এই সময়ত শৰীৰটো সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ কি কৰিব ?

এই সময়ত শৰীৰটো সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ কি কৰিব ?
গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহত শৰীৰৰ পৰা প্ৰচুৰ পৰিমানে ঘাম ওলোৱাৰ বাবে জটিল সমস্য়াৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে । পৰিত্ৰাণ পাব কেনেকৈ ?
Published : May 29, 2026 at 2:35 PM IST
গুৱাহাটী: দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰম্ভ হৈছে গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহ । যিমানেই উত্তাপ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে সিমানেই বিভিন্ন ৰোগে গা কৰি উঠিছে । গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহৰ বাবে শৰীৰৰ পৰা প্ৰচুৰ পৰিমাণে ঘাম ওলায় । এই ঘামৰ সৈতে শৰীৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন খনিজ পদাৰ্থও ওলায় যায় । বেছিকৈ ঘাম ওলালেই ডিহাইড্ৰেচন, হিটষ্ট্ৰোক আদি হোৱাৰ আশংকা থাকে । ফলত শৰীৰটো অৱশ অৱশ অনুভৱ হয় । কাম কৰিবলৈকে মন নাযায় ।
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে তীব্ৰ গৰম বতাহ বলাৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে । ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে (আইএমডি) উৎকট গৰমৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ইতিমধ্য়ে প্ৰয়োজনীয় সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে । কাৰণ এই গৰমত বিশেষকৈ ৰ'দত বেছি সময় কাম কৰিলে হিটষ্ট্ৰোক আদি হোৱাৰ আশংকা থাকে । গতিকে গৰমত সুস্থ হৈ থাকিবলৈ সকলোৱে সতৰ্কতা অৱলম্বণ কৰিব লাগিব । দিনটো সতেজ হৈ থাকিবলৈ এইবোৰ বিষয়ত সকলোৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা উচিত ।
ডিহাইড্ৰেচন নহ'বৰ বাবে পানী খাওক :
এই সময়ত শৰীৰৰ পৰা ঘামৰ ৰূপত বেছিকৈ পানী ওলায় । শৰীৰটো সুস্থ হৈ থাকিবলৈ সদায় নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ পানীৰ প্ৰয়োজন । বেছিকৈ ঘাম ওলালে ইয়াৰ সৈতে বিভিন্ন ধৰণৰ খনিজ পদাৰ্থ ওলাই যোৱা বাবে ডিহাইড্ৰেচন হোৱাৰ আশংকা থাকে ।
- এনে সমস্যাৰ সৃষ্টি নহ'বলৈ নিয়মীয়াকৈ কমেও পাঁচৰ পৰা সাত লিটাৰ পানী সেৱন কৰিব লাগে
- বেছি গৰমত নিমখ আৰু চেনীৰে কুহুমীয়া পানীৰ মিশ্ৰণ কৰি খাব লাগে
- ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলালে পানীৰ বটল লৈ যাব লাগে । কাৰণ গৰমত য'তে ততে পানী খোৱাৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ পেটৰ ৰোগ হোৱাৰ আশংকা থাকে
- ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলোৱাৰ সময়ত নেমু টেঙাৰ চৰ্বত এগিলাচ খালেও শৰীৰটো সতেজ হৈ থাকিব
- প্ৰখৰ ৰ'দত ওলালে ছাতি ব্য়ৱহাৰ কৰিবই
বতৰৰ ফল খাওক :
সাধাৰণতে এই সময়ত হোৱা ফলত বেছিকৈ পানী থাকে । বিশেষকৈ আম, লিচু, আনাৰস, তৰমুজ, জাম, কঁঠাল, লেতেকু, তিঁয়হ আদিত প্ৰচুৰ পৰিমানে জলীয় বাস্প বা পানী থাকে । সেইবাবে এইবোৰ ফল নিয়মীয়াকৈ খাব লাগে । ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়তো যদি এচকল আম খায় তেতিয়া শৰীৰটোৱে শক্তি লাভ কৰে ।
হিটষ্ট্ৰোক :
এই সময়ত হোৱা সমস্য়াৰ ভিতৰত অন্য়তম হৈছে হিটষ্ট্ৰোক
- এই সময়ত হিটষ্ট্ৰোক হোৱাৰো আশংকা থাকে । এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহ'বলৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিচত অ’আৰএছ, নাৰিকল পানী আদি খোৱা উচিত
- সঘনাই শৰীৰটো শীতল, তিতা কাপোৰেৰে মচিলেও সতেজ অনুভৱ হয়
- এই সময়ত শৰীৰত লিপিট খাই থকা বা অতিৰিক্ত কাপোৰ পিন্ধিব নালাগে
- পাৰিলে বেছি ৰ'দত বাহিৰলৈ ওলাই যাব নালাগে
- শৰীৰৰ প্ৰয়োজনীয় ছডিয়াম, পটেছিয়ামৰ মাত্ৰা একেই ৰাখিবলৈ প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ পানী খাব লাগে
- গৰমত নিমখ আৰু টেঙাৰ চৰ্বত খাব লাগে
- শীতল পানীয় আদিৰ পৰিৱৰ্তে ডাৱৰ পানী খাব লাগে
(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)
লগতে পঢ়ক:হিটষ্ট্ৰ’কৰ এইকেইটা গুৰুতৰ লক্ষণৰ বিষয়ে জানি লওক... পৰিত্ৰাণ পাব কেনেকৈ ?
ভিটামিন-খনিজ পদাৰ্থৰে সমৃদ্ধ আনাৰসে প্ৰতিৰোধ কৰে বহুকেইটা ৰোগ