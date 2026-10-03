ETV Bharat / health

পিএমঅ’এছ আক্ৰান্তই স্বাভাৱিকভাৱেই গৰ্ভধাৰণ কৰিব পাৰে

বিশ্বৰ প্ৰতি ৮ গৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত এগৰাকী পলিএণ্ড’ক্ৰাইন মেটাবলিক অভেৰিয়ান চিনড্ৰমত আক্ৰান্ত ।

Woman with PCOS can naturally get pregnant
পিএমঅ’এছ আক্ৰান্তই স্বাভাৱিকভাৱেই গৰ্ভধাৰণ কৰিব পাৰে (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 3, 2026 at 4:46 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : বিশ্বৰ প্ৰতি ৮ গৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত এগৰাকী 'পলিএণ্ড’ক্ৰাইন মেটাবলিক অভেৰিয়ান চিনড্ৰম' (পিএমঅ’এছ)ত আক্ৰান্ত হয় । প্ৰজননক্ষম মহিলাৰ স্বাস্থ্যত প্ৰভাৱ পেলোৱা এণ্ড’ক্ৰাইন 'পলিচিষ্টিক অভাৰী চিনড্ৰম '(পিচিঅ’এছ) নামেৰে পৰিচিত এই ৰোগবিধক শেহতীয়াকৈ পিএমঅ’এছ হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছে । বিশ্বত ১৭ কোটিৰো অধিক মহিলা এই শাৰীৰিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে যদিও প্ৰায় ৭০ শতাংশৰে ৰোগ ধৰা নপৰাকৈয়ে থাকে ।

এই সন্দৰ্ভত স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ঈশিতা দাসে কয়, “পিচিঅ’এছৰ পৰিৱৰ্তে পলিএণ্ডোক্ৰাইন মেটাবলিক অভাৰিয়ান চিনড্ৰম বা পিএমঅ’এছ নামটো গ্ৰহণ কৰাটো যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ । পিএমঅ’এছ মানেই কেৱল অনিয়মীয়া মাহেকীয়াৰ সমস্যাকেই নুবুজায় । তদুপৰিসন্তানহীনতা বা মেদবহুল শৰীৰৰ সমাৰ্থকো নহয় । এয়া হৈছে হৰম’ন আৰু বিপাকীয় তন্ত্ৰৰ এক জটিল সমস্যা । প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ সুকীয়া হ’ব পাৰে ।"

কেনে লক্ষণে দেখা দিয়ে ?

এই ৰোগৰ লক্ষণ সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰি স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে কয়,"কোনো এগৰাকীৰ বাবে অনিয়মীয়া ঋতুস্ৰাৱেই প্ৰধান লক্ষণ হোৱাৰ বিপৰীতেআন কাৰোবাৰ আকৌ শালমইনা, মুখ বা শৰীৰত অস্বাভাৱিক নোম গজা, চুলি সৰি পাতল হোৱা অথবা ডিম্বক্ষৰণ আৰু গৰ্ভধাৰণত বাধাৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা যায় ।"

"কোনো মহিলা দেখাত ক্ষীণ বা স্বাভাৱিক ওজনৰ মহিলাৰো এনে সমস্যাই গা কৰি উঠাৰ আশংকা থাকে । সেইবাবে এইক্ষেত্ৰত শৰীৰৰ ওজন বা যিকোনো এটা মাত্ৰ লক্ষণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰি সকলো উপসৰ্গ একেলগে পৰীক্ষা কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।” এইদৰে কয় বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে ।

স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে লগতে কয় যে কেৱল আল্ট্ৰাচাউণ্ড ৰিপ’ৰ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰোগ নিৰ্ণয় কৰাৰ পৰিৱৰ্তে উপযুক্ত পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় বিষয় । স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, “আল্ট্ৰাছাউণ্ডত একাধিক সৰু সৰু ফলিকল বা থুপ দেখা পালেই এগৰাকী মহিলা পিএমঅ’এছত আক্ৰান্ত বুলি ধৰি লোৱাটো এটা ভুল ধাৰণা । প্ৰাপ্তবয়স্ক মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰোগ নিৰ্ণয়ৰ বাবে ডিম্বক্ষৰণৰ বিসংগতি আৰু এণ্ড্ৰ’জেন হৰম’ন বৃদ্ধিৰ শাৰীৰিক বা জৈৱ-ৰাসায়নিক লক্ষণসমূহ পুংখানুপুংখভাৱে চালি-জাৰি চাব লাগে । তদুপৰি আল্ট্ৰাছাউণ্ডত ডিম্বাশয়ৰ গঠন অথবা প্ৰয়োজন অনুসৰি এএমএইচ পৰীক্ষাক ৰোগ নিৰ্ণয়ৰ এক অংশ হিচাপেহে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।"

