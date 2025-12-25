ETV Bharat / health

মাহেকীয়াৰ স্ৰাৱে ইংগিত দিয়ে আপুনি সুস্থ নে অসুস্থ

বহুবাৰ ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত ইয়াৰ ৰং সলনি হয় কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব দিয়াটো দেখা নাযায়, মাহেকীয়াৰ স্ৰাৱে কিদৰে আপুনি সুস্থ নে অসুস্থ তাৰ ইংগিত দিয়ে-

PERIOD BLOOD COLORS
মাহেকীয়াৰ স্ৰাৱে ইংগিত দিয়ে আপুনি সুস্থ নে অসুস্থ (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 25, 2025 at 3:59 PM IST

3 Min Read
মহিলাৰ মাহেকীয়া এক স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া ৷ কিন্তু এই সময়ছোৱাত বহু মহিলাই যথেষ্ঠ কষ্টৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় ৷ বহু মহিলাই মাহেকীয়াৰ সময়ত অসহ্যকৰ বিষ অনুভৱ কৰে, যিটোৰ পৰা সাধাৰণতে আৰাম পোৱাটো কঠিন ৷ কিন্তু এই বিষ হোৱাৰ বিভিন্ন কাৰণ থাকে ৷ মাহেকীয়াৰ স্ৰাৱে ইংগিত দিব আপুনি সুস্থ নে অসুস্থ, সবিশেষ পঢ়ক

  • উজ্জ্বল ৰঙা ৰং – সাধাৰণতে মাহেকীয়াৰ প্ৰথম কেইদিনমানত ৰক্তস্ৰাৱ উজ্জ্বল ৰঙা ৰঙৰ হয় ৷ এইটো সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিক আৰু ইয়াৰ অৰ্থ হ’ল আপোনাৰ শৰীৰৰ পৰা তেজ সোনকালে ওলাই গৈছে ৷
  • বাদামী ৰং – কেতিয়াবা মাহেকীয়াৰ মাজভাগ বা শেষৰ ফালে স্ৰাৱ গাঢ় ৰঙা বা বাদামী হৈ পৰে ৷ এইটো পুৰণি তেজ যিটো কিছুদিন আপোনাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত থাকে আৰু তাৰ পিছত ওলাই যায় ৷ এইটোও স্বাভাৱিক আৰু চিন্তাৰ কোনো কথা নাই ৷
  • পাতল গোলাপী ৰং – কেতিয়াবা প্ৰবাহৰ সময়ত তেজ গোলাপী দেখা যায় ৷ বিশেষকৈ যিসকলৰ স্ৰাৱৰ তেজ আৰু ছাৰ্ভাইকেল শ্লেষ্মাৰ সৈতে মিহলি হয়, তেওঁলোকৰ বাবে এইটো সাধাৰণতে স্বাভাৱিক ৷

কেতিয়া সাৱধান হ’ব লাগিব ?

  • কমলা ৰঙৰ – যদি স্ৰাৱ কমলা বা অস্বাভাৱিকভাৱে উজ্জ্বল ৰঙৰ হয় আৰু ইয়াৰ দুৰ্গন্ধ থাকে, তেন্তে ই সংক্ৰমণৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে ৷
  • অতি শেঁতা ৰং – যদি স্ৰাৱ বাৰে বাৰে অস্বাভাৱিকভাৱে পাতল হয়, তেন্তে ই হৰম’নৰ ভাৰসাম্যহীনতাৰ ইংগিত বা তেজত হিম’গ্লবিনৰ অভাৱৰ ইংগিত হ’ব পাৰে ৷
  • ধূসৰ ৰং – যদি স্ৰাৱ ধূসৰ হয় তেন্তে সাধাৰণতে বেক্টেৰিয়াজনিত যোনি ৰোগৰ সংক্ৰমণৰ লক্ষণ ৷ যদি ইয়াৰ লগত দুৰ্গন্ধ, জ্বলা-পোৰা বা খজুৱতি হয় তেন্তে লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল’ব লাগে ৷
  • অতি গাঢ় বাদামী ৰং – যদিও ঋতুস্ৰাৱৰ শেষৰ ফালে গাঢ় বাদামী ৰঙৰ তেজ স্বাভাৱিক, তথাপিও যদি বাৰে বাৰে গাঢ় বাদামী ৰঙৰ স্ৰাৱ হয় আৰু ইয়াৰ লগে লগে তীব্ৰ বিষ বা অস্বাভাৱিক তেজ জমা হয় ৷ জৰায়ুৰ ভিতৰত তেজ জমা হোৱা বা আন সমস্যাৰ ইংগিত দিব পাৰে ৷

মাহেকীয়া বা ঋতুস্ৰাৱ মহিলাৰ শৰীৰৰ এক সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া, আৰু স্ৰাৱৰ ৰংৰ পৰিৱৰ্তনে প্ৰায়ে শৰীৰৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য দিব পাৰে ৷ উজ্জ্বল ৰঙা, বাদামী বা পাতল গোলাপী ৰং সাধাৰণতে সুস্থতাৰ চিন, কিন্তু কমলা, ধূসৰ বা অতি গাঢ় বাদামী ৰংৰ স্ৰাৱে সংক্ৰমণ, হৰম’নৰ অসমতা বা আন কোনো সমস্যাৰ ইংগিত দিব পাৰে ৷ ৰঙৰ লগতে দুৰ্গন্ধ, তীব্ৰ বিষ, অস্বাভাৱিক প্ৰবাহ বা খজুৱতিৰ দৰে লক্ষণ দেখা দিলে কেতিয়াও অৱহেলা নকৰিব—লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক ৷ নিয়মীয়াকৈ শৰীৰৰ সংকেতবোৰৰ প্ৰতি সচেতন হৈ থাকিলে আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ভালদৰে ল’ব পাৰিব ৷ সুস্থ থাকক, সচেতন থাকক!

সম্পাদকৰ পচন্দ

