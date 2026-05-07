চিগাৰেট এৰিলে বিপদ হোৱাৰ ধাৰণা কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ
গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে আমেৰিকাত ই-চিগাৰেটক লৈ সৃষ্টি হোৱা ভয়ৰ ফলত ধূম্ৰপায়ীসকলে ই-চিগাৰেটৰ বিষয়ে নতুনকৈ চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
Published : May 7, 2026 at 3:19 PM IST
নিউজ ডেস্ক : বজাৰত বিক্ৰী হোৱা সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত চিগাৰেট অন্যতম মাৰাত্মক সামগ্ৰী যদিও ইয়াৰ বিকল্পৰ বিপদ সম্পৰ্কে সদায় স্পষ্টকৈ বুজি পোৱা নাযায় । এই বিৰোধাভাব ২০১৯ চনত অধিক স্পষ্ট হয়, যেতিয়া বাতৰিসমূহে ই-চিগাৰেট ব্যৱহাৰৰ সৈতে জড়িত এক ৰহস্যজনক আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা মাৰাত্মক হাওঁফাওঁৰ ৰোগৰ সতৰ্কবাণী দিছিল । যাৰ ফলত এই ৰোগীসকলক শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ গুৰুতৰ সমস্যা লৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাবলগীয়া হয় । এই খবৰে ব্যাপক উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰে আৰু বহু ধূম্ৰপায়ীয়ে ই-চিগাৰেটক পৰম্পৰাগত চিগাৰেটৰ দৰেই বা ততোধিক বিপজ্জনক বুলি ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।
দক্ষিণ কেৰ’লিনাৰ এমইউএছচি হলিংছ কেন্সাৰ চেণ্টাৰৰ নতুন গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে এই ধাৰণা এতিয়াও ৰৈ গৈছে, যিয়ে আজি মানুহক ই-চিগাৰেটৰ আশংকাৰ বিষয়ে কৰা চিন্তাক প্ৰভাৱিত কৰে ।
আমেৰিকাত অনুষ্ঠিত এক দেশজোৰা ক্লিনিকেল ট্ৰায়েলৰ তথ্যৰ ভিত্তিত ডঃ ট্ৰেচি স্মিথৰ নেতৃত্বত এমইউএছচিৰ গৱেষকসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰে যে মহামাৰীৰ সময়ত (ই-চিগাৰেট বা ভেপিং প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰৰ লগত জড়িত হাওঁফাওঁৰ আঘাত, যাক EVALI (ইভালি) নামেৰে জনা যায়) আৰু তাৰ পিছত ই-চিগাৰেটৰ আশংকাৰ ধাৰণা তীব্ৰভাৱে বৃদ্ধি পায় আৰু বৰ্তমানো ই অতি উচ্চ স্তৰতে আছে । স্মিথে কয়, “সেই সময়ছোৱাই সঁচাকৈয়ে মানুহক উক্ত সামগ্ৰীসমূহৰ বিষয়ে চিন্তা কৰাৰ ধাৰণা সলনি কৰি দিলে । এই পৰ্যায়লৈকে যে আমি ৰোগটোৰ কাৰণ কি সেই বিষয়ে অধিক জানিব পাৰিলেও সেই ধাৰণাবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হোৱা নাছিল ।”
এক পৰিৱৰ্তিত লক্ষ্য
ই-চিগাৰেট আৰু পৰম্পৰাগত চিগাৰেট দুয়োটা ধঁপাতজাতীয় সামগ্ৰী আৰু দুয়োটায়ে বিপদ বহন কৰে । কিন্তু দুয়োটায়ে সমানুপাতিকভাৱে ক্ষতিকাৰক নহয় । আমেৰিকাৰ খাদ্য আৰু ঔষধি প্ৰশাসনে গৱেষকসকলৰ দ্বাৰা বৰ্ণনা কৰা 'বিপদাশংকাৰ নিৰন্তৰতা'ক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে, য'ত জ্বলনশীল চিগাৰেট সকলোতকৈ উচ্চ স্তৰত আছে । কিয়নো ই সেৱনকাৰীসকলক সৰ্বাধিক মাত্ৰাত বিষাক্ত ৰাসায়নিক আৰু কেন্সাৰ সৃষ্টিকাৰী পদাৰ্থৰ সংস্পৰ্শলৈ আনে ।
