উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত কৰ্কট ৰোগীৰ হাৰ অধিক কিয় ? ব্য়াখ্য়া কৰিলে বিশেষজ্ঞই

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত কৰ্কট ৰোগীৰ হাৰ অধিক কিয় ? ব্য়াখ্য়া কৰিলে বিশেষজ্ঞই
ভাৰতৰ ভিতৰত মিজোৰামত কৰ্কট ৰোগীৰ হাৰ অধিক ।
Published : July 15, 2026 at 2:49 PM IST
গুৱাহাটী: সমগ্ৰ দেশৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কৰ্কট ৰোগীৰ হাৰ অধিক । ইয়াৰ কাৰণ হৈছে অস্বাস্থ্যকৰ জীৱনশৈলী আৰু খাদ্যভ্যাস । এনেবোৰ কাৰণতেই এতিয়া মাৰাত্মক ৰোগবিধৰ প্ৰকোপ বাঢ়িছে । এই সন্দৰ্ভত ব্য়াখ্য়া আগবঢ়াইছে ছাৰ্জিকেল অনক’লজিষ্ট ডাঃ অনাদি পাচৌৰিয়ে ।
দেশৰ ভিতৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কৰ্কট ৰোগৰ হাৰ অধিক বুলি মন্তব্য় কৰি ডাঃ অনাদি পাচৌৰিয়ে কয়, "ভাৰতৰ ভিতৰত মিজোৰামত কৰ্কট ৰোগীৰ হাৰ অধিক । ইয়াত পুৰুষ ২১ শতাংশ আৰু মহিলা ১৯% কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হয় । পাচঁগৰাকী মানুহৰ ভিতৰত এগৰাকী কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে । "
কৰ্কট ৰোগৰ আক্ৰমণৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ পাবলৈ প্ৰধানকৈ চাৰিটা বিশেষ দিশ মানি চলিবলৈ ডাঃ অনাদি পাচৌৰিয়ে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে । কেনেদৰে সাৱধানতা অৱলম্বণ কৰিব লাগে -
জীৱনশৈলী আৰু অভ্যাসৰ পৰিৱৰ্তন:
কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান চৰ্ত হ’ল কু-অভ্যাসসমূহ ত্যাগ কৰা । কিদৰে আমি জীৱনশৈলী সলনি কৰিব পাৰো,অভ্যাস সলনি,পুষ্টিকৰ আহাৰ গ্ৰহণ,শৰীৰ ওজন নিয়ন্ত্ৰণ,শৰীৰ চৰ্চা কৰিব লাগে সেয়া জনাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় । মেদবহুলতাৰ দৰে সমস্য়াৰ পৰা কেনেদৰে পৰিত্ৰাণ পাব পৰা যায় সেয়াও জানিব লাগে । কাৰণ মেদবহুলতাই শৰীৰবৃত্তীয় সমস্য়াৰ সৃষ্টি কৰে । ইয়াৰ পৰা স্তন কৰ্কট আৰু জৰায়ুৰ কৰ্কট হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ।
অভ্যাস:
উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত তামোল-পাণ আৰু ধূমপানৰকাৰীৰ সংখ্য়া অধিক । এই অভ্যাসৰ বাবে মুখৰ কেঞ্চাৰ হোৱা দেখা যায় । এই অভ্যাসবোৰ বাদ দিলে মুখগহ্বৰৰ কৰ্কটৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি ।
খাদ্যাভ্যাস:
উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত পোৰা খাদ্যা গ্ৰহণ কৰা দেখা যায় । এই কাৰণে খাদ্যনলীৰ কৰ্কট ৰোগ আৰু পাকস্থলীৰ কৰ্কট হয় । ঘৰুৱা খাদ্য গ্ৰহণ আৰু পোৰা খাদ্য পৰিহাৰ কৰাৰ অভ্যাস গঢ়ি তুলিলে কৰ্কট ৰোগৰ পৰা সাৰিব পাৰি ।
তেওঁ লগতে কয়, “কৰ্কট ৰোগৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে ৰোগ চিনাক্তকৰণ আটাইতকৈ কাৰ্যকৰী উপায়সমূহৰ ভিতৰত অন্যতম । ইয়াৰ ফলত চিকিৎসাৰ সফলতাৰ সম্ভাৱনা বহুখিনি বৃদ্ধি পায় আৰু বহু ক্ষেত্ৰত ৰোগ শৰীৰৰ অন্যান্য অংশলৈ বিয়পি পৰাৰ পূৰ্বেই ফলপ্ৰসূভাৱে চিকিৎসা কৰাটো সম্ভৱ হয় । সেইবাবে অকাৰণতে ওজন হ্ৰাস পোৱা, দীৰ্ঘদিনীয়া ভাগৰুৱা অনুভৱ, শৰীৰৰ কোনো অংশত অস্বাভাৱিক টেমুনা বা উখহি পৰা, অস্বাভাৱিক ৰক্তক্ষৰণ, হজম নোহোৱা , কোষ্ঠকাঠিন্য, বমি ভাৱ, উশাহ লোৱাত সমস্যা,মাত সলনি হোৱা, খাদ্য ভালদৰে খাব নোৱাৰা , মল-মূত্ৰ ত্যাগৰ অভ্যাসৰ পৰিৱৰ্তন কিম্বা দীৰ্ঘদিন ধৰি নুশুকুৱা ঘাৰ দৰে লক্ষণসমূহক কেতিয়াও অৱহেলা কৰা উচিত নহয় । এনে লক্ষণ দেখা দিলে তাৎক্ষণিক ভাৱে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱা উচিত ।"
একে সময়তে, ধঁপাতজাতীয় সামগ্ৰী বৰ্জন, স্বাস্থ্যকৰ জীৱনশৈলী, এইচপিভি আৰু হেপাটাইটিছ-বিৰ দৰে প্ৰস্তাৱিত প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰা তথা পাৰিবাৰিক ৰোগৰ ইতিহাস আৰু জিনগত আশংকা সম্পৰ্কে সচেতন থকাটোৱেও কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে বুলি কয় ছাৰ্জিকেল অনক’লজিষ্ট ডাঃ অনাদি পাচৌৰিয়ে ।
(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)
লগতে পঢ়ক:আৰামী জীৱনশৈলীয়ে কৰ্কটৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰে?
যুৱক-যুৱতীৰ মাজত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি বৃক্কৰ কৰ্কট