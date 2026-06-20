ETV Bharat / health

বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ জৰিয়তে জনস্বাস্থ্য সুৰক্ষিত কৰিবলৈ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ নতুন নিৰ্দেশনা

বিশ্বত ২.১ বিলিয়ন লোক এতিয়াও নিৰাপদে পৰিচালিত খোৱাপানীৰ পৰা বঞ্চিত ।

World Health Organization on drinking water
বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ জৰিয়তে জনস্বাস্থ্য সুৰক্ষিত কৰিবলৈ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ নিৰ্দেশনা (IANS/Qamar Sibtain)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 20, 2026 at 7:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য় অনুসৰি বিশ্বত ২.১ বিলিয়ন লোক এতিয়াও নিৰাপদে পৰিচালিত খোৱাপানীৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে । এই তথ্য় অনুসৰি ১০৬ নিযুত লোকে নদী, হ্ৰদ বা অন্যান্য পৃষ্ঠীয় পানীৰ উৎসৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ পানী সেৱন কৰি আছে । সেয়েহে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ জৰিয়তে জনস্বাস্থ্য সুৰক্ষিত কৰাত সহায় কৰিবলৈ শেহতীয়াভাৱে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা ।

এই নতুন নিৰ্দেশনসমূহে দেশসমূহক সুৰক্ষাৰ ব্যৱধান হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিব । তদুপৰি খোৱাপানীৰ গুণাগুণৰ নিয়ম আৰু মান, চোৱাচিতা কাৰ্যসূচী আৰু বিপদ ব্যৱস্থাপনা পদ্ধতিসমূহ শক্তিশালী কৰাৰ বাবে সহায় কৰিব ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ পৰিৱেশ, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, এক স্বাস্থ্য আৰু প্ৰব্ৰজন বিভাগৰ সঞ্চালক ডাঃ ৰুডিগাৰ ক্ৰেচে কয়, "স্বাস্থ্য, উন্নয়ন আৰু মানৱ অধিকাৰৰ বাবে মৌলিক প্ৰয়োজন হৈছে নিৰাপদ খোৱাপানী । এই উন্নীত কৰা নিৰ্দেশনাসমূহে দেশসমূহক সম্পদসমূহ য’ত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ তাত কেন্দ্ৰীভূত কৰাত সহায় কৰিব । দূষণ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ লগতে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি হোৱাৰ আগতে বিপদসমূহ পৰিচালনা কৰা আৰু সকলো মানুহে নিৰাপদ খোৱাপানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব পাৰে সেয়া নিশ্চিত কৰা ।”

উন্নীত কৰা এই সংস্কৰণটোৱে খোৱাপানীৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিপদভিত্তিক পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰা দেশসমূহৰ পৰা নতুন প্ৰমাণ, ৰূপায়ণৰ অভিজ্ঞতা আৰু ব্যৱহাৰিক পাঠসমূহ প্ৰতিফলিত কৰে । ইয়াত সক্ৰিয় পানী যোগানৰ বিপদ ব্যৱস্থাপনা, ক্ষুদ্ৰ পানী যোগান, অণুজীৱৰ বিপদ আৰু নিৰ্বাচিত ৰাসায়নিক বিপদৰ ওপৰত শক্তিশালী নিৰ্দেশনা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

নিৰাপদ খোৱাপানীৰ বাবে কাঠামো :

এই নিৰ্দেশনাই খোৱাপানীৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে প্ৰতিৰোধমূলক, বিপদভিত্তিক পদ্ধতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে । এয়া হৈছে নিৰাপদ খোৱাপানীৰ কাঠামো । এই কাঠামোটোত তিনিটা উপাদান আছে:

  • খোৱাপানীৰ গুণাগুণৰ নিয়ম আৰু মানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ বাবে স্বাস্থ্যভিত্তিক লক্ষ্য স্থাপন কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে । ইয়াৰ জৰিয়তে বিপদসমূহ প্ৰতিফলিত কৰিব লাগে
  • পানী সুৰক্ষা পৰিকল্পনাৰ জৰিয়তে পানী যোগানৰ সক্ৰিয় বিপদ ব্যৱস্থাপনা কৰিব লাগে
  • জল সুৰক্ষা পৰিকল্পনা ফলপ্ৰসূ আৰু স্বাস্থ্য ভিত্তিক লক্ষ্য পূৰণ কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ স্বতন্ত্ৰভাৱে চোৱাচিতা কৰিব লাগে

সক্ৰিয় বিপদ ব্যৱস্থাপনা :

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই জল সুৰক্ষা পৰিকল্পনাৰে খোৱাপানীৰ বিপদ পৰিচালনাৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে । উন্নীত কৰা নিৰ্দেশনাসমূহ বিভিন্ন পৰিৱেশ আৰু ব্যৱস্থাৰ প্ৰকাৰত পানী সুৰক্ষা পৰিকল্পনা প্ৰয়োগ কৰাৰ বিস্তৃত অতিৰিক্ত অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত আধাৰিত । তদুপৰি অনাময় পৰিদৰ্শনে কেনেকৈ পানী সুৰক্ষা পৰিকল্পনাক সমৰ্থন কৰিব পাৰে সেই বিষয়েও উল্লেখ কৰা হৈছে । বিপদ চিনাক্তকৰণ আৰু নিৰীক্ষণ আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ কাৰ্য্যকলাপকে ধৰি ক্ষুদ্ৰ পানী যোগানৰ বাবেও গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই ।

অনাময় পৰিদৰ্শন হৈছে পম্পৰাগতভাৱে পৰীক্ষা তালিকা ব্যৱহাৰৰে কৰা সৰল স্থানীয় মূল্যায়ন । এই নিৰ্দেশনাই ক্ষুদ্ৰ পানী যোগান, অনাময় পৰিদৰ্শনে কেনেকৈ ডব্লিউ এছপি (পানী সুৰক্ষা পৰিকল্পনা)ক সমৰ্থন কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে ।

অণুজীৱৰ দূষণৰ শংকা :

খোৱাপানীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে অণুজীৱৰ দূষণ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য বিপদ বুলি কোৱা হয় । উন্নীতকৃত নিৰ্দেশনাসমূহ সকলো ধৰণৰ ৰোগ জীৱাণুৰ প্ৰমাণ আৰু পৰিচালনা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে । পানীৰ মাধ্য়মত প্ৰসাৰিত হোৱা ৰোগ বুজোৱাত আৰু স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাপনা কেন্দ্ৰসমূহত সম্ভাৱ্য সমস্যাসমূহ চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰিব ।

লগতে পঢ়ক:বিশ্ব ছিকল চেল দিৱস : জানক ৰক্ত বিসংগতিজনিত এই ৰোগৰ কাৰণ-লক্ষণ-প্ৰতিৰোধৰ উপায়

বায়ু প্ৰদূষণ যেতিয়া প্ৰাণঘাতী ৰোগৰ উৎস হয়

TAGGED:

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
ইটিভি ভাৰত অসম
জলবায়ু পৰিৱৰ্তন
খোৱাপানী
DRINKING WATER GUIDELINES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.