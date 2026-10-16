বিশ্ব খাদ্য দিৱস : শিশুৰ মৃত্যুৰ প্ৰায় ৫০% কাৰণ অপুষ্টি
ক্ষুধাৰ লগতে পুষ্টিহীনতা দূৰ কৰিবলৈ প্ৰতিবছৰে ১৬ অক্টোবৰত এই দিৱস পালন কৰা হয় ।
Published : October 16, 2026 at 3:07 PM IST
গুৱাহাটী : বিশ্বৰ প্ৰায় ৩০০ কোটিতকৈও অধিক মানুহে বিভিন্ন কাৰণত পুষ্টিকৰ খাদ্য গ্ৰহণৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে । প্ৰায়ভাগ দেশত খাদ্য শস্যৰ উৎপাদন বৃদ্ধি হোৱাৰ সময়তো বৃহৎ সংখ্যক মানুহে স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য লাভ কৰা নাই ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই প্ৰকাশ কৰা এই তথ্যৰ পৰাই অনুমান কৰিব পাৰি এসাঁজ আহাৰৰ অভাৱত মানুহৰ শৰীৰত কিমান পুষ্টিৰ অভাৱ হৈছে । বিশ্বত প্ৰতিবছৰে পুষ্টিহীনতাত অধিক লোকৰ মৃত্যু হয় ৷ বহুতে এতিয়াও এসাঁজ খাই এসাঁজ লঘোণে আছে ৷ অনাহাৰে বহু শিশুৱে সোণালী শৈশৱ পাৰ কৰা বাবে বিভিন্ন সমস্যাই গা কৰি উঠিছে ।
Every grain on our plate carries the sweat of a farmer, the dedication of countless hands and the promise of a better tomorrow. On #WorldFoodDay , let us thank our farmers and everyone in the food chain who brings nourishment to our tables, while pledging to reduce food waste and ensure that no one goes hungry.— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) October 16, 2026
শিশুৰ মৃত্যুৰ প্ৰায় ৫০% কাৰণ অপুষ্টি
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য অনুসৰিয়েই ৫ বছৰৰ তলৰ শিশুৰ মৃত্যুৰ প্ৰায় ৫০% কাৰণ অপুষ্টিৰ সৈতে জড়িত । শিশুৱে সময়মতে উপযুক্ত পুষ্টি লাভ নকৰা বাবে কেনেধৰণৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে সেয়া সহজেই অনুমান কৰিব পাৰি । বিশ্বৰ ১৪৯ নিযুত শিশু শাৰীৰিক বৃদ্ধি নোহোৱা বাবে বাওনা হোৱাৰ তথ্যও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই প্ৰকাশ কৰিছে ।
বিশ্ব খাদ্য দিৱসৰ শ্লোগান
বিশ্বৰ বিভিন্ন অঞ্চলত সৃষ্টি হোৱা ক্ষুধাৰ লগতে পুষ্টিহীনতা দূৰ কৰিবলৈ প্ৰতিবছৰে ১৬ অক্টোবৰত 'বিশ্ব খাদ্য দিৱস' পালন কৰা হয় । তদুপৰি খাদ্যৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰাৰ লগতে বহনক্ষম কৃষিব্যৱস্থাৰ লক্ষ্যও বান্ধি লোৱা হৈছে ।
This #WorldFoodDay , let’s embrace #EatRightIndia’s third pillar of ‘Eating Sustainable’ 🌱 From choosing local and seasonal foods to preventing food waste & conserving water, let’s make sustainable food choices a part of our everyday lives. #FSSAI #SustainableFood https://t.co/TR8s3WK4Ly— FSSAI (@fssaiindia) October 16, 2026
১৯৪৫ চনৰ ১৬ অক্টোবৰত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ খাদ্য আৰু কৃষি সংস্থাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দিনটোতেই এই দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে । ২০২৬ চনৰ বিশ্ব খাদ্য দিৱসৰ শ্লোগান হৈছে 'আজিৰ উদ্ভাৱন কাইলৈৰ পুষ্টি'।
This World Food Day, celebrate the power of food processing! From extending shelf life and reducing food loss to adding value to harvests and empowering local enterprises, food processing unlocks new possibilities at every step. #WorldFoodDay2026 https://t.co/DY6w50A1G1— Ministry of Food Processing Industries (@MOFPI_GOI) October 16, 2026
