বিশ্ব হৃদযন্ত্ৰ দিৱস: আপোনাৰ হৃদযন্ত্ৰক কেনেদৰে সুৰক্ষা দিব ? জানি লওক এইকেইটা টিপছ
ভাৰতত মুঠ মৃত্যুৰ ৩১ শতাংশৰ মূল কাৰণ হৃদৰোগ ।
Published : September 29, 2026 at 3:42 PM IST
আজি বিশ্ব হৃদযন্ত্ৰ দিৱস । প্ৰতিবছৰে ২৯ ছেপ্টেম্বৰত ৱৰ্ল্ড হাৰ্ট ফেডাৰেচনৰ উদ্য়োগত এই দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য অনুসৰি বিশ্বত হৃদৰোগ আৰু ষ্ট্ৰোকত বছৰি প্ৰায় ১ কোটি ৯৮ লাখ লোকৰ মৃত্যু হয় । ভাৰতত মুঠ মৃত্যুৰ প্ৰায় ৩১ শতাংশৰ মূল কাৰণ হৃদৰোগ । অসংক্ৰামক ৰোগৰ বাবে ৭০ বছৰৰ অনুৰ্ধত হোৱা অকাল মৃত্যুৰ ৩৮ শতাংশ হয় হৃদৰোগৰ বাবে ।
নয়ন কুমাৰ শৰ্মা
জনসাধাৰণক হৃদৰোগ বিষয়ে সজাগ কৰাৰ লগতে কেনেদৰে হৃদযন্ত্ৰ সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰি সেই বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে এই দিৱসৰ আয়োজন কৰি অহা হৈছে । ২০২৬ চনৰ বিশ্ব হৃদযন্ত্ৰ দিৱসৰ মূল শ্লোগান হৈছে "এটা ক্ষণো অথলে যাবলৈ নিদিব ।" হৃদযন্ত্ৰ কেনেদৰে সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰি , হৃদৰোগৰ কাৰণ আৰু প্ৰতিৰোধৰ উপায় সম্পৰ্কে ইটিভি ভাৰতক ব্যাখ্যা কৰিছে হৃদ শল্য বিশেষজ্ঞ ডাঃ বিকাশ ৰাই দাসে ।
Never ignore the health of your heart. ❤️— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) September 29, 2026
A healthy heart is essential to a healthy life, yet we often overlook the small signs and habits that can make a lasting difference. Let us prioritise regular check-ups, healthy food, physical activity and a balanced lifestyle, and… pic.twitter.com/gibkyMOauR
হৃদযন্ত্ৰই সম্পাদন কৰা কাৰ্যসমূহ
- তেজ পাম্প কৰাত সহায় কৰে
- ৰক্তচাপ বৰ্তাই ৰাখে
- হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্ৰণ কৰে
- সহায়ক ৰক্তসঞ্চালনৰ কাম কৰে
- অক্সিজেন সৰবৰাহ কৰে
- শৰীৰৰ আৱৰ্জনা আঁতৰায়
- পুষ্টিকৰ উপাদান যোগান ধৰে
অপৰিৱৰ্তনযোগ্য কাৰণ
- বয়সৰ বাবে হোৱা কাৰণ প্ৰতিৰোধ কৰিব নোৱাৰি
- পুৰুষৰ লগতে মহিলাও আক্ৰান্ত হয়
- পৰিয়ালৰ ইতিহাস থাকিলেও আশংকা থাকে
পৰিবৰ্তনযোগ্য কাৰণ
- উচ্চ ৰক্তচাপ
- উচ্চ ক'লেষ্টেৰল
- অনিয়ন্ত্ৰিত ডায়েবেটিছ
- ধূমপান আৰু ধঁপাত সেৱন
- মেদবহুলতা
- শাৰীৰিক নিষ্ক্ৰিয়তা
- অধিক মানসিক চাপ
- অত্যাধিক মদ্যপান
- বায়ু প্ৰদূষণৰ সংস্পৰ্শ
- নিদ্ৰাহীনতাৰ সমস্যা
কেনেদৰে প্ৰতিৰোধ কৰিব ?
