বিশ্ব হৃদযন্ত্ৰ দিৱস: বাহনৰ বিকট শব্দ, যান-জঁটে সৃষ্টি কৰা মানসিক চাপৰ বাবে হ'ব পাৰে হাৰ্ট এটেক !
বিশ্ব স্থাস্থ্য সংস্থাৰ মতে, যান-বাহনৰ পৰা হোৱা শব্দ,উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ সমস্যাৰ মাজত সম্পৰ্ক আছে ।
Published : September 29, 2026 at 12:56 PM IST
হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ সৈতে কেইবাটাও বিষয় জড়িত হৈ থাকে । আধুনিক জীৱন যাত্ৰাত কিছুমান কাৰকে অনবৰতে হৃদযন্ত্ৰই স্বাভাৱিকভাৱে কাৰ্য সম্পাদনত ব্যাঘাত জন্মাবলৈ সুযোগৰ অপেক্ষা কৰি থাকে । এই কাৰকবোৰৰ ভিতৰত ক'লেষ্টেৰল, ৰক্তচাপ, ডায়েবেটিছ, পুষ্টি, শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপ অন্যতম ।
তদুপৰি দৈনন্দিন জীৱনত মানসিক চাপৰ সন্মুখীন হোৱাৰ ধৰণেও হৃদযন্ত্ৰৰ অৱস্থাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলোৱা দেখা যায় । চহৰত গাড়ী-মটৰ চলোৱা চালকৰ বাবে যান-জঁট, গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত আক্ৰমণাত্মক হোৱা, অহৰহ হৰ্ণ বজোৱা, ডাঙৰকৈ হৰ্ণ বজোৱা আদিৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা মানসিক চাপো এই কাৰকৰ সৈতে যোগ হোৱাৰ পিচত বিষয়টোৱে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰে । এইদৰে পথত হোৱা চাপৰ পথত ক্ৰোধৰ সৃষ্টি হ'লে হাৰ্ট এটেক হোৱাৰ আশংকা থাকে ।
মানসিক চাপৰ সময়ত শৰীৰত কি হয় ?
যেতিয়া শৰীৰত যুদ্ধ বা পলায়ন ব্যৱস্থাটো সক্ৰিয় হৈ পৰে তেতিয়া কোনো ব্যক্তিয়ে যিকোনো ধৰণৰ ভাবুকি, উদ্বেগ বা হতাশা অনুভৱ কৰে । মানসিক চাপৰ ফলত নিঃসৰণ হোৱা কিছুমান ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ ভিতৰত এড্ৰিনেলিন আৰু কৰ্টিছল আদি অন্যতম । এইধৰণৰ ৰাসায়নিক পদাৰ্থই যিকোনো আগতীয়া কাৰ্যকলাপ প্ৰস্তুতিৰ বাবে ৰক্তচাপ আৰু হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি কৰে ।
যদিহে টোপনি ভাল নহয়, ব্যায়াম নকৰে, ধূমপান কৰাৰ লগতে অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্য বা উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু ডায়েবেটিছে গা কৰি উঠে তেতিয়া সামগ্ৰিকভাৱে হৃদযন্ত্ৰৰ বিপদৰ ছবিখন বেয়াৰ ফালে ধাৱমান হয় । এইবোৰৰ উপৰি যান-বাহনৰ পৰা অহা শব্দও এই ৰোগৰ কাৰক হোৱাৰ আশংকা থাকে । এই সন্দৰ্ভত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কয় যে যান-বাহনৰ পৰা অহা একেলেথাৰিয়ে হোৱা শব্দ আৰু উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু ইস্কিমিক হৃদৰোগৰ দৰে বিভিন্ন হৃদযন্ত্ৰৰ সমস্যাৰ মাজত সম্পৰ্ক আছে ।
ই কেৱল গাড়ীৰ হৰ্ণেই নহয়
আমি সন্মুখীন হোৱা বহু সমস্যাৰ ভিতৰত হৰ্ণ বজোৱাটো অন্যতম । যেতিয়া কোনো এজন চালকে পথেৰে বাহন চলাই গৈ থাকে তেতিয়া অতিমাত্ৰা গতিবেগ, হঠাতে পথ সলনি হোৱা, অসাৱধানতাৰে অভাৰটেকিং, অতি বিপদজ্জনকভাৱে ওচৰৰ পৰা আন এখন বাহনক পিছে পিছে খেদি যোৱা আদিৰ বাবে পথতেই সৃষ্টি হোৱা খং আদিয়েই আমাৰ শৰীৰত মানসিক চাপৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলে ।
কিছুমান চালকৰ ওপৰত মানসিক চাপ ইমানেই বেছি হয় যে কাম কৰাৰ আগতেই অকলে গাড়ী চলোৱাটো তেওঁলোকৰ বাবে সমস্যা হৈ পৰে । যেতিয়া তেওঁলোকে এটা কৰ্মদিনৰ পিছত ঘৰলৈ উভতি আহে তেতিয়া এইটো প্ৰযোজ্য । কিয়নো তেওঁলোকে নিজে সজাগ হৈ থাকিবলগীয়া হোৱা বাবে আৰাম কৰিব নোৱাৰে ।
