শীতকালত ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ কি কি খাদ্য গ্ৰহণ কৰা উচিত ?

শীতকালত এইসমূহ খাদ্য গ্ৰহণ কৰা উচিত যিয়ে আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাই নহয় বৰঞ্চ শৰীৰক ভিতৰৰ পৰাও গৰম কৰি ৰখাত সহায় কৰিব-

শীতকালত ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ কি কি খাদ্য গ্ৰহণ কৰা উচিত ? (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 29, 2025 at 5:00 PM IST

স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা শীতকালৰ বতৰ প্ৰায়ে প্ৰত্যাহ্বানজনক । এই ঋতুত অলপ অসাৱধান হ’লেই চৰ্দি, কাহ, জ্বৰ আদি সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । এনে পৰিস্থিতিত আমি সদায় আমাৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱা উচিত আৰু শীতকালত যিমান পাৰি সিমান খাদ্য গ্ৰহণ কৰা উচিত যিয়ে আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে আৰু শৰীৰক ভিতৰৰ পৰা গৰম কৰি ৰাখে । ইয়াত আমি আপোনালোকক এনে কিছুমান খাদ্যৰ বিষয়ে কৈছো যিয়ে আপোনাক বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে-

সেউজীয়া পাতজাতীয় শাক-পাচলি

সেউজীয়া পাতজাতীয় শাক-পাচলি (GETTY IMAGES)

Harvard medical schoolৰ মতে, শীতকালত পালেং, মেথি আদিৰ দৰে সেউজীয়া পাতৰ শাক-পাচলি প্ৰচুৰ পৰিমাণে খাব লাগে । এই শাক-পাচলিবোৰ ভিটামিন চিৰ এক উত্তম উৎস যিয়ে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে । ইয়াত ভিটামিন কে থাকে যিয়ে তেজ গোট মৰাত বাধা দিয়ে আৰু চকুৰ দৃষ্টিশক্তিৰ বাবে অপৰিহাৰ্য ভিটামিন এ থাকে । এই শাক-পাচলিবোৰ এন্টিঅক্সিডেন্টৰ ভাল উৎস যিয়ে শীতকালত আপোনাৰ ছালত আৰ্দ্ৰতা বজাই ৰাখে, যাৰ ফলত আপোনাৰ ছালখন শুকান আৰু অনুজ্জ্বল যেন নালাগে ।

টেঙাজাতীয় ফল

শীতকালত ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ কি কি খাদ্য গ্ৰহণ কৰা উচিত ? (GETTY IMAGES)

ভিটামিন চিয়ে আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আৰু মন দুয়োটাকে ভাল কৰি ৰাখে । কমলা, নেমু, মধুৰি আদি ফল-মূলত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন চি থাকে, যিটো ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় । ইয়াৰ উপৰিও ষ্ট্ৰবেৰী আৰু কিৱিতো অধিক পৰিমাণৰ ভিটামিন চি থাকে ।

ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাদ্য

শীতকালত সূৰ্যৰ পোহৰৰ অভাৱত শৰীৰত ভিটামিন ডিৰ অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাদ্য অতি প্ৰয়োজনীয় । ছলমন ভিটামিন ডিৰ এক উৎকৃষ্ট উৎস । ইয়াৰ উপৰিও কণীৰ কুহুম, ফৰ্টিফাইড শস্য, গাখীৰ, ৰেড মীট আৰু কাঠফুলাৰ জৰিয়তেও ভিটামিন ডি লাভ কৰিব পাৰি ।

মাহজাতীয় শস্য

মাহজাতীয় শস্য (GETTY IMAGES)

যদিও প্ৰতিটো ঋতুতে মাহজাতীয় শস্য খোৱাটো উপকাৰী, কিন্তু শীতকালত নিশ্চয়কৈ খাব লাগে । বুট, মটৰ, লুবিয়া, ফ্লেক্স চীডছ, চিয়া চীডছ আদি প্ৰচুৰ পৰিমাণে প্ৰটিনযুক্ত আৰু ইয়াত প্ৰায় সকলো প্ৰয়োজনীয় এমিনো এচিড থাকে । ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আঁহ থাকে যিয়ে শীতকালত আপোনাৰ ওজনো নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখে ।

শিপাজাতীয় শাক-পাচলি

শীতকালত শিপাৰ শাক-পাচলি যেনে গাজৰ, বীট, মিঠা আলু, মূলা,চালগোম আদি প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় । ইয়াত বিটা-কেৰটিন আৰু ভিটামিন চি আৰু বহুতো প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিকৰ উপাদান থাকে যিয়ে আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে । যিয়ে আপোনাক সঘনাই হোৱা চৰ্দি আৰু ফ্লুৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে ।

ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰা শাক-পাচলি (GETTY IMAGES)

ইয়াৰ উপৰিও গ্ৰহণ কৰিব পাৰে এই খাদ্য

হালধি

হালধি এন্টি-ইনফ্লেমেটৰী আৰু এন্টিঅক্সিডেন্ট গুণৰ বাবে সুপৰিচিত ৷ হালধিয়ে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰি সংক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব পাৰে ৷ ইয়াক বিভিন্ন ব্যঞ্জনত মিহলাই বা গাখীৰ লগত মিহলাই সেৱন কৰিব পাৰে ৷

আমলখি

আমলখিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন চি আৰু এন্টিঅক্সিডেন্ট থাকে ৷ ই ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব পাৰে আৰু পাচনত সহায় কৰিব পাৰে ৷

চজিনা পাত

কোৱা হয় যে, চজিনা পাতে বেক্টেৰিয়াৰ সংক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াত সহায় কৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ উপৰিও চজিনা পাতে যকৃতৰ স্বাস্থ্য উন্নত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ৷ লগতে হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্য উন্নত কৰিব পাৰে আৰু ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে ৷

শীতকালত ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ কি কি খাদ্য গ্ৰহণ কৰা উচিত ? (GETTY IMAGES)

প্ৰ’বায়’টিক খাদ্য

দৈ আৰু মাখনৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা খাদ্যই আন্ত্ৰিক স্বাস্থ্যৰ উন্নতি সাধন কৰিব পাৰে, যিটো শক্তিশালী ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ সৈতে জড়িত ৷

তুলসী

তুলসী হৈছে এক শক্তিশালী আয়ুৰ্বেদিক বনৌষধি যিয়ে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ৷

নহৰু

ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰা গুণৰ বাবে বিখ্যাত নহৰু বিভিন্ন খাদ্যত যোগ কৰিব পাৰি আৰু কেঁচাকৈ খালে ই বিশেষভাৱে উপকাৰী ৷

