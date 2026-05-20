বিশ্ব মৌ-মাখি দিৱস ২০২৬: প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য় ৰক্ষাত মৌ-মাখিৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম

বিশ্ব মৌ-মাখি দিৱস ২০২৬: প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য় ৰক্ষাত মৌ-মাখিৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম
পৃথিৱীৰ প্ৰায় ৭০ শতাংশ কৃষি পতংগৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল । ১০০ বিধ খাদ্য সামগ্ৰীৰ ভিতৰত ৭০ বিধতে আছে মৌ-মাখিৰ প্ৰভাৱ ।
Published : May 20, 2026 at 3:31 PM IST
জৈৱ বৈচিত্ৰ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মৌ-মাখিৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম । এই গুৰুত্ব সম্পৰ্কে জনগণৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ প্ৰতি বছতে ২০ মে'ত পালন কৰি অহা হৈছে 'বিশ্ব মৌ-মাখি দিৱস' । ২০২৬ চনৰ এই দিৱসৰ বিষয়বস্তু হৈছে "মানুহ আৰু গ্ৰহৰ বাবে একেলগে মৌ-মাখি -আমাক সকলোকে বৰ্তাই ৰখা এক অংশীদাৰিত্ব ।"
এইবাৰ এই দিৱসত মানুহ আৰু মৌ-মাখিয়ে কেনেকৈ একেলগে কাম কৰি মানুহ আৰু পৰিৱেশক পুষ্টি আৰু বহনক্ষম কৰি আহিছে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । খাদ্য আৰু জীৱিকাৰ বাবে মৌ-মাখিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ ধৰণৰ দ্বাৰা গঢ় লৈ উঠিছে বহুতো উদ্য়োগ । মৌ-মাখি প্ৰায়ে তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয়ৰ অংশ হৈ পৰিছে বুলি ক'ব পাৰি ।
বিভিন্ন ধৰণৰ মৌ-পালন ব্যৱস্থাই এই সম্পৰ্কই বিভিন্ন পৰিৱেশ, প্ৰযুক্তি আৰু আৰ্থ-সাংস্কৃতিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৈতে নিৰন্তৰভাৱে খাপ খাই আহিছে । একে সময়তে আকৌ মৌ-মাখি উৎপাদন আৰু স্বাস্থ্য উন্নত কৰা উদ্ভাৱনীমূলক পদ্ধতিক প্ৰসাৰিত কৰিব । তদুপৰি পৰম্পৰাগত জ্ঞান আৰু আধুনিক প্ৰযুক্তি দুয়োটাই কেনেকৈ বহনক্ষম মৌ-পালনত অৰিহণা যোগাব পাৰে আৰু অংশীদাৰিত্ব আৰু অন্তৰ্ভুক্ত পদ্ধতিয়ে কেনেকৈ বহনক্ষম ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে, সেই বিষয়েও এইবাৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।
বিশ্ব মৌ-মাখি দিৱসৰ ইতিহাস:
বিশ্ব মৌ-মাখি দিৱস হৈছে মৌ পালনৰ সজাগতা বৃদ্ধিৰ বাবে উদযাপন কৰা এক উৎসৱ বিশেষ । ১৭৩৪ চনৰ এই দিনটোতে মৌ-পালনৰ অগ্ৰগামী এণ্টন জানচাৰ জন্ম হয় । এইগৰাকী ব্য়ক্তিৰ প্ৰতি সন্মান জনাই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে ২০১৭ চনত প্ৰথমবাৰলৈ ২০ মে'ৰ দিনটো বিশ্ব মৌ-মাখি দিৱস হিচাপে পালনৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে ।
এই দিনটো ৰাষ্ট্ৰসংঘই এণ্টন জানছাৰ জন্ম জয়ন্তী উদযাপনৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছিল । ২০১৬ চনৰ ২০ মে’ত শ্ল’ভেনিয়াৰ দ্বাৰা এপিমণ্ডিয়াৰ সমৰ্থনত এই ধাৰণাটোক প্ৰস্তাৱ হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল । এই প্ৰস্তাৱটোত ২০১৭ চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে অনুমোদন জনাইছিল । প্ৰস্তাৱটোত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, নিৰ্দিষ্ট সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা ৰূপায়ণ কৰি মৌ-মাখি সংৰক্ষণত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে । এই দিৱস পালনৰ আন এক উদ্দেশ্য হৈছে মৌ-মাখি আৰু মৌ-পালনৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে জনসাধাৰণক শিক্ষিত কৰা ।
ফল আৰু বীজ উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াত ভূমিকা :
উল্লেখ্য় যে আমি খোৱা ফল, পাচলি বা শস্য উৎপাদনত পৰাগ ঘটোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোৱে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । মৌ-মাখিবোৰে এটা উদ্ভিদৰ পৰা আন এটালৈ এই পৰাগ কঢ়িয়াই নিয়াত সহায় কৰে । যেতিয়া মৌ-মাখি ফুলৰ ওপৰত পৰে, তেতিয়া পৰাগবোৰ ইয়াৰ ভৰি আৰু পাখিত লাগি ধৰে ৷ যেতিয়া ই উৰি যায় আন এটা উদ্ভিদত পৰে, তেতিয়া সেই পৰাগবোৰ উদ্ভিদজোপালৈ যায় আৰু ফল আৰু বীজ উৎপাদনৰ প্ৰক্ৰিয়াত সহায় কৰে ৷
কৃষিক্ষেত্ৰত অৱদান:
পৃথিৱীৰ প্ৰায় ৭০ শতাংশ কৃষি পতংগৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল । ১০০ বিধ খাদ্য সামগ্ৰীৰ ভিতৰত ৭০ বিধতে মৌ-মাখিৰ প্ৰভাৱ আছে । আমি মৌ-মাখিক পতংগৰ শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ৰাখিলে ইয়াৰ গুৰুত্ব সীমিত হৈ থাকিব । আপুনি জানিলে আচৰিত হ'ব যে মৌ-মাখিয়ে বিশ্বৰ প্ৰায় দুই বিলিয়ন ক্ষুদ্ৰ কৃষকৰ বাবে খাদ্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে । বিশ্বৰ জনসংখ্যাৰ বাবে খাদ্য সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাত সহায় কৰে মৌ-মাখিয়ে । যদি সৰু বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ খেতিপথাৰত মৌ-মাখি আৰু অন্যান্য পতংগৰ পৰাগ প্ৰক্ৰিয়াক সঠিকভাৱে সজ্জিত কৰা হয়, তেনেহ'লে শস্যৰ উৎপাদন প্ৰায় ২৪ শতাংশ বৃদ্ধি হয় বুলি গৱেষকসকলে মন্তব্য় কৰিছে ।
ভাৰতৰ মধু বিপ্লৱ:
উন্নত মানৰ মৌ আৰু ইয়াৰ সৈতে সম্পৰ্কিত অন্যান্য সামগ্ৰীৰ উৎপাদন ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ ভাৰতত আৰম্ভ হৈছে মধু বিপ্লৱ । মৌ পালন হৈছে এক নিম্ন বিনিয়োগ আৰু উচ্চ দক্ষ উদ্যোগৰ আৰ্হি ৷ কম খৰচতে মৌ-পালকে বছৰি লাখ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । বিভিন্ন ৰাজ্যত স্থানীয় লোকসকলে মৌ-পালনৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে । দেশত উন্নত মানৰ মৌৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে ৷
মৌ-পালন বৃদ্ধি কৰিলে কৃষকৰ উপাৰ্জন দুগুণ হোৱাৰ লগতে নিযুক্তি সৃষ্টি হ'ব । খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মৌ-মাখি সংৰক্ষণ নিশ্চিত হ'ব আৰু শস্যৰ উৎপাদনশীলতা আৰু পৰাগ প্ৰক্ৰিয়াও বৃদ্ধি হ'ব । ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰৰ বাবে মানদণ্ড বজাই ৰাখি অন্যান্য সামগ্ৰীৰ উৎপাদনত উদগনি দি মৌৰ উৎপাদন আৰু পৰীক্ষণ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে বৈজ্ঞানিক প্ৰযুক্তি ।
বিশ্বত মৌ-মাখিৰ প্ৰজাতি:
বিশ্বজুৰি ২০ হাজাৰৰো অধিক প্ৰজাতিৰ মৌ-মাখি আছে । হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি আমাৰ অনন্য থলুৱা উদ্ভিদৰ সৈতে থলুৱা মৌ-মাখিৰ সহ-বিৱৰ্তন হৈছে । বিশ্বৰ প্ৰায় ৯০ শতাংশ বন্য ফুলৰ উদ্ভিদ প্ৰজাতি সম্পূৰ্ণৰূপে বা অন্ততঃ আংশিকভাৱে প্ৰাণীৰ পৰাগযোগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । তদুপৰি বিশ্বৰ ৭৫ শতাংশতকৈ অধিক খাদ্য শস্য আৰু বিশ্বৰ ৩৫ শতাংশ কৃষিভূমি ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ।
মৌ-মাখিক আমি যদিও কেৱল পতংগ বুলি ভাবো,এই পতংগই ৰক্ষা কৰে পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্য় । দৰাচলতে পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ ভাৰসাম্য় ৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যে উদ্ভিদৰ পৰাগযোগত মৌ-মাখিৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত সজাগতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্য আগত ৰাখি এই দিৱসত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি অহা হৈছে । বিশ্বৰ আন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো এই দিৱস পালন কৰা হয় ।
অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বহুতো মৌ-পালকে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে মৌ-পালন কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে । আনিকি কেইবাখনো মহাবিদ্যালয়তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ব্যৱহাৰিক জ্ঞান প্ৰদানৰ লগতে ভৱিষ্যতে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ আদিপাঠ দিয়াৰ বাবে মৌ-পালন কৰিছে
কেনেদৰে সংৰক্ষণ কৰিব ?
জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন, অধিক কীটনাশকৰ ব্যৱহাৰৰ লগতে পৰিৱেশৰ অৱক্ষয়ৰ বাবে বিশ্বজুৰি মৌ-মাখিৰ সংখ্যা দ্ৰুত হ্ৰাস হ'বলৈ ধৰিছে । সেইবাবে আমি মৌ-মাখি সংৰক্ষণৰ বাবে কিছুমান পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব । খাদ্য বিচাৰি নিৰাপদ পৰিৱেশৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব । স্থানীয় জলবায়ুৰ লগত খাপ খোৱা থলুৱা, মৌ-মাখিৰ অনুকূল উদ্ভিদ ৰোপণ কৰিব লাগিব । আমি সকলোৱে ক্ষতিকাৰক কীটনাশক পৰিহাৰ কৰা উচিত ।
মিয়াজাকিৰ পিছত এইবাৰ নুৰজাহান, প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৩০০০ টকাকৈ বিক্ৰী
কৃষকে উৎপাদন কৰিছে 'সূৰ্যৰ কণী', প্ৰতি কিলোগ্ৰামৰ দাম আঢ়ৈ লাখ টকা