ফেটি লিভাৰ : মদ্যপান নকৰিলেও হ'ব পাৰে যকৃতৰ ৰোগ
এমএএছএলডি কি ? জানিবলৈ পঢ়ক.......
Published : September 5, 2026 at 7:17 PM IST
মদ্য়পান কৰিলে যকৃতৰ ৰোগে গা কৰি উঠিবলৈ এখন উপযুক্ত ক্ষেত্ৰ লাভ কৰে । আজিকালি যকৃতত চৰ্বি জমা হোৱাটো প্ৰায়ভাগ লোকৰেই জটিল সমস্যা হৈ পৰিছে । বহুতেই যকৃতত চৰ্বি জমা হোৱাৰ সমস্য়াত ভুগিছে । এনে সমস্য়াই দেখা দিয়াৰ লগে লগে চিকিৎসা নকৰিলে সময়ত জটিল হোৱাৰ আশংকা থাকে বুলি স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলে সকীয়াই দিছে ।
ফেটি লিভাৰৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও বেছিভাগৰ মদ্যপানেই অন্য়তম কাৰণ হৈ আছে; কিন্তু মদ্যপানৰ অভ্য়াস নথকা ভাৰতীয়ৰ ক্ৰমাৎ যকৃতত অত্যাধিক চৰ্বি জমা হোৱাৰ সমস্য়াই গা কৰি উঠিছে । এই পৰিৱৰ্তনে বিপাকীয় স্বাস্থ্যৰ ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন প্ৰতিফলিত কৰে । ফলত মদ্যপান নকৰা লোকৰ যকৃতত চৰ্বি জমা হোৱা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । এই অৱস্থাক বিপাকীয় অকাৰ্যকৰিতা সংক্ৰান্তীয় ষ্টেট’টিক যকৃতৰ ৰোগ বা এমএএছএলডি কোৱা হয় ।
মায়’ ক্লিনিকৰ মতে, বছৰ বছৰ ধৰি ফেটি লিভাৰক কেৱল অতিৰিক্ত ওজন, ডায়েবেটিছ বা অত্যাধিক মদ্যপান কৰা লোকৰ বাবেহে সমস্যা বুলি গণ্য কৰা হৈছিল। এতিয়া যকৃতত চৰ্বি জমা হোৱাৰ এই অৱস্থাক এতিয়া কেৱল অতিৰিক্ত ওজন বা মদ্যপায়ীৰ সমস্যা বুলিয়ে গণ্য কৰা নহয় । আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানত ইয়াক বিপাকীয় অকাৰ্য্যকৰিতা সংক্ৰান্তীয় ষ্টেট'টিক যকৃতৰ ৰোগ বুলি আখ্য়া দিছে ।
পূৰ্বতে এই অৱস্থাটোক নন-এলক'হলিক ফেটি লিভাৰ ডিজিজ বা এনএএফএলডি বুলি কোৱা হৈছিল । এতিয়া এই ৰোগটো শৰীৰৰ বিপাকীয় ক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত আৰু কেৱল মদ্যপান বা মেদবহুলতাৰ ফলত নহয় বুলি কোৱা হৈছে ।
- ভাৰতীয়সকল কিয় বেছি বিপদত পৰিছে ?
