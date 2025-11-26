শীতকালত কমকৈ পানী খায় নেকি ? হ’ব পাৰে এই সমস্যা

শীতকালত কমকৈ পানী খায় নেকি ? হ’ব পাৰে এই সমস্যা
আপুনি জানেনে যে, পানীয়ে আমাৰ বৃক্কক বিষমুক্ত কৰাত সহায় কৰে ? কিন্তু কম পানী খালে সময়ৰ লগে লগে বৃক্কৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে-
বেছিভাগ মানুহেই শীতকালত পানী কমকৈ খায়, যাৰ ফলত বিভিন্ন স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় । ইয়াৰে এটা হ’ল বৃক্কৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত ইয়াৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱ । আপুনি জানেনে যে, পানীয়ে আমাৰ বৃক্কক বিষমুক্ত কৰাত সহায় কৰে ? কিন্তু কম পানী খালে সময়ৰ লগে লগে বৃক্কৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে । বৃক্কই আমাৰ শৰীৰত ফিল্টাৰ হিচাপে কাম কৰে ।
শীতকালত বৃক্কৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত সামান্য প্ৰভাৱ পৰে কাৰণ এই বতৰত শৰীৰত ৰক্ত সঞ্চালন সলনি হয় । ইয়াৰ ফলত পানী ক্ষয় হয় আৰু ৰক্তচাপৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় । শীতকালত বৃক্কৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ যত্ন লোৱাৰ প্ৰয়োজন হয় । শীতকালত কম পানী খোৱাৰ ফলত বৃক্কৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱৰ বিষয়ে জানি লওক ।
ডাঃ শিখা শৰ্মাই কয় যে, মানুহে শীতকালত পানী কম খোৱাৰ প্ৰৱণতা থাকে, কিয়নো তেওঁলোকৰ পিয়াহ কম অনুভৱ হয় । বিশেষজ্ঞজনে কয় যে, এই অভ্যাসে বৃক্কত বিপদজনক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । তেওঁ বুজাইছে যে, শৰীৰত পানীৰ অভাৱত প্ৰস্ৰাৱ ঘন হয়, যাৰ ফলত বৃক্কত পৰিশোধনৰ চাপ বৃদ্ধি পাব পাৰে । এনেদৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি থাকিলে বৃক্কৰ পাথৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰস্ৰাৱৰ সংক্ৰমণলৈকে বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । ডাঃ শিখা শৰ্মাই কয় যে, যিমানেই ঠাণ্ডা নহওক কিয় আমি দৈনিক কমেও ৭-৮ গিলাচ পানী খাব লাগে ।
পানী খোৱাটো প্ৰয়োজন নেকি ?
ঠাণ্ডা বতৰত শুকানতা বৃদ্ধি পায় । কম পানী সেৱন কৰিলেও শৰীৰত হাইড্ৰেচনৰ মাত্ৰা বেয়া হয় । পৰ্যাপ্ত পানী খালে আপুনি হাইড্ৰেটেড হৈ থাকিব পাৰে । লগতে প্ৰাকৃতিকভাৱে হাইড্ৰেচন বজাই ৰখা খাদ্যও গ্ৰহণ কৰিব লাগে । নেমু, তিঁয়হ আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী বটলত ৰাতিটো পানীত তিয়াই ৰাতিপুৱা খালী পেটত এই পানী খাব । শীতকালীন ফলৰ ভিতৰত কমলাত পানী প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে, গতিকে ইয়াক খোৱাটোৱেই উত্তম বিকল্প বুলি প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে ।
শীতকালত বৃক্কৰ যত্নৰ টিপছ
যিমান পাৰি পানী খাব – ডাঃ শিখা শৰ্মাই পৰামৰ্শ দিয়ে যে, শীতকালত পিয়াহ অনুভৱ নকৰিলেও নিশ্চয়কৈ দৈনিক সাত-আঠ গিলাচ পানী খাব লাগে । যদি আপুনি ইয়াক কুহুমীয়াকৈ পান কৰে তেন্তে ই আৰু ভাল বুলি প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে ।
অতিৰিক্ত নিমখ সেৱন পৰিহাৰ কৰক – শীতকালত নিমখযুক্ত খাদ্য যেনে অতিৰিক্ত নিমখ, আচাৰ, বা ফাষ্ট ফুড সেৱন সীমিত কৰিব লাগে । বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে, ইয়াৰ ফলত ৰক্তচাপ বৃদ্ধি পায় আৰু বৃক্কত চাপ পৰে ।
শৰীৰক গৰম কৰি ৰাখক – শীতকালত অত্যধিক ঠাণ্ডা হ’লে ৰক্তচাপ বৃদ্ধি পায় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় । ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ আমাৰ বৃক্কত পৰে । গতিকে শৰীৰ গৰম কৰি ৰখাৰ বাবে ফলপ্ৰসূ খাদ্য খাব লাগে ।
ইমিউনিটি বৃদ্ধি কৰক – দুৰ্বল ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাই শৰীৰৰ বহু ক্ষতি কৰিব পাৰে, য’ত বৃক্কত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । তুলসী, আদা, হালধি বা আন বনৌষধিৰ পৰা তৈয়াৰী চূপ খালে সংক্ৰমণ কম হয় । এই খাদ্যসমূহ সেৱনে কেৱল বৃক্ক সুস্থ কৰি ৰখাই নহয়, আন বহুতো উপকাৰো লাভ কৰে ।
শীতকালত পিয়াহ কম লাগে বুলি পানী কমকৈ খোৱাটো আমাৰ বৃক্কৰ বাবে এক নীৰৱ শত্ৰু হৈ পৰে । এই সৰু অভ্যাসটোৱে সময়ৰ লগে লগে বৃক্কত পাথৰ, প্ৰস্ৰাৱৰ সংক্ৰমণণ, উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু দীৰ্ঘম্যাদী বৃক্কৰ ক্ষতিৰ ৰূপত গুৰুতৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । গতিকে ঠাণ্ডা যিমানেই নহওক কিয়, দিনটোত অন্ততঃ ৭-৮ গিলাচ (প্ৰায় ২-২.৫ লিটাৰ) কুহুমীয়া বা গৰম পানী খোৱাটো কেতিয়াও পাহৰি নাযাব । লগতে অতিৰিক্ত নিমখ, ফাষ্ট ফুড কমাই, শৰীৰ গৰমকৈ ৰাখি, কমলা-নেমুৰ দৰে পানীসমৃদ্ধ ফল আৰু আদা-হালধি-তুলসীৰ চূপৰ জৰিয়তে ইমিউনিটি মজবুত কৰিলে শীতৰ বতৰতো আপোনাৰ বৃক্ক সুস্থ আৰু সবল হৈ থাকিব । মাত্ৰ এটা সৰু অভ্যাসৰ পৰিৱৰ্তনে (প্ৰতিদিনে পৰ্যাপ্ত পানী খোৱা) আপোনাৰ বৃক্কক বছৰৰ পৰা বছৰ ধৰি সুৰক্ষিত ৰাখিব পাৰে । এই শীতটোত বৃক্কৰ যত্ন লওক, সুস্থ থাকক!
