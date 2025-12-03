গৰ্ভাৱস্থাত কিয় বৃদ্ধি পায় থাইৰয়ড হৰম’নৰ মাত্ৰা ? বিশেষজ্ঞৰ পৰাই জানক প্ৰতিৰোধৰ উপায়

গৰ্ভাৱস্থাত কিয় বৃদ্ধি পায় থাইৰয়ড হৰম’নৰ মাত্ৰা ? বিশেষজ্ঞৰ পৰাই জানক প্ৰতিৰোধৰ উপায়
গৰ্ভাৱস্থাত থাইৰয়ড হৰম’নৰ মাত্ৰা কিয় বৃদ্ধি পায় আৰু ইয়াক কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি জানোঁ আহক-
Published : December 3, 2025 at 3:38 PM IST
যদি থাইৰয়ড গ্ৰন্থিৰ পৰা থাইৰয়ড হৰম’ন বেছি বা কম উৎপাদন হয় তেন্তে ইয়াৰ ফলত থাইৰয়ড ৰোগ হ’ব পাৰে ৷ বিশেষকৈ গৰ্ভাৱস্থাত মহিলাৰ এই ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি ৷ যদি এই ৰোগ সোনকালে ধৰা নপৰে তেন্তে ই মাতৃ আৰু সন্তান উভয়ৰে বাবে বিপদজনক হ’ব পাৰে ৷ গৰ্ভাৱস্থাত থাইৰয়ড হৰম’নৰ মাত্ৰা কিয় বৃদ্ধি পায় আৰু ইয়াক কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি জানোঁ আহক-
বিশেষজ্ঞই কয় যে, গৰ্ভাৱস্থাত এগৰাকী মহিলাৰ শৰীৰত বিভিন্ন হৰম’নৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে, যাৰ ফলত থাইৰয়ড গ্ৰন্থিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে ৷ গ্ৰন্থিৰ কাৰ্যক্ষমতা কমি গ’লে থাইৰয়ডৰ সমস্যা হ’ব পাৰে ৷ গৰ্ভাৱস্থাত ইষ্ট্ৰজেনৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পায়, যাৰ ফলত থাইৰয়ড অধিক সক্ৰিয় হৈ পৰে আৰু থাইৰয়ড ৰোগৰ সৃষ্টি হয় ৷ কিছুমান ক্ষেত্ৰত মহিলাৰ অপৰ্যাপ্ত আয়’ডিন সেৱনেও এই অৱস্থাত অৰিহণা যোগাব পাৰে ৷
থাইৰয়ড ৰোগ দুই প্ৰকাৰৰ
বিশেষজ্ঞই কয় যে, থাইৰয়ড ৰোগ দুবিধ: হাইপোথাইৰয়ডিজম আৰু হাইপাৰথাইৰয়ডিজম ৷ তেওঁলোকৰ লক্ষণ বেলেগ বেলেগ হ’ব পাৰে ৷ হাইপোথাইৰয়ডিজমৰ ফলত অত্যধিক ক্লান্তি, কোষ্ঠকাঠিন্য, ওজন বৃদ্ধি, চুলি সৰা আদি সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় ৷ আনহাতে হাইপাৰথাইৰয়ডিজমত হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি, ওজন কমি যোৱা, অত্যধিক ঘাম ওলোৱা আদি লক্ষণ দেখা দিয়ে ৷ দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন ৷
বিশেষজ্ঞই কয় যে, খাদ্য আৰু ঔষধৰ জৰিয়তে ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি ৷ যদিও কিছুমান মহিলাই ঘৰুৱা উপায়ৰ আশ্ৰয় লয়, তথাপিও এনে কৰা উচিত নহয় ৷ থাইৰয়ড নিয়ন্ত্ৰিত নহ’লে মহিলা আৰু গৰ্ভস্থ সন্তান উভয়ৰে স্বাস্থ্যৰ বাবে বিপদজনক হ’ব পাৰে ৷
গৰ্ভাৱস্থাত কোনসকল মহিলাৰ বিপদ বেছি হয় ?
