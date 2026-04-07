বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱস : গেষ্ট্ৰ’পেৰেছিছৰ ফলত হ’ব পাৰে ডায়েবেটিছ আৰু থাইৰয়ডৰ সমস্যা
বিশেষকৈ আগশাৰীৰ চহৰসমূহত শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপৰ অভাৱ আৰু অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্যাভ্যাসৰ দৰে জীৱনশৈলীৰ বাবে গেষ্ট্ৰ’পেৰেছিছৰ সমস্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে ।
Published : April 7, 2026 at 11:48 PM IST
শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপৰ অভাৱ, অনিৰ্দিষ্ট জীৱনশৈলী আৰু অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্যাভ্যাসৰ বাবে শেহতীয়া বছৰবোৰত গেষ্ট্ৰ’পেৰেছিছৰ দৰে ৰোগৰ সমস্যা যথেষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে । বিশেষকৈ আগশাৰীৰ চহৰসমূহত গেষ্ট্ৰ’পেৰেছিছৰ দৰে সমস্যা অধিক ৷ এই ৰোগে পেটৰ স্নায়ু আৰু পেশীবোৰক প্ৰভাৱিত কৰে ।
গেষ্ট্ৰ’পেৰেছিছৰ কাৰণ, লক্ষণ আৰু চিকিৎসাৰ বিষয়ে জানিবলৈ ইটিভি ভাৰতে মুম্বাইৰ গ্লিনিগলছ হাস্পতালৰ গেষ্ট্ৰ’এণ্টেৰ’লজীৰ জ্যেষ্ঠ পৰামৰ্শদাতা ডাঃ মেঘৰাজ ইংলেৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মিলিত হৈছিল ৷
ডাঃ মেঘৰাজ ইংলে কি ক’লে
জ্যেষ্ঠ পৰামৰ্শদাতা ডাঃ মেঘৰাজ ইংলেই কয় যে জীৱনৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিবলৈ সময়োপযোগী চিকিৎসা অতি প্ৰয়োজনীয় । গেষ্ট্ৰ’পেৰেছিছ হৈছে পেটত খাদ্যগ্ৰহণত হোৱা বিলম্বৰ বাবে দেখা দিয়া অৱস্থা, যাক চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ভাষাত Delayed gastric emptying হোৱা বুলিও কোৱা হয় ।
গেষ্ট্ৰ’পেৰেছিছৰ লক্ষণ
ডাঃ মেঘৰাজ ইংলেৰ মতে ইয়াৰ লক্ষণসমূহ হ’ল - পেটৰ বিষ, ভোক কমি যোৱা, পেট ফুলা, ওকালি অহা আৰু বমি হোৱা, হঠাতে ওজন কমি যোৱা, পেটত ওজন অনুভৱ কৰা, তেজত চেনিৰ পৰিমাণ অস্বাভাৱিক হোৱা, পুষ্টিহীনতা, বদহজম আৰু কোষ্ঠকাঠিন্য ।
গেষ্ট্ৰ’পেৰেছিছৰ কাৰণ
ডাঃ মেঘৰাজ ইংলে কয় যে গেষ্ট্ৰ’পেৰেছিছৰ সঠিক কাৰণ স্পষ্ট নহয় । অৱশ্যে তেওঁ কয় যে ডায়েবেটিছ এই অৱস্থাৰ অন্যতম সাধাৰণ কাৰণ । কিছুমান ঔষধ আৰু অস্ত্ৰোপচাৰেও এই অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।
গেষ্ট্ৰ’পেৰেছিছৰ আশংকা
গেষ্ট্ৰ’পেৰেছিছৰ ফলত কৰ্কট ৰোগ, ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ, চিষ্টিক ফাইব্ৰ’ছিছ, অটোইম্যুন ৰোগ, পাৰ্কিনছন ৰোগ, থাইৰয়ডৰ সমস্যা, স্ক্লেৰ’ডাৰ্মা আদি ৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় । গেষ্ট্ৰ’পেৰেছিছৰ ফলত বহুতো জটিলতা হ’ব পাৰে, যেনে - স্থায়ীভাৱে হোৱা বমিৰ ফলত অত্যন্ত পানীলগা । ভোক কমিলে কেলৰিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাব পাৰে বা বমি হ’লে শৰীৰে প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিকৰ উপাদান গ্ৰহণ কৰাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । হজম নোহোৱা খাদ্য পেটত জমা হৈ ওকালি অহাৰ লগতে বমি হ’ব পাৰে । যদি এই কাৰণৰ বাবে খাদ্য ক্ষুদ্ৰান্ত্ৰৰ মাজেৰে পাৰ হ’ব নোৱাৰে, তেন্তে ইয়াৰ ফলত গুৰুতৰ জটিলতাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।
