ETV Bharat / health

বিশ্ব হৃদযন্ত্ৰ দিৱস: আপোনাৰ হৃদযন্ত্ৰক কেনেদৰে সুৰক্ষা দিব ? জানি লওক এইকেইটা টিপছ

ভাৰতত মুঠ মৃত্যুৰ ৩১ শতাংশৰ মূল কাৰণ হৃদৰোগ ।

WORLD HEART DAY 2026
বিশ্ব হৃদযন্ত্ৰ দিৱস: আপোনাৰ হৃদযন্ত্ৰক কেনেদৰে সুৰক্ষা দিব ? (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 29, 2026 at 3:42 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

আজি বিশ্ব হৃদযন্ত্ৰ দিৱস । প্ৰতিবছৰে ২৯ ছেপ্টেম্বৰত ৱৰ্ল্ড হাৰ্ট ফেডাৰেচনৰ উদ্য়োগত এই দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য অনুসৰি বিশ্বত হৃদৰোগ আৰু ষ্ট্ৰোকত বছৰি প্ৰায় ১ কোটি ৯৮ লাখ লোকৰ মৃত্যু হয় । ভাৰতত মুঠ মৃত্যুৰ প্ৰায় ৩১ শতাংশৰ মূল কাৰণ হৃদৰোগ । অসংক্ৰামক ৰোগৰ বাবে ৭০ বছৰৰ অনুৰ্ধত হোৱা অকাল মৃত্যুৰ ৩৮ শতাংশ হয় হৃদৰোগৰ বাবে ।

নয়ন কুমাৰ শৰ্মা

জনসাধাৰণক হৃদৰোগ বিষয়ে সজাগ কৰাৰ লগতে কেনেদৰে হৃদযন্ত্ৰ সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰি সেই বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে এই দিৱসৰ আয়োজন কৰি অহা হৈছে । ২০২৬ চনৰ বিশ্ব হৃদযন্ত্ৰ দিৱসৰ মূল শ্লোগান হৈছে "এটা ক্ষণো অথলে যাবলৈ নিদিব ।" হৃদযন্ত্ৰ কেনেদৰে সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰি , হৃদৰোগৰ কাৰণ আৰু প্ৰতিৰোধৰ উপায় সম্পৰ্কে ইটিভি ভাৰতক ব্যাখ্যা কৰিছে হৃদ শল্য বিশেষজ্ঞ ডাঃ বিকাশ ৰাই দাসে

হৃদযন্ত্ৰই সম্পাদন কৰা কাৰ্যসমূহ

  • তেজ পাম্প কৰাত সহায় কৰে
  • ৰক্তচাপ বৰ্তাই ৰাখে
  • হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্ৰণ কৰে
  • সহায়ক ৰক্তসঞ্চালনৰ কাম কৰে
  • অক্সিজেন সৰবৰাহ কৰে
  • শৰীৰৰ আৱৰ্জনা আঁতৰায়
  • পুষ্টিকৰ উপাদান যোগান ধৰে

অপৰিৱৰ্তনযোগ্য কাৰণ

  • বয়সৰ বাবে হোৱা কাৰণ প্ৰতিৰোধ কৰিব নোৱাৰি
  • পুৰুষৰ লগতে মহিলাও আক্ৰান্ত হয়
  • পৰিয়ালৰ ইতিহাস থাকিলেও আশংকা থাকে

পৰিবৰ্তনযোগ্য কাৰণ

  • উচ্চ ৰক্তচাপ
  • উচ্চ ক'লেষ্টেৰল
  • অনিয়ন্ত্ৰিত ডায়েবেটিছ
  • ধূমপান আৰু ধঁপাত সেৱন
  • মেদবহুলতা
  • শাৰীৰিক নিষ্ক্ৰিয়তা
  • অধিক মানসিক চাপ
  • অত্যাধিক মদ্যপান
  • বায়ু প্ৰদূষণৰ সংস্পৰ্শ
  • নিদ্ৰাহীনতাৰ সমস্যা

কেনেদৰে প্ৰতিৰোধ কৰিব ?

ব্যায়াম কৰিব লাগে

নিয়মীয়াকৈ ব্যায়াম কৰিব লাগে । আজিকালি শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম নকৰাসকলে নিতৌ নিৰ্দিষ্ট সময় ব্যায়াম কৰিবই লাগিব । সদায় কমেও ৩০ মিনিট খোজ কাঢ়িলে জিমলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজনেই নাথাকে ।

WORLD HEART DAY 2026
বিশ্ব হৃদযন্ত্ৰ দিৱস: আপোনাৰ হৃদযন্ত্ৰক কেনেদৰে সুৰক্ষা দিব ? (Getty Images)

ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ

হৃদৰোগৰ বিপদজনক কাৰকৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে উচ্চ ৰক্তচাপ । আজিকালি প্ৰায়ভাগ লোকেই উচ্চ ৰক্তচাপত আক্ৰান্ত । খাদ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিদ্ৰাহীনতা, টেনচনৰ বাবে এনে সমস্যাই সহজে গা কৰি উঠে । সেইবাবে যিবোৰ কাৰকৰ বাবে উচ্চ ৰক্তচাপৰ সৃষ্টি হয় সেইবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে ।

WORLD HEART DAY 2026
বিশ্ব হৃদযন্ত্ৰ দিৱস: আপোনাৰ হৃদযন্ত্ৰক কেনেদৰে সুৰক্ষা দিব ? (Getty Images)

ক'লেষ্টেৰল নিয়ন্ত্ৰণ

উচ্চ এলডিএল ক'লেষ্টেৰলে ধমনীত নিৰৱে প্লেকৰ সৃষ্টি কৰে । সেইবাবে যিবোৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে ক'লেষ্টেৰল বৃদ্ধি পায় সেইবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবই লাগিব ।

ধঁপাত সেৱনৰ অভ্যাস ত্যাগ

ধূমপায়ীসকলৰ ধূমপান নকৰা লোকতকৈ হৃদযন্ত্ৰৰ বিভিন্ন ৰোগ হোৱাৰ দুগুণ আশংকা থাকে । সেইবাবে এনে অভ্যাস যিমান পাৰি সোনকালেই ত্যাগ কৰা উচিত ।

মানসিক চাপ নিয়ন্ত্ৰণ

হৃদৰোগৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে মানসিক চাপ । এই চাপ যিমানেই দীৰ্ঘস্থায়ী হয় সিমানেই আশংকাও বৃদ্ধি পায় । যিকোনো প্ৰকাৰে এই চাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবই লাগিব । দীৰ্ঘদিনীয়া মানসিক চাপে উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু কৰ্টিছল বৃদ্ধি কৰে । এইদুয়োটাই সময়ৰ লগে লগে হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ষতি কৰে।

WORLD HEART DAY 2026
বিশ্ব হৃদযন্ত্ৰ দিৱস: আপোনাৰ হৃদযন্ত্ৰক কেনেদৰে সুৰক্ষা দিব ? (Getty Images)

ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণ

ডায়েবেটিছ আৰু হৃদৰোগৰ মাজত সম্পৰ্ক আছে । দীৰ্ঘদিন তেজত শৰ্কৰা অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ থাকিলে হৃদৰোগে গা কৰি উঠিবলৈ এখন ক্ষেত্ৰ লাভ কৰে ।

WORLD HEART DAY 2026
বিশ্ব হৃদযন্ত্ৰ দিৱস: আপোনাৰ হৃদযন্ত্ৰক কেনেদৰে সুৰক্ষা দিব ? (Getty Images)

সুষম খাদ্য খাওক

হৃদযন্ত্ৰ সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ সদায় সুষম খাদ্য গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব । সেইজীয়া শাক-পাচলি, গোটা শস্য, মাহজাতীয় শস্য, মাছ খাব লাগে । তদুপৰি কম নিমখ আৰু সংসাধিত খাদ্য খাব নালাগে । তেল কম পৰিমানে খোৱাটোৱে মংগল ।

মেডিকেল চেকআপ

তিনিমাহৰ মূৰে মূৰে মেডিকেল চেকআপ কৰোৱাটো খুবেই জৰুৰী ৷ এনে পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা উচ্চ ৰক্তচাপ, ক'লেষ্টেৰল, ডায়েবেটিছ আদি ৰোগ ধৰা পেলোৱাত সহায় কৰে ৷ উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু ক'লেষ্টেৰল হৃদযন্ত্ৰৰ সমস্যাৰ প্ৰধান কাৰণ ৷

এই দিৱস উপলক্ষে মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে সামাজিক মাধ্যম এক্সত দিয়া এটা পোষ্টত সকলোকে হৃদযন্ত্ৰৰ বাবে স্বাস্থ্যক কেতিয়াও আওকাণ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । এক্সত দিয়া পোষ্টটোত মন্ত্ৰী ডাঃ পেগুৱে কয়, "স্বাস্থ্যৰ বাবে সুস্থ হৃদযন্ত্ৰৰ প্ৰয়োজন । নিয়ীয়াকৈ পৰীক্ষা, স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য গ্ৰহণ, কায়িক শ্ৰমৰ লগতে জীৱনশৈলী ভাৰসাম্য কৰিব লাগিব ।"

লগতে পঢ়ক:বিশ্ব হৃদযন্ত্ৰ দিৱস: বাহনৰ বিকট শব্দ, যান-জঁটে সৃষ্টি কৰা মানসিক চাপৰ বাবে হ'ব পাৰে হাৰ্ট এটেক !

হতাশা যেতিয়া জীৱন লগৰী হয় তেতিয়া.

শৰীৰৰচৰ্চাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত টোপনি-জিৰণিৰ কিমান প্ৰয়োজন ?

কিয় কম বয়সতে বৃদ্ধি পাইছে হাৰ্ট এটেকৰ সমস্যা ? জানি লওক লক্ষণসমূহ

TAGGED:

বিশ্ব হৃদযন্ত্ৰ দিৱস
ইটিভি ভাৰত অসম
ডায়েবেটিছ
WORLD HEART DAY
WORLD HEART DAY 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.