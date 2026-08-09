কিয় কম বয়সতে বৃদ্ধি পাইছে হাৰ্ট এটেকৰ সমস্যা ? জানি লওক লক্ষণসমূহ

কিয় কম বয়সতে বৃদ্ধি পাইছে হাৰ্ট এটেকৰ সমস্যা ? জানি লওক লক্ষণসমূহ
দক্ষিণ এছিয়াত ৪০ বছৰৰ তলৰ প্ৰাপ্তবয়স্কৰ মাজত হাৰ্ট এটেক উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পাইছে ।
Published : August 9, 2026 at 12:29 PM IST
দিপাঞ্জলী শৰ্মা
আজিকালি হৃদৰোগত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্য়া অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । বিশ্বজুৰি হৃদৰোগ হৈছে মৃত্যুৰ অন্য়তম কাৰণ । প্ৰতি বছৰে বিশ্বত প্ৰায় ১ কোটি ৭৯ লাখ লোকৰ হৃদৰোগ বাবে মৃত্যু হয় । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য় অনুসৰি বিশ্বৰ সকলো মৃত্যুৰ প্ৰায় ৩১% হৃদযন্ত্ৰৰ ৰোগ ।
বিশ্বত প্ৰতি বছৰেই লাখ লাখ লোকৰ তীব্ৰ মায়োকাৰ্ডিয়েল ইনফাৰ্কচন (হাৰ্ট এটেক)ত মৃত্যু হয় । এয়া কেৱল কোনো এখন দেশৰ সমস্য়া নহয়, কম আৰু মধ্যম আয়ৰ দেশসমূহত এই ৰোগীৰ সংখ্য়া তুলনামূলকভাৱে অধিক । আজিকালি যুৱক-যুৱতীৰ মাজতো এই হাৰ বৃদ্ধি পাইছে,যিটো সকলোৰে বাবে এক চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে ।
এতিয়া জীৱনৰ আৰম্ভণিতে হাৰ্ট এটেকে দেখা দিছে । বিশেষকৈ দক্ষিণ এছিয়াত ৪০ বছৰৰ তলৰ প্ৰাপ্তবয়স্কৰ মাজত এই ৰোগৰ সংখ্যা উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পাইছে । কিয় বৃদ্ধি পাইছে হাৰ্ট এটেকৰ সমস্যা ? হাৰ্ট এটেকৰ লক্ষণ কি ? কেনেদৰে এই ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি সেই এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ আগত সবিশেষ ব্যাখ্যা কৰিলে জ্য়েষ্ঠ হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ আদিত্য ভাস্কৰে ।
হাৰ্ট এটেক এতিয়া বয়স্ক লোকৰ ৰোগ হৈ থকা নাই,কম বয়সতো আক্ৰান্ত হ'বলৈ ধৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি ডাঃ ভাস্কৰে কয়," চলিত মাহত মই ৮টা এঞ্জিঅ'প্লাষ্টি কৰিছো । ইয়াৰ ভিতৰত ৬টা হৈছে ৪৫ বছৰৰ তলৰ ব্য়ক্তি । ইয়াৰ কাৰণ জানিলেহে আমি সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হম যদিও এই বিষয়টো এতিয়া সকলোৰে বাবে চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে ।"
বৰ্তমান সময়ত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে হৃদৰোগীৰ সংখ্যা । কেৱল বয়োজ্যেষ্ঠ লোকেই নহয়, কম বয়সীয়াৰ মাজতো হাৰ্ট এটেকৰ ঘটনা বৃদ্ধি পোৱা বুলি উল্লেখ কৰি ডাঃ ভাস্কৰে কয়, "পূৰ্বতে সাধাৰণতে ৬০-৭০ বছৰ বয়সৰ লোকৰ মাজত হাৰ্ট এটেকৰ সমস্যা অধিক দেখা গৈছিল যদিও বিগত কেইবছৰমানত কম বয়সীয়া লোকৰ মাজতো এই সমস্যা উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ।"
এই সন্দৰ্ভত হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে কয়, "বৰ্তমান সময়ত বহু কম বয়সীয়া লোকৰো হাৰ্ট এটেক হোৱা দেখা গৈছে । পূৰ্বতে ৬০-৭০ বছৰ বয়সৰ লোকৰ মাজত এই সমস্যা অধিক দেখা গৈছিল যদিও বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা কম বয়সীয়া লোকৰ মাজতো হাৰ্ট এটেকৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে । অৰ্থাৎ হাৰ্ট এটেক এতিয়া কেৱল বয়োজ্যেষ্ঠ লোকৰ সমস্যা হৈ থকা নাই, কম বয়সীয়া লোকৰ বাবেও ই এক গুৰুতৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।"
কিয় বৃদ্ধি পাইছে এই সমস্যা ?
হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞগৰাকীৰ মতে, হাৰ্ট এটেক বৃদ্ধি পোৱাৰ আঁৰত কেইবাটাও কাৰণ আছে । এই কাৰণসমূহ হৈছে-
বংশগত :
দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ লোকসকলৰ মাজত বংশগত কাৰণত হৃদৰোগৰ আশংকা তুলনামূলকভাৱে অধিক দেখা যায় । পশ্চিমীয়া দেশসমূহৰ তুলনাত আমাৰ দেশত তুলনামূলকভাৱে ১০ বছৰ আগতেই হাৰ্ট এটেকৰ সমস্যাই গা কৰি উঠে । তদুপৰি কোনো পৰিয়ালত এনে সমস্য়া থকাৰ পিচতো সময়মতে হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ নকৰা বাবেও কিছুমানৰ কম বয়সতে এই সমস্য়াই গা কৰি উঠে ।
আধুনিক জীৱনশৈলী:
আধুনিক জীৱনশৈলীও হাৰ্ট এটেক বৃদ্ধিৰ অন্যতম কাৰণ । বৰ্তমান সময়ত মানুহৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে । খোজ কঢ়া, চাইকেল চলোৱা আদি শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপ কমি গৈছে । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে খাদ্যাভ্যাসতো ব্যাপক পৰিৱৰ্তন আহিছে । পৰম্পৰাগত স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্যৰ পৰিৱৰ্তে জাংক ফুডৰ প্ৰতি মানুহৰ আকৰ্ষণ বৃদ্ধি পাইছে । ব্যস্ত জীৱনশৈলীৰ বাবে সময়মতে আৰু স্বাস্থ্যসন্মতভাৱে খাদ্য গ্ৰহণ নকৰাৰ অভ্যাসেও হৃদযন্ত্ৰৰ ওপৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব পোলাইছে ।
বায়ু প্ৰদূষণ:
বৰ্তমান সময়ত চাৰিওফালে বৃদ্ধি পাইছে প্ৰদূষণ । বিশুদ্ধ বায়ুৰ অভাৱ আৰু বায়ু প্ৰদূষণৰ ফলতো হৃদযন্ত্ৰৰ ওপৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে আৰু হৃদৰোগৰ আশংকা বৃদ্ধি হয় ।
ধূমপান:
ধূমপানৰ অভ্য়াস হৃদৰোগৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ । নিয়মিত ধূমপানৰ ফলত হৃদযন্ত্ৰ আৰু ৰক্তনলীৰ ওপৰত ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱ পৰে । ইয়াৰ ফলত কম বয়সতে হাৰ্ট এটেকৰ আশংকাও বৃদ্ধি পাব পাৰে ।
মানসিক চাপ আৰু পৰ্যাপ্ত টোপনিৰ অভাৱ :
আজিকালি প্ৰায়ভাগ লোকৰেই এনে সমস্য়া । পঢ়া-শুনা, চাকৰি, কৰ্মক্ষেত্ৰৰ চাপ আদি বিভিন্ন কাৰণত বৰ্তমান সময়ত বহু লোক মানসিক চাপত ভোগে । আনহাতে, মোবাইলৰ অত্যধিক ব্যৱহাৰ আৰু ব্যস্ত জীৱনশৈলীৰ বাবে বহু লোকেই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে টোপনি নাযায় । দীৰ্ঘদিনীয়া মানসিক চাপ আৰু পৰ্যাপ্ত টোপনিৰ অভাৱেও হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।
হাৰ্ট এটেকৰ লক্ষণ কি কি ?
- বুকুত বিষ বা চাপ অনুভৱ হোৱা
- শ্বাস-প্ৰশ্বাসত অসুবিধা হোৱা
- মূৰ ঘূৰোৱা বা দুৰ্বল অনুভৱ কৰা
- অত্যধিক ঘাম ওলোৱা
ঘৰতে হাৰ্ট এটেক হ’লে কি কৰিব ?
