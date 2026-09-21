ETV Bharat / health

বিশ্ব এলঝেইমাৰ দিৱস : পৰিয়ালৰ লোকে যিবোৰ লক্ষণ লক্ষ্য নকৰে

বাৰ্ধক্য আৰু পাহৰণি ৰোগ বা ডিমেনচিয়া একে কথা নহয় ...

WORLD ALZHEIMERS DAY 2026
বিশ্ব এলঝেইমাৰ দিৱস : পৰিয়ালৰ লোকে যিবোৰ লক্ষণ লক্ষ্য নকৰে (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 21, 2026 at 5:14 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

বয়সৰ লগে লগে প্ৰায়ভাগ লোকৰে পাহৰণিৰ সমস্যাই গা কৰি উঠে । প্ৰাত্যাহিক জীৱনত সৰু সৰু কথাবোৰ পাহৰি যায় । বয়স্ক লোকে চশমা ক’ত ৰাখে, কিবা কথা ক’ব খুজিছিল নেকি, আনে ক'ব খোজা কথাটো তেওঁ ক'বই খুজিছিল বুলি কোৱা কথাবোৰ সাধাৰণতে প্ৰায়ে শুনিবলৈ পোৱা যায় । এনে সমস্যাই দেখা দিলে পৰিয়ালৰ লোকে প্ৰায়ে তেওঁলোকৰ বয়স বাঢ়িছে বাবে হোৱা বুলি ভাবে ।

এইবোৰ বয়সৰেই সমস্যা নে ? পিছে বাৰ্ধক্য আৰু পাহৰণি ৰোগ বা ডিমেনচিয়া একে কথা নহয় । সাধাৰণতে কিছুমান পাহৰি যোৱা সমস্যা বয়স বৃদ্ধিৰ এটা স্বাভাৱিক অংশ হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা । সেয়া স্মৃতিশক্তি হ্ৰাস পোৱা বাবে বাৰে বাৰে হোৱা, ব্যাঘাত জন্মা অথবা ব্যক্তিজনৰ পৃথক সাধাৰণ আচৰণ হিচাপে আনৰ দৃষ্টিত ধৰা দিয়ে ।

কলকাতাৰ নাৰায়ণ আৰ এন ঠাকুৰ হাস্পতালৰ মুকুন্দপুৰৰ স্নায়ুবিজ্ঞানৰ পৰামৰ্শদাতা আৰু ক্লিনিকেল লীড ডাঃ অৰিন্দম ঘোষে কয় , “যদিও পাহৰি যোৱাটোক বয়সৰ লগে লগে হোৱা স্বাভাৱিক দিশ বুলি গণ্য কৰা হয় তথাপি সঘনাই স্মৃতিশক্তিৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'লে ইয়াৰ সমাধান কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় বিষয় । বয়স বৃদ্ধি হ'লেই যে ডিমেনচিয়াই গা কৰি উঠিব তেনে নহয় । এইক্ষেত্ৰত প্ৰথমে লক্ষণসমূহৰ প্ৰতি সজাগ হোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ।”

WORLD ALZHEIMERS DAY 2026
বিশ্ব এলঝেইমাৰ দিৱস : পৰিয়ালৰ লোকে যিবোৰ লক্ষণ লক্ষ্য নকৰে (ETV Bharat Assam , Getty Images)

ডিমেনচিয়া কেৱল বয়সীয়াল লোকৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা বিৰল সমস্যা বুলি ক'ব নোৱাৰি । এই প্ৰসংগত ডাঃ ঘোষে কয় যে বিশ্বত প্ৰায় ৫.৭ কোটি লোক ডিমেনচিয়াত আক্ৰান্ত । ইয়াৰ বিপৰীত ভাৰতত এই সংখ্যা প্ৰায় ৯০ লাখ বুলি অনুমান কৰা হৈছে বুলিও বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে কয় ।