তথাপিও বহু আমেৰিকানে আকৌ ইয়াক তেনেদৰে নাভাবে । সময়ৰ লগে লগে অধিক লোকে এই কথাটো বিশ্বাস কৰিবলৈ লৈছে যে চিগাৰেটৰ দৰেই বা ততোধিক বেছি ই-চিগাৰেট ক্ষতিকাৰক । স্মিথ আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকল, য'ত একাধিক স্তৰৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থী আছে, তেওঁলোকে উক্ত বিপদৰ ধাৰণাসমূহ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । এই অধ্যয়নৰ নেতৃত্ব দিছিল এমইউএছচি কলেজ অব মেডিচিনৰ ড্ৰাগ এবিউজ ৰিছাৰ্চ ট্ৰেইনিং (ডিএআৰটি) ছামাৰ ফেল’শ্বিপ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থী এমিলি বেৰছে । ইয়াত এছচিচি আৰ য়ুথ এনজয় ছায়েন্স (ৱাইইএছ) কাৰ্যসূচীৰ হাইস্কুলীয়া ছাত্ৰী ইয়’নিকা ৰেভেনেলে অৱদান আগবঢ়াইছিল ।
তেওঁলোকে ২০১৮ চনৰ পৰা ২০২২ চনৰ ভিতৰত ৬০০ জনতকৈ অধিক প্ৰাপ্তবয়স্ক ধূম্ৰপায়ীৰ ওপৰত চলোৱা দেশজোৰা ৰেণ্ডম ক্লিনিকেল ট্ৰায়েলৰ তথ্যৰ সহায় লয় । হলিংছৰ গৱেষক ডঃ মেথিউ কাৰ্পেণ্টাৰৰ নেতৃত্বত চলোৱা এই বৃহত্তৰ অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে ই-চিগাৰেট হুপিবলৈ দিয়া অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে পৰম্পৰাগত চিগাৰেট দিয়াসকলৰ তুলনাত কম চিগাৰেট সেৱন কৰে আৰু তেওঁলোকৰ ধূমপান এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা বেছি । ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে ই-চিগাৰেটে কিছুসংখ্যক লোকক ধূমপান ব্যৱহাৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । যিহেতু এই অধ্যয়নত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক ইভালি প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ পূৰ্বে, মহামাৰীৰ সময়ত আৰু পিছত পৰীক্ষাত অংশগ্ৰহণ কৰোৱা হৈছিল, সেয়েহে ই বাস্তৱিক সময়ত বিপদাশংকাৰ ধাৰণা কেনেকৈ সলনি হয় তাক অনুসৰণ কৰাৰ এক বিৰল সুযোগ প্ৰদান কৰিছিল ।
বৰ্তমানৰ অধ্যয়নত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক দুটা প্ৰশ্নক ০ৰ পৰা ১০লৈকে ৰেটিং দিবলৈ কোৱা হৈছিল:
- আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে চিগাৰেট খোৱাটো কিমান ক্ষতিকাৰক বুলি গণ্য কৰে ?
- ব্যক্তিগতভাৱে ই-চিগাৰেটক আপুনি কিমান ক্ষতিকাৰক বুলি গণ্য কৰে ?
এই উত্তৰবোৰ তুলনা কৰি গৱেষকসকলে আপেক্ষিক বিপদৰ ধাৰণা জুখিব চেষ্টা কৰিছিল, যিয়ে মানুহে এটা সামগ্ৰীৰ বিপৰীতে আন এটা সামগ্ৰীক কিমান গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে তাকে দৰ্শায় ।
EVALI প্ৰভাৱ
ইভালিৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ সময়ত আৰু তাৰ পিছৰ বছৰবোৰত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে ই-চিগাৰেটক চিগাৰেটৰ তুলনাত যথেষ্ট বেছি বিপদজনক বুলি মানি লয়, যিমানখিনি মহামাৰীৰ পূৰ্বে মানিছিল । বিজ্ঞানীসকলে কাৰণ চিনাক্ত কৰাৰ পিছতো এই পৰিৱৰ্তন চলি থাকিল: ভিটামিন ই এচিটেট, এনেকুৱা ধৰণৰ এক সংযোজক যাক প্ৰধানকৈ অবৈধ THC ভেপিং সামগ্ৰীত পোৱা যায়, কিন্তু মানক নিকোটিন ই-চিগাৰেটত পোৱা নাযায় । স্মিথে কয়, "পিছত যি তথ্য পোহৰলৈ আহিল, সেই তথ্য সকলোৰে ওচৰত উপলব্ধ নহয় । বা অন্ততঃ ইয়াৰ প্ৰভাৱ প্ৰাৰম্ভিক কভাৰেজৰ দৰে হোৱা নাছিল ।”
উল্লেখযোগ্য যে ধাৰণাত এই পৰিৱৰ্তন সমানভাৱে বিস্তাৰিত হোৱা নাছিল । অনা শ্বেতাংগ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ বাবে ইভালিৰ সময়ত আৰু পিছত বিপদৰ ধাৰণা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছিল যদিও শ্বেতাংগ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ বাবে অৰ্থপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাছিল । স্মিথে কয় যে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ সেই একে সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত ইতিমধ্যে ধঁপাত সম্পৰ্কীয় ৰোগৰ অসমতাপূৰ্ণ বোজা আছে । তেওঁ কয়, “যদি মানুহে বিশ্বাস কৰে যে ই-চিগাৰেট চিগাৰেটৰ দৰেই ক্ষতিকাৰক, তেন্তে তেওঁলোকে ই-চিগাৰেটক বাছনি কৰাৰ সম্ভাৱনা কম হ’ব পাৰে ।” লগতে কয়, “সেইটোৱে অজানিতে বৰ্তমানৰ স্বাস্থ্যৰ বৈষম্যক শক্তিশালী কৰিব পাৰে ।”
জনস্বাস্থ্যৰ বাবে জটিল বাৰ্তা
এইবোৰৰ ভিতৰত কোনোটোৰেই এইটো অৰ্থ নহয় যে ই-চিগাৰেটক নিৰাপদ বুলি গণ্য কৰা উচিত । ইয়াত নিকোটিনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতাকে ধৰি কেইবাটাও বিপদাশংকা আছে আৰু ইয়াৰ দীৰ্ঘম্যাদী স্বাস্থ্যজনিত প্ৰভাৱৰ বিষয়ে এতিয়াও অধ্যয়ন চলি আছে । যুৱক-যুৱতী বা ধূমপান নকৰা যিকোনো ব্যক্তিৰ বাবে এইটো উপদেশ যে ধূমপান একেবাৰে পৰিহাৰ কৰক । কিন্তু যিসকল প্ৰাপ্তবয়স্কই ইতিমধ্যে ধূমপান কৰে আৰু এইটো গোটৰ বাবে চিগাৰেট প্ৰতিৰোধযোগ্য মৃত্যুৰ প্ৰধান কাৰণ হৈয়েই আছে, তেওঁলোকৰ বাবে চৰ্চা অধিক জটিল ।
তেওঁ কয়, "ধূমপান একেবাৰে ত্যাগ কৰিলে আটাইতকৈ বেছি লাভ হয় । যদি কোনোবাই ধূমপান এৰাৰ বিকল্প হিচাপে ই-চিগাৰেট ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ গৈ আছে, তেন্তে লক্ষ্য সম্পূৰ্ণৰূপে ধূমপান ত্যাগ কৰাটো হ’ব লাগে । কাৰণ ই-চিগাৰেটৰ ব্যৱহাৰ কৰি থকাৰ সময়ত একে স্তৰতে ধূমপান কৰি থাকিলে বিপদ কম নহয় ।”
এই অধ্যয়নটোৱে জনস্বাস্থ্যৰ বাবে এক গুৰুতৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ দিশটোও আঙুলিয়াই দিয়ে: বিপদৰ নিৰ্ধাৰণ কেৱল প্ৰমাণৰ দ্বাৰাই নহয়, কিন্তু এই কথাৰ দ্বাৰাও হয় যে এই প্ৰমাণ কেনেকৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । ইভালিৰ সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰ কভাৰেজে প্ৰায়ে নিকোটিন ই-চিগাৰেট আৰু টিএইচচি সামগ্ৰীৰ মাজত পাৰ্থক্য স্থাপন কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল ।
গৱেষকসকলে কয় যে সেই ব্যৱধানে হয়তো স্থায়ী ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি কৰিছিল । স্মিথে কয়, "ই-চিগাৰেটৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰকৃত বিপদ আছে । কিন্তু এই বিপদসমূহ কেনেদৰে তুলনা কৰা হয় সেই বিষয়ে স্পষ্টভাৱে জনোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ, বিশেষকৈ যিসকল লোকে বৰ্তমানো ধূমপান কৰি আছে ।” চিকিৎসকসকলৰ বাবে ইয়াৰ অৰ্থ হ’ল আলোচনাবোৰ অনুকূল কৰা– ধূমপান নকৰাসকলৰ মাজত ইয়াৰ ব্যৱহাৰক নিৰুৎসাহিত কৰা আৰু ধূম্ৰপায়ীসকলক ধূমপান এৰিবলৈ সহায় কৰা । আনহাতে, গৱেষকসকলে ধাৰণাই ধূমপানৰ আচৰণত কেনে প্ৰভাৱ পেলায় সেই কথা জানিবলৈও নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা চলাই যাব লাগে ।
উৎস
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460326000821