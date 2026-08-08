ETV Bharat / health

কম বয়সীয়া মহিলাৰ মাজত কিহৰ বাবে বৃদ্ধি পাইছে স্তনৰ কৰ্কট ৰোগ ? বিশেষজ্ঞসকলে কি কয়

যুৱতীসকলৰ মাজত কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে ৷ পৰিৱৰ্তনশীল জীৱনশৈলী আৰু বিবাহত হোৱা পলমৰ দৰে বহু কাৰকৰ বাবে এনে হোৱা বুলি বিশেষজ্ঞসকলে কয় ৷

RISE OF BREAST CANCER
স্তনৰ কৰ্কট ৰোগৰ সজাগতা অনুষ্ঠান (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 8, 2026 at 12:27 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে স্তনৰ কৰ্কট ৰোগ ৷ এসময়ত ৫০ বছৰৰ ওপৰৰ মহিলাসকল এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা দেখা গৈছিল ৷ পিছে সময়ৰ লগে লগে কম বয়সীয়া মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰতো এই ৰোগ হোৱা দেখা গৈছে ৷ বৰ্তমান সময়ত ২০ বছৰীয়া মহিলাসকলো এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা দেখা গৈছে ৷ বিশেষজ্ঞসকলে বিবাহত পলম হোৱা আৰু জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তনকে ধৰি একাধিক কাৰকৰ এই ৰোগৰ কাৰণ বুলি কয় ।

জিনীয় আৰু সজাগতাৰ অভাৱ এই ৰোগৰ সাধাৰণ কাৰণসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম ৷ আনহাতে, চিকিৎসকে আগতীয়াকৈ ৰোগ ধৰা পেলোৱাটোক প্ৰতিৰক্ষাৰ সৰ্বোত্তম পদ্ধতি বুলি গণ্য কৰা হয় । স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলে সকীয়াই দিছে যে বিগত সাত বছৰত জম্মু-কাশ্মীৰত প্ৰায় ৫০ হাজাৰ নতুন কৰ্কট ৰোগী চিনাক্ত হোৱাটো উদ্বেগৰ কাৰণ ৷

নৱাকাডাল কলেজ আৰু স্কাইমছ বেমিনাই যৌথভাৱে আয়োজন কৰা স্তনৰ কৰ্কট ৰোগৰ সজাগতা সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি চিকিৎসকসকলে কয় যে পূৰ্বৰ দশকসমূহৰ তুলনাত এতিয়া অধিক পৰিমাণে যুৱতীসকলে স্তনৰ কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি আছে ৷

স্কাইমছ বেমিনাৰ অধ্যাপক তথা শৰীৰবিজ্ঞান বিভাগৰ মুৰব্বী ডাঃ আছফাক-উল-হাছানে কয় যে কম বয়সীয়া মহিলাসকলৰ মাজত স্তনৰ কৰ্কট ৰোগ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে । তেওঁ কয়, ‘‘সাধাৰণতে বয়সৰ লগে লগে স্তনৰ কৰ্কট ৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ৷ মহিলাসকলৰ বয়স বঢ়াৰ লগে লগে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক হৈ পৰে । মাত্ৰ কেইবছৰমানৰ ভিতৰতে কম বয়সীয়া মহিলাসকল এই ৰোগত আক্ৰান্ত হ’বলৈ ধৰিছে ৷’’

ডাঃ হাছানে পলমকৈ বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা আৰু সন্তান জন্ম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত পলম কৰা মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰতো এই ৰোগৰ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি পোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ পলমকৈ বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা মহিলাসকলে দেৰীকৈ সন্তান জন্ম দিয়াৰ বাবে প্ৰায়ে শিশুক স্তনপান কৰোৱাৰ সময় পলম হৈ পৰে ।

