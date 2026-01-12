আমিষ নে নিৰামিষ কোনবিধ খাদ্য গ্ৰহণ কৰা উচিত ? কি কয় গৱেষণাই

আমিষ নে নিৰামিষ কোনবিধ খাদ্য গ্ৰহণ কৰা উচিত ? কি কয় গৱেষণাই
আমাৰ খাদ্যই আমাক কেৱল পুষ্টি প্ৰদান কৰাই নহয়, ই আমাৰ বিপাকীয় ক্ৰিয়াও উন্নত কৰে, এই ক্ষেত্ৰত আমিষ নে নিৰামিষ কোনবিধ আমাৰ শৰীৰৰ বাবে বেছি উপকাৰী-
Published : January 12, 2026 at 1:27 PM IST
নিৰামিষ খাদ্য ভাল নে আমিষ খাদ্য ? এই বিষয়টোৰ ওপৰত প্ৰায়ে বিতৰ্ক হোৱা দেখা যায় ৷ এই বিষয়ত সকলোৰে যুক্তি আৰু মতামত বেলেগ বেলেগ ৷ বিশেষকৈ নিৰামিষ প্ৰ’টিন অৰ্থাৎ পশুৰ পৰা লাভ কৰা প্ৰ’টিন অধিক স্বাস্থ্যকৰ বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷ এই কাৰণেই মানুহে শক্তি বৃদ্ধি বিশেষকৈ শৰীৰচৰ্চা কৰাসকলে শৰীৰক এটি আকাৰ দিবৰ বাবে প্ৰায়ে আমিষ খাদ্য পছন্দ কৰে ৷ কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে আমিষ খাদ্য সম্পৰ্কে এই যি ধাৰণা আছে সেয়া প্ৰকৃততে শুদ্ধ নে তথা বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বিজ্ঞান আৰু গৱেষণাই এই সন্দৰ্ভত কি কয় ? নে কেৱল নিৰামিষ খাদ্যই আমাৰ বাবে উপকাৰী আজি এই বিষয়ে অন্বেষণ কৰোঁ আহক-
এই কাৰণেই প্ৰ’টিন শৰীৰৰ বাবে অপৰিহাৰ্য
আমাৰ খাদ্যই কেৱল আমাক পুষ্টি প্ৰদান কৰাই নহয়, ই আমাৰ বিপাকীয় ক্ৰিয়াও উন্নত কৰে ৷ ইয়াৰ ফলত বাৰ্ধক্যৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পৰে ৷ প্ৰ’টিন শৰীৰৰ বাবে এক অতি প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিকৰ উপাদান ৷ হৰম’নৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শৰীৰ শক্তিশালী কৰা আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰালৈকে প্ৰ’টিনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ৷ বিভিন্ন গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে যিসকল বয়স্ক লোক আছে তেওঁলোকে দৈনন্দিন খাদ্যত অধিক প্ৰ’টিন সেৱন কৰে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিকভাৱে শক্তিশালী হয় আৰু তেওঁলোকৰ হাড় আৰু মাংসপেশীবোৰৰ ক্ষতি লাহে লাহে হয় ৷ অৰ্থাৎ বয়স্ক লোকসকলৰ মাংসপেশীবোৰৰ প্ৰ’টিনৰ ফলত দীৰ্ঘদিনলৈ সুস্থ হৈ থাকে ৷
মহিলাৰ বাবে উপকাৰী এই প্ৰ’টিন
বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, পশুৰ পৰা লাভ কৰা প্ৰ’টিনতকৈ উদ্ভিদ ভিত্তিক প্ৰ’টিনে আপোনাক বেছি দিনলৈ সুস্থ কৰি ৰাখে আৰু ৰোগৰ সম্ভাৱনা কম কৰে ৷ তদুপৰি প্ৰাকৃতিক উদ্ভিদ ভিত্তিক প্ৰ’টিন মহিলাৰ বাবে বিশেষভাৱে উপকাৰী ৷ ই কেৱল তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাই নহয় দীৰ্ঘায়ুও কৰে ৷ বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, মধ্যবয়স আৰু বৃদ্ধ বয়সত বেছিভাগ মহিলাৰ কৰ্মক্ষমতা লেহেমীয়া হয় ৷ নিয়মিতভাৱে উদ্ভিদ ভিত্তিক প্ৰ’টিন যেনে দালি, বীন, বাদাম, বীজ গ্ৰহণ কৰিলে ইয়াৰ পৰা শৰীৰে প্ৰচুৰ পুষ্টি আৰু শক্তি লাভ কৰে ৷ হাৰ্ভাৰ্ডৰ এটি গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে, উদ্ভিদৰ প্ৰ’টিনে ফাইটোইষ্ট্ৰজেন হিচাপে কাম কৰে, যিয়ে মহিলাৰ ইষ্ট্ৰজেনৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে ৷
এইবাবেই উদ্ভিদ ভিত্তিক প্ৰ’টিন উপকাৰী
বিভিন্ন গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে, পশুৰ পৰা লাভ কৰা প্ৰ’টিনতকৈ উদ্ভিদভিত্তিক প্ৰ’টিন অধিক উপকাৰী ৷ শেহতীয়াকৈ আমেৰিকান জাৰ্নেল অৱ ক্লিনিকেল নিউট্ৰিচনত প্ৰকাশিত এক অধ্যয়নত এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে ৷ গৱেষণাৰ মতে মধ্যবয়সীয়া লোকৰ বাবে অৰ্থাৎ ৪০ৰ পৰা ৫০ বছৰ আৰু তাতকৈ অধিক বয়সৰ লোকৰ বাবে উদ্ভিদভিত্তিক প্ৰ’টিন অধিক উত্তম ৷ ই আপোনাৰ শৰীৰক শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ কৰি ৰখাই নহয় মানসিকভাৱেও শক্তিশালী কৰি তোলে ৷ গৱেষণাৰ মতে, উদ্ভিদভিত্তিক প্ৰ’টিনে ভাল মাইক্ৰ’নিউট্ৰিয়েণ্ট, ডায়েটাৰী ফাইবাৰ, প্ৰ’টিন যোগান ধৰে, এই সকলোবোৰ আপোনাৰ শৰীৰৰ বাবে খুবেই স্বাস্থ্যকৰ ৷ উদ্ভিদভিত্তিক প্ৰ’টিনত কেলৰি কম আৰু আঁহ বেছি থাকে, যিটো মাইক্ৰ’বায়’টাৰৰ লগতে আন বহুতো সুৰক্ষামূলক ফাইটোনিউট্ৰিয়েণ্টৰ বাবে উপকাৰী ৷
ৰঙা মাংসই সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে
লেন্সেটৰ এক অধ্যয়ন অনুসৰি উদ্ভিদভিত্তিক প্ৰ’টিনত কেইবাটাও এমিনো এচিডো থাকে যিয়ে বিপাকীয় ক্ৰিয়া বৃদ্ধি কৰি বাৰ্ধক্য প্ৰক্ৰিয়াটো লেহেমীয়া কৰে ৷ মচুৰ দাইল, বুট, চাউলত প্ৰচুৰ পৰিমাণে এমিনো এচিড থাকে আৰু নিয়মিতভাৱে খাব লাগে ৷ পশুৰ পৰা লাভ কৰা প্ৰ’টিন, বিশেষকৈ ৰঙা মাংসত অধিক পৰিমাণে মিথিঅ’নিন থাকে, যাৰ ফলত ৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ কিন্তু মাংস আৰু মাছৰ দৰে নিৰামিষ খাদ্যত প্ৰচুৰ পৰিমাণে এমিনো এচিড থাকে যিয়ে মাংসপেশীৰ গঠনত আৰু বিকাশত সহায় কৰে ৷ ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত ভিটামিন B12 আৰু হিম আইৰণ (Heme Iron) থাকে, যিয়ে ৰক্তকণিকা উৎপাদনত সহায় কৰে আৰু আপোনাৰ শক্তিৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰে ৷ বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে, সঠিক পৰিমাণে পশুৰ পৰা লাভ কৰা প্ৰ’টিন গ্ৰহণ কৰাটো শৰীৰৰ বাবে উপকাৰী ৷
উৎস
