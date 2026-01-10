ETV Bharat / health

শীতকালত শৰীৰক ভিতৰৰ পৰা গৰম কৰি ৰাখিব এইসমূহ খাদ্যই

আহক জানো আহক কোনবোৰ ভাৰতীয় খাদ্যই শৰীৰক ভিতৰৰ পৰা উষ্ণ কৰি ৰাখে আৰু শীতকালত বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰে-

Winter Warmth Secret: Desi Foods That Heat Your Body from Inside Doctor's Ayurvedic Tips Revealed
শীতকালত শৰীৰক ভিতৰৰ পৰা গৰম কৰি ৰাখিব এইসমূহ খাদ্যই (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 10, 2026 at 4:04 PM IST

5 Min Read
দেশৰ বহু ঠাইত অহৰহ তাপমাত্ৰা হ্ৰাস পাইছে ৷ শীত বৃদ্ধিৰ লগে লগে চৰ্দি, কাহ, ফ্লু, গাঁঠিৰ বিষ, ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দুৰ্বল হোৱা আদি সমস্যা সাধাৰণ হৈ পৰে ৷ এনে বতৰত সুস্থ হৈ থকাটো এক প্ৰত্যাহ্বান হ’ব পাৰে ৷ শৰীৰক ভিতৰৰ পৰা উষ্ণ কৰি ৰাখিবলৈ আৰু বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ খাদ্যাভ্যাসৰ প্ৰতি বিশেষ মনোযোগ অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ আয়ুৰ্বেদ আৰু ভাৰতীয় খাদ্যত এনে বহুতো খাদ্য উপলব্ধ যিয়ে শৰীৰক গৰম কৰি ৰখাই নহয়, ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি কৰে ৷

সঠিক সময়ত উপযুক্ত ভাৰতীয় খাদ্য খোৱাটোৱে শীতকালত সুস্বাস্থ্য বজাই ৰখাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল’ব পাৰে ৷ ভাৰতীয় খাদ্যই স্বাভাৱিকতে শৰীৰ গৰম কৰি ৰাখে, হজম শক্তি শক্তিশালী কৰে, ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰি ঋতুভিত্তিক ৰোগৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে ৷ আহক জানো আহক কোনবোৰ ভাৰতীয় খাদ্যই শৰীৰক ভিতৰৰ পৰা উষ্ণ কৰি ৰাখে আৰু শীতকালত বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰে ৷

শীতকালত কোনবোৰ খাদ্যই শৰীৰক ভিতৰৰ পৰা গৰম কৰি ৰাখে ?

এই সন্দৰ্ভত পুষ্টিবিদ ড৹ বিধি চাওলাই কয় যে, শীতকালত ভাৰতীয় খাদ্য যেনে তিল, গুড়, বাদাম, বাজৰা, ৰাগী, ঘিউ, আদা অত্যন্ত উপকাৰী বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ তিল আৰু গুড়ে শৰীৰত প্ৰাকৃতিক উষ্ণতা বজাই ৰাখে আৰু হাড় মজবুত কৰাত সহায় কৰে ৷ বাদাম, বাজৰা, ৰাগীয়ে শৰীৰক প্ৰচুৰ শক্তি প্ৰদান কৰে, কেলচিয়ামৰ অভাৱ দূৰ কৰে, ঠাণ্ডা বতৰত দুৰ্বলতা ৰোধ কৰে ৷

দেশী ঘিয়ে গাঁঠিৰ বিষ আৰু ছালৰ শুকান হোৱাৰ পৰা উপশম দিয়ে ৷ আদা আৰু নহৰুই ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰে, প্ৰদাহ কমায়, চৰ্দি আৰু সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনাও হ্ৰাস কৰে ৷ এই ভাৰতীয় খাদ্যসমূহ নিয়মিতভাৱে সেৱন কৰিলে শৰীৰটো ভিতৰৰ পৰা শক্তিশালী আৰু সুস্থ হৈ থাকে ৷

শীতকালত কোনবোৰ খাদ্য খাব নালাগে ?

