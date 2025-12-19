ETV Bharat / health

যদি ৩০ দিনলৈ গ্ৰীণ টী খোৱা হয় তেন্তে শৰীৰত কেনে পৰিৱৰ্তন দেখা দিব ?

৩০ দিন ধৰি আপুনি যদি প্ৰতিদিনে গ্ৰীণ টী খায় তেন্তে ইয়াৰ ফল শৰীৰত কেনে ফলাফল দেখা পাব ইয়াৰ ফলত শৰীৰত কি পৰিৱৰ্তন হয় জানো আহক-

What are the benefits of drinking green tea for 30 consecutive days? Learn all about.
যদি ৩০ দিনলৈ গ্ৰীণ টী খোৱা হয় তেন্তে শৰীৰত কেনে পৰিৱৰ্তন দেখা দিব ?
By ETV Bharat Health Team

Published : December 19, 2025 at 5:03 PM IST

স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী এক পানীয় গ্ৰীণ টী(Green Tea) ৷ বহুতে পুৱা উঠি গ্ৰীণ টী খায় ৷ গ্ৰীট টিত বহু প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিকৰ উপাদান থাকে ৷ কিন্তু আপুনি জানেনে, যদি আপুনি প্ৰতিদিনে গ্ৰীণ টী খাই তেন্তে শৰীৰে কি কি উপকাৰ লাভ কৰিব ? অন্তত ৩০ দিন ধৰি আপুনি যদি প্ৰতিদিনে গ্ৰীণ টী খাই তেন্তে ইয়াৰ ফল শৰীৰত দেখা পাব ৷ গতিকে গ্ৰীণ টী খালে কি হয়, ইয়াৰ ফলত শৰীৰত কি কি পৰিৱৰ্তন হয় এয়া সকলো তলত উল্লেখ কৰা হ’ল ৷

গ্ৰীণ টী খালে কি হয় ?

  • শৰীৰত এন্টিঅক্সিডেন্ট: ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠান NIHৰ মতে, গ্ৰীন টিত কেটেচিন নামৰ এবিধ এন্টিঅক্সিডেন্টছ থাকে, বিশেষকৈ EGCG. ই শৰীৰৰ কোষবোৰক ক্ষতিৰ পৰা ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে আৰু প্ৰদাহ কম কৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰোপৰি এই এন্টিঅক্সিডেন্টবোৰে ফ্ৰী ৰেডিকেলৰ প্ৰভাৱ কম কৰি ছালখন সুস্থ কৰি ৰাখে ৷ ই ছালত বয়সৰ প্ৰভাৱ পৰিব নিদিয়ে ৷
  • মগজু: গ্ৰীণ টীত কিছু পৰিমাণৰ কেফিন আৰু L-theanine থাকে ৷ ই বিশেষকৈ মনোযোগ, মুড আৰু মগজুৰ কাৰ্যকলাপ ভাল কৰাত সহায় কৰে ৷ প্ৰতিদিনে গ্ৰীণ টী খালে মনোযোগ ভাল হয় আৰু মুড ভালে থাকে ৷
  • বিপাকীয় ক্ৰিয়া: গ্ৰীণ টীয়ে বিপাকীয় ক্ৰিয়া ভাল কৰে ৷ যদি আপুনি ব্যায়ামৰ উপৰি সদায় গ্ৰীণ টী থাই তেন্তে চৰ্বি হ্ৰাসত সহায় হয় ৷
  • ওজন হ্ৰাস: ওজন হ্ৰাস কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো গ্ৰীণ টী ফলপ্ৰসূ ৷ ই পেটৰ চৰ্বি কম কৰে ৷ এনে অৱস্থাত ওজন হ্ৰাসৰ বাবে ই সহায়ক হয় ৷
  • হৃদযন্ত্ৰ: কিছুমান তথ্য অনুসৰি, গ্ৰীণ টীয়ে ব্লাড প্ৰেচাৰ আৰু কলেষ্টেৰলৰ দৰে সমস্যাৰ বাবে উপকাৰী ৷ হৃদযন্ত্ৰ সুস্থ ৰখাত ই সহায় কৰে ৷

