এচিডিটি বা কোষ্ঠকাঠিন্য নহয়, পেটৰ সোঁফালে হোৱা বিষ এই গুৰুতৰ ৰোগৰ লক্ষণ
পিত্তাশয়ৰ কৰ্কটৰ আৰম্ভণিৰ পৰ্যায়ত কোনো লক্ষণ ফুটি নুঠে ।
গ'লব্লাডাৰ (পিত্তথলী)ত যকৃতে নিঃসৰণ কৰা পিত্ত জমা কৰে । এই পিত্ত ঘন হৈ পাচনতন্ত্ৰত উপনীত হোৱাৰ পিচত পাচন কাৰ্যত সহায় কৰে; কিন্তু জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তনে পিত্তৰ পাথৰ গঠনত অৰিহণা যোগাব পাৰে । বেয়া খাদ্য (চৰ্বি আৰু শৰ্কৰা বেছি আৰু আঁহযুক্ত কম), মেদবহুলতা, শাৰীৰিক ক্ৰিয়া-কলাপৰ অভাৱ আদিয়েই পিত্তত ক'লেষ্টৰেলৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰে । লগতে পিত্তথলী সঠিকভাৱে খালী হোৱাত ব্য়াঘাত জন্মায় । ফলত পাথৰ গঠন হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰে ।
পিত্তৰ পাথৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে অস্বাস্থ্যকৰ জীৱনশৈলী পৰিহাৰ কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় । কিয়নো ইয়াৰ ফলত পিত্তথলীৰ কৰ্কট ৰোগকে ধৰি দীৰ্ঘম্যাদী স্বাস্থ্যজনিত গুৰুতৰ সমস্যাই গা কৰি উঠিব পাৰে । এই লেখাটোত পিত্তপাথৰৰ লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে জানো আহক...
পিত্তৰ পাথৰ কি ?
যকৃত বা লিভাৰৰ পিছফালে থকা এখন মোনা সদৃশ পিত্তথলীয়ে (গ'লব্লাডাৰ)পাচন কাৰ্যত সহায় কৰে । যকৃতে নিঃসৰণ কৰা পিত্ত এনজাইমবোৰ পিত্তথলীত জমা হয় । মানুহে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে পিত্তথলীয়ে ক্ষুদ্ৰান্ত্ৰৰ ওপৰৰ অংশলৈ পিত্ত এৰি দিয়ে । এই প্ৰক্ৰিয়াটোক ডুৱেডেনেল খালী কৰা বুলি হয় । সহজ অৰ্থত ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হয় পাচন প্ৰক্ৰিয়া ।
আপুনি যদি যিয়েই পায় সেই খাদ্য়ই গ্ৰহণ কৰে, তেনে খাদ্য়ৰ লগতে আৰু অস্বাস্থ্যকৰ জীৱনশৈলীয়ে পিত্তৰ পাথৰ গঠনত অৰিহণা যোগায় । সাধাৰণতে পুৰুষতকৈ মহিলাৰ এই সমস্যা বেছি । এইক্ষেত্ৰত বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে পিত্তথলীত পাচনতন্ত্ৰৰ ৰস দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰখা, অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস, ক'লেষ্টেৰল দ্ৰবীভূত কৰিব নোৱাৰা আদি সকলোবোৰেই ইয়াৰ অৰিহণা যোগোৱা কাৰক । এইবোৰ কাৰকে পিত্তথলী সঠিকভাৱে সংকুচিত হোৱাত বাধা প্ৰদান কৰে । ফলত পাচনতন্ত্ৰৰ ৰস ক্ৰমান্বয়ে কঠিন হৈ পিত্তৰ পাথৰ সৃষ্টি কৰে ।
কিছুমান ক্ষেত্ৰত সংক্ৰমণৰ ফলত পাচনতন্ত্ৰৰ ৰস ঘন হয় । ইয়াৰ ফলত পিত্তত পাথৰ হয় । তদুপৰি মেদবহুলতা, ডায়েবেটিছ, উচ্চ ৰক্তচাপ, উচ্চ কলেষ্টৰেল আদি জীৱনশৈলীৰ ৰোগৰ লগত পিত্তৰ পাথৰৰ ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে । এই অৱস্থাবোৰক আওকাণ কৰিলে কেতিয়াবা কৰ্কটৰ দৰে গুৰুতৰ ৰোগৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা থাকে । গতিকে এই লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে আগতীয়াকৈ জানি লোৱা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । চিকিৎসকে পিত্তপাথৰৰ লক্ষণসমূহ বিতংভাৱে বুজাইছে আৰু জানো আহক...
পিত্তৰ পাথৰ কিয় গঠন হয় ?
মায়’ ক্লিনিকৰ তথ্য অনুসৰি পিত্তথলীত পিত্ত থাকে । ইয়াত ক'লেষ্টেৰল দ্ৰবীভূত কৰি শৰীৰৰ পৰা আঁতৰোৱা ৰাসায়নিক পদাৰ্থও থাকে; কিন্তু কেতিয়াবা পিত্তৰ লগত অত্যধিক কলেষ্টৰেল নিঃসৰণ হয় । এনে ক্ষেত্ৰত অতিৰিক্ত কলেষ্টৰেল স্ফটিকীয় হৈ পাথৰ সৃষ্টি কৰে । এনে ক্ষেত্ৰত পিত্তথলীয়ে পিত্তৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে খালী কৰিব নোৱাৰে । ইয়াৰ পিছত এই পিত্ত কঠিন হৈ পিত্তৰ পাথৰ সৃষ্টি কৰে।
পিত্তৰ পাথৰৰ লক্ষণসমূহ কি কি ?