এই সন্দৰ্ভত বেংগালুৰুৰ হেন্নুৰ ৰোডৰ স্পৰ্শ হাস্পতালৰ কাৰ্ডিঅ’লজিৰ লীড কনচালটেণ্ট ডাঃ আৰ এছ ভেংকটেছুলুয়ে কয়, “হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ কথা কওতে আমি কি খাও বা আমাৰ চিকিৎসা প্ৰতিবেদনত কি দেখিবলৈ পাও;কিন্তু আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱন অতিবাহিত কৰা পৰিৱেশো পাহৰি যোৱা উচিত নহয় ।"
অৱেশ্য কেৱল হৰ্ণ বজোৱা আৰু পথত বিভিন্ন কাৰণত সৃষ্টি হোৱা মানসিক চাপৰ বাবে প্ৰত্যক্ষভাৱে হাৰ্ট এটেক হ’ব পাৰে বুলি ভবাটো বুদ্ধিমানৰ কাম নহ’ব বুলি উল্লেখ কৰি বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে পুনৰ কয়," হৃদযন্ত্ৰৰ অৱস্থাত প্ৰভাৱ পেলোৱা কেইবাটাও উপাদান আছে আৰু এইবোৰৰ ভিতৰত ৰক্তচাপ, ডায়েবেটিছ, ধূমপান, মেদবহুলতা, ব্যায়াম আৰু টোপনিৰ অভাৱ আদি অন্যতম । অৱেশ্যে যদি আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আৰু পথত সৃষ্টি হোৱা অপ্ৰয়োজনীয় মানসিক চাপ দূৰ কৰিব পাৰো, সেয়াহে এক বুদ্ধিমানৰ পদক্ষেপ হ’ব ।”
পৰৱৰ্তী প্ৰতিক্ৰিয়াৰ আগতে থমকি ৰওক
এইক্ষেত্ৰত ব্যক্তিগত আচৰণেও পাৰ্থক্যৰ সৃষ্টি কৰে । কিয়নো পথত বিভিন্ন আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰা চালকে বাহন আদি চলায় । হৰ্ণ ব্যৱহাৰ হয়তো সুৰক্ষাৰ বাবে ভাল উপায় হ'ব পাৰে; কিন্তু গাড়ী চলাচল নকৰাৰ সময়ত ইয়াক বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰিলে গতিবিধিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই । তেনেদৰে আক্ৰমণাত্মকভাৱে গতি বৃদ্ধি কৰা, বিপজ্জনকভাৱে অভাৰটেক কৰা বা আন এজনৰ ওপৰত খং উঠিলে পৰিস্থিতিৰ উন্নতি নহ’ব । এটা মুহূৰ্তত মন্থৰ কৰাৰ বিষয়ে ভাবিব লাগে । তদুপৰি কিছু দূৰত্বও বৰ্তাই ৰাখিব লাগে । পথত বাহন আদি চলোৱাৰ সময়ত যি কোনো সংঘাতৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে । প্ৰয়োজন হ’লেহে হৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ।
উল্লেখ্য যে গাড়ী চলোৱাৰ অভ্যাসৰ পৰিৱৰ্তনে সুস্থ হৃদযন্ত্ৰ নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰে । এই ক্ষেত্ৰত শাৰীৰিক ক্ৰিয়া-কলাপ,ভাল টোপনি, সুষম খাদ্য, ধূমপান পৰিহাৰ, ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণত ৰখা আৰু গ্লুক’জৰ মাত্ৰা আদি অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ।
২০২৬ চনৰ বিশ্ব হৃদযন্ত্ৰ দিৱসত বাহনৰ মালিক আৰু চালকৰ বাবে এই বাৰ্তাটো আছে:আমাৰ যান-জঁটত কোনো প্ৰভাৱ নাথাকিবও পাৰে; কিন্তু আমি ইয়াৰ প্ৰতি আমাৰ মনোভাৱ সলনি কৰিব পাৰো । সকলোৱে মনত ৰখা উচিত যে নিৰৱে গাড়ী চলোৱাটোৱে মানুহক চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ সলনি কৰাত সহায় নকৰে । তদুপৰি সুস্থ জীৱন যাপন কৰাতো যে সহায় কৰে তেনেকুৱা নহয় । এয়া হৈছে হৃদযন্ত্ৰৰ যত্ন লোৱাৰ মাথোঁ এখোজ সঠিক দিশহে ।
References:
https://academic.oup.com/cardiovascres/article/122/5/621/8493284
https://www.ovid.com/jnls/environepidem/fulltext/10.1097/ee9.0000000000000400~road-traffic-noise-and-incident-ischemic-heart-disease
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214140523000853
লগতে পঢ়ক:ইৰাকৰ ৰোগীৰ বুকুত বিকাশৰ হৃদয়ৰ ধপধপনি: গ্ৰীণ কৰিড'ৰেৰে ভূপালৰ পৰা গ'ল হৃদপিণ্ড
কিয় কম বয়সতে বৃদ্ধি পাইছে হাৰ্ট এটেকৰ সমস্যা ? জানি লওক লক্ষণসমূহ
চৰ্বীযুক্ত যকৃত কেৱল হৃদযন্ত্ৰৰ বাবেই নহয়, শৰীৰৰ আন আন অংগসমূহৰ বাবেও বিপদজনক ! বিশেষজ্ঞসকলে কি কয়…
বাৰিষা মানেই কেৱল ভাইৰেল জ্বৰ নহয়, আপোনাৰ হৃদযন্ত্ৰতো প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে