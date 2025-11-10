ETV Bharat / health

প্ৰতি বছৰে ১০ নৱেম্বৰৰ দিনাই কিয় বিশ্ব প্ৰতিষেধক দিৱস পালন কৰা হয় ? জানো আহক

বিশ্ব প্ৰতিষেধক দিৱসে জনসাধাৰণক টিকাকৰণ কৰাৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে সজাগ তথা সচেতন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰে জানো আহক এই দিৱসৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে-

World Immunization Day
বিশ্ব প্ৰতিষেধক দিৱস (ETV Bharat)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 10, 2025 at 11:30 AM IST

4 Min Read
প্ৰতি বছৰে ১০ নৱেম্বৰত বিশ্ব প্ৰতিষেধক দিৱস পালন কৰা হয় । এই দিৱসৰ উদ্দেশ্য হৈছে টিকাকৰণৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে সজাগতা বৃদ্ধি কৰা । ভেকচিন (Vaccines) হৈছে আমাৰ শৰীৰক ভয়াৱহ ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ অন্যতম ফলপ্ৰসূ অস্ত্ৰস্বৰূপ ।

ই কেৱল ব্যক্তিকে নহয় সমাজকো সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে কাৰণ যেতিয়া অধিক সংখ্যক লোকে টিকাকৰণ কৰে তেতিয়া "herd immunity" বিকশিত হৈ উঠে, যাৰ ফলত ৰোগে আমাৰ শৰীৰত বিচৰণ কৰিব নোৱাৰে । গতিকে টিকাকৰণ কেৱল ব্যক্তিৰ বাবেই নহয়, সামগ্ৰিক সমাজৰ বাবেও গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

বিশ্ব প্ৰতিষেধক দিৱসৰ ইতিহাস

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই পোন প্ৰথমে ২০১২ চনত বিশ্ব প্ৰতিষেধক দিৱসৰ আৰম্ভণি কৰিছিল । ১৯৭৪ চনত আৰম্ভ হোৱা প্ৰতিষেধক সম্প্ৰসাৰিত কাৰ্যসূচী (EPI)ৰ বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে এই কাৰ্যসূচীৰ লক্ষ্য আছিল বিশ্বৰ সকলো লোক বিশেষকৈ শিশুৰ বাবে জীৱন ৰক্ষাকাৰী ভেকচিনৰ সুবিধা নিশ্চিত কৰা ।

এই পদক্ষেপৰ ফলত সৰুআইৰ(small pox) দৰে বিপজ্জনক ৰোগ সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল হোৱাৰ বিপৰীতে পলিঅ’, মিজিলছৰ দৰে ৰোগবোৰ প্ৰায় বিলুপ্তিৰ পথত ।

টিকাকৰণৰ ইতিহাস ১৮ শতিকাৰ পৰাই আৰম্ভ হয়, যেতিয়া এডৱাৰ্ড জেনাৰে সৰুআইৰ ভেকচিন আৱিষ্কাৰ কৰে । এই আৱিষ্কাৰ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ বাবে গেম-চেঞ্জাৰ হিচাপে প্ৰমাণিত হ’ল । সময়ৰ লগে লগে টিটেনাছ, ডিপথেৰিয়া, মিজিলছ আৰু অতি শেহতীয়াকৈ ক’ভিড-১৯ আদি ৰোগৰ পৰা লাখ লাখ লোকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিছে ভেকচিনে ।

World Immunization Day
বিশ্ব প্ৰতিষেধক দিৱস (ETV Bharat)

টিকাকৰণৰ গুৰুত্ব

টিকাকৰণ কেৱল সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ উপায়েই নহয়, ই এক পদক্ষেপ যিয়ে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত নিশ্চিত কৰে । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য অনুসৰি কেৱল টিকাকৰণৰ বাবেই প্ৰতি বছৰে লাখ লাখ শিশুৰ জীৱন ৰক্ষা পৰে ।

ভেকচিনৰ কোনো পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হ’ব পাৰে নেকি ?

ভেকচিন নিৰাপদ । কিন্তু কিছুমান ব্যক্তিৰহে পাৰ্শ্বক্ৰিয়া যেনে ফুলা, ৰঙা পৰা বা সামান্য জ্বৰ হ’ব পাৰে, কিন্তু এই পাৰ্শ্বক্ৰিয়া কেইদিনমানৰ বাবেহে থাকে ।

নিৰাপদ ছিটাৰ পদ্ধতি:

ৰোগীৰ বাবে সচেতন হোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয়, কিয়নো অসুৰক্ষিত ছিটা বা বেজীৰ পদ্ধতিয়ে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে ভয়াৱহ বিপদ মাতিব পাৰে । ৰোগীক বেজী দিয়াৰ সময়ত স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰদানকাৰী (চিকিৎসক, নাৰ্ছ আৰু বেজী প্ৰদানকাৰী)ৰ কৰ্তব্য ।

ৰোগীৰ বাবে সোঁৱৰাই দিয়া:

  • এটা বেজী বা চিৰিঞ্জ এবাৰহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে । এয়া নিশ্চিত কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় ৷
  • ব্যৱহাৰৰ পিছত বেজী আৰু চিৰিঞ্জ দুয়োটা নষ্ট হোৱাটো নিশ্চিত কৰক । বেজী সলনি কৰা আৰু চিৰিঞ্জ পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো অতি অসুৰক্ষিত । এই প্ৰক্ৰিয়াই ৰোগ সংক্ৰমিত কৰিব পাৰে ।
  • গাইডলাইন অনুসৰি টিকাকৰণৰ সময়সূচী মানি চলিব । যিকোনো ধৰণৰ টিকাকৰণৰ পূৰ্বে আপোনাৰ প্ৰতিষেধক ৰেকৰ্ডৰ বিষয়ে তথ্য নিশ্চিতভাৱে ৰাখক আৰু এই তথ্য নিজৰ সৈতে ৰাখিব ।
  • যিকোনো ধৰণৰ টিকাকৰণৰ পূৰ্বে সদায় চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল’ব লাগে ৷

ভেকচিনে স্বাস্থ্যসেৱা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত বোজা হ্ৰাস কৰে কাৰণ ই ৰোগ আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰে, যাৰ ফলত স্বাস্থ্য সেৱাসমূহে অধিক কাৰ্যক্ষমভাৱে কাম কৰিব পাৰে ।

সকলো বয়সৰ লোকৰ বাবে টিকাকৰণ

এসময়ত টিকাকৰণ শিশুৰ মাজতে সীমাবদ্ধ বুলি গণ্য কৰা হৈছিল যদিও এতিয়া বিশেষজ্ঞসকলে ইয়াক প্ৰাপ্তবয়স্কৰ বাবেও ঠিক তেনেদৰেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি গণ্য কৰে । সময়ে সময়ে ইনফ্লুৱেঞ্জা আৰু টিটেনাছৰ দৰে ৰোগৰ প্ৰতিষেধক প্ৰাপ্তবয়স্কৰ বাবেও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

বিশ্ব প্ৰতিষেধক দিৱসে আমাক সোঁৱৰাই দিয়ে যে ভেকচিন কেৱল ব্যক্তিগত সুৰক্ষাৰ মাধ্যম নহয়, স্বাস্থ্যৰ ভেটি । টিকাকৰণৰ জৰিয়তে আমি কেৱল ৰোগৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াই নহয়, সুস্থ আৰু সুৰক্ষিত পৃথিৱীৰ দিশতো আগবাঢ়িছো ।

