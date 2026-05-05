এয়াৰ পিউৰিফায়াৰে হাঁপানী ৰোগৰ লক্ষণ হ্ৰাস কৰিব পাৰে নে ?

এয়াৰ পিউৰিফায়াৰে হাঁপানী ৰোগৰ লক্ষণ হ্ৰাস কৰিব পাৰে নে ?
আজি বিশ্ব হাঁপানী দিৱস । ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে এই দিৱস পালন কৰা হয় ।
Published : May 5, 2026 at 3:24 PM IST
হাঁপানী ৰোগ নিৰ্মূলৰ বাবে প্ৰতি বছৰে মে'ৰ প্ৰথম মঙলবাৰে পালন কৰা হয় 'বিশ্ব হাঁপানী দিৱস' ।মানুহৰ মাজত হাঁপানী ৰোগ সম্পৰ্কে সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে এই দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে । এই ৰোগ সন্দৰ্ভত আজিও বহু লোকৰ মাজত কিছুমান ভ্ৰান্ত ধাৰণাই গা কৰি আছে ।
বিশুদ্ধ বতাহ সেৱন কৰিলে উপশম লাভ কৰে নে ?
ইয়াৰ মাজতেই এনে কিছু লোক আছে যিসকলে বিশুদ্ধ বতাহ সেৱন কৰিলে এই ৰোগৰ পৰা উপশম লাভ কৰে ভাবে । এনে কৰিলে সঁচাকৈয়ে হাঁপানী ৰোগৰ পৰা উপশম লাভ কৰিব পাৰি নে ? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লাভ কৰিবলৈ হ'লে আমি বিশ্ব হাঁপানী দিৱসৰ দৰে দিনটোত দুই প্ৰকাৰৰ লোকৰ কথা আলোচনা কৰিব লাগিব ।
প্ৰথম ধৰণৰটোৱে ইতিমধ্যে গুগলত “বেষ্ট এয়াৰ পিউৰিফায়াৰ আণ্ডাৰ ১০,০০০ টকা ” বুলি লিখিছে আৰু বৰ্তমান ৰিভিউ পঢ়ি আছে । দ্বিতীয় প্ৰকাৰৰটো হ’ল ফাৰ্মাচীলৈ গৈ ইনহেলাৰ হাতত তুলি ভাবিছে যে তেওঁলোকৰ ড্ৰয়িং ৰূমৰ চুকত থকা মেচিনে সঁচাকৈয়ে উশাহ-নিশাহ ল’বলৈ সহজ কৰি তুলিব পাৰে নেকি ?নে ইনহেলাৰটোৱে উপশম ঘটাব ?
যদি আপুনি হাঁপানী ৰোগত আক্ৰান্ত তেন্তে উশাহ-নিশাহ লোৱাটো আপুনি সহজভাৱে লোৱা কথা নহয় । যেতিয়া এটা কোঠাত উশাহ-নিশাহ লোৱাত কষ্ট অনুভৱ হয় অথবা হঠাতে ধূলি আপোনাৰ শত্ৰু হৈ পৰে তেতিয়া আপুনি সকলোতে সমাধান বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।
এইক্ষেত্ৰত শেহতীয়া বছৰবোৰত এয়াৰ পিউৰিফায়াৰে বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰিছে । এয়াৰ পিউৰিফায়াৰে চুকত বহি কোমলকৈ গুণগুণাই ধূলিৰ পৰা হতাশালৈকে সকলো আঁতৰাই পেলোৱা বুলি দাবী কৰে; কিন্তু প্ৰশ্নটো হ’ল:আচলতে এইবোৰে হাঁপানীত সহায় কৰেনে ?
