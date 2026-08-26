এই সময়ত বৃদ্ধি পাইছে H1N1 ভাইৰাছৰ আক্ৰমণ, জীৱনৰ বাবে সংশয় নেকি ?

এই সময়ত বৃদ্ধি পাইছে H1N1 ভাইৰাছৰ আক্ৰমণ, জীৱনৰ বাবে সংশয় নেকি ?
এইচ ১ এন ১ৰ নতুন প্ৰকাৰৰ আৱিৰ্ভাৱ ঘটিছে নেকি ? জানিবলৈ পঢ়ক..
Published : August 26, 2026 at 6:10 PM IST
গুৱাহাটী : সাধাৰণতে এই সময়ত যিবোৰ ভাইৰাছজনিত ৰোগে গা কৰি উঠে সেইবোৰৰ ভিতৰত অন্য়তম হৈছে ইনফ্লুৱেঞ্জা 'এ'। এই ইনফ্লুৱেঞ্জাৰেই এটা প্ৰকাৰ হৈছে এইচ ১ এন ১ ভাইৰাছ । পূৰ্বৰ তুলনাত এই ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ।
ইয়াৰ মাজতেই বহুতৰে মনত আশংকা হৈছে যে এইচ ১ এন ১ৰ নতুন প্ৰকাৰৰ আৱিৰ্ভাৱ ঘটিছে নেকি ? সেই লৈ বহুতেই শংকিত হৈছে । কাৰণ বহুতৰ মনৰ পৰা আদিও ক'ভিডৰ আতংক মাৰ যোৱা নাই । অৱেশ্য়ে এতিয়াও কোনো ধৰণৰ নতুন জিনীয় মিউটেচনৰ অৰ্থাৎ কোনো নতুন প্ৰকাৰৰ প্ৰমাণ পোৱা নাই ।
ভাৰতীয় চিকিৎসা গৱেষণা পৰিষদে (আইচিএমআৰ) ইতিমধ্য়ে এই বিষয়ত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি কৈছে যে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই । বৰ্তমান ভাৰতত নতুন বা অস্বাভাৱিকভাৱে বিপজ্জনক এইচ ১ এন ১ মিউটেণ্ট ষ্ট্ৰেইনৰ কোনো প্ৰমাণ পোৱা নাই ।
এই সন্দৰ্ভত আইচিএমআৰৰ সঞ্চালক প্ৰধান ৰাজীৱ বাহলে কয়,"এইচ১এন১ ভাইৰাছ হৈছে ঋতুগত ফ্লু । এয়া হৈছে ইনফ্লুৱেঞ্জা ভাইৰাচৰ এটা প্ৰকাৰ । এতিয়া যিবোৰ কাহ,চৰ্দি হৈছে সেইবোৰৰ বেছিভাগেই হৈছে ইনফ্লুৱেঞ্জা 'এ'ত আক্ৰান্ত । একেবাৰে মৃদু আৰু আপোনা আপুনি উপশম হোৱা ৰোগ আৰু সেইবাবে এয়া চিন্তাৰ বিশেষ কাৰণ নাই ।"
সকলোৰে পৰীক্ষাৰো আৱশ্য়ক নাই বুলি উল্লেখ কৰি আইচিএমআৰৰ সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে কয়,"এইসময় হোৱা জ্বৰ,কাহ বা ফ্লুৰ ক্ষেত্ৰত তৰল পদাৰ্থ,খাদ্য় আদি ভালদৰে খোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব । তদুপৰি জিৰণিও ল'ব লাগিব । আন লোকৰ পৰা অলপ আঁতৰি থাকক । হাঁচি,কাহ মাৰিলে মুখখন ৰুমালেৰে ঢাকিব লাগে । আক্ৰান্তসকলে সঘনাই হাত ধোৱা উচিত । ৰোগত আক্ৰান্ত নহ'লেও সুস্থ লোকেও সঘনাই হাত দুখন ভালদৰে ধুব লাগে ।"
"যদি কেতিয়াবা উশাহ লওতে কষ্ট অনুভৱ কৰিছে অথবা বুকুৰ বিষ হোৱাৰ লগতে আন কোনো সমস্য়াই গা কৰি উঠে তেতিয়াহ'লে চিকিৎসালৈ যাব লাগে । প্ৰতি বছৰেই এই সময়ত এনে ৰোগ বৃদ্ধি পোৱাৰ দৰে এইবাৰো আক্ৰান্তৰ সংখ্য়া বাঢ়িছে । চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই । পূৰ্বৰ তুলনাত এই ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে । সেইবাবে এই ঋতুত সজাগ হৈ থকা আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৰ্তাই ৰখাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।" এইদৰে তেওঁ কয় ।
দেশত এইচ ১ এন ১ ৰোগীৰ বৃদ্ধি হৈছে । দিল্লীৰ দৰে মহানগৰ কেন্দ্ৰত পৰীক্ষাগাৰত নিশ্চিত হোৱা ১,৭৭০ৰো অধিক সংক্ৰমণ নিশ্চিত হৈছে । তদুপৰি মহাৰাষ্ট্ৰ, কৰ্ণাটক আৰু পশ্চিম বংগতো এই ৰোগে গা কৰি উঠিছে ।
বাৰিষাত কিয় দ্ৰুতগতিত বিয়পে ?
