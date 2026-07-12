ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে আলু আতংক কিয় ? নিতৌ কিমান খাব পাৰে

ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে আলু আতংক কিয় ? নিতৌ কিমান খাব পাৰে
আলুৱেই ডায়েবেটিছৰ কাৰক বুলি ভাবে ! এনে ৰোগীৰ বাবে খাদ্যবিধ নিষিদ্ধ হোৱাৰ দৰেই হয় । নয়ন কুমাৰ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন...
Published : July 12, 2026 at 5:07 PM IST
গুৱাহাটী : বিশ্বৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় দুই তৃতীয়াংশ লোকে আলুক প্ৰধান খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে । প্ৰায় ৫০ শতাংশ আলু ঘৰুৱা প্ৰধান খাদ্য বা শাক-পাচলিত ব্যৱহাৰ কৰে যদিও এতিয়া বহুতৰ বাবে এয়া আতংকৰ কাৰণ হৈ পৰিছে । বিশেষকৈ ডায়েবেটিছত আক্ৰান্ত লোকে আলুৰ নাম শুনিলেই সাত খোজ পিচুৱাই আহে ।
ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে আলু আতংকৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে ৷ খাদ্যত আলু থকা বুলি ক'লেই তেনে খাদ্য গ্রহণৰ পৰা আঁতৰি থাকিব বিচাৰে ৷ তেওঁলোকে আলুৱেই ৰোগবিধৰ কাৰক বুলি ভাবে । এতিয়া এনে ৰোগীৰ বাবে খাদ্যবিধ নিষিদ্ধ হোৱাৰ দৰেই হৈ পৰিছে ।
ডায়েবেটিছত আক্রান্ত ৰোগীয়েও আলু খাব পাৰে নে ? পুষ্টি বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰি আলু খোৱাত বাধা নাই বুলি ক'লেও বহুতে আকৌ শকত হয় বুলি ভাবে । এনে ৰোগীয়ে খাব পাৰে নে নোৱাৰে আৰু ইয়াৰ উপকাৰিতা সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতক ব্য়াখ্য়া কৰিলে ডায়েবেটোল'জিষ্ট ডাঃ নাছিমুৰ ৰিয়াজে-
ডায়েবেটোল'জিষ্ট ডাঃ ৰিয়াজে কয় যে আলু হৈছে এক প্ৰকাৰৰ জটিল কাৰ্বোহাইড্ৰেট ৷ অৰ্থাৎ ইয়াত অধিক পুষ্টিকৰ উপাদান আৰু অধিক আঁহ থাকে আৰু সৰল কাৰ্বতকৈ অধিক লাহে লাহে হজম কৰাত সহায় কৰে । সৰল কাৰ্বৰ উদাহৰণ হ’ল বগা আটাৰে প্ৰস্তুত কৰা খাদ্য, সংসাধিত খাদ্য, প্ৰাকৃতিকভাৱে পোৱা শৰ্কৰা আদি । ডায়েবেটিছ হ’লেও বিভিন্ন উৎসৰ পৰা পোৱা কাৰ্ব সুষম খাদ্যৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ বুলি কোৱা হয় ।
তেজৰ শৰ্কৰাৰ মাত্ৰাত আলুৰ প্ৰভাৱ :
ডাঃ নাছিমুৰ ৰিয়াজে কয়, "আলু কেৱল সুস্বাদু নহয়, সকলোৰে ৰুচি অনুসৰি বিভিন্ন ধৰণে প্ৰস্তুত পাৰি । ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন বি, চি, আৰু পটাছিয়াম, ফছফৰাছ আৰু মেংগানিজৰ দৰে খনিজ পদাৰ্থ থাকে । আলুয়ে খাদ্যত যথেষ্ট পৰিমাণৰ আঁহৰ যোগান ধৰে; কিন্তু যিহেতু এয়া জটিল কাৰ্বোহাইড্ৰেটৰ এটা প্ৰকাৰ, গতিকে বেছি পৰিমাণে বা ভাজি খালে আপোনাৰ তেজৰ গ্লুক’জৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।"