পিত্তৰ পাথৰৰ লক্ষণসমূহ ব্যক্তিভেদে বেলেগ বেলেগ হ’ব পাৰে । কিছুমান লোকে পেটৰ ওপৰৰ অংশত বিষ অনুভৱ কৰে, যিটো বহুতে গেছ বুলি ভাবি আওকাণ কৰে । ইয়াৰ উপৰি আন লক্ষণো দেখা যায় । তাৰ ভিতৰত আছে...
- বমি বমি হোৱা
- আভোক হোৱা
- গেছ, এচিডিটি হোৱা
- পেটৰ ওপৰৰ সোঁ-অংশত অসহ্যকৰ বিষ অনুভৱ হয়
গুৰুতৰ সংক্ৰমণঃ পিত্তনলী বা ইয়াৰ মুখত পিত্তৰ পাথৰ আবদ্ধ হ'লে পিত্তথলী সংক্ৰমিত হয় । ৰোগীয়ে পেটৰ তীব্ৰ বিষ অনুভৱ কৰে ।
জণ্ডিছ - কেতিয়াবা সৰু সৰু পিত্তৰ পাথৰৰ বাবে পাচনতন্ত্ৰৰ ৰসৰ প্ৰবাহ বন্ধ কৰাৰ আশংকা থাকে । ইয়াৰ পিছত এই পাচন ৰস যকৃতত জমা হৈ আভোক হয়, জ্বৰ, শৰীৰৰ বিষ, যকৃতৰ বিষ হোৱা দেখা যায় । এই অৱস্থাক অব্ষ্ট্ৰাক্টিভ জণ্ডিছ বা বাধাজনিত জণ্ডিছ বুলি কয় । এই অৱস্থা স্বাভাৱিক জণ্ডিছৰ পৰা পৃথক ।
পেংক্ৰিয়েটাইটিছ - অগ্নাশয়ৰ নলী আৰু পিত্তনলী এটা সাধাৰণ পথৰ জৰিয়তে অন্ত্ৰৰ সৈতে সংযোগ হয় । যদি পিত্তৰ পাথৰে এই পথটো বন্ধ কৰি দিয়ে, তেন্তে অগ্নাশয়ৰ পৰা পাচনতন্ত্ৰৰ ৰস অন্ত্ৰত উপনীত হ’ব নোৱাৰে । ফলত অগ্নাশয়ৰ প্ৰদাহ হয় । ইয়াকেই কোৱা হয় পেংক্ৰিয়েটাইটিছ । এই অৱস্থা অতি বিপজ্জনক হ'ব পাৰে ।
পিত্তৰ পাথৰ হোৱাৰ কাৰণ :
- জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ বড়ি সেৱন কৰা মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত পিত্তৰ পাথৰ বেছিকৈ হয় ।
- বেছিকৈ জাংক ফুড খালেও এই সমস্যা হ’ব পাৰে ।
- ডায়েবেটিছত আক্ৰান্তৰো এই সমস্যা হ’ব পাৰে ।
- পিত্তথলীৰ সংক্ৰমণ বা যকৃতৰ চিৰ’ছিছ ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰতো পিত্তৰ পাথৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।
- অংগ প্ৰতিস্থাপন কৰিলেও এই সমস্যা হ’ব পাৰে ।
- ওজন বেছি হ'লেও অধিক বিপদত পৰে ।
- বেছিকৈ চেনি খোৱা লোকৰ এই সমস্যা হ’ব পাৰে । কাৰণ শৰ্কৰাযুক্ত খাদ্যত পৰিশোধিত কাৰ্বহাইড্ৰেট বেছি থাকে । ফলত ক'লেষ্টেৰল ঘন হৈ পিত্তৰ পাথৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে।
ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ হাত সাৰিব ?
- কফি, চাহ, চিগাৰেট আৰু মদ খোৱাটো হয় সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিব লাগে, নহয় অতি কম পৰিমাণে কৰিব লাগে ।
- পুৱা খালী পেটত নেমুৰ ৰস কুহুমীয়া পানীত মিহলাই খাব লাগে ।
- ভিটামিন 'চি' অধিক সেৱন কৰিলে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হয় । কলেষ্টৰেল পিত্তলৈ ৰূপান্তৰিত হয় ।
- প্ৰচুৰ পৰিমাণে সেউজীয়া শাক-পাচলি আৰু সতেজ ফল-মূল খাব । ইয়াৰ ফলত কলেষ্টৰেল কমোৱাত সহায় হয় আৰু লগতে প্ৰ'টিনো পোৱা যায় ।
- ভজা আৰু টেঙা খাদ্য পৰিহাৰ কৰক ।
- নিতৌ এচামুচ হালধী গৰম গাখীৰত মিহলাই খাব লাগে ।
- ৰেড মীট পৰিহাৰ কৰাটোৱে মংগলজনক ।
- দুগ্ধজাত সামগ্ৰীৰ পৰিমাণ সীমিত কৰক । অত্যধিক সেৱন কৰিলে বৃক্কত পাথৰ হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি পাব ।
- দৈনিক যোগাসন আৰু ব্যায়াম কৰক । ধনুৰাসন, শালভাষণ আৰু সৰ্বাংগাসন উপকাৰী ।
- দৈনিক ৩০ মিনিট খোজ কঢ়াটো আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি উত্তম ।
