শিশুৰ বৃক্কত হোৱা পাথৰ; এইকেইটা লক্ষণ নকৰিব আওকান
জন্মগত বিসংগতি, বংশগত কাৰক, জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন, খাদ্যাভ্যাস, ভিটামিনৰ অভাৱৰ বাবে হয় এই ৰোগ...
Published : August 2, 2026 at 3:57 PM IST
কিছু বছৰ আগলৈকে বৃক্ক (কিডনী)ৰ পাথৰ কেৱল বয়স্ক লোকৰ ৰোগ বুলি ভবা হৈছিল যদিও আজিকালি শিশু আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক উভয়েই আক্ৰান্ত হৈছে । জন্মগত বিসংগতি, বংশগত কাৰক, জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন, খাদ্যাভ্যাস, ভিটামিনৰ অভাৱ আৰু দুৰ্বল পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ বাবে এনে সমস্যাই গা কৰি উঠে ।
যদিও শিশু আৰু প্ৰাপ্তবয়স্কৰ বৃক্কৰ পাথৰ মূলতঃ একে,তথাপি বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে শিশুৰ এই অৱস্থা নিৰ্ণয় কৰাটো সামান্য় কঠিন হ’ব পাৰে । শিশুৱে প্ৰায়ে বিষৰ স্থান আৰু কাৰণ নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰে । সেইবাবে নিৰ্ণয় কৰোতে সমস্য়াৰ সৃষ্টি হয় । শিশুৰ বৃক্কত পাথৰ হোৱাৰ লক্ষণ কি আৰু ইয়াৰ ফলত কেনে জটিলতাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ?
শিশুৰ বৃক্কত হোৱা পাথৰৰ লক্ষণ:
- পিঠি, কাষ, পেটৰ তলৰ অংশত তীব্ৰ বিষ অনুভৱ
- প্ৰস্ৰাৱত গোলাপী, ৰঙা বা বাদামী ৰঙৰ তেজ ওলায়
- সঘনাই প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ প্ৰৱণতা
- প্ৰস্ৰাৱ কৰোতে বিষ অনুভৱ হয়
- প্ৰস্ৰাৱ কৰিব নোৱাৰা বা অতি কম প্ৰস্ৰাৱ
- ধোঁৱা বৰণ বা দুৰ্গন্ধযুক্ত প্ৰস্ৰাৱ হয়
- সৰু ল’ৰা-ছোৱালী খিংখিঙীয়া হ'ব পাৰে
নেশ্য়নেল কিডনী ফাউণ্ডেচনৰ মতে, যদি কোনো শিশুৱে এই লক্ষণসমূহৰ এটাও অনুভৱ কৰে, তেন্তে তেওঁলোকে তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত । এই লক্ষণসমূহ বৃক্কত পাথৰ বা অধিক গুৰুতৰ অৱস্থাৰ বাবে হ’ব পাৰে । বৃক্কৰ পাথৰৰ বিষ অলপ সময় বা মাজে মাজে হোৱা দেখা যায় । বিষৰ লগতে শিশুৱে তলত দিয়া জটিলতাও অনুভৱ কৰিব পাৰে।
- বমি বমি ভাব
- বমি হোৱা
- আন লক্ষণসমূহ হ’ল...
- জ্বৰ
- ঠাণ্ডা অনুভৱ হোৱা
জটিলতাঃ
বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে বৃক্কত পাথৰ হ’লে আন জটিলতাও হ’ব পাৰে । মেডলাইন প্লাছৰ মতে, এই পাথৰবোৰে প্ৰস্ৰাৱৰ নলী বন্ধ কৰাৰ ফলত পিছলৈ প্ৰস্ৰাৱৰ প্ৰবাহ আৰু হাইড্ৰ’নেফ্ৰ’ছিছ (বৃক্ক ফুলা) হোৱাৰ আশংকা থাকে । এই অৱস্থাই অৱশেষত বৃক্কৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে । বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে যদি মূত্ৰাশয়ত প্ৰস্ৰাৱ দীৰ্ঘদিন ধৰি বন্ধ হৈ থাকে তেন্তে ইয়াৰ ফলত চিষ্টাইটিছ (এটা দীৰ্ঘদিনীয়া সংক্ৰমণ) হ’ব পাৰে । তদুপৰি প্ৰস্ৰাৱ নলী সংকুচিত হ’লে আন অংগৰ সৈতে সংযুক্ত ফিষ্টুলা সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকাও থাকে ।
এই ৰোগৰ কাৰণ :
বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে জন্মগত বৃক্কৰ বিসংগতি, জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন, খাদ্যাভ্যাস, ভিটামিনৰ অভাৱ আদি বিভিন্ন কাৰণত বৃক্কৰ পাথৰ হ’ব পাৰে । অধিক জানক...
বংশগত:
বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে কিছুমান মানুহৰ ক্ষেত্ৰত বংশগত কাৰণত প্ৰস্ৰাৱত চিষ্টিনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পায় আৰু ইয়াৰ ফলত পাথৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।
প্ৰস্ৰাৱ ধৰি ৰখা:
বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে কিছুমান মানুহে বিভিন্ন কাৰণত দীৰ্ঘ সময় ধৰি প্ৰস্ৰাৱ ধৰি ৰাখে । এইদৰে প্ৰস্ৰাৱ ধৰি ৰাখিলে সংক্ৰমণ হ’ব পাৰে । এই অভ্যাসৰ ফলত শৰীৰত নিমখ জমা হয় বুলিও তেওঁলোকে সকীয়াই দিয়ে। এই দুয়োটাৰ ফলত বৃক্কত পাথৰ হ’ব পাৰে।
ডিহাইড্ৰেচন:
শিশুৱে প্ৰায়ে নিজৰ কামত নিমগ্ন হ'লে পানী খাবলৈ পাহৰি যায় । ইয়াৰ ফলত ডিহাইড্ৰেচন (শৰীৰত পানীৰ অভাৱ) হ’ব পাৰে । ইয়াৰ ফলত প্ৰস্ৰাৱ ঘনীভূত হৈ বৃক্কত পাথৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায়।
ইউৰিক এচিডৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি:
বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে পশুৰ প্ৰ'টিনত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পিউৰিন থাকে বাবে ইউৰিক এচিডৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পায় আৰু প্ৰস্ৰাৱ অধিক এচিডিক হয়। ফলত ইউৰিক এচিড দ্ৰৱীভূত হ’ব নোৱাৰে আৰু ই স্ফটিকীয় হৈ বিষাক্ত পাথৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে।
অত্যধিক নিমখ খোৱা:
আজিকালি জাংক ফুডৰ ব্যৱহাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে ।বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে এই খাদ্যসমূহত অধিক পৰিমাণে ছডিয়াম (নিমখ) থাকে । ছডিয়ামে প্ৰস্ৰাৱত কেলচিয়ামৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰাৰ ফলত বৃক্কত পাথৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।
মূত্ৰনলী সংকীৰ্ণ হোৱা :
বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে জন্মতে কিছুমান লোকৰ মূত্ৰনলী সংকীৰ্ণ হয়। আন কিছুমানৰ মতে বৃক্ক আৰু প্ৰস্ৰাৱৰ সংযোগস্থলত বন্ধ হোৱাৰ ফলত প্ৰস্ৰাৱৰ প্ৰবাহত বাধাৰ সৃষ্টি হয় । ফলত সময়ৰ লগে লগে প্ৰস্ৰাৱ জমা হৈ সংক্ৰমণৰ আশংকা বৃদ্ধি পায় আৰু সেয়েহে পাথৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।
মেদবহুলতা :
বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে মেদবহুলতাৰ ফলত ইনছুলিন প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ সৃষ্টি হয় আৰু প্ৰস্ৰাৱত কেলচিয়ামৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত বৃক্কত পাথৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ।
ঔষধঃ
পূৰ্বৰ কিছুমান গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে গ্লুকোকৰ্টিক’ইড, এন্টাচিড, এচিটাজ’লামাইড আদি ঔষধেও পাথৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে।
মেৰুদণ্ডৰ সমস্যা:
বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে যেতিয়া শিশুৰ জন্মতে মেৰুদণ্ডৰ সমস্যা (যেনে স্পাইনা বিফিডা বা স্পাইনেল ডিছৰাফিজম) হয়, তেতিয়া মূত্ৰাশয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰা স্নায়ুবোৰে সঠিকভাৱে কাম নকৰে। ফলত মূত্ৰাশয় সম্পূৰ্ণ খালী নহ’ব পাৰে । তদুপৰি প্ৰস্ৰাৱ বন্ধ হৈ থাকিলেও পাথৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।
ভিটামিন 'এ'ৰ অভাৱ:
ভিটামিন 'এ'ৰ অভাৱত মূত্ৰাশয়ত পাথৰ সৃষ্টি হয় । বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে এনে অৱস্থাত মূত্ৰাশয়ৰ ভিতৰৰ আৱৰণ পাতল হৈ পৰে। যদি এই আৱৰণৰ এটা টুকুৰা আবদ্ধ হৈ পৰে, তেন্তে ইয়াৰ চাৰিওফালে আৱৰ্জনা জমা হোৱাৰ ফলত পাথৰ হয় ।
খাদ্যৰ পৰিৱৰ্তন:
হাৰ্ভাৰ্ড হেল্থ জাৰ্নেলত প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদনত অধিক পানী আৰু তৰল পদাৰ্থ খোৱাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে । বিশেষজ্ঞসকলে শীতল পানীয় পৰিহাৰ কৰাৰো পৰামৰ্শ দিয়ে । বৃক্কত পাথৰ হোৱাৰ আশংকা বেছি থকা শিশুৱে বিলাহী, কবি আদি খাদ্য কমকৈ খাব লাগে ।
(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)
লগতে পঢ়ক:আগতে আছিল মেলেৰিয়াৰ তাণ্ডৱ, এতিয়া আতংকৰ কাৰণ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ
নিদ্ৰাহীনতাঃ শৰীৰ-মনৰ পৰা দেশৰ অৰ্থনীতিলৈ প্ৰত্য়াহ্বান