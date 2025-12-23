শীতকালত কিয় গাঁঠিৰ বিষ বাঢ়ি যায় ? ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাভৰ উপায় কি

শীতকালত কিয় গাঁঠিৰ বিষ বাঢ়ি যায় ? ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাভৰ উপায় কি
আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছেনে যে ঠাণ্ডা বতৰত পুৰণি আঘাতৰ বিষ কিয় বাঢ়ি যায় ? অন্যথা কিয় এনেকুৱা হয় জানো আহক-
যদিও শীতকাল সকলোৱে ভাল পায়, স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা ই অলপ কষ্টদায়ক ৷ শীতকালত পুৰণি আঘাত বা বিষ পুনৰ উদয় হয় আৰু যিকোনো ঘাঁ ভাল হ’বলৈ সাধাৰণতকৈ বেছি সময় লাগে ৷ ইয়াৰ বাবে অধিক বিষ অনুভৱ হয়, কিন্তু আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছেনে যে ঠাণ্ডা বতৰত পুৰণি আঘাতৰ বিষ কিয় বাঢ়ি যায় ? অন্যথা কিয় এনেকুৱা হয় জানো আহক-
শীতকালত গাঁঠিৰ বিষ কিয় বাঢ়ে ?
উষ্ণতা কম হ’লে মাংসপেশীৰ বৃদ্ধি পায়, ধমনীবোৰত চাপ পৰে আৰু গাঁঠিবোৰ জঠৰ হৈ পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে৷ এই কাৰণেই কোনোবাই আঁঠু বা গাঁঠি বেঁকা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে সাধাৰণতকৈ অধিক বিষ অনুভৱ কৰে ৷ বিষৰ ৰিচেপ্টৰবোৰ অধিক সংবেদনশীল হৈ পৰে ৷
ঠাণ্ডা অৱস্থাত বায়ুমণ্ডলৰ চাপৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে, যাৰ ফলত আপোনাৰ শৰীৰৰ বিশেষকৈ আঁঠু আৰু গোৰোহাৰ চাৰিওফালে থকা তৰল পদাৰ্থত প্ৰভাৱ পৰে ৷ ঠাণ্ডা হ’লে বেৰ’মেট্ৰিক বায়ুৰ চাপ দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস পায় ৷ এই চাপ কমি যোৱাৰ বাবে আঁঠু আৰু গোৰোহাৰ চাৰিওফালে গেছ আৰু তৰল পদাৰ্থবোৰ দ্ৰুতগতিত প্ৰসাৰিত হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ এই তৰল পদাৰ্থবোৰ প্ৰসাৰিত হোৱাৰ লগে লগে ইহঁতে সংগ্ৰহ কৰি স্নায়ুবোৰত অস্বস্তিকৰ চাপ পেলায়, যাৰ ফলত পুৰণি আঘাতবোৰ পুনৰ ওলাই পৰে ৷
বয়স বঢ়াৰ লগে লগে শীতকালত হাত-ভৰি ঠাণ্ডা হোৱাৰ সমস্যা বেছিকৈ দেখা যায় ৷ কিন্তু কম বয়সতো বহু লোকে এই সমস্যাত ভুগিবলগীয়া হয় ৷ কিন্তু এই ঠাণ্ডাত হাত-ভৰি কেনেকৈ গৰম কৰি ৰাখিব? ইয়াত কিছুমান টিপছ দিয়া হ’ল ৷
মোজা আৰু গ্লভছ পিন্ধক ৷ উলৰ মোজা আৰু গ্ল’ভছ পিন্ধিলে হাত-ভৰি গৰম কৰি ৰখাত সহায়ক হ’ব ৷ হিটিং পেডো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৷ হাত-ভৰিত সৰিয়হৰ তেল ভালদৰে মালিচ কৰক ৷ ইয়াৰ ফলত তেজৰ সোঁত বৃদ্ধি পাব আৰু গৰম হৈ থাকিব ৷ ৰাতি শুই উঠাৰ আগতে হাত-ভৰিত সৰিয়হৰ তেল ভালদৰে মালিচ কৰি শুই যাওক ৷
ঠাণ্ডাত শৰীৰটো গৰম কৰি ৰাখিবলৈ দৈনিক ব্যায়াম কৰক ৷ প্ৰতিদিনে ৩০ মিনিট যোগাসন কৰিলে শৰীৰত ৰক্ত সঞ্চালন উন্নত হ’ব ৷ এনে কৰিলে হাত-ভৰি গৰম হৈ থাকিব ৷ শৰীৰক উষ্ণ কৰি ৰখাত শীতকালীন খাদ্যই বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে ৷ লগতে শৰীৰত আইৰণৰ অভাৱ হ’লে হাত-ভৰি ঠাণ্ডা হ’ব পাৰে ৷ সেয়ে এই বতৰত পুষ্টিকৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷
বহুতে শীতকালত পানী কম খোৱাৰ প্ৰৱণতা থাকে ৷ শৰীৰত তৰল পদাৰ্থৰ অভাৱ হ’ব, শৰীৰত ডিহাইড্ৰেচন হ’লে হাত-ভৰি ঠাণ্ডা হ’ব পাৰে ৷ গতিকে ঠাণ্ডা বতৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খাব লাগে ৷ শৰীৰটো সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ ঠাণ্ডা পানী পৰিহাৰ কৰিব লাগে ৷ শীতকালত কুহুমীয়া পানীৰে হাত, ভৰি, মুখ ধুবলৈ চেষ্টা কৰক ৷ ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ শৰীৰটো বহুত সুস্থ হৈ থাকিব ৷
শীতকালত গাঁঠিৰ বিষৰ সৈতে কেনেকৈ মোকাবিলা কৰিব ?
- শৰীৰক গৰম কৰি ৰাখক: শৰীৰক গৰম কৰি ৰখাটোৱেই হৈছে গাঁঠিৰ বিষ কমোৱাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ৷ এনে পৰিস্থিতিত আপুনি গৰম কাপোৰ পিন্ধাটো উচিত ৷
- শাৰীৰিকভাৱে সক্ৰিয় হওক: শাৰীৰিকভাৱে সক্ৰিয় হোৱাটো অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম ৷ শাৰীৰিকভাৱে সক্ৰিয় হৈ থাকিলে আপোনাৰ শৰীৰ সক্ৰিয় হৈ থাকিব ৷
- নিজৰ ওজন নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখক: অতিৰিক্ত ওজনৰ বাবে আঁঠু আৰু গাঁঠিত চাপ পৰিব পাৰে, গতিকে সুস্থ ওজন বজাই ৰখাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷
- স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য গ্ৰহণ কৰক: ফল-মূল, শাক-পাচলি, গোটা শস্যৰে সমৃদ্ধ পুষ্টিকৰ খাদ্য খালে আপোনাৰ শৰীৰে প্ৰদাহৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিকৰ উপাদান লাভ কৰে ৷
- হাইড্ৰেটেড হৈ থাকক: প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খালে আপোনাৰ গাঁঠিবোৰ সুস্থ হৈ থাকে আৰু জঠৰতা ৰোধ কৰে ৷