আমাহাৰ জ্যেষ্ঠ পৰামৰ্শদাতা মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ শিৱম গুপ্তাই কয়, "ডিমেনচিয়া সদায় স্পষ্ট স্মৃতিশক্তি হেৰুৱাৰ পৰা আৰম্ভ নহয় । যিসকলে যত্ন লয় লোকসকলে প্ৰথমে দৈনন্দিন আচৰণ আৰু তালিকাত সৰু সৰু পৰিৱৰ্তন লক্ষ্য কৰিব পাৰে । ব্যক্তিজনে এসময়ত উপভোগ কৰি ভালপোৱা কাম-কাজৰ প্ৰতি অনীহা জন্মে । ব্যক্তজন কামৰ প্ৰতিকম সক্ৰিয় হ'ব পাৰে । লাহে লাহে পৰিয়াল আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ পৰা আঁতৰি যায় । লোকজনক অস্বাভাৱিকভাৱে খিংখিঙীয়া, সন্দেহজনক, উদ্বিগ্ন বা নীৰৱ হোৱাৰ দৰে দেখিব পাৰে ।"

ব্ৰেকফাষ্ট আৰু চাবিৰ কথা পাহৰি যায়

পৰিয়ালৰ লোকে সাধাৰণতে হ্ৰস্বম্যাদী স্মৃতিশক্তিৰ পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পায় । কোনোবাই মাজে মাজে বস্তু এটা ভুল ঠাইত ৰাখিব পাৰে; কিন্তু বাৰে বাৰে দৈনন্দিন বস্তু হেৰুওৱা,পুৱাৰ আহাৰত কি খাইছিল পাহৰি যোৱা, কম সময়ৰ ভিতৰতে একেটা প্ৰশ্নকে কেইবাবাৰো সুধি থকা বা শেহতীয়াকৈ শিকা তথ্যবোৰ সঘনাই পাহৰি যোৱাটো অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি গণ্য কৰা উচিত ।

WORLD ALZHEIMERS DAY 2026
বিশ্ব এলঝেইমাৰ দিৱস : পৰিয়ালৰ লোকে যিবোৰ লক্ষণ লক্ষ্য নকৰে (ETV Bharat Assam , Getty Images)

ডিমেনচিয়াৰ লগত জড়িত স্মৃতিশক্তি হেৰুৱাটোৰ অৰ্থ কেৱল মাজে সময়ে কিবা এটা পাহৰি যোৱাৰ দৰে সাধাৰণ কথা নহয় । এই সমস্যাই দৈনন্দিন জীৱনত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰে । যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে এসময়ত এপইণ্টমেণ্ট, কথা-বতৰা আৰু ঘৰুৱা কাম-কাজ সহজে মনত পেলাবলৈ সক্ষম হৈছিল সেইগৰাকীকেই মনত পেলাই দিয়াৰ প্ৰয়োজনো হ’ব পাৰে । এনে হোৱাৰ লগে লগে মাত্ৰ অলপ আগতে তেওঁলোকক বুজাই দিয়া কিবা এটা মনত পেলাবলৈ কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় । এটা কথা ঠিক যে পুৱা শুই উঠাৰ পিচত অন্য এজন মানুহ হোৱাৰ দৰে বি।য় নহয় । এই পৰিৱৰ্তন এটা এটাকৈ পাহৰি যোৱাৰ দৰে হয় ।

চিনাকি ঠাইতেই হেৰাই যায়

ডাঃ ঘোষে কয়, "দিশ-নিৰ্ণয় আৰু পথ-প্ৰদৰ্শনৰ পৰিৱৰ্তনৰ দৰে সমস্যা আন এক সতৰ্কবাণীৰেই সংকেত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে । বাৰে বাৰে একেবোৰ প্ৰশ্নকেই সুধি থকা, শেহতীয়া কথা-বতৰা পাহৰা,জনা বস্তুবোৰ আন ঠাইত ৰখাৰ লগতে পূৰ্বৰ তুলনাত অধিক মনত পেলাই দিয়াৰো প্ৰয়োজন হয় ।"

ডাঃ ঘোষে পুনৰ কয় যে যদি কোনো ব্যক্তিয়ে চিনাকি ঠাইতেই যাত্ৰা কৰিবলৈ অসুবিধা পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বা ঘৰৰ পৰা আঁতৰত থকাৰ সময়ত পাহৰি যায় তেন্তে পৰিয়াৱৰ লোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা উচিত ।

কোনোবাই অন্যমনস্ক বা ভাগৰুৱা হোৱা বাবে এবাৰ ভুলকৈ ঘূৰি ফুৰাটো বেলেগ কথা । এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যদিহে এনে ভুল সঘনাই হৈ আছে তেতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা উচিত ।