এই প্ৰসংগত বেংগালুৰুৰ এষ্টাৰ আৰভি হাস্পতালৰ পৰামৰ্শদাতা পালমোন’লজিষ্ট আৰু টোপনিৰ চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ডাঃ কৌশিক এনে ব্যাখ্যা কৰিছে এইদৰে , “য’ত ঘৰৰ ভিতৰৰ বায়ুৰ গুণাগুণ উন্নত কৰাৰ প্ৰয়োজন হয়, তেতিয়া এয়াৰ পিউৰিফায়াৰৰ ব্যৱহাৰে হাঁপানীৰ চিকিৎসাৰ বাবে অপৰিহাৰ্য সহায় আগবঢ়ায় ।”
ডাঃ কৌশিক এনে কয় যে যদি আপোনাৰ ঘৰত ধূলি,পৰাগ ৰেণু, পোহনীয়া জন্তুৰ নোম বা অনামন্ত্ৰিত অতিথিৰ দৰে ওপঙি থকা ধৰণৰ অদৃশ্য কণা থাকে, তেন্তে এয়াৰ পিউৰিফায়াৰে বস্তুবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । সকলো বায়ু বিশুদ্ধকৰণ যন্ত্ৰ সমানে সৃষ্টি কৰা হোৱা নাই । অৱশ্য়ে যিবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ (ডাক্তৰে বিশ্বাস কৰাৰ প্ৰৱণতা থাকে) সেইবোৰে 'HEPA' ফিল্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰে। এটা উচ্চ-দক্ষতাসম্পন্ন কণাযুক্ত বায়ু ফিল্টাৰে ক্ষুদ্ৰাতীত ক্ষুদ্ৰ; কিন্তু আপোনাৰ হাওঁফাওঁ নষ্ট কৰিব পৰাকৈ ডাঙৰ অণুবীক্ষণিক কণা ধৰি ৰাখে ।
ডাঃ কৌশিকে কয় , “HEPA ফিল্টাৰ ভিত্তিক পিউৰিফায়াৰে ফলপ্ৰসূভাৱে অণুবীক্ষণিক কণাবোৰ ধৰি ৰাখে । ইয়ে উশাহ-নিশাহ লোৱাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰে । কাৰণ ই বায়ুৰ গুণাগুণ বৃদ্ধি কৰে আৰু হাঁপানীৰ লক্ষণ হ্ৰাস কৰে ।” সেই অৰ্থত এয়াৰ পিউৰিফায়াৰে এয়াৰক পৰিষ্কাৰ কৰে ; কিন্তু সেইবোৰ কোনো নিৰাময় নহয় ।
হাঁপানীৰ মূলতে কেৱল বেয়া বায়ুৰ কথা নহয়, বায়ুপথত প্ৰদাহৰ কথা । ডাঃ কৌছিকে কয়, “এয়াৰ পিউৰিফায়াৰে হাঁপানীৰ সমস্যা সমাধানৰ ভ্ৰান্ত ধাৰণাৰ সৃষ্টি কৰে । কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা বায়ুপথৰ প্ৰদাহৰ সৈতে জড়িত মূল বিষয়টো সমাধান কৰাত ব্যৰ্থ হয় ।” অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ পৰিষ্কাৰ বায়ু থাকিলেও হাঁপানী ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ আশংকা থাকে ।
হাঁপানী ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও ঔষধেই বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে । এয়াৰ পিউৰিফায়াৰবোৰ অধিক সহায়ক সহযোগীৰ দৰে । সকলো সহযোগীৰ দৰেই এয়াৰ পিউৰিফায়াৰে যেতিয়া এটা দলৰ অংশ হয় তেতিয়াই তেওঁলোকে সৰ্বোত্তম কাম কৰে। ডাঃ কৌশিকে ইয়াক অন্যান্য কৌশলৰ সৈতে সংযুক্ত কৰাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে-
- ঘৰৰ ভিতৰৰ এলাৰ্জেন হ্ৰাস কৰিবলৈ নিয়মীয়াকৈ পৰিস্কাৰ কৰা
- আৰ্দ্ৰতা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা (কাৰণ ধূলিৰ মাইটে আৰ্দ্ৰ পৰিৱেশ ভাল পায়)।
- সঠিক বায়ু চলাচল নিশ্চিত কৰা ।
বায়ু বিশুদ্ধকৰণকাৰী আপোনাৰ বন্ধু নহয়। কিছুমান যন্ত্ৰই (বিশেষকৈ যিবোৰে অ’জন উৎপাদন কৰে বা আয়নীকৰণ প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰে) আচলতে বায়ুপথত অস্বস্তিৰ হ’ব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰি ডাঃ কৌশিকে কয় , “অ’জন উৎপাদনকাৰী বায়ু বিশুদ্ধকৰণ আৰু আয়নীকৰণ প্ৰযুক্তিৰ বায়ু বিশুদ্ধকৰণৰ ব্যৱহাৰ এৰাই চলিব লাগে । কাৰণ এই যন্ত্ৰসমূহে বায়ুপথৰ অস্বস্তিৰ সৃষ্টি কৰিব ।”
এই বিষয়টো সঁচা নে ভ্ৰান্ত ধাৰণা সেই কথা কিন্তু এতিয়াই স্পষ্টকৈ কোৱাটো উজু নহয় ।