পেটৰ স্নায়ু বা পেশীৰ ক্ষতি হোৱা লোকৰ ক্ষেত্ৰত গেষ্ট্ৰ’পেৰেছিছৰ আশংকা বেছি থাকে, যাৰ বাবে খাদ্য পেটৰ পৰা অন্ত্ৰলৈ সঠিকভাৱে যাব নোৱাৰে ।
গেষ্ট্ৰ’পেৰেছিছৰ ফলত ডায়েবেটিছৰ সম্ভাৱনা
যদিও গেষ্ট্ৰ’পেৰেছিছ নিজেই ডায়েবেটিছৰ সৃষ্টি নকৰে, তথাপিও ক্ষুদ্ৰান্ত্ৰৰ মাজেৰে কিমান দ্ৰুত আৰু কিমান পৰিমাণৰ খাদ্য গতি কৰে, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেজত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰাৰ সালসলনি হ’ব পাৰে ৷ যাৰ ফলত ডায়েবেটিছৰ লক্ষণবোৰ দেখা দিয়াৰ লগতে শাৰিৰীক অৱস্থাৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে ৷ তেজত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা অত্যাধিক হ’লে গেষ্ট্ৰ’পেৰেছিছৰ অৱস্থাৰো অৱনতি ঘটাৰ সম্ভাৱনা থাকে ৷
সময়মতে চিকিৎসা
এই অৱস্থাৰ লগত জড়িত লক্ষণসমূহে ব্যক্তিৰ দৈনন্দিন কাম-কাজ সহজে সম্পন্ন কৰাৰ ক্ষমতাত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । গতিকে সময়মতে চিকিৎসা কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । আন জটিলতাসমূহ এনেধৰণৰ হ’ব পাৰে - নিম্ন ৰক্তচাপ, প্ৰস্ৰাৱ কমি যোৱা, ঘাঁ ভাল নোহোৱা, পেশীৰ দুৰ্বলতা, দ্ৰুত উশাহ-নিশাহ, দ্ৰুত হৃদস্পন্দন আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দুৰ্বল হোৱা ।
আগতীয়াকৈ জানি লওক
প্ৰথমতে আপোনাৰ গেষ্ট্ৰ’পেৰেছিছ হৈছে নে নাই সেয়া ব্যক্তিৰ চিকিৎসাৰ ইতিহাস আৰু লক্ষণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । আল্ট্ৰাছাউণ্ড, চিটি স্কেন, এমআৰআই, তেজৰ পৰীক্ষা, পেটত কোনো ধৰণৰ ব্লক হোৱাটো বিচাৰি উলিওৱা শৰীৰৰ ওপৰভাগৰ এণ্ড’স্কপি আদিয়েই কাৰোবাৰ গেষ্ট্ৰ’পেৰেছিছ হৈছে নে নাই সেইটো নিৰ্ণয় কৰাৰ মূল উপায় ।
গেষ্ট্ৰ’পেৰেছিছৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ
খাদ্য আৰু জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন । ৰোগীয়ে কম পৰিমাণে, সঘনাই খাদ্য খোৱাটো লক্ষণসমূহ হ্ৰাস কৰাত উপকাৰী বুলি বিবেচনা কৰিব পাৰে ।
অধিক চৰ্বী আৰু আঁহযুক্ত খাদ্যই পেট খালী কৰাত লেহেমীয়া বিবেচিত হ’ব পাৰে ৷ গতিকে কম চৰ্বীযুক্ত বিকল্প আৰু সহজে হজম হোৱা কাৰ্বহাইড্ৰেট খাদ্যহে গ্ৰহণ কৰক ৷
ৰোগীক অস্ত্ৰোপচাৰৰ প্ৰয়োজন নোহোৱালৈকে চিকিৎসকে দিয়া ঔষধেই প্ৰাথমিক চিকিৎসা । চিকিৎসকে ব্যক্তিজনৰ বাবে উপযুক্ত অস্ত্ৰোপচাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব । মন কৰিবলগীয়া যে অস্ত্ৰোপচাৰে শেষ উপায় ।
খাদ্যৰ পৰিৱৰ্তন
- গেষ্ট্ৰ’পেৰেছিছত ভোগা ৰোগী এজনে দৈনিক কম পৰিমাণে কেইবাবাৰো আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে সুৰা আৰু কাৰ্বনেটেডযুক্ত পানীয় পৰিহাৰ কৰিব লাগে ।
- ভালকৈ সিজোৱা শাক-পাচলি আহাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰাটো ভাল আৰু খোৱাৰ পিছতে টোপনি যোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে ।
- প্ৰয়োজন অনুসৰি মাল্টিভিটামিন গ্ৰহণ কৰক আৰু ব্ৰ’কলি, কমলা আৰু দুগ্ধজাত সামগ্ৰী কমকৈ গ্ৰহণ কৰক ৷
(বিশেষ দ্ৰষ্টব্য: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা প্ৰতিটো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল প্ৰাথমিক তথ্যৰ বাবেহে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বে ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'লে ভাল হ'ব ।)
