Pregnancy Nutrition: গৰ্ভাৱস্থাৰ পুষ্টিয়ে শিশুটিৰ ভৱিষ্য়ত বৃদ্ধি আৰু বিকাশত প্ৰভাৱ পেলায়

Pregnancy Nutrition: গৰ্ভাৱস্থাৰ পুষ্টিয়ে শিশুটিৰ ভৱিষ্য়ত বৃদ্ধি আৰু বিকাশত প্ৰভাৱ পেলায়
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য অনুসৰি ৪০%তকৈ অধিক গৰ্ভৱতী মহিলাৰ আয়ৰণৰ অভাৱৰ কাৰণে ৰক্তহীনতাৰ সমস্য়াত ভোগে ।
Published : September 4, 2026 at 6:11 PM IST
শিশু এটি ভূমিষ্ঠ হোৱাৰ পূৰ্বেই মাতৃগৰ্ভতেই বৃদ্ধি আৰু বিকাশ আৰম্ভ হয় । ইয়াৰ বাবে পুষ্টিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা । এই সময়ত এগৰাকী ব্য়ক্তিৰ খাদ্য গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্তই দুজনক প্ৰভাৱিত কৰে-মাতৃআৰু শিশুক।
ইউনিচেফে প্ৰথম ১০০০ দিন (গৰ্ভধাৰণৰ পৰা ২য় জন্মদিনলৈকে) শিশুৰ মগজুৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ বাবে আটাইতকৈ জটিল সময় বুলি উল্লেখ কৰিছে ।
চণ্ডীগড়ৰ ক’ক’ন হাস্পতালৰ প্ৰসূতি আৰু স্ত্ৰীৰোগ বিজ্ঞানৰ জ্যেষ্ঠ পৰামৰ্শদাতা ডাঃ প্ৰিয়ংকা শৰ্মাই গৰ্ভৱতী মাতৃৰ বাবে গৰ্ভাৱস্থাৰ পুষ্টি সম্পৰ্কে ব্য়াখ্য়া কৰি কয়, "গৰ্ভাৱস্থাত দুগুণ পৰিমাণৰ খাদ্য খোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় । মহিলাসকলে গৰ্ভাৱস্থাত তেওঁলোকে ভালকৈ খাইছে নেকি আৰু কিমান বেছি খাইছে সেইটো নহয় । এই ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন হ'ল ভাল পুষ্টি । প্ৰ'টিন, গোটা শস্য, ফল-মূল, শাক-পাচলি, দুগ্ধজাত সামগ্ৰী, বাদাম আদি একেলগে ভাল চৰ্বিৰ সৈতে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগিব।"
উল্লেখ্য় যে শৰীৰৰ কলা গঠনৰ বাবে প্ৰ'টিনৰ প্ৰয়োজন । আনহাতে কেলচিয়াম আৰু ভিটামিন ডিয়ে হাড় গঠনত সহায় কৰে । তদুপৰি থাইৰয়ড আৰু মগজু গঠনৰ বাবে আয়’ডিনৰ প্ৰয়োজন । গৰ্ভাৱস্থাত ভ্ৰূণৰ বিকাশৰ বাবে ফলেটৰো অতিকৈ প্ৰয়োজন ।
আয়ৰণ অভাৱ হ'ব দিব নালাগে
গৰ্ভৱতী মহিলাই উপযুক্ত পৰিমাণে আয়ৰণ গ্ৰহণ কৰিব লাগে । কিয়নো ৰক্ত গঠন বৃদ্ধি আৰু ভ্ৰুণ গঠন হোৱাৰ ফলত গৰ্ভাৱস্থাত আইৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায় । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য অনুসৰি ৪০%তকৈ অধিক গৰ্ভৱতী মহিলাৰ আয়ৰণৰ অভাৱৰ কাৰণে ৰক্তহীনতাৰ সমস্য়াত ভোগে ।
ডাঃ প্ৰিয়ংকা শৰ্মাই কয়, "গৰ্ভাৱস্থাৰ চিকিৎসাত আয়ৰণ আৰু ফলিক এচিডৰ পৰিপূৰকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । ইয়াৰ পিচতো চিকিৎসাৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি আয়ৰণৰ পৰিপূৰক গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হয় । কাৰণ প্ৰসূতিৰ বাবে উপযুক্ত মাত্ৰা বিচাৰি উলিওৱাটো প্ৰয়োজনীয় ।"
অতি কম আৰু বেছি দুয়োটাই ক্ষতি কৰিব পাৰে
গৰ্ভাৱস্থাৰ পুষ্টিৰ অৰ্থ কেৱল অপুষ্টিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাটোৱে নহয় । উচ্চ কেলৰিযুক্ত খাদ্য যেনে ফিজি ড্ৰিংকছ আৰু কোলা, ডিপ ফ্ৰাইড ফুড আৰু কোনো ধৰণৰ পুষ্টিকৰ উপাদান নথকা জাংক ফুড খোৱাৰ ফলত বেছি পৰিমাণৰ কেলৰি সেৱন কৰিলে গৰ্ভাৱস্থাত এক প্ৰকাৰৰ অপুষ্টিৰ সমস্য়াই গা কৰি উঠে । অনাহাৰ উপবাসে থাকিলে পুষ্টিৰ অভাৱ জটিল হোৱা দেখা যায় ।
খাদ্য সুৰক্ষাও গুৰুত্বপূৰ্ণ
কেঁচা বা পৰিস্কাৰ নোহোৱা খাদ্য খোৱাৰ ফলত দূষণৰ হোৱাৰ আশংকা থাকে ।
এই সন্দৰ্ভত ডাঃ শৰ্মাই কয়, “খাদ্য খোৱাৰ আগতে ফল-মূল আৰু শাক-পাচলি ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰি ধোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় বিষয় । খাদ্য প্ৰস্তুতৰ ক্ষেত্ৰত পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ অভ্যাস অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি কোৱা হয় । এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ খাদ্যৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে কোনো সাধাৰণ সমাধান নাই । অৱেশ্য়ে ৰক্তহীনতা, গৰ্ভাৱস্থাৰ ডায়েবেটিছ, থাইৰয়ড, মেদবহুলতা, বমি, একাধিক গৰ্ভধাৰণ আৰু নিৰামিষভোজী বা নিৰামিষভোজী হোৱাৰ দৰে বিষয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিগত কৌশলৰ প্ৰয়োজন ।
(এই লেখাটো ৰাষ্ট্ৰীয় পুষ্টি সপ্তাহ ২০২৬ৰ বাবে এখন মিনি ছিৰিজৰ অংশ)
লগতে পঢ়ক:EXERCISE: মানসিক কামৰ সময়ত ব্যায়ামে মস্তিষ্কত প্ৰভাৱ পেলাই প্ৰতিৰোধ কৰে ডিমেনচিয়া !