এগৰাকী ৰোগীৰ কেতিয়া প্ৰয়োজন হয় ডায়েলাইচিছৰ ?

এগৰাকী ৰোগীৰ কেতিয়া প্ৰয়োজন হয় ডায়েলাইচিছৰ ?
প্ৰায়ে বৃক্ক ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে তেওঁলোকক ডায়েলাইচিছৰ প্ৰয়োজন হয় । কিন্তু কি পৰ্যায়ত এই চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হয় ।
Published : March 2, 2026 at 7:34 PM IST
গুৱাহাটী: বৰ্তমান সময়ত কিডনী বা বৃক্কৰ ৰোগ বা বিকল হোৱা সমস্যা বহু বেছিকৈ হোৱা দেখা গৈছে । এই সমস্যা ডায়েবেটিছ আৰু উচ্চ ৰক্তচাপজনিত সমস্যা থকা ৰোগীসকলৰ ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ হোৱা দেখা যায় । দীৰ্ঘদিনীয়া বৃক্ক ৰোগ(Chronic Kidney Disease) আৰু অনিয়ন্ত্ৰিত ডায়েবেটিছ, ৰক্তচাপ আদি সমস্যাৰ ফলত বহু ৰোগীয়ে এতিয়া ডায়েলাইচিছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হৈছে । কিন্তু কি ডায়েলাইচিছ কি ? এই চিকিৎসা পদ্ধতি কেনেকুৱা ?
কেতিয়া এগৰাকী ৰোগীক ডায়েলাইচিছৰ প্ৰয়োজন হয় ?
'Chronic Kidney Disease' ৰ ৫ টা পৰ্যায় আছে । যেতিয়া কোনো ৰোগীৰ প্রথম পৰ্যায়ৰ পৰা গৈ পঞ্চম পৰ্যায়ত উপনীত হয় তেতিয়া ৰোগীগৰাকীক ডায়েলাইচিছৰ প্ৰয়োজন হয় । পঞ্চম পৰ্যায়ত যেতিয়া উপনীত হয় সেই সময়ত বৃক্ক একেবাৰে দুৰ্বল হৈ যায় । তেতিয়া এটা সহায় ল'ব লাগে, যাক চিকিৎসা বিজ্ঞানত 'Renal Replacement Therapy' বুলি কোৱা হয় । ইয়াৰে ভিতৰত এটা হৈছে হিম'ডায়েলাইচিছ (Hemodialysis) ।
হিম'ডায়েলাইচিছ কি ?
চিকিৎসক ডাঃ তনু ৰেখা হাজৰিকাই জনোৱা মতে হিম'ডায়েলাইচিছ এটা যন্ত্ৰ, যাৰ দ্বাৰা তেজ পৰিষ্কাৰ কৰা হয় । যেতিয়া বৃক্কই দেহৰ বিষাক্ত পদাৰ্থ, ইউৰিয়া, ক্ৰিয়েটিনিন আৰু অতিৰিক্ত পানী বাহিৰ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া মানুহজন বহুত দুর্বল হৈ পৰে । খাবলৈ মন নাযায়, ভাগৰ অনুভৱ কৰে, উশাহ-নিশাহত অসুবিধা হয়, এনেধৰণৰ বিভিন্ন লক্ষণে দেখা দিয়ে । তেতিয়া ডায়েলাইচিছ কৰিলে মানুহজনৰ জীয়াই থকাৰ দিন বহুখিনি বাঢ়ি যায় ।
এজন ৰোগীক সপ্তাহত কিমানবাৰ ডায়েলাইচিছৰ প্ৰয়োজন হয় ?
চিকিৎসকগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘এয়া এক বহিঃবিভাগত চলা প্ৰক্ৰিয়া । সপ্তাহত দুবাৰকৈ এগৰাকী ৰোগীক ৪ ঘণ্টাকৈ এই প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰয়োজন হয় ।’’ অৱশ্যে ৰোগীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সপ্তাহত কেতিয়াবা ৩ বাৰো ইয়াৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে । আনহাতে কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত 'Acute Kidney Injury' (AKI)ৰ পৰিস্থিতিতো ডায়েলাইচিছৰ প্ৰয়োজন হয় ।
এই সন্দৰ্ভত চিকিৎসকগৰাকীয়ে কয়, ‘‘AKI ৰ ক্ষেত্ৰত আমি ডায়েলাইচিছ ৰোগীগৰাকীক কিছু সময়ৰ কাৰণে হে দিও । যিটো সময়ত বৃক্ক দুৰ্বল হৈ থাকে সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত বা সেই সময়ত ডায়েলাইচিছ বন্ধ কৰি দিয়া হয় ।’’
