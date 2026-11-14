বিশ্ব ডায়েবেটিছ দিৱস : তেজত শৰ্কৰা আগতীয়াকৈ ধৰা পেলোৱাটো কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?

বিশ্ব ডায়েবেটিছ দিৱস : তেজত শৰ্কৰা আগতীয়াকৈ ধৰা পেলোৱাটো কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?
ডায়েবেটিছৰ আগতীয়াকৈ চিনাক্ত আৰু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কিয় প্ৰয়োজনীয় ? জানিবলৈ পঢ়ক...
Published : November 14, 2026 at 3:45 PM IST
নয়ন কুমাৰ শৰ্মা
প্ৰতি বছৰে ১৪ নৱেম্বৰত 'বিশ্ব ডায়েবেটিছ দিৱস' পালন কৰা হয় । আধুনিক জীৱন-যাপনৰ লগে লগে এই ৰোগত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য অনুসৰি বিশ্বত প্ৰায় ৮৩ কোটি লোক ডায়েবেটিছত আক্ৰান্ত । লক্ষণীয় বিষয় এয়ে যে আক্ৰান্তৰ অধিকাংশই কম আৰু মধ্যম আয়ৰ দেশৰ বাসিন্দা ।
Everyone living with diabetes deserves understanding, respect and support. Get to know the different types of #diabetes and encourage family and friends to do the same. Understanding different types of diabetes can help people: •get the right diagnosis •access the right care •find support and community •challenge stigma More on #WorldDiabetesDay https://t.co/KNzPD7kGPw ✏️ Visual by @miss__diabetes— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 14, 2026
এই ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতো জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতাৰ অভাৱ । আনহে নালাগে শিক্ষিত লোকৰ মাজতো এই ৰোগ সন্দৰ্ভত আজিও কিছুমান ভ্ৰান্ত ধাৰণাই গা কৰি আছে । এনে ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতো বহুতেই সঠিকভাৱে চিকিৎসা কৰাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী নহয় ।
ৰোগবিধত আক্ৰান্ত হ'লে তেজত শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকিলে লাহে লাহে কেনেধৰণৰ জটিলতাই গা কৰি উঠিব পাৰে সেই বিষয়ে বহুতেই জানিবলৈ আগ্ৰহী নহয় । আনহাতে দৈনন্দিন জীৱনত কেনেদৰে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিলে ৰোগবিধৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি সেইক্ষেত্ৰতো প্ৰাযভাগ লোকৰ মাজত সজাগতাৰ অভাৱ ।
Small daily choices today decide how strong we stand tomorrow. On World Diabetes Day, let us commit to beating diabetes through disciplined nutrition, active living, and regular screening across Assam. Every choice we make can help build a Diabetes-Mukt Assam. https://t.co/Eclwd3V5cJ— Ashok Singhal (@TheAshokSinghal) November 14, 2026
সেইবাবে প্ৰতিবছৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ডায়েবেটিছ ফেডাৰেচন আৰু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই বিভিন্ন বিষয়ত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে শ্লোগান দি আহিছে । ২০২৬ৰ এই দিৱসত ডায়েবেটিছৰ আগতীয়া চিনাক্ত বা নিৰ্ণয়ৰ লগতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে । এইবছৰৰ শ্লোগান হৈছে 'ডায়েবেটিছৰ আগতীয়াকৈ চিনাক্ত আৰু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ'।
এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত কৰা চিকিৎসাতকৈ কেনেদৰে আগতীয়াকৈ ৰোগ প্ৰতিৰোধ আৰু আগতীয়াকৈ কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিব পাৰি সেইবিষয়ে ইটিভি ভাৰতৰ আগত ব্যাখ্যা কৰিলে ডায়েবেটোল'জিষ্ট ডাঃ ৰূপম দাসে ।
এই সন্দৰ্ভত ডায়েবেটোল'জিষ্ট ডাঃ দাসে কয়, "আগতীয়াকৈ ৰোগ নিৰ্ণয় কৰাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় । সেইবাবে সময়মতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব লাগে । ইয়াৰ দ্বাৰা গুৰুতৰ জটিলতা প্ৰতিৰোধ কৰাটো সম্ভৱ ।" যদি কোনো লোকৰ পৰিয়ালত এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ ইতিহাস থাকে তেওঁলোকে নিয়মীয়াকৈ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰাটো কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই বিষয়েও ডায়েবেটোল'জিষ্টগৰাকীয়ে ব্যাখ্যা কৰে ।
ডায়েবেটোল'জিষ্ট ডাঃ দাসে কয়, "টাইপ ২ ডায়েবেটিছৰ ক্ষেত্ৰত জিনীয় উপাদানো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি । সেইবাবে কোনো পৰিয়ালত যদি পিতৃ-মাতৃ, ভাতৃ-ভগ্নীৰ এই ৰোগ আছে তেতিয়া আন সদস্যসকল যিমানেই সুস্থভাৱে জীয়াই নাথাকক কিয়, বিপদ হোৱাৰ আশংকা বেছি ।"
ডায়েবেটোল'জিষ্টগৰাকীয়ে লগতে কয় যে বিশ্বত ডায়েবেটিছত আক্ৰান্তৰ ৪০%তকৈ অধিক লোকৰ ৰোগ নিৰ্ণয় নোহোৱাকৈয়ে আছে । ভাৰততো লাখ লাখ লোকে চিকিৎসা নকৰাকৈ আছে অথবা নিজৰ ৰোগৰ বিষয়েও জ্ঞাত নহয় । এয়া সকলোৰে বাবেই প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰে । কাৰণ ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিচতো চিকিৎসা নকৰা অথবা নজনাকৈ থকাটোৱে সকলোৰে জীৱনলৈ বিপদ মাতিব পাৰে ।
বিশ্বত লাখ লাখ প্ৰাপ্তবয়স্কই টাইপ ২ ডায়েবেটিছত আক্ৰান্ত হৈ জটিল অৱস্থাৰে জীয়াই আছে । এনে ৰোগীৰ ৫০% পৰ্যন্ত লোকৰ ইতিমধ্যে ৰোগ নিৰ্ণয়ৰ সময়ত জটিলতাৰ লক্ষণে দেখা দিছে । অথচ আগতীয়াকৈ চিনাক্ত বা চিকিৎসা কৰিলে হৃদৰোগ, বৃক্ক বিকলতা, দৃষ্টিশক্তি হেৰুওৱা, স্নায়ুৰ ক্ষতি আদি সমস্যাৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিব পাৰি বুলিও ডায়েবেটোল'জিষ্টগৰাকীয়ে কয় ।
ডায়েবেটোল'জিষ্টগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে সকলোৱে সতৰ্কবাণীৰ লক্ষণসমূহ ভালদৰে জানি লোৱা উচিত । তেওঁ কয়, " অনবৰতে পানীৰ পিয়াহ লগা, সঘনাই প্ৰস্ৰাৱ কৰা, কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ ভাগৰুৱা অনুভৱ আৰু দৃষ্টিশক্তি হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত । কাৰণ এইবোৰে আপোনাক বিপদৰ আগজাননী দিয়ে । সেইবাবে নিয়মীয়াকৈ তেজত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা জুখিব লাগে । তদুপৰি HbA1c পৰীক্ষা কৰা উচিত । কাৰণ এনে পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা স্থায়ী ক্ষতি হোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰি-ডায়েবেটিছ বা ডায়েবেটিছ ধৰা পেলোৱাটো সম্ভৱ । "
এইকেইটা বিষয়ত গুৰুত্ব দিয়ক
- আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্দেশনা অনুসৰি সকলো প্ৰাপ্তবয়স্কৰ ৩৫ বছৰৰ পৰা পৰীক্ষা কৰোৱা উচিত
- যদি আপোনাৰ বিপজ্জনক কাৰক আছে তেন্তে তাৰ পূৰ্বেই পৰীক্ষা কৰক
- জীৱনশৈলী আৰু খাদ্য পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব
- অতি সংসাধিত খাদ্য কমকৈ খোৱা উচিত
- শৰীৰৰ অতিৰিক্ত ওজন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে
- পাৰিবাৰিক ইতিহাস থাকিলে অৱহেলাই মাতিব পাৰে বিপদ
- গৰ্ভাৱস্থাত ডায়েবেটিছ থাকিলে সতৰ্ক হোৱা উচিত
- উচ্চ ৰক্তচাপ নিয়মীয়াকৈ জোখক
- ক'লেষ্টেৰল পৰীক্ষা আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে
পৰিসংখ্যাই কি কয় ?
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য অনুসৰি ডায়েবেটিছত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা ১৯৯০ চনত ২০ কোটিৰ পৰা ২০২২ চনত ৮৩ কোটিলৈ বৃদ্ধি পায় । ২০২৩ চনত ডায়েবেটিছ আৰু এই ৰোগৰ বাবে হোৱা বৃক্কৰ ৰোগত প্ৰায় ২৪ লাখ লোকৰ মৃত্যু হয় । তদুপৰি প্ৰায় ১০% হৃদযন্ত্ৰৰ মৃত্যুৰ কাৰণ তেজৰ অতিমাত্ৰা শৰ্কৰা আছিল । ১৯৯০ চনৰ পৰা ২০১৯ চনলৈকে ১৫ৰ পৰা ৩৯ বছৰৰ লোকৰ মাজত টাইপ ২ ডায়েবেটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ৫৬% বৃদ্ধি পাইছে ।
আনহাতে বিশ্বত ১৫ বছৰৰ তলৰ প্ৰায় ৬ লাখ ৯০০ শিশু আৰু ২০ বছৰৰ তলৰ ১১ লাখতকৈ অধিক যুৱকে টাইপ ১ ডায়েবেটিছত আক্ৰান্ত হৈ আছে । বছৰি ১৫ বছৰৰ তলৰ প্ৰতি এক লাখ লোকৰ বিপৰীতে প্ৰায় ২২.৯ হাৰত নতুন টাইপ ১ ৰোগী এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ।
ভাৰতত ১৮ বছৰৰ ওপৰৰ ৭.৭ কোটি লোক ডায়েবেটিছ (টাইপ ২) আৰু প্ৰায় ২.৫ কোটি প্ৰি-ডায়েবেটিছ বুলি অনুমান কৰা হৈছে । ৫০%তকৈ অধিক লোকে ডায়েবেটিছৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে অজ্ঞাত । অসমৰ প্ৰায় ২০-২৫ লাখ লোক ডায়েবেটিছত আক্রান্ত । তদুপৰি ৩০-৪০ লাখ লোক ডায়েবেটিছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বা প্ৰি-ডায়েবেটিক বুলি কোৱা হয় ।
লগতে পঢ়ক :ডায়েবেটিছ :এইকেইটা ভ্ৰান্ত ধাৰণাৰ বিষয়ে জানি লওক
ডায়েবেটিছ ৰোগীয়েও পূজাৰ আনন্দও উপভোগ কৰক; এইকেইটা বিষয়ত দিব লাগিব গুৰুত্ব
ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে আলু আতংক কিয় ? নিতৌ কিমান খাব পাৰে
চৰণ মন্দিৰ-চৰণ স্পৰ্শ: ডায়েবেটিছৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী চিকিৎসকৰ নীৰৱ অভিযান