ETV Bharat / health

বৰ্ষা ঋতুত ইউটিআই; দীৰ্ঘ সময় প্ৰস্ৰাৱ নকৰিলে হ'ব পাৰে বিপদ

বাৰিষা প্ৰস্ৰাৱৰ সংক্ৰমণ কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব ? ইউৰ’লজিষ্ট আগবঢ়াইছে পৰামৰ্শ

Holding in your pee can cause UTIs to develop
প্ৰস্ৰাৱ ধৰি ৰাখিলে ইউটিআইৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে (Getty Images)
author img

By Kasmin Fernandes

Published : July 21, 2026 at 2:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

বাৰিষাই আমাক অসাৱধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা ধেমেলীয়া উপায় আছে । ছাতি এটা লৈ যাবলৈ আমাৰ মনত আছে, আমি ৰাস্তাৰ গাঁত বা ডোঙাৰ অভিযোগ কৰো । আমি চাহ আৰু পকোৰা মজুত কৰো; কিন্তু বৰ্ষা ঋতুৰ সমস্যা প্ৰস্ৰাৱৰ সংক্ৰমণ (ইউটিআই)ৰ ওপৰত খুব কমহে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰো ।

সাধাৰণতে বহুতে ইউটিআইক কেৱল মহিলাৰ সমস্যা বুলিহে গণ্য় কৰে । এইক্ষেত্ৰত এপ’ল’ স্পেকট্ৰা পুনেৰ ইউৰ’লজিষ্ট ডাঃ পৱন ৰাহাংড়েলে ভিন্নধৰণে ব্য়াখ্য়া কৰিছে । ডাঃ ৰাহাংড়েলে ইটিভি ভাৰতক কয়, "মহিলাৰ ইউটিআই হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি, কাৰণ তেওঁলোকৰ মূত্ৰনলী চুটি । সেইবাবে বেক্টেৰিয়াই মূত্ৰাশয়ত সহজে প্ৰৱেশ কৰে । অৱেশ্য়ে পুৰুষৰো প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা নাই । বয়সস্থ পুৰুষ বিশেষকৈ ডায়েবেটিছ বা প্ৰষ্টেটৰ সমস্যাত আক্ৰান্তসকলে বিপদত পৰে ।"

বাৰিষাই এই সংক্ৰমণৰ বাবে উপযুক্ত ক্ষেত্ৰ এখনৰ সৃষ্টি কৰে । অধিক আৰ্দ্ৰতা, তিতা কাপোৰ, জলশূন্যতা আৰু কম পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাই একেলগে কাম কৰি বেক্টেৰিয়াক গা কৰি উঠাত সহায় কৰে । আপুনি ট্ৰেফিকত আবদ্ধ হৈ থকা বাবে অথবা ৰাজহুৱা প্ৰস্ৰাৱগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নিবিচৰা বাবে প্ৰস্ৰাৱ ধৰি ৰখাৰ বেয়া অভ্যাস যোগ কৰাৰ ফলত কাৰ্যতঃ সংক্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ আগুৱাই নিয়ে ।

এই সতৰ্কবাণী সংকেটক আওকাণ নকৰিব

ইউৰ’লজিষ্ট ডাঃ ৰাহাংড়েলে কয় যে আপোনাৰ শৰীৰে দেখা দিয়া ইউটিআইৰ স্পষ্ট সংকেত প্ৰেৰণ কৰে । সাৱধান:

  • প্ৰস্ৰাৱ কৰিলে জ্বলা-পোৰা অনুভৱ
  • সঘনাই প্ৰস্ৰাৱ কৰা, আনকি অতি কম প্ৰস্ৰাৱ ওলোৱাৰ সময়তো ধোঁৱা বৰণ হোৱা, দুৰ্গন্ধ বা প্ৰস্ৰাৱত তেজ ওলায়
  • পেটৰ তলৰ অংশ বা পিঠিত বিষ হয়
  • অধিক গুৰুতৰ সংক্ৰমণত জ্বৰ আৰু ঠাণ্ডা অনুভৱ হোৱা

এই লক্ষণবোৰ কেতিয়াও আওকাণ কৰিব নালাগে বা “এই লক্ষণবোৰ নাইকিয়া হ’ব” বুলিও ভাবিব নালাগে । আগতীয়াকৈ চিকিৎসা কৰিলে বৃক্কলৈ সংক্ৰমণ বিয়পি পৰাটো ৰোধ কৰিব পাৰি ।

ইউটিআইৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ নিতৌ অভ্যাস কৰক

ইউটিআই প্ৰতিৰোধ কৰাটো কেইটামান সহজ অভ্যাসৰ পৰা আৰম্ভ হয়, ইউৰ’লজিষ্টে কয়:

  • প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খোৱা উচিত । কাৰণ পানী খোৱাৰ ফলত বেক্টেৰিয়াই বংশবৃদ্ধিৰ সুযোগ পোৱাৰ পূৰ্বেই প্ৰস্ৰাৱ নলীৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়াত সহায় কৰে
  • প্ৰস্ৰাৱ ধৰি ৰাখিব নালাগে । আপোনাৰ মূত্ৰাশয়টো ষ্ট’ৰেজ লকাৰ বুলি কোৱা নাই । প্ৰস্ৰাৱ বেছি সময় ভিতৰত থাকিলে বেক্টেৰিয়া বৃদ্ধিৰ আশংকা থাকে
  • যিমান পাৰি সিমানেই শুকান হৈ থাকিব লাগে । তিতা জিন্স, ঘামেৰে তিতি থকা জিমৰ কাপোৰ বা ভিজা আণ্ডাৰগাৰ্মেণ্ট পিন্ধি বহি থকাটো নিৰাপদ যেন লাগিব পাৰে; কিন্তু আৰ্দ্ৰতাই বেক্টেৰিয়াৰ বৃদ্ধিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে । যিমান সোনকালে পাৰে শুকান কাপোৰ পিন্ধিব
  • বায়ু প্ৰৱেশ কৰিব পৰা কাপোৰ বাছি লওক । ঢিলা ফিটিং কপাহী আণ্ডাৰৱেৰে বায়ু ভালদৰে চলাচল কৰাৰ সুবিধা দিয়ে । বিশেষকৈ আৰ্দ্ৰ বতৰত অন্তৰংগ অংশ শুকান কৰি ৰখাত সহায় কৰে
  • ভাল পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বৰ্তাই ৰাখিব লাগিব । মহিলাসকলে শৌচাগাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত সদায় সন্মুখৰ পৰা পিছলৈ মচিব লাগে, যাতে পায়ুপথৰ পৰা বেক্টেৰিয়া প্ৰস্ৰাৱ নলীলৈ বিয়পিব নোৱাৰে
  • ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ বাবে খাদ্য় গ্ৰহণ কৰক । ফল-মূল, শাক-পাচলি আৰু ভিটামিন চিৰে সমৃদ্ধ সুষম খাদ্যই আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আৰু প্ৰস্ৰাৱৰ স্বাস্থ্য বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব
  • ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব লাগিব । উচ্চ ৰক্তচাপত আক্ৰান্তৰ ইউটিআইৰ প্ৰৱণতা বেছি

স্ব-চিকিৎসা পৰিহাৰ কৰক

বহুতে পূৰ্বৰ ৰোগত বাকী থকা এন্টিবায়টিক ব্য়ৱহাৰ কৰে বা চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ কাউণ্টাৰৰ জৰিয়তে ঔষধ ক্ৰয় কৰে । ডাঃ ৰাহাংড়েলে সকীয়াই দিয়ে যে, "প্ৰস্ৰাৱ কৰিলে জ্বলা-পোৰা কৰাৰ সংবেদন হ'লেই ইউটিআই নহয় আৰু প্ৰতিটো ইউটিআইৰ একে চিকিৎসাৰো প্ৰয়োজন নহয় । ভুল এন্টিবায়টিক গ্ৰহণ কৰিলে আৰোগ্য লাভত বিলম্ব হয় আৰু এন্টিবায়টিক প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাত অৰিহণা যোগাব পাৰে ।"

বৰ্তমান বাৰিষাত জীয়াই থকাৰ সৰ্বোত্তম টিপছটো হৈছে পানীৰ ডোঙা এৰাই চলাটো নহয় বৰঞ্চ আপোনাৰ মূত্ৰাশয়টোৱে অভিযোগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে শুনিব লাগে ।

লগতে পঢ়ক:জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ; বাৰিষাত হোৱা ৰোগ আৰু প্ৰতিৰোধৰ উপায়

যকৃতৰ এই লক্ষণসমূহ আওকাণ নকৰিব, বিপদৰ কাৰণ হ'ব পাৰে

TAGGED:

বাৰিষাত ইউটিআই
প্ৰস্ৰাৱ
ইটিভি ভাৰত অসম
MONSOON HEALTH CAMPAIGN
UTIS IN MONSOON PREVENTION TIPS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.