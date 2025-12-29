নৱবৰ্ষৰ সময়ত কিয় বৃদ্ধি পায় হাৰ্ট এটেক ? জানক বিশেষজ্ঞৰ পৰাই

নৱবৰ্ষৰ সময়ত কিয় বৃদ্ধি পায় হাৰ্ট এটেক ? জানক বিশেষজ্ঞৰ পৰাই
এই সময়ছোৱাত হাৰ্ট এটেকত আক্ৰান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাত কি কি কাৰকে অৰিহণা যোগায় ? এই সময়ছোৱাত হাৰ্ট এটেকৰ সম্ভাৱনা কিয় বৃদ্ধি পায় ?
Published : December 29, 2025 at 3:48 PM IST
সমগ্ৰ বিশ্বতে অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি হৈছে হৃদৰোগ বা হাৰ্ট এটেকত আক্ৰান্ত লোকৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা ৷ শীতকালত বিশেষকৈ বৰদিন আৰু নৱবৰ্ষৰ আশে-পাশে হাৰ্ট এটেকত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা তুলনামূলকভাৱে বৃদ্ধি হয় ৷ আচলতে খ্ৰীষ্টমাছৰ সময়ছোৱা এই ৰোগৰ বাবে বছৰটোৰৰ আটাইতকৈ বিপদজনক দিন বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ হয়, বন্ধৰ দিনবোৰৰ আশে-পাশে অধিক হাৰ্ট এটেক হোৱাৰ গৱেষণা পোহৰলৈ আহিছে ৷ প্ৰখ্যাত কাৰ্ডিঅ’ভাস্কুলাৰ চাৰ্জন জেৰেমি লণ্ডনে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰি কয় যে, “প্ৰতি বছৰে আমি বৰদিন আৰু নৱবৰ্ষৰ আশে-পাশে হাৰ্ট এটেক বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ ৷”
দৰাচলতে বৰদিনৰ পূৰ্বে বছৰৰ আটাইতকৈ বিপদৰ দিন বুলি ক’ব পাৰি ৷ এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যে, এই সময়ছোৱাত হাৰ্ট এটেকত আক্ৰান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাত কি কি কাৰকে অৰিহণা যোগায় ? এই সময়ছোৱাত হাৰ্ট এটেকৰ সম্ভাৱনা কিয় বৃদ্ধি পায় ? আজিৰ এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে বিশেষজ্ঞই নৱবৰ্ষ কিয় হাৰ্ট এটেকৰ ঘটনা বৃদ্ধি পায় সবিশেষ আৰু কেনেকৈ ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে জানো আহক-
হাৰ্ট এটেকৰ ৰোগী বৃদ্ধিৰ মূল কাৰণ
অভ্যাসৰ পৰিৱৰ্তন
নতুন দিল্লীস্থিত এইমছৰ চিকিৎসক ডাঃ নম্ৰতা শৰ্মাই কয় যে, বৰদিনৰ পৰা নতুন বৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোলৈ সাধাৰণতে অফিচ-কাছাৰী বন্ধ থাকে ৷ বন্ধৰ দিনত মানুহৰ নিজৰ দৈনন্দিন স্বাস্থ্যসন্মত অভ্যাস পৰিত্যাগ কৰাৰ প্ৰৱণতা থাকে ৷ বেছিকৈ সুৰাপান কৰা, বেছিকৈ ভজা খাদ্য খোৱা, ব্যায়াম তথা শাৰীৰিক ক্ৰিয়া-কলাপ কমাই দিয়া ৷ এই সকলোবোৰ অভ্যাসে হৃদযন্ত্ৰত অতিৰিক্ত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে আৰু হাৰ্ট এটেকৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে ৷
মানসিক চাপ বৃদ্ধি
চিকিৎসক ডাঃ নম্ৰতা শৰ্মাই কয় যে, বৰদিন আৰু নৱবৰ্ষৰ সময়ত মানুহে আৱেগিক আৰু আৰ্থিক মানসিক চাপ বৃদ্ধি পায় ৷ উপহাৰ আৰু খৰচৰ চিন্তা, পৰিয়ালৰ দায়িত্ব, কাম, বন্ধৰ দিনবোৰত অত্যন্ত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশত থকা, এই সকলোবোৰ হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ’ব পাৰে ৷
ঠাণ্ডা বতৰ