যেতিয়া কোনো ব্যক্তি ডায়েবেটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হয় তেতিয়া তেওঁ খোৱা সকলো কাৰ্বোহাইড্ৰেট শোষণ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে । ফলত তেজৰ শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা আকাংক্ষিততকৈ অধিক হয় । ডায়েবেটিছ নথকাসকলৰ বাবে যেতিয়া তেজৰ শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পায় তেতিয়া অগ্নাশয়ত ইনছুলিন নিৰ্গত কৰাৰ সংকেত দিয়ে, যিয়ে শৰীৰৰ কোষবোৰে তেজৰ শৰ্কৰা গ্ৰহণ কৰি শক্তিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাত সহায় কৰে; কিন্তু ডায়েবেটিছৰ ক্ষেত্ৰত সমস্য়াৰ সৃষ্টি হয় ।
গ্লাইচেমিক সূচকাংক :
সাধাৰণতে আলুক উচ্চ গ্লাইচেমিক সূচকাংক থকা খাদ্য হিচাপে গণ্য কৰা হয় । গ্লুক’জ সূচকাংক হৈছে এনে এক পৰিমাপ যিয়ে সেই বিশেষ খাদ্যই তেজৰ শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা কিমান সোনকালে বৃদ্ধি কৰে তাৰ মূল্যায়ন কৰে; কিন্তু বিভিন্ন ৰন্ধন কৌশলৰ দ্বাৰা আলুৰ জিআই সলনি হয় । নেশ্বনেল ইনষ্টিটিউট অৱ হেল্থ (এন আই এইচ)ৰ মতে, খাদ্যৰ জিআইৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি:
- উচ্চ জিআই-৭০
- মধ্যমীয়া জিআই-৫৬-৬৯
- কম জিআই-৫৫
- ভজা আলুৰ জিআই ৯৫
- পোৰা আলুৰ জিআই ৮৫
- সিজোৱা আলুৰ জিআই ৫০
- মিঠা আলুৰ জিআই ৬১
ডায়েবেটিছ ৰোগী হিচাপে মধ্যমীয়া বা কম জি আই থকা খাদ্যৰ প্ৰতি আঁকোৱালি লোৱাটো বাঞ্ছনীয়। এতিয়া কিছুমান প্ৰকাৰৰ আলুৰ জি আই বেছি হ’লেও আন কিছুমান কাৰকে ইয়াক ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰে।
এদিনত কিমান খাব পাৰে ?
এজন ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে এদিনত এটা সৰু আলু (প্ৰায় ১০০ গ্ৰাম) খাব পাৰে । ভজা আলু বা ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই ) খালে তেজৰ শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা হঠাতে বৃদ্ধি পায় । সেয়েহে,তেলত ভজাৰ সলনি সিজোৱা বা পোৰা আলু খোৱা ভাল । আলুৰ জিআই কমাবলৈ প্ৰথমে আলু সিজাই ঠাণ্ডা কৰি খাব লাগে । এইদৰে খালে শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ মাত্ৰা হঠাতে বাঢ়িব নোৱাৰে ।
এইক্ষেত্ৰত মন কৰিব যে আলু পিটিকা খোৱাতকৈ শাক-পাচলিৰে ৰান্ধি খাব লাগে । আলুৰ লগত ব্ৰ'কলি বা আঁহযুক্ত শাক-পাচলি মিহলাই খালে তেজৰ শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণত থাকে । প্রায়ভাগ লোকেই প্রতিখন আঞ্জা প্রস্তুত কৰোতে আলু ব্যৱহাৰ কৰে ৷ দিনটোৰ প্ৰতি সাঁজতে যদি আলু খায় আৰু পৰিশ্ৰম নকৰে তেতিয়াহ'লে শৰীৰত অতিৰিক্ত চর্বি জমা হোৱাৰ আশংকা থাকে ৷ তৰকাৰীৰ লগত, আঞ্জাত আলু মিহলি কৰি খাব পাৰি ৷ অৱেশ্যে আলু পিটিকা, আলু ভজা খাব নালাগে ৷
দিনটোত কিমান আলু খাব পাৰে ?