ডাঃ ঘোষে কয় যে বোধশক্তি হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত একমাত্ৰ স্মৃতিশক্তিহে প্ৰভাৱিত কৰে তেনে নহয়,ভাষা আৰু যোগাযোগ আদিৰো পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ আশংকা থাকে । এইক্ষেত্ৰত দেখা যা যে এজন ব্যক্তিয়ে বছৰ বছৰ ধৰি চিনি পোৱাৰ পিছতো কাৰোবাৰ নাম মনত ৰাখিবলৈ সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে । আনকে তেওঁলোকে চিনাকি শব্দ এটা বিচাৰোতে সমস্যা সন্মুখীন হয় । আনকি পূৰ্বে ব্যৱহাৰ কৰা শব্দবোৰো ভুলকৈ উচ্চাৰণ কৰিব পাৰে ।

পৰিয়ালে এতিয়াও লক্ষ্য নকৰা পৰিৱৰ্তন

এনে হ'লে কেতিয়াবা আনকি বিত্তীয় বা নিয়মীয়া ধন সম্পৰ্কীয় কামবোৰ চম্ভালিবলৈ সমস্যা হয় । তথ্য মনত ৰখা,সংখ্যা বুজি পোৱাত অসুবিধা হয় । আগতৰ অস্বাভাৱিক ভুলবোৰ ক্ৰমান্বয়ে সাধাৰণ হৈ পৰিব পাৰে । সাধাৰণতে পৰিয়ালৰ লোকৰ এইবোৰ কথা চকুত নপৰে । যদিহে টকা-পইচা আদি হিচাপ কৰাৰ সময়ত সঘনাই এনে হৈছে তেতিয়াহ'লে পৰিয়ালৰ লোকে পৰিয়ালৰ লোকে এয়া ডিমেনচিয়াৰ লক্ষণ হিচাপে গুৰুত্ব দিব লাগে ।

ডাঃ ঘোষে কয়," এটা লক্ষণৰ অৰ্থ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ডিমেনচিয়া হোৱাটোকে নুবুযায় । নাম এটা পাহৰি যোৱা, চাবি হেৰুওৱা বা কোঠা এটাত সোমাই কিয় তালৈ গৈছিল পাহৰি যোৱাটো যিকোনো বয়সতে হ’ব পাৰে । স্মৃতিশক্তি, চিন্তা, যোগাযোগ বা দৈনন্দিন কাম-কাজৰ ধাৰাবাহিক পৰিৱৰ্তন হৈছে নেকি সেইটোহে লক্ষণীয় বিষয় ।”

ডিমেনচিয়াৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে এলঝেইমাৰ ৰোগ । এলঝেইমাৰ হৈছে স্মৃতিশক্তি আৰু বোধশক্তি হ্ৰাস কৰা ডিমেনচিয়া ৰোগৰ এটা প্ৰধান কাৰণ । ডিমেনচিয়া হৈছে স্মৃতিশক্তি আৰু বোধশক্তি বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এক শব্দৰ বহল পৰিসৰ । সেয়েহে প্ৰতিটো স্মৃতিশক্তিৰ সমস্যাই এলঝেইমাৰ বুলি গণ্য কৰাতকৈ উপযুক্ত চিকিৎসাৰে নিৰ্ণয় কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ।

আগতীয়াকৈ ৰোগ নিৰ্ণয় কৰিলে পৰিয়ালকে লাভ কৰে সময়

ডাঃ গুপ্তাই কয়, "যেতিয়াই নতুন, সময়ৰ লগে লগে স্থায়ী হোৱা পৰিৱৰ্তনৰ হয় তেতিয়া পৰিচাৰ্য্য কৰা লোৱাসকলে গৰুত্ব পিৰদান কৰা উচিত ।"

লগতে পঢ়ক:কঁপনি-চলাফুৰাত অসুবিধা হোৱাৰ সমস্যা হ'ব পাৰে পাৰ্কিনছন ৰোগৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণ

সামান্যভাৱে পৰিলে বা আঘাত পালেই হাড় ভাঙে নেকি ? হ'ব পাৰে এই ৰোগ

হতাশা যেতিয়া জীৱন লগৰী হয় তেতিয়া.

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
ডিমেনচিয়া
স্মৃতিশক্তি
ALZHEIMER
WORLD ALZHEIMERS DAY 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.