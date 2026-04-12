ডায়েবেটিছত আক্ৰান্তৰ খাদ্য তালিকা কেনে হ'ব লাগে ? কি কয় ডায়েবেটোল'জিষ্টে

ডায়েবেটিছত আক্ৰান্তই আলু দেখিলেই শংকিত হয় কিয় ? ভাত নে ৰুটি খাব ?

Published : April 12, 2026 at 7:42 PM IST

গুৱাহাটী: ডায়েবেটিছত আক্ৰান্ত বুলি জ্ঞাত হোৱাৰ পিচতেই প্ৰায়ভাগ ৰোগীয়েই দুশ্চিন্তাত ভূগিব ধৰে । এই ৰোগ হোৱা মানে মুখখন চম্ভালিব লাগিব । কাৰণ চকুৰ সন্মুখত দেখা বা থালত দিয়া সকলো খাদ্য় খালে হ'ব বিপদ । মানে শৰ্কৰা বৃদ্ধিৰ আশংকা । সেইবাবে ডায়েবেটিছত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিচত খাদ্য় গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ।

এনে ৰোগীয়ে আলু দেখিলেই শংকিত হয় । বহুতে আকৌ ভাত কমকৈ খায় । নিশা ভাতৰ পৰিৱৰ্তে খায় ৰুটি । ফল-মূল খাব পাৰি বাবে বেছিকৈ খায় । ইয়াৰ বিপৰীতে শাক-পাচলি কম পৰিমানে গ্ৰহণ কৰিছে । এনে ৰোগীয়ে দৰাচলতে কেনে খাদ্য় আৰু কিমান পৰিমানে খাব লাগে ? এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতক সবিশেষ জনালে ডায়েবেটোল'জিষ্ট ডাঃ নাছিমুৰ ৰিয়াজে ।

ডায়েবেটোল'জিষ্ট ডাঃ নাছিমুৰ ৰিয়াজ

ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ আহিলেই প্ৰথমতে ৰোগীয়ে কেনে খাদ্য় গ্ৰহণ কৰিছে বা দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পদ্ধতিৰ বিষয়ে খৰচি মাৰি জানিব লাগে বুলি কয় ডাঃ নাছিমুৰ ৰিয়াজে ।

ডায়েবেটোল'জিষ্টগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে ৰোগীয়ে সদায় এটা প্ৰশ্ন বেছিকৈ কৰে আৰু সেইটো হৈছে কি খাদ্য তেওঁলোকে খাব ? চিকিৎসকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি বহু বছৰ ধৰি ডায়েবেটিছত আক্রান্ত হৈ থকা ৰোগী যেতিয়া চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ আহে, তেতিয়া তেওঁলোকেও এই প্ৰশ্ন কৰে । বহুতে আকৌ কেনে খাদ্য় খাব লাগে তাৰ ওপৰত গুৰুত্বই প্ৰদান নকৰে ।

খাদ্যক লৈ ৰোগী সদায় চিন্তিত কিয় ?

ডায়েবেটিছত আক্ৰান্ত ৰোগীসকলে কেনে ধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি প্ৰশ্ন কৰাত ডাঃ ৰিয়াজে কয়, "ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলৰ ক্ষেত্ৰত কোনো নিৰ্দিষ্ট খাদ্যৰ তালিকা নাথাকে । তেওঁলোকৰ খাদ্যত প্ৰ'টিন, চৰ্বিৰ লগতে কাৰ্বোহাইড্ৰেটো থাকিব লাগে । অৱশ্যে সৰল কাৰ্বোহাইড্ৰেটৰ সলনি জটিল কাৰ্বোহাইড্ৰেট হ'ব লাগে । সৰল কাৰ্বোহাইড্ৰেট সহজে আৰু দ্ৰুতভাৱে শৰীৰত মিহলি হৈ তেজৰ গ্লুকোজৰ স্তৰ তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধি হয় । সেয়ে ৰোগীগৰাকীয়ে জটিল কাৰ্বোহাইড্ৰেট গ্ৰহণ কৰিব লাগে । জটিল কাৰ্বোহাইড্ৰেট হজম কৰিবলৈ শৰীৰে কষ্ট কৰিব লাগে ।"

