসা উপলব্ধ হোৱাৰ পিছতো বহু লোকে নিজৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে জ্ঞাত নহয় । উচ্চ ৰক্তচাপত আক্ৰান্ত প্ৰতি চাৰিজন লোকৰ ভিতৰত প্ৰায় এজনৰহে ৰক্তচাপ পৰ্যাপ্তভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয় । এই উচ্চ ৰক্তচাপ কাৰণ,লক্ষণ তথা জটিলতা সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতক ব্য়াখ্য়া কৰিলে মেডিচিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ মানৱেন্দ্ৰ নায়কে

Medicine specialist Dr Manawendra Nayak
বিশেষজ্ঞ ডাঃ মানৱেন্দ্ৰ নায়ক (ETV Bharat Assam)

ৰক্তচাপ কিমান হ’ব লাগে?

  • স্বাভাৱিক ৰক্তচাপ – ১২০/৮০ মিলিমিটাৰকৈ কম
  • উচ্চ ৰক্তচাপ – ১২০/৮০ৰ পৰা ১২৯/৭৯ মিঃমিঃ
  • উচ্চ ৰক্তচাপৰ পৰ্যায় ১ – ১৩০/৮০ৰ পৰা ১৩৯/৮৯ মিঃমিঃ
  • উচ্চ ৰক্তচাপৰ পৰ্যায় ২ – ১৪০/৯০ মিলিমিটাৰ বা তাতকৈ অধিক
  • উচ্চ ৰক্তচাপৰ সংকট – যদি আপোনাৰ ৰক্তচাপ ১৮০/১২০ মিলিমিটাৰতকৈ বেছি হয়, তেন্তে তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।

লক্ষণসমূহ কি কি ?

  • মূৰৰ বিষ হ'ব পাৰে
  • কম-বেছি পৰিমাণে মূৰ ঘূৰাই
  • বুকুখন ধপ্ ধপ্ কৰে
  • মনঃসংযোগত ব্যাঘাত জন্মে
  • ক্লান্তি বা ভাগৰুৱা অনুভৱ হয়
  • সামান্য কাম কৰিলেও হেফাই-ফেফাই থাকে
  • মাংসপেশী দুৰ্বল হয়
  • জটিল হ'লে নাকেৰে তেজ ওলায়
  • বুকুৰ বিষ অনুভৱ হয়
  • ভৰি ফুলিব পাৰে
World Hypertension Day2026
বিশ্ব উচ্চ ৰক্তচাপ দিৱস (ETV Bharat Assam)

ৰক্তচাপৰ কাৰণসমূহ :

  • অত্যধিক মানসিক চাপ বা টেনচন
  • জীৱন-যাপন বা লাইফ ষ্টাইল
  • প্রয়োজনতকৈ বেছি নিমখ খালে ছ'ডিয়ামৰ পৰিমাণ বাঢ়িলে ৰক্তচাপো বৃদ্ধি পায়
  • নিশা উজাগৰে থাকি কাম কৰা
  • নিয়মীয়াকৈ নিচা, মাদক দ্ৰব্য সেৱন
  • শৰীৰত জমা হোৱা অতিৰিক্ত চৰ্বি
  • তেজত ক'লেষ্টেৰলৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি
  • বেছিকৈ চৰ্বিযুক্ত খাদ্য গ্ৰহণৰ পাছত যদি কঠোৰ পৰিশ্ৰম নকৰে
  • পিতৃ-মাতৃৰ লগতে যদি পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ ৰক্তচাপৰ সমস্যা থাকে
  • গৰ্ভাৱস্থাত কেতিয়াবা কিছুমান মহিলাৰ ৰক্তচাপ বৃদ্ধি হয়
  • শৰীৰৰ অতিৰিক্ত ওজন
  • ধূম্ৰপানৰ বাবে হ'ব পাৰে ৰক্তচাপ
  • বয়স বৃদ্ধিৰ লগে লগে হ'ব পাৰে
  • অত্যধিক কফি পানৰ বাবে
  • পটাছিয়ামযুক্ত খাদ্য কম পৰিমাণে খোৱা
  • ক্ৰ'ণিক কিডনী বা বৃক্ক ৰোগ
  • থাইৰয়ডৰ বাবেও এনে হয়

হৃদযন্ত্ৰৰ সৈতে উচ্চ ৰক্তচাপৰ সম্পৰ্ক :

