গ্ৰামাঞ্চলত নতুন প্ৰত্য়াহ্বান; মেদবহুলতাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ

গ্ৰামাঞ্চলত নতুন প্ৰত্য়াহ্বান; মেদবহুলতাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ
বহুতেই গ্ৰাম্য় জীৱনৰ আওপুৰণি ছবি এখনে কঢ়িয়াই ফুৰিছে যদিও সলনি হৈছে দৃশ্য়পট ।
Published : June 22, 2026 at 6:19 PM IST
মেদবহুলতা এতিয়া সকলোৰে বাবে প্ৰত্য়াহ্বান হৈ পৰিছে । এতিয়া এই সমস্য়াই গ্ৰামাঞ্চলতো জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । আগতে দশক দশক ধৰি গ্ৰামাঞ্চলত পৰ্যাপ্ত খাদ্য বা স্বাস্থ্যসেৱা নাছিল ।
এতিয়া পিছে আন এক সমস্য়াইহে গা কৰি উঠিছে আৰু সেয়া হৈছে অত্যধিক খাদ্য বা সঠিক খাদ্য গ্ৰহণ নকৰা আৰু বেছিকৈ লৰচৰ নকৰা । সেইবাবে এই অঞ্চলতো গা কৰি উঠিছে মেদবহুলতাই ।
আজিও বহুতেই গ্ৰাম্য় জীৱনৰ আওপুৰণি ছবি এখনেই কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে । এতিয়াও আমি সকলোৱে কল্পনা কৰো যে কৃষকসকলে সূৰ্যোদয়ৰ পৰা সূৰ্যাস্তলৈকে কৰ্মব্য়স্ত হৈ থাকে । সতেজ উপাদানৰে প্ৰস্তুত কৰা খাদ্য গ্ৰহণ কৰে । শিশুসকলে বাহিৰত খেলাধূলা কৰে । চহৰৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ পৰা স্বাভাৱিকভাৱে সুৰক্ষিত জীৱনশৈলীৰ ছবিখন পিছে নোহোৱা হ'বলৈ ধৰিছে ।
অনলাইন চিকিৎসা মিত্ৰ আৰু ১২০বাই৮০ৰ সৈতে জড়িত জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ শুভাঞ্জলি ছাকালেই এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য় কৰিছে । জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকগৰাকীয়ে কয় যে মেদবহুলতা এতিয়া ভাৰতৰ মেট্ৰ’ আৰু টায়াৰ ৱান চহৰত সীমাবদ্ধ থকা নাই ।
এতিয়া গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলৰ পূৰ্বতকৈ অতিৰিক্ত ওজন বৃদ্ধি বা মেদবহুল হোৱাৰ প্ৰৱণতা এধিক । ২০২৬ চনৰ এপ্ৰিলত প্ৰকাশিত ভাৰতীয় পুৰুষৰ মেদবহুলতা সম্পৰ্কে কৰা এক অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে গ্ৰাম্য ভাৰতত মেদবহুলতাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ অধিক স্পষ্টভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ বিপৰীতে চহৰ অঞ্চলত এই সমস্য়া দুগুণলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
এই ছবিখন এদিনতেই সলনি হোৱা নাই । সৰু সৰু সিদ্ধান্তৰ বাবেই এয়া হ'বলৈ ধৰিছে । এতিয়া ঘৰত ৰন্ধা খাদ্যৰ সলনি পেকেটত ভৰোৱা জলপানে ঠাই লৈছে । খোজ কঢ়াৰ সলনি মটৰ চাইকেল চলোৱা হ'ল । পানীৰ সলনি শৰ্ৰকাযুক্ত পানীয় সেৱন কৰে । বাহিৰৰ খেলৰ পৰিৱৰ্তে ঠাই পালে ষ্ক্ৰীণে ।