শীতকালত অত্যন্ত ঠাণ্ডা আৰু প্ৰচেছড খাদ্য পৰিহাৰ কৰিব লাগে ৷ আইচক্ৰীম, ঠাণ্ডা পানীয়, ফ্ৰীজৰ ঠাণ্ডা পানীয়ে শৰীৰৰ উত্তাপ হ্ৰাস কৰিব পাৰে ৷ অত্যধিক ভজা খাদ্য আৰু জাংক ফুডে পাচন শক্তি দুৰ্বল কৰি পেলায়, যাৰ ফলত গেছ আৰু এচিডিটিৰ সৃষ্টি হয় ৷ বেছিকৈ মিঠা বস্তু খালে ওজন বৃদ্ধি আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দুৰ্বল হৈ পৰে ৷ কেঁচা শাক-পাচলি অত্যধিক সেৱনেও শীতকালত পাচনতন্ত্ৰৰ সমস্যা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷

এই কেইবিধ খাদ্যই কৰিব সহায়

  • গুড়

শীতকালত ৰাতি টোপনি যোৱাৰ আগতে গুড় খাব লাগে ৷ গুড়ত যথেষ্ট পৰিমাণৰ আইৰণ থাকে, যিয়ে ৰক্তহীনতাৰ দৰে বিপদজনক ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰে ৷ গুড় খালে হজম শক্তিও উন্নত হয় ৷ গুড়ে শৰীৰৰ পৰা বিষাক্ত পদাৰ্থও আঁতৰ কৰাৰ লগতে শীতকালত ঠাণ্ডাৰ পৰাও সুৰক্ষা দিয়ে ৷

  • আদা

শীতকালত খাদ্য তালিকাত আদা অন্তৰ্ভূক্ত কৰাটোও খুব দৰকাৰী ৷ বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, আদাৰ ৰসৰ সৈতে মৌ মিহলি কৰি খাব লাগে ৷ আদাৰ প্ৰদাহ-প্ৰতিৰোধী গুণাগুণ আছে, যিয়ে শীতকালত গাঁঠিৰ বিষৰ পৰা সকাহ দিয়ে ৷ আৰ্থ্ৰাইটিছৰ সমস্যাতো আদা খোৱাটো অতি উপকাৰী বুলি গণ্য কৰা হয় ৷

  • ঘিউ

ঘিউত অমেগা-৩ ফেটি এচিড আৰু স্বাস্থ্যকৰ চৰ্বি থাকে ৷ ই আপোনাৰ সামগ্ৰিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায় ৷ ঘিউত ভিটামিন-এ, ভিটামিন-ডি আৰু ভিটামিন-ই প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় ৷ ঘিউ খালে হাড়ৰ সৈতে সম্পৰ্কিত সমস্যাবোৰো দূৰ হয় ৷ নিয়মীয়াকৈ ঘিউ খোৱাটোৱে আপোনাক উদ্যমী কৰি ৰখাটো যথেষ্ট সহায় কৰে ৷

  • মৌ

ঠাণ্ডাৰ দিনকেইটাত আপুনি আপোনাৰ আহাৰত মৌ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে ৷ ই আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰে আৰু সংক্ৰমণ ৰোধ কৰে ৷ মৌক ভিটামিন, খনিজ আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্টৰ শক্তিক্ষেত্ৰ বুলিও গণ্য কৰা হয় ৷ ই শৰীৰৰ পৰা বিষাক্ত পদাৰ্থ আঁতৰ কৰে ৷ শীতকালত ইয়াক সেৱন কৰাটো চুলি আৰু ছালৰ বাবেও অতি উপকাৰী ৷

  • ডালচেনি

শীতকালত চৰ্দি দূৰ কৰিবলৈ ডালচেনিক অতি উত্তম বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ ডালচেনি খোৱাৰ ফলত শৰীৰৰ বিপাকীয় স্তৰ বৃদ্ধি হয়, যিয়ে শৰীৰক তাপ প্ৰদান কৰে ৷ কাহৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ হিচাপেও আপুনি ডালচেনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ বাহিৰেও, ডালচেনিত এণ্টিঅক্সিডেণ্ট থাকে, যিয়ে শৰীৰক সংক্ৰমণৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰে ৷

জানি লওক এইসমূহ জৰুৰী কথা

  • কুহুমীয়া পানী খাব লাগে ৷
  • কিছু সময় ৰ’দত কটাওক ৷
  • নিয়মীয়াকৈ লঘু ব্যায়াম কৰক ৷
  • পৰ্যাপ্ত সময় নিদ্ৰা গ্ৰহণ কৰক ৷
  • ঋতু অনুসৰি ফল-মূল আৰু শাক-পাচলি খাব লাগে ৷
  • শৰীৰটো ঢাকি ৰাখক ৷