ডায়েবেটোল'জিষ্ট ডাঃ নাছিমুৰ ৰিয়াজে কয় যে আলুৰ কার্বহাইড্রেটত ষ্টাৰ্চ থাকে ৷ কম পৰিমাণে হ'লেও এই ষ্টাৰ্চৰ প্ৰয়োজনীয় অংশ বৃহদান্ত্ৰত প্ৰৱেশ কৰে ৷ এনেদৰে প্ৰৱেশ কৰা অৱস্থাক কোৱা হয় ৰেজিছটেণ্ট ষ্টার্চ ৷ আলু উতলালে প্রথমতে তাৰ ভিতৰত সাত শতাংশ ৰেজিছটেণ্ট ষ্টার্চ পোৱা যায় ৷ বেছি ঠাণ্ডা হ'লে ১৩ শতাংশ ৰেজিছটেণ্ট ষ্টাৰ্চ লাভ কৰিব পাৰি ৷ তদুপৰি আলুৰ বাকলিত যি ফাইবাৰ থাকে, সেই পৰিমাণৰ ফাইবাৰ আটাৰ ৰুটি বা পাউৰুটিত পোৱা যায় ৷
আলুৰ পুষ্টিগুণৰ ৫০ শতাংশ থাকে আলুৰ ভিতৰতে ৷ অৱশ্যে বাকলি বাদ দিলে বা দীর্ঘ সময় থৈ দিলে আলুৰ খাদ্যগুণ বা পুষ্টিমূল্য কিছু পৰিমাণে হ্রাস পায় ৷ এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিলে কেৱল পটাছিয়াম আৰু ভিটামিন 'বি'ৰ গুণহে অটুত থাকে ৷ ইমানবোৰ গুণসমৃদ্ধ হোৱাৰ পিছতো কিন্তু বহুতে আলু খাবলৈ ভীতিগ্রস্ত হয় ৷
ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে আলু খাব পাৰেনে?
আলু একেবাৰে ডায়েবেটিছৰ অনুকূল খাদ্যাভ্যাসৰ অংশ হ’ব পাৰে; কিন্তু আলু কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু আপুনি খোৱা অংশটো মন কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ, বিশেষকৈ যদি আপুনি ডায়েবেটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হয় । প্ৰথমে আলুক অন্য খাদ্যৰ সৈতে যোগ কৰি প্ৰ'টিন, আঁহ আৰু স্বাস্থ্যকৰ চৰ্বিৰ সৈতে সুষম খাদ্যৰ অংশ হিচাপে খাব লাগে । ডায়েবেটিছ হ’লে আলু পৰিহাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই । ক্ষীণ প্ৰ'টিন আৰু ষ্টাৰ্চ নথকা শাক-পাচলিৰ সৈতে যোগ কৰিলে তেজৰ শৰ্কৰা বৃদ্ধি নাপায় ।
আলুৰ পুষ্টি :
আলুৰ পুষ্টিকৰ উপাদানত কাৰ্বোহাইড্ৰেট, প্ৰ'টিন আৰু চৰ্বি থাকে । কেৱল সেয়াই নহয়, আলুত আঁহ , ভিটামিন আৰু খনিজ পদাৰ্থও সমৃদ্ধ । ১৩৬ গ্ৰামৰ সমান এটা গড় আকাৰৰ আলুৰ এটা পৰিবেশনৰ বাবে আলুত (সিজোৱা )থাকে
- কেলৰি: ১১৮ কিলোকেলৰি
- কাৰ্বোহাইড্ৰেট:২৭গ্ৰাম
- আঁহ: ২.৪ গ্ৰাম
- প্ৰ'টিন: ২.৫ গ্ৰাম
- চৰ্বি: ০.১ গ্ৰাম
আলুত থকা অসংস্পৃক্ত চৰ্বি বুলি জনা যায় যি শৰীৰৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী । ইয়াৰ উপৰি আলুত ভিটামিন চি আৰু বি ৬ থাকে । ইয়াৰ উপৰিও পটাছিয়াম, আইৰণ, মেগনেছিয়াম আৰু আন কেইবাটাও খনিজ পদাৰ্থ কম পৰিমাণে পোৱা যায় ।
শক্তিৰ উৎস :
আলু শক্তিৰ উৎস । আলুত থকা বৃহৎ পৰিমাণৰ কাৰ্বোহাইড্ৰেটে শৰীৰক তৎক্ষণাত শক্তি প্ৰদান কৰে । যিসকলে বহুত শাৰীৰিক কাম কৰে তেওঁলোকৰ বাবে ই যথেষ্ট উপকাৰী ।