ঘৰৰ কোনো লোকৰ যদি হঠাৎ অত্যধিক ঘাম ওলায়, মূৰ ঘূৰাই পৰি যায় তেন্তে বিষয়টো গুৰুত্বসহকাৰে ল’ব লাগে । প্ৰথমে ৰোগীগৰাকীয়ে সঁহাৰি দিছে নে নাই পৰীক্ষা কৰিব লাগে । যদি ৰোগীগৰাকীয়ে সঁহাৰি নিদিয়ে আৰু স্বাভাৱিকভাৱে উশাহ নোলোৱা বা স্বাভাৱিক শ্বাস-প্ৰশ্বাস নথকাৰ লক্ষণ দেখা যায়, চিপিআৰ বা কাৰ্ডিঅ’পালমোনাৰী ৰিচাইচিটেচন দিব লাগে ।
চিপিআৰ কি জানি লওক :
কেতিয়াবা কোনো এজন লোক ঘৰত সুস্থ অৱস্থাত থকাৰ পিচত যদি হঠাতে শৰীৰৰ পৰা বেছিকৈ ঘাম ওলাইছে, মূৰ ঘূৰাই বাথৰুমত পৰি গৈছে, তেনে পৰিস্থিতিটো সতৰ্ক হোৱা উচিত । কাৰণ এনে লক্ষণো আপোনাৰ হাৰ্ট এটেকৰ সংকেত দিব পাৰে । এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'লে আক্ৰান্ত ব্য়ক্তিগৰাকীৰ সৈতে কথোপকথন কৰিলে যদি তেওঁ কথা কোৱাত অসুবিধা হৈছে তেন্তে অতি শীঘ্ৰে ওচৰৰ চিকিৎসালয়লৈ নিব লাগে ।
যদিহে আপুনি কথা সোধাৰ পিচতো তেওঁ কথা কোৱা নাই তেতিয়া তেন্তে জৰুৰীভাৱে চিপিআৰ বা কাৰ্ডিঅ’পালমোনাৰী ৰিচাইচিটেচন দিব লাগে । চিপিআৰ বা কাৰ্ডিঅ’পালমোনাৰী ৰিচাইচিটেচন হৈছে কাৰোবাৰ উশাহ-নিশাহ বা হৃদস্পন্দন বন্ধ হৈ গ'লে কৰা জৰুৰীকালীন জীৱন ৰক্ষাকাৰী পদ্ধতি ।
চিপিআৰ বা কাৰ্ডিঅ’পালমোনাৰী ৰিচাইচিটেচন হৃদস্পন্দন বন্ধ হ’লে কৰা জৰুৰীকালীন জীৱন ৰক্ষাকাৰী পদ্ধতি । তাৎক্ষণিক চিপিআৰে হৃদযন্ত্ৰ বন্ধ হোৱাৰ পিছত জীয়াই থকাৰ সম্ভাৱনা দুগুণ বা তিনিগুণ হ’ব পাৰে । ই বুকুৰ সংকোচন আৰু কৃত্ৰিম বায়ু চলাচলৰ সংমিশ্ৰণেৰে অক্সিজেনযুক্ত তেজ মগজু আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগসমূহলৈ প্ৰবাহিত কৰি ৰাখে । ৰোগীগৰাকীক তলত শুৱাই দি ১মিনিটৰ ভিতৰত অন্তত ১০০ বাৰ বুকুত হেঁচিব লাগে । লগতে তাৎক্ষণিকভাৱে হাস্পাতাললৈ নিব লাগে ।
প্ৰতিৰোধৰ উপায় :
- ধূমপানৰ অভ্য়াস ত্য়াগ কৰিব লাগিব । কাৰণ এনে অভ্য়াস হৃদৰোগৰ বাবে তেনেই বিপদজনক
- স্বাস্থ্য়সন্মত জীৱনশৈলীৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব
- নিজৰ শৰীৰটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে
- সদায় দৈনন্দিন খাদ্য় গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰতো সতৰ্ক হ'ব লাগিব । বাহিৰৰ খাদ্য় খোৱাৰ অভ্য়াস যিমান সম্ভৱ ত্য়াগ কৰিবই লাগিব
- যদিহে ডায়েবেটিছ অথবা উচ্চ ৰক্তচাপ আক্ৰান্ত,তেতিয়াহ'লে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ঔষধ সেৱন কৰিব
- এইবোৰৰ উপৰি যদিহে আপুনি হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে তেতিয়াহ'লে হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰি নিয়মীয়াকৈ ঔষধ খাব লাগে
(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)
লগতে পঢ়ক:নিদ্ৰাহীনতাঃ শৰীৰ-মনৰ পৰা দেশৰ অৰ্থনীতিলৈ প্ৰত্য়াহ্বান
ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে আলু আতংক কিয় ? নিতৌ কিমান খাব পাৰে
আগতে আছিল মেলেৰিয়াৰ তাণ্ডৱ, এতিয়া আতংকৰ কাৰণ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