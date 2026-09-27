ETV Bharat / health

কম খাদ্য খালেই শৰীৰৰ ওজন হ্ৰাস পায় নে ?

ওজন কমোৱাৰ সঠিক উপায় জানক...

EXTREME DIETS BAD FOR WEIGHT LOSS
কম খাদ্য খালেই শৰীৰৰ ওজন হ্ৰাস পায় নে ? (Getty Images,ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 27, 2026 at 1:21 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

প্ৰায়ভাগ লোকৰেই মনত ভ্ৰান্ত ধাৰণা আছে যে খাদ্য কমকৈ খালেই ওজন হ্ৰাস পায় । পিছে তেওঁলোকে এইটোও নাজানে যে আমাৰ শৰীৰটোৱে সদায় জোখ মাখ কৰিও খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে । মানুহৰ শৰীৰটো কেলকুলেটৰ নহয় যে সকলো হিচাপ কৰি খাব । গতিকে শৰীৰে কেলৰি বা শক্তি জমা কৰা আৰু ব্যয় কৰাৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাটোহে সকলোৰে বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ।

কম খাদ্য খালে নিশ্চয়কৈ কেলৰিৰ অভাব হোৱাৰ লগতে ওজন হ্ৰাস পাৰে । অৱেশ্যে যিমান পাৰি কমকৈ খোৱা আৰু স্বাস্থ্যসন্মত বা বহনক্ষমভাৱে ওজন কমাব পৰাটো একে কথা নহয় । দুয়োটাৰে মাজত পাৰ্থক্য আছে । আচলতে অতি কম খাদ্য খালে আপুনি প্ৰকৃততে ধৰি ৰাখিব বিচৰা কিছুমান পেশী হেৰুওৱাৰ আশংকা থাকে ।

জয়পুৰৰ চি কে বিৰলা হাস্পতালৰ কনচালটেণ্ট ডায়েবেটিছ এণ্ড এণ্ডক্ৰাইন’লজী ডাঃ হেতাশ্বী গোণ্ডলিয়াই এই বিষয়টো ব্যাখ্যা কৰি কয়, "যেতিয়া কোনো এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কেলৰি অতি কম পৰিমাণে গ্ৰহণ কৰে বা ক্ৰেচ ডায়েট (অতি কম সময়ত ওজন দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস কৰিবলৈ কৰা কঠোৰ খাদ্য নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰক্ৰিয়া) মানি চলে, তেতিয়া আৰম্ভণিতে ওজন হ্ৰাসৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল শৰীৰৰ চৰ্বিয়েই নহয়, পানী আৰু পেশীও অন্তৰ্ভুক্ত হ’ব পাৰে । চৰ্বিহীন পেশী শাৰীৰিক কাৰ্যৰ লগতে বিপাকীয় স্বাস্থ্যৰ বাবেও গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি কোৱা হয় । সেইবাবে যেতিয়া কোনা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে আৱেগিকভাৱে ওজনৰ সংখ্যাটো যিমান পাৰি সোনকালে হ্ৰাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেওঁ এয়া ভুল পথেৰেই আগুৱাই যোৱাৰ দৰে হ'ব ।"

বিপাকীয় অভিযোজন

শৰীৰে ক্ৰেচ ডায়েটৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনোৱাটো বাধ্যতামূলক নহয় । শৰীৰটোৱে এক নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়াৰে কাৰ্য সম্পাদন কৰি থাকে আৰু যেতিয়া এই কাৰ্যত ব্যাঘাত জন্মে তেতিয়াই সমস্য়াৰ সৃষ্টি হয় । বেছি কেলৰিৰ গ্ৰহণ নকৰা বাবে শৰীৰে শক্তিৰ ব্যয় হ্ৰাস কৰিব পাৰে আৰু অৰেক্সিজেনিক সংকেত (ভোক উদ্দীপিত কৰা সংকেত) বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । সহজ ভাষাত ক’বলৈ গ’লে শৰীৰে শক্তিৰ সৈতে অধিক অৰ্থনৈতিকভাৱে লাভৱান হ’ব পাৰে আৰু মস্তিষ্ক খাদ্যৰ প্ৰতি ক্ৰমান্বয়ে আগ্ৰহী হৈ উঠে। এই প্ৰক্ৰিয়াটোক বিপাকীয় অভিযোজন বুলি কোৱা হয় ।

EXTREME DIETS BAD FOR WEIGHT LOSS
কম খাদ্য খালেই শৰীৰৰ ওজন হ্ৰাস পায় নে ? (Getty Images)

লক্ষ্য হ’ব লাগে চৰ্বি হ্ৰাস

যদি কোনোবাই ওজন হ্ৰাস কৰাটোৱেই উদ্দেশ্য কৰি লয় তেতিয়া, যিমান পাৰি কমকৈ খাবলৈ প্ৰলোভিত হ’ব পাৰে । অৱেশ্যে যদি পেশী সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে দীৰ্ঘম্যাদী চৰ্বি হ্ৰাস কৰাটো প্ৰধান লক্ষ্য় হয় তেতিয়া কৌশলটো বেলেগ দেখা যায় । ডাঃ হেতাশ্বী গোণ্ডলিয়াই অতি কমকৈ খাদ্য খোৱাৰ ধাৰণাটো পৰিহাৰ কৰি তাৰ পৰিৱৰ্তে ব্যক্তিজনৰ বাবে উপযুক্ত সুষম, বহনক্ষম কেলৰিৰ অভাৱ বিচাৰি উলিয়াবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় । অৰ্থাৎ শৰীৰে ব্যৱহাৰ কৰা কেলৰি কম পৰিমাণে খালেও এই অভাৱ এনেদৰে কৰিব লাগে যাতে পেশী ধৰি ৰখাত সহায় কৰে আৰু সময়ৰ লগে লগে বাস্তৱিকভাৱে বৰ্তাই ৰাখিব পাৰে ।

প্ৰ'টিন কেৱল শৰীৰচৰ্চাবিদৰ বাবেই নহয়

এই প্ৰসংগত বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে কয় যে ওজন হ্ৰাস কৰা প্ৰহেলিকাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হৈছে প্ৰ'টিন । ওজন হ্ৰাসৰ সময়ত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ প্ৰ'টিন সেৱনে ক্ষীণ কলা বৰ্তাই ৰখাত সহায় কৰিব পাৰে । ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে প্ৰতিটো আহাৰকেই শৰীৰচৰ্চাৰ প্ৰতিযোগিতালৈ পৰ্যবসিত কৰিব । ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে খাদ্যত শাক-পাচলি, স্বাস্থ্যকৰ চৰ্বি আৰু পুষ্টিকৰ ঘন কাৰ্বোহাইড্ৰেট যেনে গোটা শস্য বা অন্যান্য উপযুক্ত কাৰ্বোহাইড্ৰেটৰ উৎসৰ লগতে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ প্ৰ'টিন থকাটো নিশ্চিত কৰা ।

ওজন কমাবলৈ কেৱল “কম খাব” বুলি ভবাৰ কাৰণ আছে

পেশীক থাকিবলৈ এটা কাৰণৰ প্ৰয়োজন । প্ৰতিৰোধ বা শক্তি প্ৰশিক্ষণে এনে এক উদ্দীপক প্ৰদান কৰে যিয়ে ওজন হ্ৰাসৰ সময়ত পেশীৰ অপচয় ৰোধ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। সেইবাবে ওজন হ্ৰাস কৰাৰ সমীকৰণটো কেৱল পাকঘৰতে নহয় সীমাবদ্ধ ৰাখিলে নহ'ব, ব্যায়ামৰ কথাও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ । বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে গ্ৰহণযোগ্য এৰোবিক কাৰ্যকলাপৰ লগতে শক্তি প্ৰশিক্ষণ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে । যদিও উপযুক্ত ব্যায়ামৰ পৰিকল্পনা ব্যক্তিজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে তথাপি কিছুমাণ বিষয় যেনে বয়স, চিকিৎসাৰ ইতিহাস, ঔষধ, জীৱনশৈলী আৰু আৰম্ভণিৰ ওজন আদিও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ । । কোনো চিকিৎসাজনিত অৱস্থা নথকা ২৫ বছৰীয়া আৰু একাধিক ঔষধ গ্ৰহণ কৰা ৬৫ বছৰীয়া ব্যক্তিয়ে ওজন হ্ৰাসৰ বাবে একেটা ব্যায়ামৰ পৰিকল্পনা লাভ কৰাটো বাধ্যতামূলক নহ’ব ।

EXTREME DIETS BAD FOR WEIGHT LOSS
কম খাদ্য খালেই শৰীৰৰ ওজন হ্ৰাস পায় নে ? (Getty Images)

ওজন কমাবলৈ স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য

চৰম ডায়েটিঙৰ এটা প্ৰধান সমস্যা হৈছে খাদ্যক দুটা ভাগত ভাগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোটে । ইয়াৰে এটা হৈছে অনুমোদিত আৰু আনটো নিষিদ্ধ । হঠাতে চাউল বেয়া বুলি ভবা, কাৰ্ব সন্দেহৰ বাবে কম খাবলৈ আৰম্ভ কৰে । বহনক্ষম ওজন হ্ৰাস কৰিব পৰা খাদ্যই তথাপি শৰীৰক প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিকৰ উপাদান প্ৰদান কৰিব লাগে ।

বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ প্ৰ’টিন, শাক-পাচলি, স্বাস্থ্যকৰ চৰ্বি, গোটা শস্য বা অনুৰূপ পুষ্টিকৰ ঘন কাৰ্বোহাইড্ৰেটৰ উৎস আৰু প্ৰয়োজনীয় অণুপুষ্টিকৰ উপাদান থকা খাদ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ।

কিমান খাব লাগে ?

সকলোৰে বাবে কাম কৰা এটা যাদুকৰী কেলৰি নম্বৰো নাই । বিশেষকৈ ডায়েবেটিছ বা অন্যান্য বিপাকীয় সমস্যাৰ দৰে অৱস্থা থকা লোকৰ বাবে বা ভোক, তেজৰ শৰ্কৰা বা ওজনত প্ৰভাৱ পেলাব পৰা ঔষধ গ্ৰহণ কৰা লোকৰ বাবে উপযুক্ত কেলৰিৰ অভাৱ আৰু বয়স, চিকিৎসাৰ ইতিহাস, ঔষধ, জীৱনশৈলী আৰু আৰম্ভণিৰ ওজন আদি কাৰকৰ ওপৰত কিমান খাব লাগে সেয়া ভালেখিনি নিৰ্ভৰ কৰে।

কোনবোৰ বিষয়ত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব ?

  • ওজন হ্ৰাস কৰিবলৈ কেৱল স্কেলৰ সংখ্যা নহয়, চৰ্বি হ্ৰাসৰ বাবে লক্ষ্য স্থিৰ কৰিব লাগিব ।
  • বেছি কেলৰি গ্ৰহণ নকৰাৰ মানসিকতা ত্যাগ কৰিব লাগিব । যিমান পাৰি কম খাদ্য খোৱাৰ পৰিৱৰ্তে বহনক্ষম কেলৰিৰ ঘাটিয়ে উপকাৰ সাধন কৰিব ।
  • পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে প্ৰ'টিনযুক্ত খাদ্য খাব লাগিব । ওজন হ্ৰাসৰ সময়ত পৰ্যাপ্ত প্ৰ'টিনে চৰ্বিহীন পেশী সংৰক্ষণ কৰাত সহায় কৰে ।
  • শক্তি প্ৰশিক্ষণো সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ । কাৰণ প্ৰতিৰোধ ব্যায়ামে এনে এক উদ্দীপক প্ৰদান কৰে যিয়ে পেশীৰ ভৰক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে ।
  • এৰোবিক কাৰ্যকলাপ দৈনন্দিন তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব ।
  • খাদ্য তালিকাৰ লগতে থালত শাক-পাচলি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা উচিত ।
  • দৈনিক খাদ্য তালিকাৰ পৰাৰ চৰ্বি নাইকিয়া কৰিব নালাগে ।
  • পুষ্টিকৰ ঘন কাৰ্বোহাইড্ৰেট খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে ।
  • মাইক্ৰ’নিউট্ৰিয়েণ্টে কেলৰিৰ ঘাটি হ'লেও শৰীৰৰ প্ৰয়োজনীয় ভিটামিন আৰু খনিজ পদাৰ্থ যোগান ধৰিব ।
  • ব্যায়াম আৰু খাদ্য পৰিকল্পনাৰ সময়ত বয়স, চিকিৎসাৰ ইতিহাস, ঔষধ, জীৱনশৈলী আৰু আৰম্ভণিৰ ওজনৰ কথা মনত ৰখা উচিত ।

লগতে পঢ়ক:ভিটামিন চি : ৰোগ প্ৰতিৰোধত এইবিধ ভিটামিন তুলনাবিহীন

ভিটামিন ডি: শৰীৰৰ বাবে সূৰ্যৰ পোহৰেই যথেষ্ট নে ?

২০৫০ চনৰ ভিতৰত দুগুণলৈ বৃদ্ধি হ'ব কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা:বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ সকীয়নি

চাৰি বছৰত ১৫ লাখ ৰোগীক সেৱা অসম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ : মুখ্যমন্ত্ৰী

TAGGED:

ওজন কমাব পৰা খাদ্যৰ টিপছ
ওজন কমাবলৈ কম খাব লাগেনে
ইটিভি ভাৰত অসম
EATING LESS NOT A SUSTAINABLE DIET
EXTREME DIETS BAD FOR WEIGHT LOSS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.