পুষ্টিহীনতাত ভোগা ভাৰতীয়
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই প্ৰতি বছৰে অসুৰক্ষিত বা লেতেৰা খাদ্য খোৱাৰ ফলত ২০০তকৈও অধিক লোকৰ বিভিন্ন ৰোগ হয় বুলি উল্লেখ কৰিছে । এয়া এক চিন্তনীয় বিষয় । এই ৰোগৰ ফলত বিশ্বৰ প্ৰায় ১.৫২ নিযুত লোক মৃত্যুমুখত পৰে । তথ্য অনুসৰি ২০২১ চনত বিশ্বৰ ৭৬.৮ কোটি লোক পুষ্টিহীনতাৰ বলি হৈছিল । ইয়াৰে ২২.৪ কোটি অৰ্থাৎ প্ৰায় ২৯% ভাৰতীয় ।
বিশ্বৰ প্ৰতিগৰাকী মানুহে যাতে উপযুক্ত খাদ্য খোৱাৰ লগতে ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে তাৰ উদ্দেশ্যে আগত ৰাখিয়েই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ খাদ্য আৰু কৃষি সংস্থাই আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত বিভিন্ন সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছে ।
তদুপৰি খাদ্যৰ অপচয় ৰোধ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা আৰু ইয়াৰ বাবে খাদ্য উৎপাদন, বিপণন আৰু আমদানি-ৰপ্তানিৰ সম্ভাৱনাৰ ওপৰত সজাগতাৰ বাবেও বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় ।
এই দিৱসৰ লক্ষ্য
উল্লেখ্য যে, ১৯৭৯ চনৰ ১৬ অক্টোবৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ খাদ্য আৰু কৃষি সংস্থাই বিশ্বব্যাপী অব্যাহত থকা ক্ষুধাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ এই দিৱস আয়োজন কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰসংঘই খাদ্যক এক উমৈহতীয়া অধিকাৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিছিল । প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ বাবে স্বাস্থ্য সন্মত খাদ্যৰ প্ৰয়োজনীয়তা বুজি আৰু মানি লৈ ১৯৪৫ চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘই খাদ্যক সকলোৰে বাবে বিশেষ অধিকাৰ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল যদিও বিভিন্ন দেশত বহুতো লোকেই অনাহাৰে থাকিবলগীয়া হৈছে ।
আজিও পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ অভাৱ আৰু অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্যাভ্যাসৰ বাবে হোৱা হৃদৰোগ, ডায়েবেটিছ আৰু কৰ্কটৰ দৰে অসংক্ৰামক ৰোগ হৈ থকাত বছৰি প্ৰায় ১ কোটি ১০ লাখ লোকৰ মৃত্যু হৈ আছে ।
সংখ্যাৰ হিচাপত এয়া কিন্তু কম বুলি ক'ব নোৱাৰি । আফ্ৰিকা আৰু দক্ষিণ এছিয়াত স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰা লোকৰ সংখ্যা আটাইতকৈ বেছি হোৱা বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘই এইবোৰ অঞ্চলত সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছে ।
(অস্বীকাৰ: উল্লেখিত সকলোবোৰ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। দেহত সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উত্তম।)
লগতে পঢ়ক:পূজাৰ বতৰতো সুস্থ আৰু সতেজ হৈ থাকিব কেনেকৈ ? জানক এইকেইটা টিপছ
উৎসৱৰ বতৰতো ক্লান্তি অনুভৱ কৰিছে নেকি ? সাৱধান ! হ'ব পাৰে ৰক্তহীনতাৰ লক্ষণ
বিশ্বত শিশু-কিশোৰৰ মেদবহুলতা চাৰিগুণ বৃদ্ধি ; বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ প্ৰথমটো নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