গ্ৰীণ টী খোৱাৰ অন্য উপকাৰিতাসমূহ

১) কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধ

কৰ্কট ৰোগ এটা অতি গুৰুতৰ ৰোগ, ইয়াৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আপুনি গ্ৰীণ টী খাব লাগিব ৷ ইয়াত উপস্থিত থকা পলিফিনলে টিউমাৰ আৰু কেন্সাৰ কোষ প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰে ৷ বিশেষকৈ ই স্তন আৰু প্ৰষ্টেট কেন্সাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰে ৷

২) কলেষ্টেৰল হ্ৰাস পাব

নিয়মিতভাৱে গ্ৰীণ টী খালে তেজত থকা বেয়া কলেষ্টেৰলৰ পৰিমাণ কমি যায়, যাৰ ফলত ৰক্তবাহী নলীত ব্ল’কেজ কমিবলৈ ধৰে আৰু ইয়াৰ ফলত হৃদৰোগৰ আশংকা ৰোধ কৰিব পৰা যায় ৷

৩) ছালৰ সংক্ৰমণৰ পৰা সুৰক্ষা

যেতিয়া আমাৰ ছালৰ ক্ষতি হয় আৰু কোষবোৰ পুনৰ তৈয়াৰ হ’বলৈ ধৰে, তেতিয়া গ্ৰীণ টী খোৱাটো যথেষ্ট উপকাৰী বুলি গণ্য কৰা হয়, যাৰ ফলত ছালৰ সংক্ৰমণৰ পৰা বহু পৰিমাণে সুৰক্ষা পোৱা যায়, যিয়ে প্ৰদাহ কমোৱাত সহায় কৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ ফলত ছালখন টোন হৈ পৰিব পাৰে আৰু শালমন কমকৈ দেখা যায় ৷

৪) ওজন কমাবলৈ ফলপ্ৰসূ

গ্ৰীণ টীত থকা এন্টিঅক্সিডেন্টবোৰে বিপাকীয় ক্ৰিয়া বৃদ্ধি কৰে ৷ ইয়াক খালে শৰীৰৰ চৰ্বি ক্ৰমান্বয়ে কমিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ ব্যায়ামৰ আগতে ইয়াক খালে ভাল, অধিক উপকাৰিতা লাভ কৰিব পাৰি ৷

কেতিয়া গ্ৰীণ টী খাব নালাগে ?

খাদ্য খোৱাৰ প্ৰায় এঘণ্টা আগতে গ্ৰীণ টী খোৱাটো উপকাৰী বুলি বিবেচিত হয়, কিয়নো ইয়াত টেনিন থাকে ৷ খাদ্য খোৱাৰ পিছত লগে লগে ইয়াক সেৱন নকৰিব কাৰণ ইয়াৰ ফলত বমি, কোষ্ঠকাঠিন্য আৰু পেটৰ বিষ হ’ব পাৰে ৷ কেতিয়াও খালী পেটত নাখাবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ লগত কিবা এটা খাওক ৷ দিনটোত ৩ কাপতকৈ অধিক পান কৰিলে স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি হোৱাটো নিশ্চিত ৷ শুবলৈ যোৱাৰ আগতে ইয়াক সেৱন কৰিলে ডিহাইড্ৰেচনৰ সমস্যাই দেখা দিব পাৰে ৷

দিনত কিমানবাৰ খাব

হেল্থ লাইনৰ মতে, সাধাৰণতে এদিনত ১ৰ পৰা ২ কাপ গ্ৰীণ টী খোৱাটো ভাল আৰু উপকাৰী ৷ ইয়াতকৈও বেছি খাব নালাগে ৷ ইয়াৰোপৰি আপোনাৰ যদি পাচন তন্ত্ৰৰ সমস্যা আছে, বিশেষকৈ এচিডিটিৰ সমস্যা তেন্তে খালী পেটত গ্ৰীণ টী খাব নালাগে ৷ লগতে বেছি নিশা গ্ৰীণ টী খাব নালাগে, এনে কৰিলে টোপনিত ব্যাঘাত পৰিব পাৰে ৷ গতিকে দিনৰ ভাগত গ্ৰীণ টী সেৱন কৰিব পাৰে ৷ যদি আপোনাৰ কোনো সমস্যা নাই তেন্তে খালী পেটত খাব পাৰে ৷

উৎস

https://www.healthline.com/nutrition/top-10-evidence-based-health-benefits-of-green-tea

সম্পাদকৰ পচন্দ

