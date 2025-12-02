ETV Bharat / health

শীতকালত বাঢ়ি যায় হাঁপানী আৰু COPDৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা! ইয়াৰ পৰা ৰক্ষা পৰাৰ উপায় কি ?

শীতকালৰ আগমনৰ ফলত কৰকৰীয়া ঠাণ্ডাই কেৱল বিভিন্ন শাৰীৰিক সমস্যা কঢ়িয়াই অনাই নহয় বৰঞ্চ বহু লোকৰ বাবে উশাহ-নিশাহৰ সমস্যাও কঢ়িয়াই আনে, ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ বাচি থাকিব-

SEASONAL COPD WORSENING
শীতকালত বাঢ়ি যায় হাঁপানী আৰু COPDৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা! ইয়াৰ পৰা ৰক্ষা পৰাৰ উপায় কি ? (ETV Bharat)
শীতকাল হয়তো আপোনাৰ প্ৰিয় বতৰ হ’ব পাৰে, কিন্তু এই বতৰে নিজৰ সৈতে কঢ়িয়াই আনে লগত বহুতো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা । এই বতৰত আপুনি আপোনাৰ উশাহ-নিশাহৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়াটো খুবেই জৰুৰী ।

কাৰণ শীতকালৰ আগমনৰ লগে লগে কৰকৰীয়া ঠাণ্ডাই বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত কেৱল বিভিন্ন শাৰীৰিক সমস্যা কঢ়িয়াই অনাই নহয় বৰঞ্চ বহু লোকৰ বাবে উশাহ-নিশাহৰ সমস্যাও কঢ়িয়াই আনে ৷ প্ৰতি বছৰে এই বতৰে হাঁপানী আৰু চি অ’ পি ডি (ক্ৰনিক অব্ষ্ট্ৰাক্টিভ পালমোনাৰী ডিজিজ)ৰ দৰে ৰোগৰ আশংকা কঢ়িয়াই আনে ৷ হঠাৎ শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যা বা কাহ আৰু কফ হোৱা, যাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰে ৷

এই সন্দৰ্ভত চিকিৎসকে কয় যে, উষ্ণতা কমি যোৱাৰ লগে লগে হাওঁফাওঁৰ বায়ুনলীবোৰ সংকুচিত হৈ পৰে যাৰ ফলত সামান্যতম কাহ-চৰ্দিৰ সমস্যাও পিচলৈ ডাঙৰ সমস্যাৰ কাৰণ হ’ব পাৰে ৷

শীতকালত কিয় এই ৰোগবোৰ বৃদ্ধি পায় ?

এই কাৰণতে গৱেষকসকলে শীতকালত এই ৰোগবোৰ কিয় বেছি বেয়া হয় সেই কথা বুজিবলৈ অহৰহ চেষ্টা কৰি আছে ৷ ব্ৰিটেইনত প্ৰকাশিত এটা ল্যাণ্ডমাৰ্কৰ অধ্যয়ন "The Causes and Consequences of Seasonal Variation in COPD" (২০১৪)ত দেখা গৈছে যে ডিচেম্বৰৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত চিঅ'পিডি ৰোগীৰ ফ্লেয়াৰ-আপ প্ৰায় দুগুণ হয় ৷ ইউৰোপিয়ান ৰেস্পিৰেটৰী জাৰ্নেলত (২০১১) প্ৰকাশিত একেধৰণৰ এক অধ্যয়নত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে ঠাণ্ডা বতৰৰ ফলত চি অ’ পি ডি সমস্যা বৃদ্ধি পায় আৰু চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱা লোকৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পায় ৷

শুকান বায়ু বিপদজনক

বিজ্ঞানীসকলে ঠাণ্ডা আৰু শুকান বতাহ এটা প্ৰধান কাৰক বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে ৷ কোনো ব্যক্তিয়ে উশাহ লওঁতে ঠাণ্ডা বতাহে প্ৰত্যক্ষভাৱে হাওঁফাওঁৰ বায়ুপথ সংকুচিত কৰি পেলায় ৷ যদি এই ব্ৰংকোকনষ্ট্ৰিকচন দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পায় তেন্তে ৰোগীয়ে আপুনি হুমুনিয়াহ কাঢ়িব পাৰে, হুইচেলৰ শব্দ আৰু দ্ৰুতভাৱে উশাহ লোৱাৰ কষ্ট অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ হাঁপানী ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু অধিক প্ৰকাশ পায় ৷

প্ৰদূষণো বিপদজনক

শেহতীয়াকৈ পোলেণ্ডত কৰা গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে কেৱল ঠাণ্ডাই নহয়, ঠাণ্ডাৰ সৈতে জড়িত বায়ু প্ৰদূষণ বৃদ্ধিয়েও বিশেষকৈ পি এম ২.৫ আৰু পি এম ১০— পৰিস্থিতি আৰু অধিক বিপজ্জনক কৰি তুলিছে ৷ ২০২৫ চনত চাইন্টিফিক ৰিপ’ৰ্টছ (নেচাৰ)ত প্ৰকাশিত এই অধ্যয়নত স্পষ্টভাৱে দেখা গৈছে যে শীতকালত প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হ’লে চিঅ’পিডি আৰু হাঁপানী ৰোগীৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ৷

ঘৰতো বিশুদ্ধ বায়ুৰ প্ৰয়োজনীয়তা

কেৱল বাহিৰৰ পৰিৱেশতে নহয় ঘৰুৱা পৰিৱেশতো আমাক শুদ্ধ বায়ুৰ প্ৰয়োজন ৷ শীতকালত বেছিভাগ ঘৰ বন্ধ থাকে, খিৰিকী খুব কমেইহে খোলা হয় আৰু হিটাৰ, গেছ ষ্ট’ভ, ধোঁৱা আৰু পৰিৱৰ্তিত আৰ্দ্ৰতাই মিলি ঘৰৰ ভিতৰৰ বায়ু আৰু অধিক ক্ষতিকাৰক কৰি তোলে ৷ আনকি ২০২১ চনত এটম’স্ফিয়াৰ আলোচনীত প্ৰকাশিত এক অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে প্ৰতি ১ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত উষ্ণতা হ্ৰাস পালে চি অ’ পি ডি হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰায় ১ শতাংশ বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ অৰ্থাৎ যিমানেই ঠাণ্ডা সিমানেই বিপদ বৃদ্ধি পায় ৷

গ্ৰহণ কৰক এই ব্যৱস্থাসমূহ

সৰ্বোপৰি চৰ্দি আৰু ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ সক্ৰিয় হৈ পৰাটো সকলোৰে বাবে এটা ডাঙৰ চিন্তাৰ বিষয় ৷ এই বতৰত ফ্লু আৰু সাধাৰণ চৰ্দি ভাইৰাছ অধিক সঘনাই বিয়পে ৷ যদি এই ভাইৰাছবোৰ ইতিমধ্যে সংবেদনশীল হাওঁফাওঁত প্ৰৱেষ কৰে তেন্তে প্ৰদাহ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পায়, আৰু ৰোগীয়ে শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ গুৰুতৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ এই কাৰণেই চিকিৎসকে ভেকচিন, মাস্ক আৰু শীতকালত অধিক ভিৰ পৰিহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে ৷

ASTHMA EXACERBATION
COLD AIR TRIGGER
WINTER RESPIRATORY RISK
শীতকালত শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যা
SEASONAL COPD WORSENING

সম্পাদকৰ পচন্দ

