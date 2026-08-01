নিতৌ খাদ্য় তালিকাত মাখানা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে কিয় ?

নিতৌ খাদ্য় তালিকাত মাখানা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে কিয় ?
ওজন নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হৃদযন্ত্ৰ, বৃক্ক, হাড় আৰু পাচনতন্ত্ৰ সুস্থ কৰাত সহায় কৰে ।
Published : August 1, 2026 at 5:51 PM IST
গুৱাহাটী: বৰ্তমান সময়ত মাখানাৰ বিষয়ে প্ৰায়ভাগেই জ্ঞাত ; কিন্তু ইয়াৰ স্বাস্থ্যজনিত উপকাৰিতাৰ বিষয়ে বহুলোক এতিয়াও অৱগত নহয় । ওজন নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হৃদযন্ত্ৰ, বৃক্ক, হাড় আৰু পাচনতন্ত্ৰ সুস্থ কৰি ৰখালৈকে মাখানাই আমাৰ শৰীৰক বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰে । মাখানাই কেনেদৰে সহায় কৰে এই সন্দৰ্ভত ব্য়াখ্য়া কৰিছে জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ দীনেশ আগৰৱলাই ।
ওজন নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে :
মাখানাত কম কেলৰি আৰু চৰ্বি থাকে । সেয়েহে যদি নিতৌ সামান্য পৰিমাণে মাখানা খায় তেন্তে ওজন হ্ৰাস বা নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাত যথেষ্ট সহায় হ'ব পাৰে । লগতে মাখানাত থকা ফাইবাৰে দীৰ্ঘসময়লৈ পেট ভৰ্তি হৈ থকাৰ দৰে অনুভৱ কৰোৱাৰ ফলত অতিৰিক্ত খাদ্য গ্ৰহণৰ প্ৰৱণতাও হ্ৰাস পায় ।
হৃদযন্ত্ৰৰ বাবে উপকাৰী :
মাখানাত প্ৰ'টিন, মেগনেছিয়াম আৰু পটাছিয়াম আদি পুষ্টিকৰ উপাদান থাকে । এই উপাদানসমূহে আমাৰ হৃদযন্ত্ৰ সুস্থ কৰি ৰখাৰ লগতে হৃদৰোগৰ আশংকা হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে ।
ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে :
মাখানাত মেগনেছিয়াম আৰু কেলচিয়ামৰ পৰিমাণ যথেষ্ট থাকে যিয়ে ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে । বিশেষকৈ উচ্চ ৰক্তচাপত ভুগি থকা লোকসকলৰ বাবে মাখানা উপকাৰী ।
হাড় শক্তিশালী কৰাত সহায় কৰে :
মাখানাত কেলচিয়াম আৰু ফছফ'ৰাছ প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে। এই দুয়োবিধ খনিজ পদাৰ্থই আমাৰ হাড় আৰু দাঁত শক্তিশালী কৰি ৰখাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । কাৰণ হাড় আৰু দাঁতৰ বাবে কেলচিয়াম অতি প্ৰয়োজনীয় ।
ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণতো সহায় কৰে :
ডায়েবেটিছত আক্ৰান্ত লোকসকলৰ বাবেও মাখানা এটা স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য। কাৰণ মাখানাত কেলৰি আৰু গ্লাইচেমিক ইনডেক্স তুলনামূলকভাৱে কম হোৱা বাবে ই ৰক্তত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি নকৰে । সেয়ে নিয়মিত পৰিমাণে মাখানা খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণত সহায় হ'ব পাৰে ।
হজম শক্তি উন্নত কৰে :
মাখানাত থকা ফাইবাৰে হজম শক্তি উন্নত কৰাত সহায় কৰে । লগতে ই কোষ্ঠকাঠিন্য দূৰ কৰি পাচনতন্ত্ৰ সুস্থ কৰি ৰখাতো সহায়ক ভূমিকা পালন কৰে ।
উল্লেখ্য যে, মাখানা এক পুষ্টিকৰ আৰু স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য । সুষম আহাৰৰ অংশ হিচাপে দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰয়োজনীয় পৰিমাণে মাখানা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে শৰীৰ সুস্থ আৰু সবল কৰি ৰখাত সহায় হয় ।
(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)
লগতে পঢ়ক:বাৰিষা মানেই কেৱল ভাইৰেল জ্বৰ নহয়, আপোনাৰ হৃদযন্ত্ৰতো প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে
আগতে আছিল মেলেৰিয়াৰ তাণ্ডৱ, এতিয়া আতংকৰ কাৰণ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