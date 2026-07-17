ৰোগ বাহক মহ: জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ-মেলেৰিয়া-ডেংগুৰ পৰা হাত সাৰিব কেনেকৈ ?

ৰোগ বাহক মহ: জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ-মেলেৰিয়া-ডেংগুৰ পৰা হাত সাৰিব কেনেকৈ ?
ৰাজ্য়ত বাহকজনিত ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ । জানি লওক এই ৰোগৰ লক্ষণ ...
Published : July 17, 2026 at 11:53 AM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈ আছে । বৰষুণৰ পানীয়ে বানৰ সৃষ্টি কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে বিভিনিন নলা-খালী পাত্ৰ আদি ভৰি পৰিছে । বাৰিষাৰ সময়ত ম'হৰ বংশবৃদ্ধিও পায় । সেইবাবে বাহকজনিত ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱো ঘটিছে । সাধাৰণতে এই সময়ত মহৰ বাবে মেলেৰিয়া, ডেংগু আৰু জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পায় ।
বাৰিষাৰ লগে লগে ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে মহৰ বাবে হোৱা ৰোগৰ সংক্ৰমণ । বিশেষকৈ মেলেৰিয়া, ডেংগু আৰু জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ দৰে ৰোগ এই সময়ছোৱাত অধিক চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰে । অধিক বৰষুণ, বানপানী আৰু বিভিন্ন স্থানত পানী জমা হৈ থকাৰ ফলত মহৰ বংশবৃদ্ধি হয় । সেয়ে এই সময়ছোৱাত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।
মহ হৈছে মেলেৰিয়া, ডেংগু আৰু জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ বাহক । তদুপৰি মহ সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল কৰাটোও সম্ভৱ নহয় । সেইবাবে এই সময়ত সকলোৱে সাৱধানতা অৱলম্বণ কৰিবই লাগিব । যেতিয়াই ৰোগৰ লক্ষণে দেখা দিয়ে তেতিয়াই অলপো পলম নকৰি চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাব লাগে । সাধাৰণতে মেলেৰিয়া, ডেংগু আৰু জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ কেনে লক্ষণে দেখা দিয়ে আৰু ইয়াক কেনেদৰে প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে ইটিভি ভাৰতৰ আগত ব্য়াখ্য়া কৰিলে জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক জয়ন্ত প্ৰসাদ শর্মাই ।
এই সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকগৰাকীয়ে কয়,"এইবাৰ ৰাজ্যত স্বাভাৱিকতকৈ অধিক বৰষুণ হৈছে। যাৰবাবে বহু ঠাইত বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে । আনহাতে, গুৱাহাটী মহানগৰীত সামান্য বৰষুণ হ’লেই বহু ঠাইত কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হয় । এই জমা হোৱা পানী মহৰ বংশবৃদ্ধিৰ বাবে উপযুক্ত স্থান । ইয়াৰ ফলতেই মেলেৰিয়া, ডেংগু আৰু জাপানীজ এনকেফেলাইটিচৰ দৰে বাহক ৰোগৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে ।"
কেনেকৈ বিয়পে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ?
