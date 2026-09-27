২০৫০ চনৰ ভিতৰত দুগুণলৈ বৃদ্ধি হ'ব কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা:বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ সকীয়নি

২০৫০ চনৰ ভিতৰত দুগুণলৈ বৃদ্ধি হ'ব কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা:বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ সকীয়নি
ৰেডিয়’থেৰাপীত হৈছে বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন ।
Published : September 27, 2026 at 4:53 AM IST
বিশ্বত ২০৫০ চনৰ ভিতৰত কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা দুগুণলৈ বৃদ্ধি হ'ব । সেইবাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই এই ৰোগে স্বাস্থ্যজনিত গুৰুতৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি সতৰ্কবাণী শুনাইছে । বাৰ্ধক্য, জীৱনশৈলী, ধূমপান, মেদবহুলতা, পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱ আদি কাৰকৰ লগতে কৰ্কট প্ৰতিৰোধ, আগতীয়াকৈ ৰোগ নিৰ্ণয় কৰাৰ লগতে আধুনিক চিকিৎসাৰ সমান সুবিধাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাটো তেনেই জৰুৰী বিষয় হৈ পৰিছে ।
নতুন প্ৰযুক্তিয়ে কৰ্কটৰ ভৱিষ্যত সলনি কৰিব নে ?
এই ৰোগৰ প্ৰভাৱ কেনেকৈ সলনি কৰাটো সম্ভৱ সেইবিষয়ে বিশেষজ্ঞসকলে মন্তব্য কৰিছে । নতুন প্ৰযুক্তিৰেহে কৰ্কট ৰোগৰ ভৱিষ্যত আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি বিশেষজ্ঞসকলে কয় । শেহতীয়া প্ৰযুক্তি যেনে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা, জিনমিক্স আৰু উন্নত পদ্ধতি আদিৰে কৰ্কট ৰোগ আগতীয়াকৈ ধৰা পেলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন হৈছে । তদুপৰি নিখুঁত চিকিৎসা বিজ্ঞানেও ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন সম্ভৱ কৰি তুলিছে ।
প্ৰযুক্তিয়ে বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন সাধিছে
জয়পুৰৰ চি কে বিৰলা হাস্পতালৰ ৰেডিয়চন অংক’লজী আৰু ৰেডিঅ’ ছাৰ্জাৰী বিভাগৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক ডাঃ ৰুচিৰ ভাণ্ডাৰীয়ে এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে । বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে কয়, "অতি সম্প্ৰতি প্ৰযুক্তিয়ে কৰ্কট ৰোগ নিৰ্ণয় কৰা আৰু চিকিৎসা পদ্ধতিৰ যথেষ্টখিনি উন্নতি সাধন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এতিয়া প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত কৰ্কট সঠিকভাৱে ধৰা পেলোৱা আৰু ৰোগীৰ নিৰ্দিষ্ট প্ৰয়োজন অনুসৰি ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰদান কৰা চিকিৎসাও সম্ভৱ হৈ উঠিছে । শেহতীয়াকৈ উল্লেখযোগ্য উন্নতি হোৱা ক্ষেত্ৰখন হৈছে ৰেডিয়’থেৰাপী ।"
বিশেষজ্ঞসকলে উন্নত চিকিৎসা ইমেজিং আৰু আধুনিক বিকিৰণ কৌশলে কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাত এক বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন সাধন কৰা বুলি কয় । পূৰ্বৰ বিকিৰণে ওচৰৰ সুস্থ অংগসমূহৰ যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছিল । ইয়াৰ বিপৰীতে আজিকালি উপলব্ধ প্ৰযুক্তিয়ে টিউমাৰক নিখুঁতভাৱে লক্ষ্য কৰি নিৰ্ণয় কৰিব পৰাটো সম্ভৱ কৰিছে ।