সাধাৰণতে এই সময়ত মানুহৰ জীৱনশৈলী সলনি হোৱা দেখা যায় । বৰষুণ আদিৰ বাবে বেছিভাগ মানুহে ঘৰৰ ভিতৰত অধিক সনয় এতিবাহিত কৰে । আনকি বায়ু চলাচল কম হোৱা ঠাইত থাকিব পাৰে। আৰ্দ্ৰতা বৃদ্ধিয়েও শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সংক্ৰমণৰ পৰিসঞ্চালনৰ বাবে অনুকূল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । ৰাজহুৱা পৰিবহণ, কাৰ্যালয়, বিদ্যালয় আৰু অন্যান্য আবদ্ধ স্থানৰ দৰে ঠাইবোৰত সাধাৰণতে বেছিকৈ সংক্ৰমণ হয় ।
কেনে লক্ষণ ফুটি উঠে ?
প্ৰাপ্তবয়স্কৰ ক্ষেত্ৰত:
- উশাহ লোৱাত কষ্ট
- বুকুৰ বিষ অনুভৱ হোৱা
- পানীলগা বাবে অস্বস্তি
- প্ৰস্ৰাৱ কম পৰিমাণে হোৱা
- মূৰ ঘূৰোৱা,মূৰ্চ্ছা যাব পাৰে
- আক্ৰান্তই বেছি দুৰ্বল অনুভৱ কৰে
- পেশীৰ বিষ আৰম্ভ হয়
শিশুৰ লক্ষণ
- উশাহ-নিশাহত সমস্য়া
- ছালৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা
- বুকুৰ বিষ অনুভৱ কৰে
- পানীলগা বেছিকৈ হয়
- পেশীৰ অসহ্য় বিষ
- মূৰ্চ্ছা যোৱাৰ সনস্য়া
- বমি বা বমি ভাব হোৱা
- পায়খানা পাতল হয়
- শুকান কাহ
কেতিয়া পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব ?
যদিহে ৰোগীয়ে উশাহ-নিশাহ লোৱাত অসুবিধা বা কষ্ট অনুভৱ কৰেবা দ্ৰুত উশাহ লোৱাত অসুবিধা হয় তেতিয়া তৎক্ষণাত জৰুৰীভাৱে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আইচিএমআৰে সকলোকে সতৰ্ক কৰি দিছে । তদুপৰি বুকুৰ বিষ,বুকুত চাপ অুভৱ, ওঁঠ বা আঙুলিৰ ৰং নীলা হোৱা, তেজত খেকাৰ ওলালে অৱহেলা নকৰিবলৈও সতৰ্ক কৰি দিছে ।
এণ্টিবায়'টিক খাওতে সাৱধান
বহুতেই এইচ ১ এন ১ ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হ'লেও চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ নকৰাকৈয়ে ফাৰ্মাচীৰ পৰা ঔষধ কিনি আনি খায় । চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে ণ্টিবায়'টিক সেৱন কৰিলে হিতে বিপৰীত হোৱাৰো আশংকা থাকে ।
আইচিএমআৰে সকলোকে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ নকৰাকৈ কোনো কাৰণতে এনে এণ্টিবায়'টিক নাখাবলৈ সতৰ্ক কৰি দিছে । কাৰণ এনে কৰাৰ ফলত কেতিয়াবা ৰোগে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰোৰো আশংকা থাকে । যেতিয়া কোনো যোগ্য চিকিৎসকে ক্লিনিকেল আৰু লেবৰেটৰীৰ তথ্যৰ ভিত্তিত গৌণ বেক্টেৰিয়াৰ সংক্ৰমণ নিৰ্ণয় কৰে তেতিয়াহে এণ্টিবায়'টিক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বুলি এএমআৰে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ।
সতৰ্কতা অৱলম্বণ কৰক
- হাঁচি মাৰিলে মুখ ঢাকিব
- নাক ঢাকি ৰাখক
- হাঁচি মাৰিলে হাতত পৰিৱৰ্তে টিছ্য়ু ব্যৱহাৰ কৰক
- সঘনাই হাত ধুব লাগে
- ৰাজহুৱা স্থানলৈ যোৱাৰ পিছত চাবোন ব্য়ৱহাৰ কৰক
- হাতেৰে মুখখন স্পৰ্শ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক
- ৰোগীক আনৰ পৰা পৃথক কৰি ৰাখক
- ঘনিষ্ঠ সংস্পৰ্শৰ পৰা আঁতৰি থাকিব
- কেতিয়াও স্বচিকিৎসা নকৰিব
- বেমাৰ হলে ঘৰত থাকক
- প্ৰচুৰ পৰিমাণে তৰল পদাৰ্থ খাব লাগে
নয়ন কুমাৰ শৰ্মাৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত
লগতে পঢ়ক:এইচ ১ এন ১ক সাধাৰণ ঋতুভিত্তিক ফ্লু বুলি অৱহেলা নকৰিব
বিশ্ব মহ দিৱস ২০২৬ :গোলকীয় প্ৰভাৱৰ বাবে মহৰ দ্বাৰা বিয়পা ৰোগ বৃদ্ধি
ডঃ ৰুবুল মাউতৰ নামত আমেৰিকাৰ বিশ্বশ্রেষ্ঠ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত লেব স্থাপন