২০২৫ চনত কেম্ব্ৰিজ ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰেছে অনলাইনত প্ৰকাশ কৰা এক অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে খাদ্যাভ্যাস আৰু কম শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপৰ লগতে সুৰা আৰু ধঁপাত সেৱনে গাঁওসমূহত মেদবহুলতাৰ অন্য়তম কাৰক হৈ পৰিছে ।
পুষ্টিৰ পৰিৱৰ্তন :
আগতে ভাৰতে পুষ্টিহীনতাক লৈ চিন্তিত হৈ আছিল । আজি একেখন গাঁৱতে, কেতিয়াবা একেখন ঘৰতেও প্ৰায়ে কাষে কাষে অপুষ্টি আৰু অতিমাত্ৰা পুষ্টিৰহে সৃষ্টি হৈছে । পৰিয়ালৰ এজন সদস্যৰ ওজন কম হ’ব পাৰে, আন এজনৰ ওজন বেছি হ’ব পাৰে । দুয়োজনেই পুষ্টিহীনতাত ভুগিব পাৰে । কাৰণ পুষ্টিৰ অৰ্থ কেৱল আমি কিমান খাও সেইটো নহয়, আমি কি খাও সেইটোহে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ।
এই সন্দৰ্ভত ডাঃ ছাকালেই কয়, "বহু গ্ৰাম্য পৰিয়ালে আধুনিক আৰু আকাংক্ষিত হিচাপে বজাৰত পেকেজ আৰু সংসাধিত খাদ্যৰ বাবে বাজৰা আদি পৰিত্যাগ কৰিছে ।"
অনলাইন চিকিৎসা মিত্ৰ আৰু ১২০বাই৮০ৰ চিকিৎসক আৰু ডায়েবেটিছ কেয়াৰ বিশেষজ্ঞ ডাঃ চিলচিলা ৰাৱটে কয় যে চৰ্বি মাহৰ পিছত বছৰ ধৰি লাহে লাহে জমা হৈ থাকে যেতিয়ালৈকে ই স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ ধাৰাবাহিকতাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ আৰম্ভ নকৰে । মেদবহুলতাই টাইপ ২ ডায়েবেটিছ, উচ্চ ৰক্তচাপ, হৃদৰোগ, গাঁঠিৰ সমস্যা, নিদ্ৰাহীনতা আৰু আনকি কিছুমান বিশেষ কৰ্কট ৰোগো সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।"
নগৰীয়া প্ৰভাৱ :
মেদবহুলতা ক’ত আটাইতকৈ বেছি দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে সেই বিষয়ে উল্লেখ কৰি ডাঃ ৰাৱটে কয় যে সম্প্ৰসাৰিত চহৰৰ ওচৰত অৱস্থিত গাঁওসমূহত প্ৰায়ে মেদবহুলতাৰ হাৰ বেছি হোৱা দেখা গৈছে । নগৰীয়া প্ৰভাৱ তেতিয়া পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়াৰে পৰাই ইবোৰে গা কৰি উঠিছে ।
ফাষ্ট ফুড খাদ্যৰ দোকান, পেকেট জলপান, যান্ত্ৰিক শ্ৰমিক, স্মাৰ্টফোন আদিয়ে স্থান লাভ কৰিবলৈ ধৰিছে তেতিয়াৰে পৰাই এই সমস্য়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।
https://link.springer.com/article/10.1186/s12982-026-01890-6 ৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত
(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)
লগতে পঢ়ক:আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস ২০২৬: স্বাস্থ্য ৰক্ষাত যোগাসন-প্রাণায়ামৰ গুৰুত্ব
বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ জৰিয়তে জনস্বাস্থ্য সুৰক্ষিত কৰিবলৈ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ নতুন নিৰ্দেশনা
বিশ্ব ছিকল চেল দিৱস : জানক ৰক্ত বিসংগতিজনিত এই ৰোগৰ কাৰণ-লক্ষণ-প্ৰতিৰোধৰ উপায়