ডায়েবেটোল'জিষ্ট ডাঃ নাছিমুৰ ৰিয়াজ (ETV Bharat Assam)

উচ্চতা হিচাপত কেলৰি গ্ৰহণ কৰিব লাগে :

লগতে চিকিৎসকগৰাকীয়ে কয়, "সকলো মানুহৰে উচ্চতাৰ হিচাপত ওজন থাকে । এগৰাকী ডায়েবেটিছত আক্ৰান্তই তেওঁৰ উচ্চতা হিচাপত কেলৰি গ্ৰহণ কৰিব লাগে । তেনেদৰে ৰোগীগৰাকীয়ে প্ৰ'টিন, চৰ্বিৰ লগতে কাৰ্বোহাইড্ৰেট মিহলাই তেওঁৰ খাদ্যৰ তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে ।"

ভাত খাব নে ৰুটি খাব ?

ডায়েবেটোল'জিষ্ট ডাঃ ৰিয়াজে কয়, "কিছুমান অভ্য়াস আমি সহজে পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰো । হাৰিয়ানা, দিল্লী আদি ৰাজ্য়ৰ মানুহে ৰুটি খায় । সেইবোৰ ৰাজ্য়তো ইমান ডায়েবেটিছত আক্ৰান্তৰ সংখ্য়া বাঢ়িছে জানো ? খাদ্যৰ তালিকাত ৰোগীগৰাকীয়ে ভাত খাব নে ৰুটি খাব এই সন্দৰ্ভতো বহুতেই প্ৰশ্ন কৰে । বহুতে এইটো ধাৰণা কৰি লয় যে ডায়েবেটিছত আক্ৰান্তই ভাত খাব নোৱাৰে; কিন্তু এয়া শুদ্ধ নহয় । এনে ৰোগীয়ে তেওঁৰ শৰীৰৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি ভাত খাব পাৰে । অৱশ্যে ভাত প্ৰচাৰ কুকাৰত বনোৱাৰ পৰিৱৰ্তে চচপেন বা কেৰাহীত ৰান্ধিব লাগে । চাউলৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰাউন ৰাইচ বা উখোৱা চাউলটো খালে ভাল ।"

মাটিৰ তলৰ বস্তু খাব নোৱাৰে নেকি ?

ডায়েবেটিছত আক্ৰান্তৰ ক্ষেত্ৰত মাটিৰ তলৰ পাচলি বা আলুৰ খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্ন কৰে । এনে ৰোগীয়ে মাটিৰ তলৰ পাচলি খোৱাত কোনো বাধা নাথাকে । আনকি তেওঁলোকে আলুও খাব পাৰে । কেৱল আলু খালে সেইটো উতলাই পানীখিনি পেলাই দিব লাগে আৰু মিক্স তৰকাৰী, মাছ, মাংসৰ জোলত মিহলাই খাব পাৰে । সাধাৰণতে আমি যেতিয়া ভাত খাওঁ, আমাৰ কাঁহীখনত ৭০-৮০ শতাংশ ভাত থাকে । দাইল, পাচলি আদি কম থাকে । ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত ২৫-৩০ শতাংশহে কাৰ্বোহাইড্ৰেট হ'ব লাগে । ৩০-৫০ শতাংশহে প্ৰ'টিন হ'ব লাগে আৰু ২০-২৫ শতাংশ চালাড খাব লাগে । লগতে ফাষ্টফুডো সমানে ক্ষতিকাৰক । ফাষ্টফুডৰ সলনি ঘৰুৱা খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগে । প্ৰচুৰ পৰিমানে শাক-পাচলি খাব লাগে ।"