ব্যায়াম কৰিব লাগে
নিয়মীয়াকৈ ব্যায়াম কৰিব লাগে । আজিকালি শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম নকৰাসকলে নিতৌ নিৰ্দিষ্ট সময় ব্যায়াম কৰিবই লাগিব । সদায় কমেও ৩০ মিনিট খোজ কাঢ়িলে জিমলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজনেই নাথাকে ।
ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ
হৃদৰোগৰ বিপদজনক কাৰকৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে উচ্চ ৰক্তচাপ । আজিকালি প্ৰায়ভাগ লোকেই উচ্চ ৰক্তচাপত আক্ৰান্ত । খাদ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিদ্ৰাহীনতা, টেনচনৰ বাবে এনে সমস্যাই সহজে গা কৰি উঠে । সেইবাবে যিবোৰ কাৰকৰ বাবে উচ্চ ৰক্তচাপৰ সৃষ্টি হয় সেইবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে ।
ক'লেষ্টেৰল নিয়ন্ত্ৰণ
উচ্চ এলডিএল ক'লেষ্টেৰলে ধমনীত নিৰৱে প্লেকৰ সৃষ্টি কৰে । সেইবাবে যিবোৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে ক'লেষ্টেৰল বৃদ্ধি পায় সেইবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবই লাগিব ।
ধঁপাত সেৱনৰ অভ্যাস ত্যাগ
ধূমপায়ীসকলৰ ধূমপান নকৰা লোকতকৈ হৃদযন্ত্ৰৰ বিভিন্ন ৰোগ হোৱাৰ দুগুণ আশংকা থাকে । সেইবাবে এনে অভ্যাস যিমান পাৰি সোনকালেই ত্যাগ কৰা উচিত ।
মানসিক চাপ নিয়ন্ত্ৰণ
হৃদৰোগৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে মানসিক চাপ । এই চাপ যিমানেই দীৰ্ঘস্থায়ী হয় সিমানেই আশংকাও বৃদ্ধি পায় । যিকোনো প্ৰকাৰে এই চাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবই লাগিব । দীৰ্ঘদিনীয়া মানসিক চাপে উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু কৰ্টিছল বৃদ্ধি কৰে । এইদুয়োটাই সময়ৰ লগে লগে হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ষতি কৰে।
ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণ
ডায়েবেটিছ আৰু হৃদৰোগৰ মাজত সম্পৰ্ক আছে । দীৰ্ঘদিন তেজত শৰ্কৰা অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ থাকিলে হৃদৰোগে গা কৰি উঠিবলৈ এখন ক্ষেত্ৰ লাভ কৰে ।
সুষম খাদ্য খাওক
হৃদযন্ত্ৰ সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ সদায় সুষম খাদ্য গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব । সেইজীয়া শাক-পাচলি, গোটা শস্য, মাহজাতীয় শস্য, মাছ খাব লাগে । তদুপৰি কম নিমখ আৰু সংসাধিত খাদ্য খাব নালাগে । তেল কম পৰিমানে খোৱাটোৱে মংগল ।
মেডিকেল চেকআপ
তিনিমাহৰ মূৰে মূৰে মেডিকেল চেকআপ কৰোৱাটো খুবেই জৰুৰী ৷ এনে পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা উচ্চ ৰক্তচাপ, ক'লেষ্টেৰল, ডায়েবেটিছ আদি ৰোগ ধৰা পেলোৱাত সহায় কৰে ৷ উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু ক'লেষ্টেৰল হৃদযন্ত্ৰৰ সমস্যাৰ প্ৰধান কাৰণ ৷
এই দিৱস উপলক্ষে মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে সামাজিক মাধ্যম এক্সত দিয়া এটা পোষ্টত সকলোকে হৃদযন্ত্ৰৰ বাবে স্বাস্থ্যক কেতিয়াও আওকাণ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । এক্সত দিয়া পোষ্টটোত মন্ত্ৰী ডাঃ পেগুৱে কয়, "স্বাস্থ্যৰ বাবে সুস্থ হৃদযন্ত্ৰৰ প্ৰয়োজন । নিয়ীয়াকৈ পৰীক্ষা, স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য গ্ৰহণ, কায়িক শ্ৰমৰ লগতে জীৱনশৈলী ভাৰসাম্য কৰিব লাগিব ।"
লগতে পঢ়ক:বিশ্ব হৃদযন্ত্ৰ দিৱস: বাহনৰ বিকট শব্দ, যান-জঁটে সৃষ্টি কৰা মানসিক চাপৰ বাবে হ'ব পাৰে হাৰ্ট এটেক !
হতাশা যেতিয়া জীৱন লগৰী হয় তেতিয়া.
শৰীৰৰচৰ্চাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত টোপনি-জিৰণিৰ কিমান প্ৰয়োজন ?
কিয় কম বয়সতে বৃদ্ধি পাইছে হাৰ্ট এটেকৰ সমস্যা ? জানি লওক লক্ষণসমূহ