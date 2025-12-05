বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ সকীয়নী...পাকিস্তানত এইচ আই ভি সংক্ৰমণে লৈছে মহামাৰী ৰূপ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ সকীয়নী...পাকিস্তানত এইচ আই ভি সংক্ৰমণে লৈছে মহামাৰী ৰূপ
বিগত ১৫ বছৰত পাকিস্তানত এইচ আই ভি সংক্ৰমণৰ সংখ্যা তীব্ৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে, ডব্লিউ এইচ অ’ৰ তথ্য অনুসৰি ২০২৪ চনত এই সংখ্যা ৪৮,০০০ লৈ বৃদ্ধি পাইছে-
Published : December 5, 2025 at 3:46 PM IST
এইচ আই ভি সংক্ৰমণ পাকিস্তানত এক ভয়াৱহ স্বাস্থ্য সংকটত পৰিণত হৈছে ৷ শেহতীয়া তথ্য আৰু ডব্লিউ এইচ অ’ৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই সংক্ৰমণ এতিয়া কেৱল কিছুমান বিশেষ গোটত সীমাৱদ্ধ হৈ থকা নাই বৰঞ্চ সাধাৰণ পৰিয়াল, মহিলা, শিশুলৈ বিয়পি পৰিছে ৷ বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে, সময়মতে ইয়াৰ সমাধান নকৰিলে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে ই এক ভয়াৱহ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব পাৰে ৷
বিগত ১৫ বছৰত পাকিস্তানত এইচ আই ভি সংক্ৰমণ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে ৷ ডব্লিউ এইচ অ’ৰ তথ্য অনুসৰি ২০১০ চনত পাকিস্তানত ১৬,০০০ নতুন এইচ আই ভি আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে ২০২৪ চনত এই সংখ্যা ৪৮,০০০ লৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ অৰ্থাৎ এই সময়ছোৱাত ৰোগীৰ সংখ্যা প্ৰায় তিনিগুণ বা ২০০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে ৷ এই বৃদ্ধি কেৱল সংখ্যাৰ কথা নহয়; ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে এই সংক্ৰমণ এতিয়া সকলো শ্ৰেণী আৰু বয়সৰ লোকৰ মাজত বিয়পি পৰিছে আৰু এয়া যদি অব্যাহত থাকে তেন্তে অনাগত দিন পৰিস্থিতি আৰু গম্ভীৰ হোৱাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে-
WHOৰ সতৰ্কবাণী কি ?
বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে, এইচ আই ভি পূৰ্বতে উচ্চ বিপদজনক গোট যেনে ড্ৰাগছ সেৱনকাৰী বা সংক্ৰমিত ৰক্ত সঞ্চালন কৰা লোকৰ মাজতে সীমাৱদ্ধ আছিল ৷ কিন্তু এতিয়া এই সংক্ৰমণ শিশু, মহিলা, সাধাৰণ জনতাৰ মাজলৈ বিয়পি পৰিছে ৷
ডব্লিউ এইচ অ’ৰ প্ৰতিনিধি ডাঃ লুও ডাপেঙে কয় যে, শিশুসকলক আক্ৰান্ত কৰা এই প্ৰাদুৰ্ভাৱসমূহে পাকিস্তানৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি গুৰুতৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ৷ তেওঁ জোৰ দি কয় যে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক এইচ আই ভিৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰিবলৈ সকলোৱে মিলি কাম কৰিব লাগিব ৷
পাকিস্তানত এইচ আই ভি বিয়পি পৰাৰ কাৰণ কি ?
পাকিস্তানত এইচ আই ভিৰ দ্রুত সংক্রমণ ঘটিছে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত অসুৰক্ষিত বেজী আৰু তেজ সঞ্চালন, চিকিৎসালয়ত সংক্ৰমণ নিয়ন্ত্ৰণৰ অভাৱ, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ এইচ আই ভি পৰীক্ষাৰ অভাৱ, অসুৰক্ষিত যৌন সম্পৰ্ক, সজাগতাৰ অভাৱ ৷ প্ৰতিবেদন অনুসৰি পাকিস্তানত ০-১৪ বছৰ বয়সৰ শিশুৰ মাজত নতুন এইচ আই ভি ৰোগী ২০১০ চনত মাত্ৰ ৫৩০ৰ পৰা ২০২৩ চনত ১৮০০লৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ এই পৰিসংখ্যাই ইংগিত দিয়ে যে শিশুসকলক এই সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ এতিয়া তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা লোৱাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷
ডব্লিউ এইচ অ’ৰ মতে, যদি চৰকাৰ, স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠান, আৰু সমাজে একেলগে কাম কৰি সজাগতা বিয়পাই দিয়ে, নিৰাপদ স্বাস্থ্য পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰে, আৰু সময়মতে এইচ আই ভি পৰীক্ষা আৰু চিকিৎসা প্ৰদান কৰে, তেন্তে এই মহামাৰীৰ ভাবুকি ৰোধ কৰিব পৰা যাব ৷ অন্যথা ই কেৱল স্বাস্থ্য সংকট নহয়, পাকিস্তানৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে এক বৃহৎ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক প্ৰত্যাহ্বান হৈ উঠিব পাৰে ৷
এইডছ ৰোগত আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ শৰীৰত দেখা পোৱা লক্ষণসমূহ তলত দিয়া ধৰণৰ-
- গাঁঠি আৰু মাংসপেশীৰ বিষ
- অত্যধিক ঠাণ্ডা আৰু জ্বৰ
- শৰীৰটো দুৰ্বল আৰু ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰা
- হঠাৎ ওজন হ্ৰাস পোৱা
- অত্যধিক মূৰৰ বিষ আৰু ডিঙিৰ বিষ
- দৃষ্টিশক্তি হেৰুওৱা
- শৰীৰত ৰঙা দাগ দেখা দিয়া
- জিভা আৰু মুখত বগা দাগ
- শুকান কাহ আৰু ডায়েৰিয়া
- উশাহ-নিশাহ লোৱাত অসুবিধা
- ৰাতি ঘাম ওলোৱা
লগতে পঢ়ক