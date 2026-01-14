ETV Bharat / health

বিশেষজ্ঞৰ পৰাই জানক মহিলাই Egg Freezing কৰোৱাৰ লাভ তথা লোকচান কি ?

মহিলাসকলে ইচ্ছা কৰিলে ২০ৰ পৰা ৩০ বছৰ বয়সত Egg Freezing কৰি মাতৃ হোৱাৰ সপোন পূৰণ কৰিব পাৰে কিন্তু, Egg freezingৰ সুবিধা আৰু কিছু অসুবিধাও আছে-

what are benefits and side effects risk of egg freezing who should opt and avoid this procedure
বিশেষজ্ঞৰ পৰাই জানক মহিলাই Egg Freezing কৰোৱাৰ লাভ তথা লোকচান কি ? (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 14, 2026 at 1:57 PM IST

আজিকালি মহিলাসকলে নিজৰ কেৰিয়াৰক অধিক গুৰুত্ব দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৷ এনে পৰিস্থিতিত তেওঁলোকে বিয়াৰ পিছত সোনকালে মাতৃ হ’ব নিবিচাৰে ৷ বয়স বৃদ্ধিৰ পিছত প্ৰজনন ক্ষমতাৰ সন্দৰ্ভত কোনো সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আজিকালি বেছিভাগ মহিলাই এগ ফ্ৰীজিং কৌশলৰ সহায় লৈছে ৷ বয়স বৃদ্ধিৰ লগে লগে মহিলাৰ প্ৰজনন ক্ষমতা দুৰ্বল হৈ পৰে ৷ বয়স বৃদ্ধিৰ লগে লগে ডিম্বৰ সংখ্যাও কমিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ ইয়াৰ ফলত ভৱিষ্যতে মাতৃ হোৱাটো কঠিন হৈ পৰে ৷ Egg freezingৰ জৰিয়তে মহিলাসকলে ইচ্ছা কৰিলে ২০ৰ পৰা ৩০ বছৰ বয়সত Egg freez কৰি মাতৃ হোৱাৰ সপোন পূৰণ কৰিব পাৰে ৷ কিন্তু, Egg freezing ৰ সুবিধা আৰু কিছু অসুবিধাও আছে ৷

Egg Freezingৰ হোৱাৰ সম্ভাৱ্য অসুবিধা আৰু বিপদ কি কি ?

ফাৰ্টিলিটি স্পেচিয়েলিষ্ট ডাঃ এম নিহাৰিকাই কয় যে, কিছুমান ৰোগীয়ে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত পেটৰ সামান্য বিষ বা অস্বস্তিৰ অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ হৰম’নৰ বেজীৰ ফলত ফুলা আৰু ওজন বৃদ্ধিৰ দৰে হ্ৰস্বম্যাদী প্ৰভাৱো দেখা গৈছে যদিও এইবোৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ ১০ৰ পৰা ১৫ দিনৰ ভিতৰতে সমাধান হয় ৷ যিহেতু এই পদ্ধতি নতুন, গতিকে ইয়াৰ লগত জড়িত বিপদৰ ওপৰত বিশেষ গৱেষণা কৰা হোৱা নাই ৷ কিন্তু বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে কণী জমা হোৱাৰ ফলত গৰ্ভাৱস্থাত আন যিকোনো আইভিএফ কৌশলৰ দৰেই জটিলতা আহিব পাৰে ৷ কিন্তু এই জটিলতাসমূহ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পৰাই হয় নে আইভিএফ কৰা দম্পতীহালৰ পৰাই হয় সেয়া স্পষ্ট নহয় ৷ ডিম্ব জমা হোৱাৰ বাবে এস্পিৰেটিং বেজী ব্যৱহাৰ কৰক ৷ ইয়াৰ ফলত ৰক্তবাহী নলী, মূত্ৰাশয় আৰু অন্যান্য অংগৰ ক্ষতি হোৱাৰ লগতে ৰক্তক্ষৰণ ৰোধ হয় ৷

কিছুমান ক্ষেত্ৰত এই প্ৰক্ৰিয়াটো অধিক বিপদজনক হ’ব পাৰে ৷ ডিম্ব জমা হোৱাৰ সময়ত নাড়ী আৰু চাৰিওফালৰ গঠনত আঘাত পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, যদিও বিৰল ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ ১ শতাংশ ক্ষেত্ৰতহে এনে হয় ৷ ইয়াৰ উপৰিও ২০১২ চনৰ পৰা ২০১৬ চনৰ ভিতৰত প্ৰজনন ক্ষমতা সংৰক্ষণ কৰা মহিলাসকলৰ ওপৰত কৰা এক সমীক্ষাত দেখা গৈছে যে বহু মহিলাই এই পদ্ধতিৰ বিফলতাৰ বাবে উদ্বেগ আৰু হতাশাৰ সন্মুখীন হৈছিল ৷ কিন্তু ইয়াৰ কাৰণ আছিল তথ্যৰ অভাৱ, কণী জমা কৰাৰ চেষ্টা কম হোৱা আৰু পৰিয়ালৰ পৰা আৱেগিক সহায়ৰ অভাৱ ৷ গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে ভৱিষ্যতে প্ৰজনন ক্ষমতাৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান নকৰে বুলিও আপুনি সচেতন হ’ব লাগে ৷

Egg Freezing কৰিলে কি কি উপকাৰ হয় ?

১) ডাঃ এম নিহাৰিকাই কয় যে, Egg freezing কৰিলে যিকোনো বয়সতে মাতৃ হ’ব পাৰি ৷

২) যদি আপুনি আপোনাৰ Egg freezing কৰিছে তেন্তে ভৱিষ্যতে মাতৃ হ’ব নে নহয় সেই চিন্তাৰ প্ৰয়োজন নহয় ৷

৩) যদি আপুনি আৰু সংগীৰ লগত নাথাকে তেন্তে ডিম্ব দাতাৰ শুক্ৰাণুৰ সৈতে লগ কৰি সন্তান জন্ম দিব পাৰে ৷

৪) ইয়াৰ আন এটা সুবিধা হ’ল বিবাহৰ পিছত মহিলাসকলে নিজৰ কেৰিয়াৰত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ সময় পায় ৷

দেশত Egg freezing ৰ পথ বাছি লোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে

যিহেতু যুৱতীসকলে এই পদ্ধতিৰ অন্তত নিজৰ কেৰিয়াৰ ত্যাগ কৰিব নালাগে, সেয়েহে কণী জমা কৰাটো আজি এক অতি জনপ্ৰিয় প্ৰথাত পৰিণত হৈছে ৷ ভাৰতত এই পদ্ধতি বাছি লোৱা মহিলাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ৷ ইয়াৰ প্ৰতি সজাগতা ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে ৷ Egg freezingত ৰখা বেছিভাগ মহিলাৰ বয়স ৩৪ৰ পৰা ৩৬ বছৰৰ ভিতৰত ৷ মহিলাৰ এই পদক্ষেপে ভাৰতত Egg freezing ৰ প্ৰসাৰ ঘটাব, আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি অতি সোনকালে আন দেশৰ সমতুল্য হ’ম ৷