ওজন হ্ৰাস কৰিব পাৰে :
দৈনন্দিন খাদ্য় তালিকাত আলু অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে ওজন কমোৱাত সহায়ক হ’ব পাৰে । আলুৰ তৃপ্তিৰ প্ৰভাৱেও ভোক দমন কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । আলু খালে আপোনাৰ ওজন বাঢ়িব নে নহয় সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰ কৰে আপুনি কি খাইছে তাৰ ওপৰত । যেনে আলু তেলত ভাজিলে চৰ্বি থাকে, গতিকে ইয়াৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত। তদুপৰি এটা মজলীয়া আকাৰৰ আলুত ১৬৩ কেলৰি শক্তি থাকে । গতিকে যিকোনো গধুৰ খাদ্যৰ লগত আলু নাখালে ভাল।
হজম শক্তি বৃদ্ধি কৰে :
আলুই হজম শক্তি বৃদ্ধি কৰে । আলুত থকা শৰ্কৰাৰ অধিকাংশই আঁহ, যিয়ে পাচনত সহায় কৰে আৰু লগতে কোষ্ঠকাঠিন্যৰ সমস্যাও হ্ৰাস কৰে ।
ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে :
আলুই ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে । কাৰণ ইয়াত থকা পটাছিয়ামে ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে । অধ্যয়নৰ ফলাফলত বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে যে আলু (সিজোৱা আৰু পোৰা) খালে চিষ্টোলিক ৰক্তচাপ কমোৱাত সহায়ক হ’ব পাৰে ।
ছালৰ সুৰক্ষাত সহায়ক :
আলুই ছালৰ সুৰক্ষাত সহায় কৰে । আলুত থকা ভিটামিন 'চি' আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্টে ছালৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে আৰু বয়স বৃদ্ধিৰ লক্ষণ কমায়।
হাড় শক্তিশালী কৰে :
আলুত আইৰণ, কেলচিয়াম, মেগনেছিয়াম থাকে আৰু এইবোৰ উপাদানে হাড় শক্তশালী কৰি ৰখাত সহায় কৰে । আলুত থকা পটাছিয়াম আৰু ফছফ'ৰাছৰ সংমিশ্ৰণ হাড়ৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী । এই দুবিধ খনিজ পদাৰ্থই হাড়ৰ ঘনত্ব বজাই ৰখাত সহায় কৰিব পাৰে। হাড়ৰ ঘনত্ব স্বাভাৱিক বজাই ৰাখিলে অষ্টিঅ’পৰ’ছিছ আৰু হাড়ভঙাৰ আশংকা প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায়ক হ’ব পাৰে।
হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্য বজাই ৰাখে :
কেৱল উচ্চ ৰক্তচাপ হ্ৰাস কৰাই নহয়, আলুৰ খাদ্যই ক'লেষ্টেৰলৰ মাত্ৰা আৰু ৰক্ত সঞ্চালন নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে । উচ্চ আঁহৰ পৰিমাণে আলুক হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে ভাল বুলি গণ্য কৰে।
ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে:
আলুত কেৰ'টিনইড পোৱা যায় । এই উপাদানবিধে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে ।
প্ৰদাহ ৰোধ কৰে :
আলুত থকা ভিটামিন চি এণ্টিঅক্সিডেণ্টো থাকে আৰু ইয়ে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাক সহায় কৰে। তদুপৰি প্ৰদাহ প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। এই এণ্টিঅক্সিডেণ্টে শৰীৰৰ ফ্ৰী ৰেডিকেল নিষ্ক্ৰিয় কৰাত সহায় কৰে।
দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰে :
আলুৰ পুষ্টিকৰ উপাদান দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগৰ আশংকা হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰাৰ বাবেও উপযোগী। ইয়াৰ ভিতৰত হৃদৰোগ, ডায়েবেটিছ, স্নায়ুৰ ৰোগ, কেন্সাৰ আদি ৰোগৰ আশংকা প্ৰতিৰোধ কৰাটোও অন্তৰ্ভুক্ত।
পাচনতন্ত্ৰক সহায় কৰে :
প্ৰতিৰোধী ষ্টাৰচকে ধৰি স্বাভাৱিক অংশত আঁহযুক্ত খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে আন্ত্ৰিক মাইক্ৰ’বায়’টাৰ স্বাস্থ্য উন্নত কৰাত সহায়ক হ’ব পাৰে। আলুত যথেষ্ট পৰিমাণে আঁহ আৰু প্ৰতিৰোধী ষ্টাৰচ থকা বুলি জনা যায়।
ছালখন সুস্থ কৰে :
আলুত থকা ভিটামিন বি, চি, আৰু অন্যান্য এন্টিঅক্সিডেণ্টও ছালৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী। কেৱল আপোনাৰ শৰীৰটোৱেই নহয়, আপোনাৰ ছালখনো সুস্থ।
কৰ্কটৰ আশংকা হ্ৰাস কৰে :
আলুত থকা এন্টিঅক্সিডেন্ট যেনে ফেনলিক এচিডে এণ্টিকাৰ্চিনোজেনিক প্ৰভাৱ পেলায় বুলি জনা যায়। আলু খোৱাৰ ফলত কেইবাবিধো কেঞ্চাৰ যেনে কলন কেঞ্চাৰ , পেনক্ৰিয়াটিক কেঞ্চাৰ , কলৰেক্টাল কেঞ্চাৰ আদিৰ আশংকা হ্ৰাস কৰে ।
আলু খোৱাৰ সম্ভাৱ্য পাৰ্শ্বক্ৰিয়া:
প্ৰচুৰ পৰিমাণে আলু খোৱাৰ ফলত গেছ আৰু পেট ফুলা হয় বুলিও জনা যায়। পুষ্টিবিদসকলে ইয়াক সুষম আহাৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ বা ইয়াৰ কাষত প্ৰটিন খাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে।
অত্যধিক আলু খোৱাৰ আন এটা কম জটিল পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হ’ল ই আপোনাৰ কাৰ্বছৰ প্ৰতি লোভ বৃদ্ধি কৰে। ইয়াৰ ফলত আপুনি অধিক খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু সম্ভৱতঃ ওজন বৃদ্ধি পাব পাৰে।
দিনটোত কিমান আলু খাব পাৰি ?
কিমান খাব সঠিককৈ কোৱাটো টান । এই সকলোবোৰ নিৰ্ভৰ কৰে আপোনাৰ শৰীৰৰ ওজন আৰু শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত; কিন্তু সাধাৰণ নিয়ম অনুসৰি এজন সুস্থ ব্যক্তিয়ে দিনটোত ১ৰ পৰা ২টা মধ্যমীয়া আকাৰৰ আলু (প্ৰায় ১০০-১৫০ গ্ৰাম) সহজে খাব পাৰে।
চৰ্বি বেছি থাকে নেকি ?