উচ্চ ৰক্তচাপ হৃদযন্ত্ৰৰ সমস্যাৰ অন্যতম কাৰক বুলি কোৱা হয় । অতি কমসংখ্যক লোকেহে জ্ঞাত যে ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণত বৃক্কয়ো সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । বৃক্কই শৰীৰত প্ৰাকৃতিক ফিল্টাৰ হিচাপে কাম কৰি তৰল পদাৰ্থক সুষম মাত্ৰাত ধৰি ৰাখে । ইয়াৰ ফলত শৰীৰত ছ’ডিয়ামৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ হয় । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ প্ৰতিবেদন মতে,নিমখ বেছিকৈ খোৱা লোকসকলৰ হৃদযন্ত্ৰৰ সমস্যা বেছি হোৱাৰ আংশকা থাকে ।

অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্যৰে সম্পৰ্ক :

উচ্চ ৰক্তচাপৰ অন্যতম বৃহৎ কাৰণ হ’ল অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্য । বেছি নিমখযুক্ত খাদ্য় সেৱন কৰিলে ক্ষতি হয় । কাৰণ নিমখৰ প্ৰভাৱ শৰীৰত পানী ধৰি ৰাখে । সেয়েহে ধমনীত তেজৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পায় আৰু তেজৰ ওপৰত চাপ পৰে। অত্যধিক সংসাধিত খাদ্য আৰু ফাষ্ট ফুড খালে ৰক্তচাপ বৃদ্ধিৰ আশংকা থাকে।

শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপৰ অভাৱ :

কাম কৰাৰ পৰিৱৰ্তে বেছিভাগ সময় বহি থাকিলে উচ্চ ৰক্তচাপ বৃদ্ধি পায় । দিনটো সক্ৰিয় হৈ নাথাকিলে হৃদযন্ত্ৰই শৰীৰৰ মাজেৰে তেজ চলাচল কৰিবলৈ অধিক কষ্ট কৰিব লগাৰ ফলত ধমনী বেৰত অধিক চাপ পৰে । লাহে লাহে ইয়াৰ ফলত ৰক্তবাহী নলীবোৰ জঠৰ হৈ উঠে আৰু উচ্চ ৰক্তচাপ হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি পায়।

মেদবহুলতা আৰু উচ্চ ক'লেষ্টেৰল :

অতিৰিক্ত ওজনে হৃদযন্ত্ৰ আৰু ৰক্তবাহী নলীত অতিৰিক্ত চাপ বৃদ্ধি পায় । যিমানেই শৰীৰৰ ওজন বাঢ়ে সিমানেই শৰীৰে অক্সিজেন আৰু পুষ্টিকৰ উপাদান যোগান ধৰিবলৈ অধিক তেজ চলাচল কৰিব লাগিব । এই অতিৰিক্ত তেজৰ প্ৰবাহে ধমনীৰ বেৰত চাপ বৃদ্ধি কৰে। পেটত থকা চৰ্বিয়ে ৰক্তবাহী নলীৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে, যাৰ ফলত হৃদযন্ত্ৰৰ পাম্প কৰিবলৈ অসুবিধা হয় ।

মানসিক চাপৰ সৈতে সম্পৰ্ক :

দীৰ্ঘদিনীয়া মানসিক চাপে আপোনাৰ ৰক্তচাপত নীৰৱে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । মানসিক চাপত শৰীৰে এড্ৰিনেলিন আৰু কৰ্টিছলৰ দৰে হৰম’ন উৎপন্ন কৰাৰ ফলত হৃদস্পন্দন সাময়িকভাৱে বৃদ্ধি পায় আৰু ৰক্তবাহী নলী সংকুচিত হৈ পৰে ।

ধঁপাত সেৱন মানেই বিপদ :

ধূমপান বা ধঁপাত সেৱন কৰিলে ৰক্তচাপ বৃদ্ধি পায় আৰু শেষত ৰক্তবাহী নলীৰ ক্ষতিসাধন হয় । তদুপৰি তেজত অক্সিজেন হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত হৃদযন্ত্ৰই অধিক কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় । হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষিত আৰু ৰক্তচাপ হ্ৰাস কৰিবলৈ ধঁপাত ত্যাগ কৰাটো প্ৰয়োজনীয়।

বৃক্কৰ ৰোগ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে :

বৃক্কই শৰীৰৰ পৰা অতিৰিক্ত তৰল পদাৰ্থ আৰু অলাগতিয়াল পদাৰ্থ আঁতৰাই ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে । বৃক্কৰ ক্ষতি বা বিকল হ’লে এই ভাৰসাম্যত ব্য়াঘাত জন্মে আৰু ৰক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। উচ্চ ৰক্তচাপৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ বৃক্কৰ স্বাস্থ্য বৰ্তাই ৰাখিবই লাগিব ।

পৰিয়ালৰ ইতিহাস :

বংশগত জিনৰ বাবে পৰিয়ালত উচ্চ ৰক্তচাপ হোৱাৰ আশংকা থাকে । সেইবাবে কাৰোবাৰ পৰিয়ালত এনে সমস্য়া থাকিলে নিয়মীয়াকৈ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত ।

মৰ্নিং হাইপাৰটেনচন :

সাধাৰণতে টোপনিৰ সময়ত ৰক্তচাপ কমি যায়; কিন্তু আমি পুৱা সাৰ পালে শৰীৰে কিছুমান বিশেষ হৰম’ন নিঃসৰণ কৰি দৈনন্দিন কাম-কাজৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলায় । এই হৰম’নবোৰে ৰক্তচাপ সামান্য বৃদ্ধি কৰে । কেতিয়াবা, এই বৃদ্ধি অতি দ্ৰুত, অত্যধিক বা আনকি বিপদজনক হ’ব পাৰে । এই অৱস্থাক মৰ্নিং হাইপাৰটেনচন বোলা হয়।

পৰিত্ৰাণৰ বাবে কি কি কৰিব ?

উচ্চ ৰক্তচাপৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ সকলোৱে কিছুমান বিষয়ত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰি ডাঃ মানৱেন্দ্ৰ নায়কে এইদৰে পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় :

  • যিমান সম্ভৱ টেনচন বা চাপমুক্ত হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত ৷
  • চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰি নিয়মীয়াকৈ ঔষধ সেৱন কৰিব লাগে ৷
  • নিজৰ ইচ্ছানুসৰি ফাৰ্মাচীৰ পৰা ঔষধ আনি খোৱা অনুচিত ।
  • নিয়মীয়াকৈ নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব খোজ কঢ়াৰ অভ্যাস গঢ়ি তুলিব লাগে। নিয়মিত শাৰীৰিক ব্যায়ামে হৃদযন্ত্ৰৰ শক্তি বজাই ৰাখে আৰু তেজৰ সোঁত বৃদ্ধি কৰে, যাৰ ফলত শৰীৰে ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহজ হৈ পৰে ।
  • সদায় সতেজ শাক-পাচলি, ফল-মূল খোৱা উচিত ।
  • কফি, মাদক দ্রব্য যিমান সম্ভৱ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে ।
  • নির্দিষ্ট জোখতকৈ নিমখ বেছি খাব নালাগে ৷
  • খাচী, পঠা ছাগলী, গাহৰি আদিৰ মাংস কম খাব লাগে ৷
  • শৰীৰৰ ওজন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবই লাগিব ৷
  • নিয়মীয়াকৈ ব্যায়াম কৰা উচিত ৷ নিয়মিত শাৰীৰিক ব্যায়ামে হৃদযন্ত্ৰৰ শক্তি বজাই ৰাখে আৰু তেজৰ সোঁত বৃদ্ধি কৰে, যাৰ ফলত শৰীৰে ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহজ হৈ পৰে।

(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)

লগতে পঢ়ক:চৰণ মন্দিৰ-চৰণ স্পৰ্শ: ডায়েবেটিছৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী চিকিৎসকৰ নীৰৱ অভিযান

কৰ্কট ৰোগৰ বিৰুদ্ধে যুঁজাৰ অমোঘ অস্ত্ৰ মানসিক শক্তি আৰু আত্মবিশ্বাস

ডায়েবেটিছৰ কাৰণ-জটিলতা-চিকিৎসাৰ ভ্ৰান্ত ধাৰণা

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
বিশ্ব উচ্চ ৰক্তচাপ দিৱস
ৰক্তচাপৰ লক্ষণসমূহ
ৰক্তচাপৰ কাৰণসমূহ
WORLD HYPERTENSION DAY2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.