এই ৰোগবিধ কেনেদৰে বিয়পিব পাৰে সেইবিষয়ে ব্য়াখ্য়া কৰি ডাঃ শৰ্মাই কয়, "জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ভাইৰাছ মূলতঃ হাঁহ, গাহৰি আৰু পৰিভ্ৰমণকাৰী চৰাইৰ দেহত থাকে । মহে যেতিয়া এই আক্ৰান্ত জন্তু বা চৰাইক কামোৰে, তেতিয়া মহটো ভাইৰাছবাহক হৈ পৰে । পিছত সেই মহে মানুহক কামুৰিলে ভাইৰাছ মানুহৰ শৰীৰলৈ সংক্ৰমিত হয় । এই ৰোগ এজন ব্যক্তিৰ পৰা আনজন ব্যক্তিলৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে বিয়পাৰ আশংকা নাথাকে ।"
লক্ষণসমূহ:
- উচ্চ জ্বৰ
- তীব্ৰ মূৰৰ বিষ
- বমি হ'ব পাৰে
- ডিঙি টান হয়
- অচেতনতা বা বিভ্ৰান্তি
- কথা কোৱা বা চলাফুৰাত অসুবিধা
এই ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ কেনেধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে সেই সন্দৰ্ভতো ডাঃ শৰ্মাই পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে-
- ঘৰৰ ভিতৰ-বাহিৰে কোনো ঠাইতে পানী জমা হ'ব দিব নালাগে
- পানী জমা হ'ব পৰা পাত্ৰ, টায়াৰ, ফুলৰ টাব আদি নিয়মীয়াকৈ পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে
- গাহৰি আৰু হাঁহ ঘৰৰ পৰা অন্তত ১০০ মিটাৰ দূৰত ৰাখিব
- ৰাতি সদায় আঠুৱা ব্যৱহাৰ কৰি শুব লাগে
- বাহিৰলৈ ওলাওতে হাত দীঘল কাপোৰ আৰু দীঘল পেণ্ট পৰিধান কৰিব লাগে
- খেতি পথাৰত কাম কৰা লোকসকলে গামবুট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে
- সন্ধিয়া হোৱাৰ পিছত ঘৰত সদায় ধূপ-ধূনা জ্বলাব লাগে
উল্লেখ্য যে, বাৰিষাৰ সময়ত জ্বৰ, তীব্ৰ মূৰৰ বিষ,অচেতন আদি লক্ষণ দেখা দিলে নিজে নিজে ঔষধ খাই সময় নষ্ট নকৰি তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাব লাগে । বিশেষকৈ জাপানীজ এনকেফেলাইটিচৰ ক্ষেত্ৰত দ্ৰুত চিকিৎসা অতি জৰুৰী ।
মেলেৰিয়াৰ প্ৰকোপ :
এই সময়ত ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মেলেৰিয়াৰ প্ৰকোপো বৃদ্ধি পায় । এইটো সকলোৰে জ্ঞাত যে এই ৰোগবিধো মহৰ বাবেই হয় । এই সন্দৰ্ভতো ডাঃ জয়ন্ত প্ৰসাদ শর্মাই ব্য়াখ্য়া আগবঢ়াইছে ।
এই ৰোগৰ লক্ষণ:
মেলেৰিয়াৰ কিছুমান বিশেষ লক্ষণ থকা বুলি উল্লেখ কৰি ডাঃ শর্মাই এইদৰে কয়-
- তীব্ৰ জ্বৰ (ঠাণ্ডা লাগি কঁপি উঠাৰ পিছত জ্বৰ অহা)উঠে
- অতিপাত ঘাম ওলায়
- মূৰৰ বিষ হয়
- শৰীৰৰ বিষ
- শাৰীৰিক দুৰ্বলতা
- বমি বা বমিভাৱ
ডেংগুৰ লক্ষণ :
- হঠাতে তীব্ৰ জ্বৰ
- তীব্ৰ মূৰৰ বিষ
- চকুৰ পিছফালে বিষ
- গাঁঠি আৰু মাংসপেশীৰ বিষ
- বমিভাৱ বা বমি
- শৰীৰত ৰঙা দাগ ওলোৱা
- গুৰুতৰ ক্ষেত্ৰত নাক বা দাঁতৰ আলুৰ পৰা তেজ ওলাব পাৰে
(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)
লগতে পঢ়ক:শিৱসাগৰত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত ৩৩ গৰাকী আক্ৰান্ত
বাৰিষাত হোৱা ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ কেনেদৰে সাৱধান হ'ব ?
বাঁহেৰে প্ৰস্তুত কৰা এবিধ বিশেষ নিমখ; গোলাঘাটৰ যুৱকে দেখুৱাইছে আত্মসংস্থাপনৰ নিদৰ্শন