আলুত স্বাভাৱিকতে কোনো ধৰণৰ চৰ্বি নাথাকে । ১০০ গ্ৰাম সিজোৱা বা কেঁচা আলুত মাত্ৰ ০.১ গ্ৰাম চৰ্বি থাকে । অৱেশ্য়ে আলুৰ চৰ্বিৰ পৰিমাণ নিৰ্ভৰ কৰে আপুনি কেনেকৈ ৰান্ধে তাৰ ওপৰত । আলু কাৰ্বোহাইড্ৰেট বা শক্তিৰ এক উৎকৃষ্ট উৎস । যদিও ইয়াত প্ৰায় কোনো চৰ্বি নাথাকে, তথাপি ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন চি আৰু পটাছিয়াম থাকে । আলু ভাজি বা চিপচ বনোৱাৰ সময়ত ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে তেল বা চৰ্বি যোগ কৰা হয়।
ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে মিঠা আলু খাব পাৰেনে ?
মধ্যমীয়া জিআই খাদ্য হিচাপে (৪৬-৬১) মিঠা আলু টাইপ ২ ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে উপকাৰী । মিঠা আলুত মেগনেছিয়াম আৰু আঁহৰ পৰিমাণ বেছি হোৱাৰ বাবে ইনছুলিন প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা হ্ৰাস কৰাৰ লগতে তেজত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা সুস্থিৰ কৰি ৰাখিব পাৰে । গতিকে ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে মিঠা আলু খাব ।
মিঠা আলুৰ পুষ্টিকৰ উপকাৰিতা কি কি?
গড় আকাৰৰ মিঠা আলু এটাৰো ওজন প্ৰায় পাঁচ আউন্স, আৰু ইয়াত ১১২ কেলৰি, তিনি গ্ৰাম আঁহ, ১.৫ গ্ৰাম প্ৰ'টিন আৰু কোনো চৰ্বি নাথাকে । মিঠা আলুত বিটা কেৰটিন, ভিটামিন চি আৰু পটাছিয়ামৰ উৎকৃষ্ট উৎস । ইয়াৰ উপৰিও ই, বি ৫ আৰু বি ৬ ভিটামিনৰ উত্তম উৎস ।
ছাল থকা এটা মধ্যমীয়া আলুত থাকে:
- ১৬৮ কেলৰি
- ৪ গ্ৰাম প্ৰটিন
- ০.২ গ্ৰাম চৰ্বি
- ৩৯ গ্ৰাম কাৰ্বহাইড্ৰেট
- ৩ গ্ৰাম আঁহ
- ১.৮৩ মিলিগ্ৰাম আইৰণ
- ৮৮৮ মিলিগ্ৰাম পটাছিয়াম
- ১২ মিলিগ্ৰাম ভিটামিন চি
আলুয়ে ডায়েবেটিছ ৰোগীকে ধৰি আমি সকলোৰে প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পুষ্টিকৰ উপাদান প্ৰদান কৰে। কিন্তু মন কৰিবলগীয়া যে এই শাক-পাচলিবোৰ কাৰ্বোহাইড্ৰেট বিভাগত যথেষ্ট বেছি । কেৱল ইয়াত কাৰ্বযুক্তই নহয়, আলুক উচ্চ গ্লাইচেমিক সূচকাংকৰ খাদ্য বুলি গণ্য কৰা হয়, অৰ্থাৎ কাৰ্ববোৰ শৰীৰে সোনকালে শোষণ কৰে আৰু তেজৰ শৰ্কৰা বৃদ্ধি হ’ব পাৰে।
লগতে পঢ়ক:খালী পেটত কিয় খেজুৰ খাব লাগে ? জানি লওক এইকেইটা উপকাৰ
ডালচেনিৰ আছে বহুকেইটা গুণ: জানিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব