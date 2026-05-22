কৰ্কট ৰোধ প্ৰতিৰোধত ভিটামিন চি-ৰ ভূমিকা কি ? গৱেষণাই কি কয়...

টেঙাজাতীয় ফলত থকা ভিটামিন চিয়ে সততে হোৱা চৰ্দি আৰু কাহৰ দৰে ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 22, 2026 at 12:46 AM IST

হায়দৰাবাদ: অতীজৰে পৰা আমাৰ ককা-আইতাহতে ফলমূল খোৱাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছিল ৷ বিশেষকৈ টেঙাজাতীয় ফলে শৰীৰক ৰোগৰ পৰা দূৰৈত ৰখাত বহু পৰিমাণে সহায় কৰি আহিছে ৷ যুগ যুগ ধৰি টেঙাজাতীয় ফল, যেনে - কমলা, নেমু, মৌচুমী আৰু আমলখি আদিৰ ঔষধি গুণৰ বাবে ৰোগ প্ৰতিৰোধ আৰু চিকিৎসাৰ বাবে উৎকৃষ্ট প্ৰাকৃতিক সম্পদ হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে । খাদ্যত এইবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে বিভিন্ন ৰোগৰ আশংকা হ্ৰাস হোৱাই নহয়, বৰং শৰীৰত শক্তিৰ মাত্ৰাও বৃদ্ধি পায় আৰু মানুহৰ মন-মগজু উন্নত হয় ।

টেঙাজাতীয় ফলত থকা ভিটামিন চিয়ে সততে হোৱা চৰ্দি আৰু কাহৰ দৰে ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে ৷ এণ্টিঅক্সিডেণ্টৰে সমৃদ্ধ এই ফলবোৰে ছালৰ ৰং উন্নত কৰে, পাচন নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্য অটুট ৰখাত সহায় কৰে ।

বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে দৈনিক মাত্ৰ এটা কমলা খালে চৰ্দি, কাহ, হাঁচি আদি ৰোধ কৰিব পাৰি ৷ এই ফল সেৱনৰ বাবে শৰীৰটোও সুস্থ হৈ থাকে । কানাডাৰ ৱাটাৰলু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষকসকলে কৰা শেহতীয়া অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে পাচনতন্ত্ৰৰ কৰ্কট ৰোগৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰাত ভিটামিন চিয়ে ফলপ্ৰসূ ভূমিকা পালন কৰে ৷

জাৰ্ণেল অৱ থিয়ৰেটিকেল বায়’লজিত প্ৰকাশিত এই গৱেষণা অনুসৰি ভিটামিন চিয়ে পেটত হোৱা ক্ষতিকাৰক ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া ৰোধত সহায় কৰে, যিয়ে কৰ্কট ৰোগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।

ভিটামিন চি কি ?

ভিটামিন চি হৈছে সামগ্ৰিক শৰীৰৰ স্বাস্থ্য আৰু কাৰ্যক্ষমতাৰ বাবে অপৰিহাৰ্য পানীত দ্ৰবীভূত এবিধ ভিটামিন । এই পদাৰ্থবিধে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, সংক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া আৰু ছাল, ৰক্তবাহী নলী, হাড় আদিৰ স্বাস্থ্য অটুট ৰখাত সহায় কৰে ।

বিজ্ঞানীসকলে কয় যে তেজত ভিটামিন চিৰ মাত্ৰা বজাই ৰখাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । শৰীৰত এই ভিটামিন বেছি দিন জমা নহয় । সুস্থ লোকে দৈনিক ২৫০ মিলিগ্ৰাম ভিটামিন চি সেৱনৰ জৰিয়তে তেজত এই মাত্ৰা বজাই ৰাখিব লাগে । সতেজ ফল-মূল, শাক-পাচলি, জাম, জলকীয়া, ব্ৰকলি আদি হৈছে ভিটামিন চি-ৰ উৎকৃষ্ট উৎস । ইয়াৰোপৰি যিকোনো টেঙাজাতীয় ফল, বিলাহী আৰু একাংশ শাক-পাচলি ভিটামিন চিৰ পৰিপূৰক হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰি ।

গৱেষণাই কি কয় ?

