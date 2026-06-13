যুৱক-যুৱতীৰ মাজত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি বৃক্কৰ কৰ্কট
বিশ্বত বছৰি ৪ লাখ ৩০ হাজাৰতকৈ অধিক নতুনকৈ হয় আক্ৰান্ত ।
Published : June 13, 2026 at 6:12 PM IST
২০৫০ চনৰ ভিতৰত বৃক্কৰ কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যাই জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিব । বিশ্বজুৰি বৃক্কৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তেই এনে আশংকা কৰা হৈছে । শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি বিশ্বত বছৰি ৪ লাখ ৩০ হাজাৰতকৈ অধিক নতুন আক্ৰান্তৰ তথ্য় পোহৰলৈ আহিছে ।
'ৰেনেল চেল কাৰ্চিনোমা' হৈছে বৃক্কৰ অতি সৰু নলীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এক প্ৰকাৰৰ বৃক্কৰ কেঞ্চাৰ । এই সৰু নলীবোৰক টিউব্যুল বুলিও কোৱা হয় । এই নলীবোৰে শৰীৰৰ অত্যাৱশ্যকীয় পদাৰ্থ যেনে পানী আৰু পুষ্টিকৰ পদাৰ্থ তেজলৈ পৰিবহণ কৰে । তদুপৰি শৰীৰৰ পৰা অপ্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থবোৰ প্ৰস্ৰাৱৰ জৰিয়তে ফিল্টাৰ কৰে ।
বৃক্কৰ কৰ্কট ৰোগীৰ প্ৰায় ৮৫ শতাংশ আৰচচিয়েই বাবে হয় । ফলত প্ৰাপ্তবয়স্কৰ ক্ষেত্ৰত এয়া সাধাৰণ ধৰণৰ বৃক্ক কেন্সাৰ বুলি গণ্য় কৰা হয় । উল্লেখ্য যে বৃক্কৰ কৰ্কট ৰোগ সাধাৰণতে বয়স্ক লোকৰ মাজত বেছিকৈ হোৱা দেখা যায় ।
যুৱক-যুৱতীৰ মাজত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি :
নেচনেল লাইব্ৰেৰী অৱ মেডিচিনৰ মতে, আৰচিচি সাধাৰণতে এটা বৃক্কৰ ভিতৰত থকা কেন্সাৰ কোষৰ এটা গোট (যাক টিউমাৰ বুলি কোৱা হয়) হিচাপে আৰম্ভ হয় । এটা বা দুয়োটা বৃক্কত একাধিক টিউমাৰো হোৱাৰ আংকা থাকে । সাধাৰণতে বয়সস্থ লোকৰ (৬০-৭৯ বছৰ) ৰেনেল চেল কাৰ্চিনোমা বেছিকৈ দেখা যায় । অৱেশ্য়ে যুৱক-যুৱতীৰ ক্ষেত্ৰত আৰচিচিৰ গুৰুতৰ ৰোগ বৃদ্ধি হৈছে । প্ৰতি বছৰে ৩%ৰ পৰা ৫% হাৰত বৃদ্ধি পোৱাটোৱে চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে । এই বৃদ্ধিৰ পিছতো সামগ্ৰিকভাৱে যুৱক-যুৱতীসকলৰ ক্ষেত্ৰত ই এক অতি বিৰল কৰ্কট ৰোগ হৈয়েই আছে ।
বিপদজনক কাৰকসমূহ কি কি ?
বৃক্কৰ কৰ্কট ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও বিপদজনক কাৰক আছে । এই কাৰকলমূহৰ ভিতৰত অন্য়তম হৈছে ধূমপান, মেদবহুলতা, উচ্চ ৰক্তচাপ, পাৰিবাৰিকভাৱে বৃক্কৰ কৰ্কট ৰোগ, গুৰুতৰ বৃক্কৰ ৰোগ আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া ডায়েলাইছিছ আৰু কেতিয়াবা দীৰ্ঘদিন ধৰি পেইনকিলাৰ ব্যৱহাৰ কৰা ।
ৰেডমিট বা দুগ্ধজাত সামগ্ৰীৰে সমৃদ্ধ খাদ্যও বিপদজনক কাৰক হ’ব পাৰে । যদিও এই বিপদজনক কাৰকসমূহে আৰচিচি হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰে তথাপি কেনেদৰে কাৰ্চিনোজেনিক জিন মিউটেচন হয় সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই ।
লক্ষণসমূহ কি কি ?
এই ৰোগৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত কোনো লক্ষণ ফুটি নুঠে । টিউমাৰটো বৃদ্ধিৰ লগে লগে প্ৰস্ৰাৱত তেজ (হেমেটুৰিয়া) আৰু পেটত গোট খোৱা লক্ষণে দেখা দিয়ে । তদুপৰি পেট, পিঠি বা গ্ৰাইণ্ডৰ স্থায়ী বিষ, ভোক কমা, অস্পষ্টভাৱে ওজন হ্ৰাস, ৰক্তহীনতা (ৰক্তকণিকাৰ অভাৱ), ভৰিৰ গোৰোহা আৰু ভৰি ফুলা, জ্বৰ বা ভাগৰ আদি হয় ।
বৃক্কৰ কৰ্কট ৰোগৰ পৰ্যায় :
কৰ্কটৰ পৰ্যায় বুলিলে সাধাৰণতে শৰীৰৰ কৰ্কটৰ পৰিসৰক বুজোৱা হয় । ইয়াৰ আকাৰ আৰু বৃক্কৰ বাহিৰলৈ শৰীৰৰ আন অংশলৈ বিয়পি পৰাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চিকিৎসা পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰে ।
প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বৃক্কৰ কৰ্কট ৰোগত টিউমাৰটো বৃক্কৰ ভিতৰত থাকে যদিও আকাৰৰ ভিন্নতা থাকে । তৃতীয় পৰ্যায়ত বৃক্ক আৰু ওচৰৰ লিম্ফ গ্ৰন্থি, এড্ৰিনেল গ্ৰন্থি, বৃক্কৰ চাৰিওফালে থকা কলা বা বৃক্কৰ প্ৰধান ৰক্তবাহী নলীত কৰ্কটৰ কোষ পোৱা যাব পাৰে । চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ আৰচিচি তেতিয়া হয় যেতিয়া কৰ্কট কোষবোৰ বৃক্কক আগুৰি থকা কলাৰ পৰা এটা বা ততোধিক লিম্ফ গ্ৰন্থি বা অন্যান্য অংগলৈ বিয়পি পৰে ।
(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)
লগতে পঢ়ক:স্মাৰ্টফোনে হ্ৰাস কৰিছে জন্মৰ হাৰ ! গৱেষণাই দিছে বিপদৰ ইংগিত
ভিটামিন বি-ডিৰ অভাৱত হ'ব পাৰে ডিমেনচিয়া, কিদৰে হাত সাৰিব ইয়াৰ পৰা ?
মাত্ৰ ৭ মিনিটতে কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা !