এইচপিভি প্ৰতিষেধক প্ৰাদানত ভাৰতৰ মাইলৰ খুঁটি অতিক্ৰম : ৮ মাহত ৮০ লাখ পালি প্ৰদান
অসমৰ এই অভিযানত নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যৰ দিশে অগ্ৰসৰ । সামৰি লৈছে ৯০ শতাংশক ।
Published : September 15, 2026 at 3:40 PM IST
নতুন দিল্লী : ২০২৬ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰতত হিউমেন পেপিলোমা ভাইৰাছ (এইচপিভি)ৰ প্ৰতিষেধক প্ৰাদান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছিল । সমগ্ৰ দেশতে জৰায়ুৰ কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ উদ্দেশ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় এইচপিভি টীকাকৰণ অভিযান আৰম্ভ কৰে ।
এই অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ মাত্ৰ ৮ মাহৰ ভিতৰতে ভাৰতে মাইলৰ খুঁটি অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ৰাষ্ট্ৰীয় এইচপিভি টীকাকৰণ অভিযানৰ অধীনত চলিত মাহলৈকে ৮০ লাখ পালি (ড’জ) প্ৰদান কৰা হৈছে । ভাৰতৰ এই সাফল্য়ৰ বাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ সঞ্চালক প্ৰধান টেড্ৰ’ছ এডহানম গেব্ৰিয়েছাছে প্ৰশংসা কৰিছে । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী জগত প্ৰকাশ নাড্ডা আৰু দেশৰ জনসাধাৰণক তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উল্লেখযোগ্য সাফল্যৰ বাবে প্ৰশংসাৰে ওপচাই দিয়ে ।
সামাজিক মাধ্য়ম এক্স'ত দিয়া এটা পোষ্টত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে কয়, "স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী জেপি নাড্ডা আৰু ভাৰতৰ জনসাধাৰণক এই উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বৰ বাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো । ই এক শক্তিশালী প্ৰদৰ্শন যে জৰায়ুৰ কৰ্কট নিয়ন্ত্ৰণ দৃঢ় ৰাজনৈতিক প্ৰতিশ্ৰুতি, এইচপিভি টীকাকৰণ, পৰীক্ষা, আগতীয়া ধৰা পেলোৱা আৰু সময়মতে চিকিৎসাৰ দ্বাৰা সম্ভৱ । ভাৰতৰ নেতৃত্বই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ জৰায়ুৰ কৰ্কট নিৰ্মূলৰ লক্ষ্যৰ দিশত অগ্ৰগতি ত্বৰান্বিত কৰাত সহায় কৰিছে ।"
এই ৰাষ্ট্ৰীয় এইচপিভি টীকাকৰণ অভিযানৰ অধীনত ১৪ বছৰীয়া ছোৱালীক স্বেচ্ছামূলক আৰু বিনামূলীয়াকৈ একক মাত্ৰাৰ পালি প্ৰদান কৰা হয় । অভিভাৱকৰ সন্মতি সাপেক্ষেচৰকাৰী স্বাস্থ্য সুবিধাসমূহত এই পালি প্ৰদান কৰি অহা হৈছে ।
ভাৰতৰ পঞ্জীয়ক প্ৰধান ২০২১ চনৰ আনুমানিক হিচাপ অনুসৰি বছৰি প্ৰায় ১.২ কোটি ছোৱালী ১৪ বছৰীয়া কিশোৰীৰ গোটত প্ৰৱেশ কৰে । এইসকলে প্ৰতি বছৰে এনে প্ৰতিষেধক প্ৰদান পদক্ষেপৰ দ্বাৰা উপকৃত হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে ।
শীৰ্ষত কোনকেইখন ৰাজ্য ?
দেশত এই অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ পিচতেই ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহে প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰে । ইতিমধ্যে কেইবাখনো ৰাজ্যই এই অভিযান সফল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এই ৰাজ্যকেইখনে ১০০ শতাংশ ১৪ বছৰীয়া কিশোৰীক সামৰি ল'বলৈ সক্ষম হৈছে । এই তালিকাত গুজৰাট, উত্তৰ প্ৰদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু মিজোৰামে স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । উত্তৰ প্ৰদেশে সৰ্বাধিক ২২ লাখৰো অধিক কিশোৰীক প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰিছে ।
অসমৰ সাফল্যৰ হাৰ কিমান ?