দিল্লীৰ স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞা ডাঃ শ্বালিনী চাড্ডাই কয় যে, যিসকল মহিলাৰ পূৰ্বে থাইৰয়ডৰ সমস্যা হৈছিল বা পূৰ্বৰ গৰ্ভপাত হৈছিল, তেওঁলোকৰ গৰ্ভাৱস্থাত থাইৰয়ডৰ সমস্যা হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক ৷ প্ৰথম তিনিমাহত থাইৰয়ড গ্ৰন্থি বিশেষভাৱে মানসিক চাপত থাকে, গতিকে আগতীয়াকৈ TSH পৰীক্ষা কৰিব লাগে ৷ সময়মতে পৰীক্ষা কৰিলে ৰোগ নিৰ্ণয় আৰু চিকিৎসা সহজ হৈ পৰে ৷
থাইৰয়ড ৰোগ হোৱাৰ আশংকা কেতিয়া হয় ?
আজিৰ সময়ত থাইৰয়ডৰ সমস্যা ক্ৰমান্বয়ে সাধাৰণ হৈ পৰিছে ৷ যিকোনো বয়সতে যিকোনো ব্যক্তিয়েই ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ কিন্তু কিছুমান বিশেষ কাৰকে আপোনাক থাইৰয়ড ৰোগ হোৱাৰ আশংকা অধিক কৰি তোলে, কিছুমান প্ৰধান কাৰক হ’ল-
- পাৰিবাৰিক থাইৰয়ড ৰোগৰ ইতিহাস থকা
- অধিক পৰিমাণৰ আয়’ডিন থকা ঔষধ গ্ৰহণ কৰা
- অটোইম্যুন অৱস্থা থকা- যেনে টাইপ ১ ডায়েবেটিছ, বাতবিষ বা লুপাছ
থাইৰয়ড পৰীক্ষা কেনেকৈ কৰা হয় ?
- থাইৰয়ডৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ হ’ল তেজৰ পৰীক্ষা যিয়ে আপোনাৰ থাইৰয়ড-ষ্টিমুলেটিং হৰম’ন (TSH)ৰ মাত্ৰা জুখিব ৷ এইটো হাইপোথাইৰয়ডিজম আৰু হাইপাৰথাইৰয়ডিজম দুয়োটাৰে একক স্ক্ৰীনিং টেষ্ট ৷
- এন সাধাৰণতে TSH তেজ পৰীক্ষাৰ স্বাভাৱিক পৰিসৰ ০.৫ৰ পৰা ৫.০ mIU/L ৷ (মিলি-আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় একক প্ৰতি লিটাৰ) ৷ কিন্তু পৰীক্ষাগাৰ ভেদে ইয়াৰ ভিন্নতা থাকিব পাৰে ৷ এই তাৰতম্য কিছুমান কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, যেনে গৰ্ভাৱস্থা আৰু আপোনাৰ বয়স ৷ বহু সময়ত এটা লেবৰেটৰীৰ ৰিপৰ্টত সন্দেহ হ’লে চিকিৎসকে আন এটা লেবৰেটৰীৰ পৰা পুনৰ পৰীক্ষাটো কৰি দিয়ে ৷ লেব পৰীক্ষাত থাইৰয়ড হৰম’ন T3 আৰু T4ৰ মাত্ৰাও পৰীক্ষা কৰিব পাৰি ৷
- যদি থাইৰয়ড পৰীক্ষাৰ ফলাফল অস্বাভাৱিক হয়, তেন্তে আপোনাৰ চিকিৎসকে ইমেজিং পৰীক্ষাৰ পৰামৰ্শ দিব পাৰে, যেনে থাইৰয়ড স্কেন, যিয়ে আপোনাৰ থাইৰয়ডৰ ছবি সৃষ্টি কৰিবলৈ সামান্য পৰিমাণৰ নিৰাপদ, তেজস্ক্ৰীয় পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰে, বা থাইৰয়ড আল্ট্ৰাছাউণ্ড ৷
কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি ?
- প্ৰথম গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ত থাইৰয়ড পৰীক্ষা কৰাটো নিশ্চিত কৰক ৷
- আয়’ডিনযুক্ত নিমখ খাব ৷
- সময়মতে থাইৰয়ডৰ ঔষধ খাব লাগে ৷
- প্ৰতি ৬৮ সপ্তাহৰ মূৰে মূৰে আপোনাৰ থাইৰয়ডৰ মাত্ৰা নিৰীক্ষণ কৰক ৷