উন্নত চিকিৎসা চিত্ৰ আৰু আধুনিক বিকিৰণ কৌশল (যেনে আইএমআৰটি, ভিএমএটি আৰু ড’জ পেইণ্টিং)য়ে কৰ্কটৰ চিকিৎসা পূৰ্বতকৈ অধিক সুৰক্ষিত আৰু ফলপ্ৰসূ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । টিউমাৰৰ স্থান নিৰ্ণয় কৰি এই উন্নত ইমেজিং কৌশলসমূহে সুস্থ, স্বাভাৱিক কলাবোৰ ৰক্ষা কৰিব পাৰে । তদুপৰি টিউমাৰটোৰ ওপৰত বিকিৰণৰ ৰশ্মিক নিখুঁতভাৱে কেন্দ্ৰীভূত কৰিব পৰা হৈছে ।
অস্ত্ৰোপচাৰবিহীন চিকিৎসা উপলব্ধ
আজিকালি কৰ্কটৰ দৰে ৰোগৰ অস্ত্ৰোপচাৰবিহীন চিকিৎসা উপলব্ধ হৈছে । এই প্ৰসংগত ডাঃ ৰুচিৰ ভাণ্ডাৰীয়ে কয়, "এছআৰএছ/এছবিআৰটিৰ দৰে উন্নত ৰেডিঅ’ছাৰ্জাৰী কৌশলে এতিয়া প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ প্ৰষ্টেট, হাওঁফাওঁ আৰু যকৃতৰ কৰ্কট ৰোগৰ লগতে বহু ধৰণৰ মগজুৰ টিউমাৰৰ অস্ত্ৰোপচাৰবিহীন চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এই কেন্দ্ৰীভূত বিকিৰণ ইমানেই নিখুঁত আৰু তীব্ৰ যে ই মাত্ৰ ১-৫ ছিটিঙতেই সঠিকভাবে উচ্চ মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব পাৰে । তদুপৰি এনে পদ্ধতিয়ে কৰ্কট কোষৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাও বিশেষভাৱে সক্ৰিয় কৰি তোলে । এছআৰ এছ/এছএবিআৰে স্তন, হাওঁফাওঁ, বৃক্ক, মেলানোমাকে ধৰি চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ কৰ্কট ৰোগৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰতো চিকিৎসা কৰিবলৈ সুযোগ প্ৰদান কৰিছে ।"
অনলাইন এডাপ্টিভ ৰেডিঅ’থেৰাপী
ডাঃ ভাণ্ডাৰীয়ে কয় যে প্ৰযুক্তিসমূহৰ এক উল্লেখযোগ্য উদ্ভাৱন হৈছে অনলাইন এডাপ্টিভ ৰেডিঅ’থেৰাপী । এই পদ্ধতিটো নিখুঁত চিকিৎসা পদ্ধতিক ৰূপান্তৰিত কৰিছে । পৰম্পৰাগত ৰেডিঅ’থেৰাপীত ৰোগীৰ শৰীৰৰ চিটি স্কেন এবাৰ (প্ৰথম অৱস্থাত)কৰা হয় আৰু কেইবাদিনো বা সপ্তাহলৈকে চলি থকা চিকিৎসা পৰিকল্পনা সেই স্কেনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে । আনহাতে অনলাইন এডাপ্টিভ ৰেডিঅ’থেৰাপীত ৰেডিয়’থেৰাপী দিয়াৰ পূৰ্বে ৰোগীৰ প্ৰকৃত শাৰীৰিক অৱস্থা অনুসৰি চিকিৎসা পৰিকল্পনাটো খাপ খুৱাই লোৱাটো সম্ভৱ ।
এনে চিকিৎসৰ ফলত চাৰিওফালৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগসমূহকো ৰক্ষা কৰিব পাৰে । কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত এতিয়া চিকিৎসকে চিকিৎসা পৰিকল্পনা, কনট্যুৰিং আৰু গুণগত নিশ্চয়তা অধিক সঠিকভাৱে আৰু প্ৰতিজন ৰোগীৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি সম্পন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
জনসচেতনতা অতি প্ৰয়োজনীয়
কৰ্কট ৰোগৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধিৰ সগতে সময়মতে পৰীক্ষা আৰু আগতীয়াকৈ ধৰা পেলোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে । কিয়নো আগতীয়াকৈ ধৰা পেলাব পাৰিলে চিকিৎসা ফলপ্ৰসূ হোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক ।
(অস্বীকাৰ: উল্লেখিত সকলোবোৰ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। দেহত সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উত্তম।)
লগতে পঢ়ক:চাৰি বছৰত ১৫ লাখ ৰোগীক সেৱা অসম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ : মুখ্যমন্ত্ৰী
বিশ্ব হাওঁফাওঁ দিৱস : প্ৰদূষণৰ ক্ষতিৰ পৰা শৰীৰক কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব ?
জিএমচিএইচত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো ৰ’বটিক প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত জটিল হৃদৰোগৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন