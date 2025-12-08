ETV Bharat / health

শীতকালত হাৰ্ট এটেক বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণ কি ? ইয়াৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ কি কৰা উচিত ?

উদ্বেগজনক হাৰত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা ৷ জানো আহক এই সময়ত কিয় এনেকুৱা হয় আৰু কেনেকৈ হৃদযন্ত্ৰৰ যত্ন লব লাগে

Why Heart Attacks Increase in Winter
শীতকালত হাৰ্ট এটেক বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণ কি ? ইয়াৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ কি কৰা উচিত ? (ETV Bharat)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 8, 2025 at 3:43 PM IST

পৰিসংখ্যা অনুসৰি শীতকালত বিশেষকৈ পুৱা হাৰ্ট এটেকৰ ৰোগী ২০-৩০% বৃদ্ধি পায় ৷ এক কথাত ক’বলৈ গ’লে উদ্বেগজনক হাৰত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা ৷ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলৰ লগতে শিশুও শেহতীয়াকৈ হাৰ্ট এটেকৰ ফলত মৃত্যুমুখত পৰা খবৰ শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছিল ৷ লক্ষণীয়ভাৱে শীতকাল আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে হৃদযন্ত্ৰৰ লগত জড়িত সমস্যা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হয় ৷ শীতকালত ৰক্তবাহী নলী বন্ধ হোৱাৰ বাবে কলেষ্টেৰল বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি ৷ যাৰ বাবে হৃদৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ৷ এই ঋতুত হৃদযন্ত্ৰৰ কাৰ্য সম্পাদনতো কিছু বাধাৰ সৃষ্টি হয় ৷ কাৰণ এই সময়ত হৃদযন্ত্ৰই পৰ্যাপ্ত অক্সিজেন লাভ নকৰে ৷

এই সময়ত কিয় এনেকুৱা হয় আৰু কেনেকৈ হৃদযন্ত্ৰৰ যত্ন লব লাগে জানো আহক-

ব্ৰিটিছ হাৰ্ট ফাউণ্ডেশ্যনৰ মতে , ঠাণ্ডা বতৰত হাৰ্ট এটেকৰ সম্ভাৱনা কিয় বৃদ্ধি পায় জানি লওক
আচলতে ঠাণ্ডা বতৰত আপোনাৰ হৃদযন্ত্ৰই আপোনাক গৰম কৰি ৰাখিবলৈ সমগ্ৰ শৰীৰত অক্সিজেন পাম্প কৰিবলৈ দুগুণ কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়, গতিকে ঠাণ্ডাই আপোনাৰ...ৰক্তবাহী নলী আৰু ক’ৰ’নাৰী ধমনী সংকুচিত হৈ পৰে, যাৰ ফলত ৰক্তচাপ বৃদ্ধি পায় আৰু তেজৰ সোঁত বাধাপ্ৰাপ্ত হয় । যাৰ বাবে হৃদযন্ত্ৰলৈ অক্সিজেনৰ যোগান হ্ৰাস পাব পাৰে, যিয়ে শেষত হাৰ্ট এটেকৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।

শীতকালত হাৰ্ট এটেকৰ সমস্যা কিয় বৃদ্ধি পায় ? তথা ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ হাত সাৰিব পাৰি আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ লগত জড়িত ৰোগ থাকিলে কি কৰিব লাগে, এই বিষয়ে জানিবলৈ বহু লোক ইচ্ছুক ৷ এই সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত নেশ্যনেল হাৰ্ট ইনষ্টিটিউটৰ CEO ডাঃ অ’ পি যাদৱে এনে প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ সহজ উত্তৰ আগবঢ়াইছে ৷

তেওঁ কয় যে, শীতকালত হাৰ্ট এটেকৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পোৱাৰ বহু কাৰণ থাকিব পাৰে ৷ তেওঁ জানিবলৈ দিয়া মতে ঠাণ্ডা বতৰত শিৰাবোৰ সংকুচিত হয় বাবে তেজ সঠিকভাৱে পাম্প কৰিব নোৱাৰি ৷ এনে পৰিস্থিতিত হাৰ্ট এটেকৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি যায় ৷ ইয়াৰ বাহিৰেও এই ঋতুত তেজ ডাঠ হৈ বুকুৰ ওচৰলৈ ভালদৰে যাব নোৱাৰে ৷ এনে কাৰণতো হাৰ্ট এটেকৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ৷ ঠাণ্ডাৰ দিনত মানুহে প্ৰায়ে কোনো শাৰীৰিক ক্ৰিয়া-কলাপ নকৰে ৷ ঠাণ্ডাৰ বাবে অধিকাংশ লোক ঘৰতে আৱদ্ধ হৈ থাকে ৷

আনকি বহু লোকে দৈনিক কৰি অহা মৰ্নিং ৱাকৰ অভ্যাসো ঠাণ্ডা দিনত ত্যাগ কৰা দেখা যায় ৷ এনে পৰিস্থিতিত আমাৰ শৰীৰৰ ৰক্তকণিকা (RBC) একেলগে আবদ্ধ হৈ পৰে, যাৰ ফলত হৃদযন্ত্ৰত ৰক্ত সঞ্চালন কমি যায় ৷ সেয়েহে হৃদযন্ত্ৰৰ লগত জড়িত সমস্যাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি পায় ৷ আমাৰ খাদ্যাভ্যাসে হাৰ্ট এটেকৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰাত ডাঙৰ ভূমিকা পালন কৰে ৷ ভাৰসাম্যহীন খাদ্যই হাৰ্ট এটেকৰ সমস্যা বৃদ্ধিতো সহায় কৰে ৷

শীতকালত হাৰ্ট এটেক বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণবোৰ কি কি ?

  • ৰক্তবাহী নলী সংকোচন – ঠাণ্ডাৰ ফলত ধমনী সংকুচিত হয়, যাৰ ফলত ৰক্তচাপ বৃদ্ধি পায় আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ ওপৰত অতিৰিক্ত টান পৰে ৷
  • উচ্চ ৰক্তচাপ – ঠাণ্ডাত শৰীৰক গৰম কৰি ৰাখিবলৈ হৃদযন্ত্ৰই অধিক কষ্ট কৰিব লগা হয়, যাৰ ফলত ৰক্তচাপ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ৷
  • বায়ু প্ৰদূষণ – শীতকালত প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পায়, যিটো উশাহ-নিশাহ আৰু হৃদযন্ত্ৰ দুয়োটাৰে বাবে ক্ষতিকাৰক ৷
  • শাৰীৰিক কাৰ্য-কলাপ হ্ৰাস – ঠাণ্ডাৰ বাবে মানুহে ব্যায়াম আৰু শাৰীৰিক ক্ৰিয়া-কলাপ কমি যায়, যাৰ ফলত হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে ৷
  • অতিমাত্ৰা খাদ্যাভ্যাস – এই ঋতুত উচ্চ চৰ্বিযুক্ত আৰু চেনিযুক্ত খাদ্য খালে কলেষ্টেৰলৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ৷

শীতকালত নিজৰ হৃদয়ৰ যত্ন কেনেকৈ ল’ব ?

  • শৰীৰটো গৰম কৰি ৰাখক – ঠাণ্ডাৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰক ৷ বিশেষকৈ মূৰ, কাণ, হাত ঢাকি গৰম কাপোৰ পিন্ধক ৷
  • নিয়মিত ব্যায়াম – দৈনিক কমেও ৩০ মিনিট ঘৰৰ ভিতৰত ব্যায়াম কৰক ৷ যোগ, প্ৰাণায়াম, আৰু ষ্ট্ৰেচিং লাভজনক হ’ব ৷
  • স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য – লঘু, উষ্ণ, আৰু পুষ্টিকৰ খাদ্য খাব লাগে ৷ সেউজীয়া শাক-পাচলি, বতৰৰ ফল-মূল, আদা, নহৰু, হালধি আদি উপকাৰী ৷ গধুৰ, ভজা খাদ্য আৰু অতিৰিক্ত নিমখ পৰিহাৰ কৰক ৷
  • সূৰ্যৰ পোহৰ – দুপৰীয়াৰ ৰ’দত কমেও ১৫-২০ মিনিট সময় কটাব লাগে যাতে আপোনাৰ শৰীৰে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ভিটামিন ডি লাভ কৰে ৷
  • ঔষধ এৰিব নালাগে – হৃদৰোগীয়ে নিয়মিতভাৱে ঔষধ সেৱন কৰিব লাগে আৰু চিকিৎসকৰ সৈতে যোগাযোগত থাকিব লাগে ৷
  • মানসিক চাপ ব্যৱস্থাপনা – প্ৰচুৰ টোপনি লওক, ধ্যান কৰক, আৰু প্ৰিয় কাৰ্য্যকলাপৰ বাবে সময় উলিয়াওক ৷
  • লক্ষণসমূহ নিৰীক্ষণ কৰক – যদি আপুনি বুকুৰ বিষ, উশাহ লোৱাত কষ্ট, হঠাতে মূৰ ঘূৰোৱা, বা ভাগৰুৱা হোৱা আদি লক্ষণ অনুভৱ কৰে, তেন্তে লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক ৷
  • ধূমপান আৰু মদ্যপানৰ পৰা আঁতৰি থাকক – এইবোৰে হৃদৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে, গতিকে ইয়াক পৰিহাৰ কৰক ৷
  • পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পানী খাওক – শীতকালত পিয়াহ কম হয়, কিন্তু শৰীৰত জলসিঞ্চিত কৰি ৰাখিবলৈ পানীৰ খাই থাকিব ৷