ভিতৰৰ চৰ্বি (অভ্যন্তৰীণ অংগৰ চাৰিওফালে জমা হোৱা চৰ্বি) দ্ৰুতগতিত জমা হোৱাৰ সমস্য়াৰ সৃষ্টি হৈছে । ইয়াৰ ফলত ভাৰতীয়ৰ চৰ্বিযুক্ত যকৃতৰ আশংকাও বৃদ্ধি পাইছে । চিকিৎসকে কয় যে বহু লোকৰ বাহিৰৰ পৰা অতিৰিক্ত ওজন দেখা নাযায় যদিও তেওঁলোকৰ পেটৰ অঞ্চলত প্ৰায়ে যথেষ্ট পৰিমাণৰ অন্তৰ্নিহিত চৰ্বি জমা হৈ থাকে । বাহিৰৰ পৰা পাতল যেন লগা কিন্তু ভিতৰৰ পৰা অতিৰিক্ত চৰ্বি থাকিলে কোনো বাহ্যিক লক্ষণ নোহোৱাকৈ বিপাকীয় ৰোগ আৰু যকৃতৰ ক্ষতিৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় বুলি বিশেষজ্ঞসকলে উল্লেখ কৰিছে ।
- এই সমস্যাত খাদ্যই কেনেদৰে প্ৰভাৱ পেলাইছে
আধুনিক খাদ্যাভ্যাস চৰ্বিযুক্ত যকৃতৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধিৰ এটা প্ৰধান কাৰণ । চিকিৎসকে কয় যে সঘনাই ৰিফাইনড আটা, বগা চাউল, মিঠাই, শৰ্কৰাযুক্ত পানীয়, ভজা খাদ্য, পেকেটত ভৰাই থোৱা জলপান আদি খোৱাৰ ফলত তেজত শৰ্কৰা আৰু ইনছুলিনৰ মাত্ৰা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পায় ।
যেতিয়া শৰীৰে এই অতিৰিক্ত শক্তি সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া যকৃতে ইয়াক চৰ্বি হিচাপে জমা কৰে । সময়ৰ লগে লগে এই অবিৰত চক্ৰই যকৃতত চৰ্বি জমা হোৱাত সহায় কৰাৰ ফলত বিপাকীয় স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে ।
- জীৱনশৈলীৰ কাৰকৰ ভূমিকা
খাদ্য সামগ্ৰিক অৱস্থাৰ এটা অংশ মাত্ৰ; দৈনন্দিন অভ্যাসেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰে । বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে দীঘলীয়া কামৰ সময়, দীৰ্ঘ সময় বহি থকা,ভাল টোপনি নোহোৱা,কায়িক শ্ৰম কম আদি সকলোবোৰেই চৰ্বিযুক্ত যকৃতৰ সমস্যা আৰু অধিক ভয়াৱহ কৰে ।
- লক্ষণসমূহ
- বেছি ভাগৰুৱা অনুভৱ
- অসুস্থ অনুভৱ কৰা
- পেটৰ ওপৰৰ সোঁ অংশত বিষ বা অস্বস্তি অনুভৱ
- চিৰ’ছিছৰ লক্ষণসমূহ
- ছালত খজুৱতি
- পেটৰ প্ৰদাহ
- উশাহ-নিশাহত কষ্ট
- ভৰি দুখন ফুলি উঠে
- ছালৰ পৃষ্ঠৰ ঠিক তলত মকৰাজালৰ দৰে ৰক্তবাহী নলী
- প্লীহা বৃদ্ধি
- হাতৰ তলুৱাৰ ছালৰ ৰং সলনি
- ছাল আৰু চকু হালধীয়া হোৱা
- এমএএছএল ডিৰ বাবে বিপদজনক কাৰক
- মেদবহুলতা বিশেষকৈ কঁকালৰ চাৰিওফালে চৰ্বি জমা হোৱা
- টাইপ ২ ডায়েবেটিছ
- উচ্চ ক'লেষ্টেৰল
- তেজত ট্ৰাইগ্লিচাৰাইডৰ উচ্চ মাত্ৰা
- ইনছুলিন প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা
- বিপাকীয় চিনড্ৰম
- পলিচিষ্টিক অভাৰী চিনড্ৰ'ম
- শ্লীপ এপনিয়াৰ বাবে টোপনিত ব্য়াঘাত
- হাইপোথাইৰয়ডিজম
- হাইপ’পিটুইটাৰিজম হয়
- হৰম’নৰ অভাৱ
(অস্বীকাৰ: উল্লেখিত সকলোবোৰ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। দেহত সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উত্তম।)
লগতে পঢ়ক:Breakfast: দ্বিতীয় খাদ্যৰ প্ৰভাৱ: পুৱাৰ আহাৰে দিনটোত শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণত কেনে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে?
চৰ্বীযুক্ত যকৃত কেৱল হৃদযন্ত্ৰৰ বাবেই নহয়, শৰীৰৰ আন আন অংগসমূহৰ বাবেও বিপদজনক ! বিশেষজ্ঞসকলে কি কয়…