এই অভিযানত অসমেও নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে । অসমে ৯০ শতাংশ সামৰি লৈছে । গুৱাহাটী চহৰক সামৰি লোৱা কামৰূপ (মেট্ৰ’) এইচপিভি টীকাকৰণ অভিযানৰ অধীনত ১০০ শতাংশ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে । এই তালিকাত অসমৰ লগতে বিহাৰ, অন্ধ্ৰ প্ৰদেশো আছে । আনহাতে ছত্তীশগড়, ছিকিম, কেৰালাম, তেলেংগানা আৰু ওড়িশাই ৬০ শতাংশ অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
মহিলাৰ দ্বিতীয় সৰ্বাধিক মাৰাত্মক ৰোগ :
ভাৰতত মহিলাৰ মাজত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক মাৰাত্মক ৰোগৰ কাৰণ হৈছে জৰায়ুৰ কৰ্কট । গ্ল'ব'কেন ২০২০ৰ তথ্য অনুসৰি ভাৰতত এক পঞ্চমাংশ জৰায়ুৰ কৰ্কট ৰোগীৰ আশ্ৰয়স্থল । আনুমানিক ০.১২ নিযুত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইয়াৰে ০.০৮ নিযুত লোকৰ মৃত্যু হৈছে । ১৯৯০ চনৰ পৰা ২০১৬ চনৰ ভিতৰত বয়স অনুসৰি ৩৯.৭% হ্ৰাস পোৱাৰ পিছতো ভাৰতৰ ১২খন ৰাজ্যত মহিলাসকলৰ কৰ্কট ৰোগত মৃত্যুৰ দ্বিতীয় প্ৰধান কাৰণ হৈয়েই আছে ।
প্ৰতিষেধক লোৱাটো কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?
এইবিধ প্ৰতিষেধকে কেৱল জৰায়ুৰ কৰ্কটেই নহয়, কেইবাপ্ৰকাৰৰ কৰ্কট প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে । তথাপি কি কাৰণে লোৱা উচিত সেই বিষয়ে জানিব লাগে ।
সংস্পৰ্শৰ পূৰ্বে প্ৰতিৰোধ :
যিকোনো যৌন সংস্পৰ্শৰ আগতে প্ৰদান কৰা এনে প্ৰতিষেধকে সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ সৰ্বোত্তম সুযোগ প্ৰদান কৰে বুলি কোৱা হয় । সাধাৰণতে যৌন সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ সময়ত যিকোনো সংক্ৰমণে গা কৰি উঠিবলৈ এখন উপযুক্ত ক্ষেত্ৰ লাভ কৰে । যৌন সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পিচত হোৱা সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত জটিল হৈ পৰে ।
কোন বয়সত ল'ব লাগে ?
এইচপিভি প্ৰতিষেধক ৯ৰ পৰা ৪৫ বছৰ বয়সৰ ছোৱালীক প্ৰদান কৰা হয় । আনহাতে ৯ৰ পৰা ২৬ বছৰ বয়সৰ ল’ৰাও এনে প্ৰতিষেধক লোৱাটো বাঞ্ছনীয় । ৯ৰ পৰা ১৪ বছৰ বয়সৰ ভিতৰত দিলে আটাইতকৈ ফলপ্ৰসূ সুৰক্ষা লাভ কৰাটো সম্ভৱ ।
দীৰ্ঘস্থায়ী সুৰক্ষা:
আগতীয়াকৈ টীকাকৰণে অধিক শক্তিশালী ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা গঢ়ি তোলাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে । এনে প্ৰতিষেধকে বহু বছৰলৈকে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে।
কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধ:
মহিলাৰ জৰায়ুৰ কৰ্কট প্ৰতিৰোধ কৰে । তদুপৰি পুৰুষ আৰু মহিলা উভয়ৰে এইচপিভি সম্পৰ্কীয় অন্যান্য কৰ্কট এই টীকাকৰণৰ বাবে সম্ভৱ হ’ব ।
নিৰাপদ আৰু ফলপ্ৰসূ:
এই প্ৰতিষেধক নিৰাপদ আৰু ফলপ্ৰসূ । সেইবাবে এয়া গ্ৰহণৰ বাবে আতংকিত হ'ব নালাগে ।
ৰোগসমূহ এইচপিভি প্ৰতিষেধকে প্ৰতিৰোধ ক কৰে:
- জৰায়ুৰ মুখৰ কৰ্কট
- যোনী-যোনীদ্বাৰৰ কৰ্কট
- পায়ুপথৰ কৰ্কট
- ডিঙিৰ কৰ্কট
- লিংগৰ কৰ্কট ৰোগ
- যৌন সংক্ৰামক ৰোগ
(অস্বীকাৰ: উল্লেখিত সকলোবোৰ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। দেহত সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উত্তম।)
লগতে পঢ়ক:এইচপিভি কি ? কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পাব এইবিধ ভাইৰাছৰ পৰা ?
কেৱল ছোৱালীকে নহয় ল'ৰাবোৰকো দিব লাগে এইচ পি ভি ভেকচিন, কিন্তু কিয় ?
হতাশা যেতিয়া জীৱন লগৰী হয় তেতিয়া...
ভিটামিন ডি: শৰীৰৰ বাবে সূৰ্যৰ পোহৰেই যথেষ্ট নে ?