অনিয়মীয়া মাহেকীয়া নাইবা ইণ্টাৰনেটৰ আধা-আধৰুৱা তথ্যৰ ওপৰত ভৰসা নকৰিবলৈ বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে স্পষ্ঠভাৱে উল্লেখ কৰে । পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সদায় সতৰ্ক হোৱাৰ আহ্বান জনাই স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে পুনৰ কয়,"একেধৰণৰ লক্ষণ সৃষ্টি কৰিব পৰা আন সম্ভাৱ্য ৰোগসমূহো পৰীক্ষা কৰিব লাগে । আন ৰোগৰ বিষয়েও নিশ্চিত হোৱাটো সমানেই আৱশ্যক । সেইবাবেই কেৱল আল্ট্ৰাছাউণ্ডৰ ফলাফল, অনিয়মীয়া মাহেকীয়া নাইবা ইণ্টাৰনেটৰ আধা-আধৰুৱা তথ্যৰ ওপৰত ভৰসা কৰি ৰোগৰ সিদ্ধান্ত লোৱাটো তেনেই বিপদজনক হোৱাৰ আশংকা থাকে ।”

স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে কয় যে এই সমস্যাটো কেৱল অনিয়মীয়া ঋতুস্ৰাৱ বা সন্তানহীনতাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নহয় । বৰঞ্চ ইয়াৰ অন্তৰ্নিহিত অন্যান্য লক্ষণসমূহ সঠিকভাৱে চিনাক্ত কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী ।

আক্ৰান্ত মহিলাৰ কি কি ৰোগ হোৱাৰ আশংকা

স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ দাসে কয়, " পিএমঅ’এছত আক্ৰান্ত মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত গ্লুক’জ সহনশীলতা হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে টাইপ-২ ডায়েবেটিছৰ আশংকা বৃদ্ধি পায় । একেদৰে উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু অস্বাভাৱিক ক’লেষ্টেৰলৰ দৰে হৃদৰোগজনিত সংকট,টোপনিত বিসংগতি, উদ্বেগ, মানসিক অৱসাদ, অস্বাভাৱিক খোৱা-বোৱাৰ অভ্যাস আৰু নিজৰ শৰীৰক লৈ সৃষ্টি হোৱা হীনমন্যতাৰ দৰে মানসিক সমস্যাৰো সৃষ্টি হ'ব পাৰে ।"

কিদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব

স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে লগতে কয়, “পিএমঅ’এছৰ বাবে সকলোৰে ক্ষেত্ৰতে একেদৰে প্ৰযোজ্য হোৱা কোনো সাৰ্বজনীন বা একক চিকিৎসা পদ্ধতি নাই । সুষম খাদ্য গ্ৰহণ, নিয়মীয়া শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম, পৰ্যাপ্ত টোপনি আৰু অতিৰিক্ত ওজন বৃদ্ধি ৰোধ কৰাটো এই দীৰ্ঘম্যাদী শুশ্ৰূষাৰ অপৰিহাৰ্য অংগ; কিন্তু জীৱনশৈলী নিয়ন্ত্ৰণৰ অৰ্থ কেৱল ওজন কমোৱাৰ মাজতে আৱদ্ধ থাকিব নালাগে । প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ শাৰীৰিক প্ৰয়োজন অনুসৰি অনিয়মীয়া মাহেকীয়া, হাইপাৰএণ্ড্ৰ’জেনিজমজনিত লক্ষণ, বিপাকীয় জটিলতা নাইবা সন্তান ধাৰণৰ বাবে সুকীয়া চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে ।”

গৰ্ভধাৰণত অসমৰ্থ নহয়

এই ৰোগত আক্ৰান্ত বহু মহিলাই স্বাভাৱিকভাৱেই গৰ্ভধাৰণ কৰে । সময়মতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিলে সন্তান ধাৰণত দেখা দিয়া প্ৰকৃত অন্তৰায় চিনাক্ত কৰি সঠিক চিকিৎসা লোৱাত সুবিধা হয় । সেইবাবেই পিএমঅ’এছ ধৰা পৰিলেই কোনো মহিলাই নিজে কেতিয়াও মাতৃ হ’ব নোৱাৰিব বুলি ধৰি লোৱাটো অনুচিত ।”

(অস্বীকাৰ: ইয়াত দিয়া সকলো তথ্য আৰু পৰামৰ্শ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। এই পৰামৰ্শসমূহ গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ আগতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটোৱেই উত্তম।)

লগতে পঢ়ক:যুৱকৰ শৰীৰত জৰায়ু ! কেনেকৈ ঘটিল এই আচৰিত ঘটনা ?

প্ৰজনন স্বাস্থ্য সজাগতা: পৰিয়াল পৰিকল্পনাৰ সিদ্ধান্তত কেনেদৰে সহায় কৰে ?

TAGGED:

প্ৰজনন
ইটিভি ভাৰত অসম
POLYENDOCRINE
ঋতুস্ৰাৱ
PCOS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.