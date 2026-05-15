সহজে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিব অণ্ডকোষৰ কৰ্কট ৰোগ

তেজ পৰীক্ষাত যিবোৰ অণ্ডকোষৰ কৰ্কট ৰোগ ধৰা পেলাব নোৱাৰে তেনেক্ষেত্ৰত গৱেষকে লাভ কৰিছে এক নতুন পদ্ধতি ।

By PTI

Published : May 15, 2026 at 11:08 AM IST

অণ্ডকোষৰ কৰ্কট ৰোগ সহজে নিৰ্ণয় কৰাটো সম্ভৱ হ'ব । শেহতীয়া গৱেষণাই দিছে এই ইংগিত । এদল গৱেষকে সম্প্ৰতি এনে এক পদ্ধতি উদ্ভাৱন কৰিছে যিয়ে অণ্ডকোষৰ কৰ্কট ৰোগৰ আটাইতকৈ সাধাৰণ ধৰণৰ জাৰ্ম চি টিউমাৰ ধৰা পেলোৱাত সহায় কৰিব পাৰে ।

সাধাৰণতে তেজ পৰীক্ষাত যিবোৰ অণ্ডকোষৰ কৰ্কট ৰোগ ধৰা পেলাব নোৱাৰে তেনেক্ষেত্ৰত ৰক্ত ভিত্তিক পদ্ধতিৰে এয়া সম্ভৱ হোৱাৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছে গৱেষকসকলে । শেহতীয়া গৱেষণাত মানসম্পন্ন তেজৰ পৰীক্ষাত যিবোৰে অণ্ডকোষৰ কৰ্কট ৰোগ ধৰা পেলাব পৰা নাছিল সেইক্ষেত্ৰত এই পদ্ধতিয়ে কিছু সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

গৱেষকসকলে উল্লেখ কৰা মতে, অণ্ডকোষৰ কৰ্কট ৰোগত বেছিভাগেই কিশোৰ আৰু যুৱকক আক্ৰান্ত হয় । যদিহে কিশোৰ আৰু যুৱকৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰোগৰ বিষয়ে আগতীয়াকৈ জনাটো সম্ভৱ হয় তেতিয়া ইয়াক চিকিৎসা কৰাটো সম্ভৱ; কিন্তু টিউমাৰে যেতিয়া মানক পৰীক্ষাত দেখা দিব পৰাকৈ টাৰ্নাৰ মাৰ্কাৰ নামৰ সাধাৰণ তেজভিত্তিক পদাৰ্থবোৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে উৎপন্ন নকৰে তেতিয়া ৰোগ নিৰ্ণয় কৰাটো প্ৰত্যাহ্বানজনক হ’ব পাৰে । এনে হ'লে ৰোগ নিৰ্ণয় কঠিন হ’ব পাৰে বুলি গৱেষকসকলে উল্লেখ কৰিছে ।

অণ্ডকোষৰ কৰ্কট ৰোগ নিৰ্ণয় কৰাত সমাধান কৰিবলৈ গৱেষকসকলে এনে এক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিছিল । এই পদ্ধতিয়ে তেজত থকা হাজাৰ হাজাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ সংকেত একেলগে বিশ্লেষণ কৰে । এই পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে GCT-iSIGN নামৰ এটা নতুন পৰীক্ষা প্ৰস্তুত কৰে । ৪২৭টা তেজৰ নমুনাৰ ওপৰত কৰা এক অধ্যয়নত এই পৰীক্ষাত জীৱাণু কোষৰ টিউমাৰ থকা ৯৩% ব্যক্তিক চিনাক্ত কৰা হৈছে ।

আনহাতে, এই অধ্য়য়নত জীৱাণু কোষৰ টিউমাৰ নথকা ৯৯% লোকৰ কৰ্কট ৰোগৰ কথা সঠিকভাৱে নুই কৰা হৈছে । এই পৰীক্ষাত ষ্টেণ্ডাৰ্ড ব্লাড টেষ্টত বাদ পৰা ২৪গৰাকী ৰোগীৰ ভিতৰত ২৩টাৰেই ধৰা পৰে । ইয়াৰ ফলত চিকিৎসকে বিশেষকৈ কম বয়সীয়া ৰোগীৰ এই কেন্সাৰ নিৰ্ণয় কৰাটো সম্ভৱ হ'ব ।

গৱেষকসকলে দ্বিতীয়টো পৰীক্ষাও প্ৰস্তুত কৰে, যাক Sem-iSIGN বুলি কোৱা হয় । ইয়াৰ জৰিয়তে দুটা মূল প্ৰকাৰৰ অণ্ডকোষৰ কৰ্কট ৰোগৰ মাজত পাৰ্থক্য নিৰ্ণয় কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে । এই পাৰ্থক্যটো গুৰুত্বপূৰ্ণ,কিয়নো প্ৰতিটো প্ৰকাৰৰ বাবে বেলেগ বেলেগ চিকিৎসা পদ্ধতিৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে ।

এই তথ্যসমূহ ইমিউন প্ৰফাইলিং ব্যৱহাৰ কৰি অণ্ডকোষৰ কৰ্কট ৰোগৰ সৈতে জড়িত পেৰানিওপ্লাষ্টিক নিউৰ’লজিকেল চিনড্ৰমৰ সৈতে জড়িত বায়’মাৰ্কাৰ চিনাক্ত কৰিবলৈ একেটা গৱেষণা দলৰ পূৰ্বৰ কামৰ ওপৰত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । ইয়াত KLHL11 IgGও অন্তৰ্ভুক্ত আৰু এইটো পূৰ্বে 'দ্য নিউ ইংলেণ্ড জাৰ্নেল অৱ মেডিচিন'ত বৰ্ণনা কৰা হৈছিল ।

এই অধ্যয়নটোৰ জ্যেষ্ঠ আৰু সংশ্লিষ্ট লেখক তথা লেবৰেটৰী মেডিচিন আৰু পেথ’লজীৰ অধ্যাপক আৰু মেয়’ ক্লিনিকৰ স্নায়ুবিজ্ঞানৰ অধ্যাপক দিব্যাংছু ডুবে কয়, "যেতিয়া ষ্টেণ্ডাৰ্ড ব্লাড মাৰ্কাৰ নেতিবাচক হয়, তেতিয়া ৰোগ নিৰ্ণয় আৰু চিকিৎসা পৰিকল্পনাত মন্থৰ হ’ব পাৰে ।"

(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)