ঠাণ্ডা বতৰৰ ফলত শৰীৰৰ সিৰাবোৰ সংকুচিত হৈ পৰে, যিটো অৱস্থাক ভেছ’কনষ্ট্ৰিকচন বোলা হয় ৷ ইয়াৰ ফলত ৰক্তচাপ বৃদ্ধি পায় আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ ধমনীত প্লেক ফাটি যোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায়, যাৰ ফলত হাৰ্ট এটেক হ’ব পাৰে ৷
অতিমাত্ৰা খাদ্যাভ্যাস
এই ঋতুত উচ্চ চৰ্বিযুক্ত আৰু চেনিযুক্ত খাদ্য খালে কলেষ্টেৰলৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ৷
লক্ষণ সমূহক আওকাণ কৰা
বন্ধৰ দিনত মানুহে প্ৰায়ে নিজৰ স্বাস্থ্যক গুৰুত্বসহকাৰে নলৈ চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যোৱাটো পিছুৱাই দিয়ে ৷ হাৰ্ট এটেকৰ এই লক্ষণসমূহক কেতিয়াও আওকাণ কৰিব নালাগে-
- বুকুৰ বিষ বা গধুৰতা
- উশাহ লোৱাত অসুবিধা
- বাহু, কান্ধ, ডিঙি বা চোলাৰ বিষ
- মূৰ ঘূৰোৱা বা মূৰ্চ্ছা যোৱা
- ঘাম ওলোৱা
হাৰ্ট এটেক প্ৰতিৰোধৰ সহজ উপায়
প্ৰতিদিনে কিছু সময় উলিয়াই খোজ কাঢ়িব বা কিছু লঘু ব্যায়াম কৰক ৷ ঔষধ নিয়মীয়াকৈ সময়মতে খাব ৷ ভালকৈ টোপনি যাব আৰু মানসিক চাপ কমাবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ যোগাসন, ধ্যান বা গভীৰ উশাহ-নিশাহৰ অভ্যাস কৰিব ৷ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ’ল, যদি আপোনাৰ অসুস্থ অনুভৱ হয়, তেন্তে লগে লগে চিকিৎসকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক ৷
কেনেকৈ ল’ব নিজৰ হৃদয়ৰ যত্ন ?
- শৰীৰটো গৰম কৰি ৰাখক – ঠাণ্ডাৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰক ৷ বিশেষকৈ মূৰ, কাণ, হাত ঢাকি গৰম কাপোৰ পিন্ধক ৷
- নিয়মিত ব্যায়াম – দৈনিক কমেও ৩০ মিনিট ঘৰৰ ভিতৰত ব্যায়াম কৰক ৷ যোগ, প্ৰাণায়াম, আৰু ষ্ট্ৰেচিং লাভজনক হ’ব ৷
- স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য – লঘু, উষ্ণ, আৰু পুষ্টিকৰ খাদ্য খাব লাগে ৷ সেউজীয়া শাক-পাচলি, বতৰৰ ফল-মূল, আদা, নহৰু, হালধি আদি উপকাৰী ৷ গধুৰ, ভজা খাদ্য আৰু অতিৰিক্ত নিমখ পৰিহাৰ কৰক ৷
- সূৰ্যৰ পোহৰ – দুপৰীয়াৰ ৰ’দত কমেও ১৫-২০ মিনিট সময় কটাব লাগে যাতে আপোনাৰ শৰীৰে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ভিটামিন ডি লাভ কৰে ৷
- ঔষধ এৰিব নালাগে – হৃদৰোগীয়ে নিয়মিতভাৱে ঔষধ সেৱন কৰিব লাগে আৰু চিকিৎসকৰ সৈতে যোগাযোগত থাকিব লাগে ৷
- মানসিক চাপ ব্যৱস্থাপনা – প্ৰচুৰ টোপনি লওক, ধ্যান কৰক, আৰু প্ৰিয় কাৰ্য্যকলাপৰ বাবে সময় উলিয়াওক ৷
- লক্ষণসমূহ নিৰীক্ষণ কৰক – যদি আপুনি বুকুৰ বিষ, উশাহ লোৱাত কষ্ট, হঠাতে মূৰ ঘূৰোৱা, বা ভাগৰুৱা হোৱা আদি লক্ষণ অনুভৱ কৰে, তেন্তে লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক ৷
- ধূমপান আৰু মদ্যপানৰ পৰা আঁতৰি থাকক – এইবোৰে হৃদৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে, গতিকে ইয়াক পৰিহাৰ কৰক ৷
- পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পানী খাওক – শীতকালত পিয়াহ কম হয়, কিন্তু শৰীৰত হাইড্ৰেচ কৰি ৰাখিবলৈ পানীৰ খাই থাকিব ৷
উৎস
- https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/01.cir.0000151424.02045.f7
- https://newsroom.heart.org/news/heart-attack-deaths-spike-during-the-winter-holidays
- https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/01.cir.0000151424.02045.f7
লগতে পঢ়ক