ৱাটাৰলু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষকসকলে গাণিতিক আৰ্হিৰ জৰিয়তে প্ৰমাণ কৰিছে যে খাদ্যত বা পৰিপূৰক হিচাপে গ্ৰহণ কৰা ভিটামিন চিয়ে আন্ত্ৰিক অংশত হোৱা "নাইট্ৰ'জেচন" বিক্ৰিয়া হ্ৰাস কৰি কৰ্কট সৃষ্টিকাৰী যৌগ গঠনত বাধা আৰোপ কৰে । বিগত কেইবাটাও দশকত উত্তৰ আমেৰিকাৰ খাদ্যত নাইট্ৰেট আৰু নাইট্ৰাইটৰ মাত্ৰা ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । এই যৌগবোৰ প্ৰচেছড মাংসৰ লগতে অনুৰ্বৰ ভূমি আৰু পানীত খেতি কৰা ফল-মূলত পোৱা যায় । নাইট্ৰেট আৰু নাইট্ৰাইটে স্নায়ুতন্ত্ৰ আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰক্ষাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে যদিও আন্ত্ৰিক অংশৰ ভিতৰত ইহঁতে নাইট্ৰ’জেচন নামৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ যাৰ ফলত এনে কিছুমান ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হয়, যাৰ ফলত বহু বিজ্ঞানীয়ে কৰ্কট ৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে বুলি বিশ্বাস কৰে ।

ইয়াৰ বাবে গৱেষকসকলে লেলাউটি গ্ৰন্থি, পেট, ক্ষুদ্ৰান্ত্ৰ, প্লাজমা আদিৰ কিছুমান আৰ্হি তৈয়াৰ কৰি শৰীৰৰ মাজেৰে নাইট্ৰেট আৰু নাইট্ৰাইট কেনেকৈ গতি কৰে আৰু সময়ৰ লগে লগে ইহঁতৰ কেনেকুৱা পৰিৱৰ্তন হয়, সেয়া ব্যাখ্যা কৰে ৷ গৱেষণাটোত প্ৰদৰ্শিত ডিজাইনত দেখুওৱা হৈছিল যে যেতিয়া খাদ্যত ভিটামিন চি থাকে, তেতিয়া ই শৰীৰত সৃষ্টি হ’ব পৰা কৰ্কট ৰোগৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰিব পাৰে ।

অধ্যয়নটোচ এই কথাও প্ৰকাশ পাইছে যে প্ৰতিবাৰেই আহাৰ খোৱাৰ পিছত ভিটামিন চিৰ পৰিপূৰক গ্ৰহণ কৰিলে নাইট্ৰ’জেচন সামগ্ৰীৰ গঠন হ্ৰাস হোৱাত সামান্য প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ যিবোৰ কৰ্কট ৰোগ সৃষ্টিৰ সৈতে জড়িত ৷ খাদ্যত থকা নাইট্ৰাইট আৰু নাইট্ৰেট, যেনে - বেকন আৰু চালামিৰ দৰে খাদ্যত পোৱা নাইট্ৰাইট আৰু নাইট্ৰেটৰ পৰা এই সামগ্ৰী গঠন হয় । গৱেষকসকলে আশা কৰিছে যে এই ফলাফলসমূহে ভৱিষ্যতে পুষ্টিজনিত বিষয়ত কৰা গৱেষণাৰ বাবে সহায়ক প্ৰতিপন্ন হ’ব ।

(অস্বীকাৰ: এই ৱেবছাইটত প্ৰদান কৰা প্ৰতিটো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা সম্পৰ্কীয় পৰামৰ্শ কেৱল সাধাৰণ তথ্য প্ৰকাশৰ বাবেহে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো ৷ কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাৰ পূৰ্বে ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উচিত ৷)