আনহাতে, স্কাইমছ বেমিনাৰ অধ্যাপক তথা শল্য চিকিৎসা বিভাগৰ মুৰব্বী ডাঃ আইজাজ আহমদ ৰাথোড়ে কয় যে জম্মু-কাশ্মীৰৰ মহিলাসকলৰ বাবে স্তনৰ কৰ্কট ৰোগ এক ডাঙৰ চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে । তেওঁ কয় যে বহু ৰোগীয়ে ৰোগটো যথেষ্ট পৰিমাণে বাঢ়ি যোৱাৰ পিছতহে চিকিৎসা কৰিবলৈ বিচাৰে ৷ যাৰ ফলত চিকিৎসাৰ উপায় সীমিত হৈ পৰে আৰু ৰোগীৰ জীয়াই থকাৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস পায় ।

অধ্যাপিকা তথা পেথ’ল’জী বিভাগৰ মুৰব্বী ডাঃ আফিয়াই মহিলাসকলে ৪০ বছৰ বয়সৰ পৰাই স্তনৰ নিয়মীয়া পৰীক্ষা কৰা উচিত বুলি পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় । চিকিৎসকগৰাকীয়ে মহিলাসকলৰ স্তনত সৃষ্টি হোৱা টেমুনা, স্তনৰ আকাৰ বা আকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন, ছাল খহি উঠা, স্তনপানৰ নকৰোৱাৰ পিছতো নিপলৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা বগা টোপাল আৰু স্তন উখহি উঠাৰ দৰে কোনো লক্ষণে দেখা দিলে সতৰ্ক হোৱাৰ লগতে চিকিৎসকৰ কাষ চাপিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷

ডাঃ আফিয়াই কয়, ‘‘যদি ৩০ বছৰীয়া মহিলাগৰাকীৰ স্তনৰ কোনো অংশত টেমুনা বান্ধে, তেন্তে মহিলাগৰাকীৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰায় ১০ শতাংশ ৷ আনহাতে, ৫০ বছৰৰ ওপৰৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত স্তনৰ কৰ্কট ৰোগৰ সম্ভাৱনা প্ৰায় ৬০ শতাংশ । কিন্তু স্তনৰ টেমুনা মানেই কৰ্কট ৰোগ নহয় ।’’

তেওঁ উল্লেখ কৰে যে, ২০২১ চনৰ পৰা ২০২৫ চনৰ ভিতৰত জম্মু-কাশ্মীৰত স্তনৰ কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে এই ৰোগৰ ফলত হোৱা মৃত্যুৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে ।

জম্মু-কাশ্মীৰত স্তনৰ কৰ্কট ৰোগৰ বিষয়ত শেহতীয়াকৈ কৰা এক অধ্যয়নৰ উদ্ধৃতি দি চিকিৎসকসকলে কয় যে ১৯৯০ চনৰ পৰা ২০১৬ চনৰ ভিতৰত এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা প্ৰায় ৩৯ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।

চিকিৎসকগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘এই অঞ্চলৰ মহিলাসকল কম বয়সতে স্তনৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে ৷ সজাগতাৰ অভাৱ, সামাজিক সচেতনতাৰ অভাৱ আৰু সীমিত পৰীক্ষাৰ সুবিধাৰ বাবে ই প্ৰায়ে দেৰিকৈ চিনাক্ত হয় ।’’

অনুষ্ঠানটোত বক্তাসকলে এই ৰোগৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী সজাগতা অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ লগতে পৰীক্ষণ সেৱাৰ সুবিধা সম্প্ৰসাৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । তেওঁলোকে কয়, ‘‘ৰোগটো আগতীয়াকৈ ধৰা পৰিলে চিকিৎসা ফলপ্ৰসু হয় ৷ বয়স যিয়েই নহওক কিয়, যদি কোনো মহিলাই নিজৰ স্তনত কোনো সন্দেহজনক লক্ষণ লক্ষ্য কৰে, তেন্তে তেওঁ পলম নকৰাকৈ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱা উচিত ৷’’

লগতে পঢ়ক: শিশুক স্তনপান কিয় কৰাব লাগে, মাতৃ আৰু সন্তানৰ বাবে কিমান উপকাৰী ?

TAGGED:

স্তনৰ কৰ্কট ৰোগ
স্তনৰ কৰ্কট ৰোগৰ আশংকা বৃদ্ধি
জম্মু কাশ্মীৰত মহিলাৰ স্তনৰ কৰ্কট
ইটিভি ভাৰত অসম
RISE OF BREAST CANCER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.