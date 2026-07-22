ETV Bharat / health

বিশ্ব মস্তিস্ক দিৱস ২০২৬: চশমা সলনিৰ সময় নে মস্তিস্কই সহায় বিচাৰিছে ?

কিছুমান সতৰ্কবাণীক আওকাণ নকৰিবলৈ আহ্বান স্নায়ু বিশেষজ্ঞৰ ।

World Brain Day: Is It Really Time for New Glasses Or Is Your Brain Asking For Help?
বিশ্ব মস্তিস্ক দিৱস ২০২৬ (ETV Bharat)
author img

By Kasmin Fernandes

Published : July 22, 2026 at 5:14 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

“মই ভাবো মোৰ সংখ্যা সলনি হৈছে” চকুৰ ক্লিনিকলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে সম্ভৱতঃ মানুহে কোৱা এইটো হৈছে অন্যতম সাধাৰণ বাক্য় । কিয়নো সচৰাচৰ দৃষ্টিশক্তি হ্ৰাস হোৱা মানে এযোৰ নতুন চশমা লোৱাৰ সময় আহি পৰে । হয়তো আপুনি লেপটপ এটা চাই কেইবা ঘণ্টা সময় অতিবাহিত কৰিছে বা বয়স বৃদ্ধি পাই আছে । কেতিয়াবা আপোনাৰ চকুৱেই সমস্যা নহয়, মস্তিষ্কৰ পৰাই এছঅ’এছ প্ৰেৰণ কৰে ।

আজি 'বিশ্ব মস্তিস্ক দিৱস ২০২৬'। এই দিৱসত স্নায়ু বিশেষজ্ঞসকলে মানুহক কিছুমান সতৰ্কবাণীক আওকাণ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । কিছুমান লক্ষণ সাধাৰণ চকুৰ সমস্যাৰ দৰে বুলি ভাবে যদিও প্ৰকৃততে গুৰুতৰ স্নায়ুজনিত অৱস্থা হ'ব পাৰে । বিশেষকৈ এইবোৰ লক্ষণে ষ্ট্ৰোক, মাল্টিপল স্ক্লেৰ’ছিছ, অপটিক নিউৰাইটিছ বা আনকি মস্তিস্কৰ ভিতৰৰ চাপ বৃদ্ধিও আঙুলিয়াই দিব পাৰে ।

মস্তিস্কৰ সৈতে চকুৰ সংযোগ

আপুনি যি দেখিছে সেয়া আপোনাৰ চকুৱে ধৰিব পাৰে; কিন্তু প্ৰতিটো ছবি প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আপোনাৰ মস্তিষ্কইহে কৰে । বেংগালুৰুৰ SPARSH হাস্পতালৰ কনচালটেণ্ট এণ্ডোভাস্কুলাৰ নিউৰ’চাৰ্জন আৰু ষ্ট্ৰ’ক ইন্টাৰভেনচনিষ্ট ডাঃ ৰবিন গুপ্তাই এই সন্দৰ্ভত কয় , “অপ্টিক নাৰ্ভে আপোনাৰ চকুৰ পৰা মস্তিস্কলৈ তথ্য কঢ়িয়াই নিয়া তীব্ৰবেগী ইণ্টাৰনেট কেবলৰ দৰে কাৰ্য সম্পাদন কৰে । যদি সেই পথৰ যিকোনো ঠাইত কোনো সমস্যাই গা কৰি উঠে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ চকু সুস্থ হৈ থাকিলেও দৃষ্টিশক্তি সলনি হ’ব পাৰে । সেইবাবেই কেৱল চশমা সলনি কৰিলেই সমস্যাটো সদায় সমাধান নহ'বও পাৰে ।”

আনহাতে,ফৰিদাবাদৰ ফৰ্টিছ হাস্পতালৰ স্নায়ু বিজ্ঞানৰ সঞ্চালক ডাঃ বিনীত বাংগাৰে কয়, “যদিও বেছিভাগ দৃষ্টিশক্তিৰ সমস্যা চশমাৰে শুধৰণি কৰিব পাৰি,তথাপি কিছুমান লক্ষণে তৎক্ষণাত স্নায়ুজনিত ৰোগৰ সংকেট দিয়াৰ কথা ভাবিব লাগে ।”

কেতিয়া স্নায়ু বিশেষজ্ঞৰ ওচৰলৈ যাব ?

স্নায়ু বিশেষজ্ঞ ডাঃ বংগা আৰু ডাঃ গুপ্তাই এই সম্পৰ্কে এখন সহজ পৰীক্ষা তালিকা আগবঢ়াইছে-

১) আপুনি হঠাতে এটা বা দুয়োটা চকুৰ দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাইছে : দৃষ্টিশক্তি কেতিয়াও হঠাতে এবাৰতেই হেৰাই নাযায় । যদিহে সম্পূৰ্ণ অন্ধই হওক বা দৃষ্টিশক্তিৰ ওপৰত পৰ্দাৰ দৰে ছাঁ পৰিছে,তেতিয়াহলে চিকিৎসাজনিত জৰুৰীকালীন অৱস্থা হ'ব পাৰে । আনকি এনে লক্ষণে ষ্ট্ৰোক, অপটিক নিউৰাইটিছ বা আন স্নায়ুজনিত সমস্যাৰ ইংগিত দিব পাৰে। এনে অৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱা মানে জৰুৰী চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন নিশ্চিত

২) নতুন চশমা পিন্ধাৰ পিছতো আপোনাৰ দৃষ্টিশক্তি এতিয়াও ম্লান হৈ আছে : সেয়া পিছে চিন্তাৰ কাৰণ । যদি আপুনি ইতিমধ্যে আপোনাৰ প্ৰেছক্ৰিপচন আপডেট কৰিছে; কিন্তু পৃথিৱীখন এতিয়াও ক্লিং ফিল্মেৰে আবৃত যেন দেখিছে, তেন্তে আপুনি অভ্যস্ত হ’ব বুলি ভাবিব নালাগে । যদিহে সংশোধনমূলক লেন্স পিন্ধাৰ পিচতো দৃষ্টিশক্তি উন্নত হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে অধিক পৰীক্ষাৰ প্ৰয়োজন হ'ব ।

৩) আপুনি একেটাকে দুটা দেখিছে: কেটাকে দুটা দেখিলে কেতিয়াও আওকাণ কৰিবলগীয়া কথা নহয় । যেতিয়া আপোনাৰ চকুৰ পেশী নিয়ন্ত্ৰণ কৰা স্নায়ুবোৰে সঠিকভাৱে কাম নকৰে তেতিয়া এনে সমস্য়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা থাকে । কিছুমান ক্ষেত্ৰত ই মস্তিস্কৰ ৰোগৰো লক্ষণ হ’ব । এনে হোৱাৰ লগে লগে তাৎক্ষণিক পৰীক্ষা আদিৰ প্ৰয়োজন হয় ।

৪)দৃষ্টিশক্তি ভিতৰলৈ আৰু বাহিৰলৈ অস্পষ্ট হয় : যদি আপোনাৰ দৃষ্টিশক্তি হঠাতে কেইছেকেণ্ডমানৰ বাবে ক’লা হৈছে আৰু তাৰ পিছতেই পুনৰ উভতি আহিছে, তেন্তে ইয়াক আওকাণ কৰিব নালাগে । সাময়িকভাৱে দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাৰ এই লক্ষণ কেতিয়াবা মস্তিস্ক বা চকুৰ স্নায়ুলৈ তেজ চলাচলত প্ৰভাৱত পৰাৰ আগতীয়া সতৰ্কবাণী হ’ব পাৰে ।

৫) দৃষ্টিশক্তিৰ সৈতে মূৰৰ বিষ হয় : বহুতেই মূৰৰ বিষ কেৱল মাইগ্ৰেইন বুলি ভাৱে । যদি আপোনাৰ মূৰৰ বিষৰ লগত দৃষ্টিশক্তি হ্ৰাস পোৱা, পোহৰ জিলিকি থকা, একেটাকে দুবাৰ দেখা বা দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱা (বিশেষকৈ যদি ই আপোনাৰ সাধাৰণ মূৰৰ বিষৰ দৰে নহয়)হয়, তেন্তে ই চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে ।

কেতিয়া সাৱধান হ'ব ?

  • হাত বা ভৰিৰ দুৰ্বলতা
  • অজ্ঞানতা
  • কথা কোৱাত অসুবিধা
  • খেলিমেলি
  • কথা মনত ৰখাত সমস্য়া
  • ভাৰসাম্য হেৰুওৱা
  • খোজকঢ়াত অসুবিধা
  • কঁপনি আৰু অজ্ঞানতা
  • চকুৰ অস্বাভাৱিক গতিবিধি
  • একেৰাহে বমি বা বমি হোৱা

ডাঃ বাংগাই কয়, “ যদিহে এই লক্ষণে দেখা দিছে তেতিয়া ষ্ট্ৰোক, মাল্টিপল স্ক্লেৰ’ছিছ বা মস্তিস্কৰ ভিতৰত চাপ বৃদ্ধিৰ দৰে গুৰুতৰ অৱস্থাৰ সংকেট দিব পাৰে । যেতিয়া এই লক্ষণসমূহ একেলগে দেখা দিয়ে, তেতিয়া প্ৰতিটো মিনিটেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি কোৱা হয় ।”

আনকি আপোনাৰ চকুৰ পতাবোৰেও কথা ক'ব পাৰে

এই সম্পৰ্কে বহুতে নজনা কথা আছে । চকুৰ পতা তললৈ যোৱা সদায় প্ৰসাধন বিষয় হ'ব নোৱাৰে । একেদৰে বেলেগ আকাৰৰ চকুৰ মণি বা চকুৱে স্বাভাৱিকভাৱে একেলগে লৰচৰ নকৰিলে চকুৰ পেশী নিয়ন্ত্ৰণ কৰা স্নায়ুবোৰক প্ৰভাৱিত কৰা সমস্যাৰ ইংগিত দিব পাৰে ।

সকলো কামৰ বাবে আপোনাৰ ফোনক দোষ নিদিব

সাধাৰণতে স্ক্ৰীণৰ সময়ক দোষ দিয়াটো সহজ; কিন্তু যদি লক্ষণসমূহ হঠাৎ, অস্বাভাৱিক বা আন স্নায়ুজনিত পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে হয় তেতিয়া স্ব-নিদান কৰিব নালাগে । ষ্ট্ৰোকৰ আৰম্ভণি সদায় পক্ষাঘাতৰ পৰা নহয় । কিছুমান মানুহৰ ক্ষেত্ৰত দৃষ্টিশক্তিৰ হঠাৎ পৰিৱৰ্তন প্ৰথম লক্ষণ হ'ব পাৰে । আনকি মাল্টিপল স্ক্লেৰোচিছো প্ৰথমে অস্পশ্ট দৃষ্টিশক্তি হিচাপে দেখা দিব পাৰে । এটা চকুৰ বিষ আৰু দৃষ্টিশক্তি কমি যোৱাৰ পৰা অপটিক নিউৰাইটিছ আৰম্ভ হ’ব পাৰে ।

সাধাৰণতে চকুৰ চিকিৎসকে সমস্যাটো চকুৰ মাজতে আছে নে নাই পৰীক্ষা কৰে । এগৰাকী স্নায়ু বিশেষজ্ঞই মস্তিস্ক, চকুৰ স্নায়ু বা স্নায়ুতন্ত্ৰ দায়ী নেকি সেই বিষয়ে পৰীক্ষা কৰে । ডাঃ ৰবিন গুপ্তাই কয়, “যেতিয়া বিষয়টো চকুৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাথাকে, তেতিয়া বিশেষজ্ঞ দুজনৰ মাজত সহযোগিতাই দৃষ্টিশক্তি আৰু মস্তিস্কৰ স্বাস্থ্য দুয়োটাকে সুৰক্ষিত কৰাৰ সৰ্বোত্তম উপায় ।”

লগতে পঢ়ক:ব্ৰেইন টিউমাৰ মানেই মৃত্য়ু নহয়, জানক এই ৰোগৰ কাৰণ-লক্ষণ

বিশ্ব ছিকল চেল দিৱস : জানক ৰক্ত বিসংগতিজনিত এই ৰোগৰ কাৰণ-লক্ষণ-প্ৰতিৰোধৰ উপায়

আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস ২০২৬: স্বাস্থ্য ৰক্ষাত যোগাসন-প্রাণায়ামৰ গুৰুত্ব

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
মস্তিস্ক
স্নায়ু
WORLD BRAIN DAY 2026
WORLD BRAIN DAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.